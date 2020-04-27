В апреле цена на газ для населения - самая низкая за последние четыре года, - президент

Цена на газ для населения с начала года снизилась на 40%.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

"В апреле 2020 года цена на газ для населения снизилась на 15%, по сравнению с мартом, и почти на 40%, начиная с января. И это самая низкая цена на газ для населения за последние четыре года", - сказал он.

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Напомним, ранее в Нафтогазе сообщили, что счета за газ для населения в апреле должны снизиться и в связи с окончанием отопительного сезона, и из-за уменьшения отпускной цены.