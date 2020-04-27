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Новости Тарифы ЖКХ
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В апреле цена на газ для населения - самая низкая за последние четыре года, - президент

В апреле цена на газ для населения - самая низкая за последние четыре года, - президент

Цена на газ для населения с начала года снизилась на 40%.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

"В апреле 2020 года цена на газ для населения снизилась на 15%, по сравнению с мартом, и почти на 40%, начиная с января. И это самая низкая цена на газ для населения за последние четыре года", - сказал он.

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Напомним, ранее в Нафтогазе сообщили, что счета за газ для населения в апреле должны снизиться и в связи с окончанием отопительного сезона, и из-за уменьшения отпускной цены.

Автор: 

Зеленский Владимир (20889) Тарифы на газ (352)


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Топ комментарии
+60
Он скоро начнет хорошую погоду себе в заслуги приписывать.
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27.04.2020 19:21 Ответить
+51
Зебил, цена должна была намного сильнее упасть так цена газа привязана к нефти
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27.04.2020 19:20 Ответить
+38
А в июне день в Украине самый длинный.

Но при чём тут зелёные сопли ?
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27.04.2020 19:26 Ответить
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У квітні ціна на газ для населення - найнижча за останні чотири роки, - президент - Цензор.НЕТ 6147
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28.04.2020 15:15 Ответить
навіщо тут твоє селфі?
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28.04.2020 16:15 Ответить
В этом году в Италии цена на газ не изменилась. Нефть дешёвая, но ит. правительство не снижает чувствительно цены на бензин из-за проблем с карантином (почти 2 месяца не работает промышленность). Никто не возмущается.
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27.04.2020 20:54 Ответить
Перетворення енергії на бюджетну кормушку - завідомо нерозумна політика. Хоча все пізнається в порівнянні, я недавно прозрів від цін на бензин та е\е в Індії...
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27.04.2020 21:01 Ответить
Наоборот, во время карантина сигареты повысили на 20 центов.
В Италии бензин всегда стоил больше, чем во Франции или Австрии.
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27.04.2020 21:10 Ответить
Ну, и в чём же, Вова, тут твоя заслуга? Впрочем дебилы тебе верят.
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27.04.2020 20:56 Ответить
Зебил сцикливый а какая твоя в этом заслуга?
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27.04.2020 21:04 Ответить
господин Президент... Вы правы - самая низкая... ответьте на простой вопрос - какая прибыль угрёбков при самой низкой цене... 200%... если да - то Вы реально вырок этой стране...
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27.04.2020 21:10 Ответить
ціни на газ , для населення , постійно знижуються - для соєвих це "зрада" все одно ! ..))
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27.04.2020 21:12 Ответить
Серйозно? Знижується? А 28 грн за куб в квітні це на скільки знизилась? І яке відношення до падіння світових цін то чмо зелене має? Чи то всі його досягнення - тепла зима, світова криза і падіння цін на енергоносії в рази? Це його за слуга і він тому на тому піариться, відосіки записує?
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27.04.2020 21:21 Ответить
Слободянчик, а ты учитываешь стоимость доставки этого "зниженого" газа? Так вот для вазелиновых это большая "перемога"!
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27.04.2020 21:37 Ответить
У квітні ціна на газ для населення - найнижча за останні чотири роки, - президент - Цензор.НЕТ 1882
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28.04.2020 08:41 Ответить
Брехня. Придумали абонплату, обслуживание счётчиков на газ, воду, в итоге платим больше! Лживая власть, заткнитесь уже, сволочи!
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27.04.2020 21:21 Ответить
Слава Богу, що зебіл дозволяє сходити сонцю. Дужеее дякуєм.
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27.04.2020 21:24 Ответить
Зима прошла , наступит лето, спасибо бубочке за это!
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27.04.2020 21:47 Ответить
Молодец Зеля! Классно договорился с саудитами
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27.04.2020 21:36 Ответить
В апреле цена на газ для населения - самая низкая за последние четыре года, - президент-шморкля.

Но это не твоя заслуга.
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27.04.2020 21:46 Ответить
Да! Но самая высокая за последние восемь лет!
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27.04.2020 21:48 Ответить
Да и нефть не каждый день с доплатой отдают!
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27.04.2020 21:46 Ответить
там в правительстве уже не успееш схему замутить, как выгонят,так шо туда нихто и не идет
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27.04.2020 21:51 Ответить
А не находите странным, что цена газа на мировом рынке низкая как никогда.
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28.04.2020 00:00 Ответить
айя-йяй , не порядок ! Надо повышать тариф , а то олигархам мало денег !
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28.04.2020 20:26 Ответить
В новости про цену на газ так и не нашёл цены на газ.
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28.04.2020 20:29 Ответить
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