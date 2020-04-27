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После нового закона о финмониторинге максимальная сумма пополнения карт Приватбанка через терминалы без идентификации клиента будет 5 тыс. грн в день

После нового закона о финмониторинге максимальная сумма пополнения карт Приватбанка через терминалы без идентификации клиента будет 5 тыс. грн в день

Максимальная сумма пополнения банковских карточек (кроме кредитных) через терминалы самообслуживания без идентификации клиента с 28 апреля снизится с 15 тыс. грн в день до 5 тыс. грн в связи с вступлением в силу закона о финмониторинге,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Приватбанка агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

Как разъяснили в пресс-службе, на денежные переводы с карты на карту (р2р) ограничения распространяться не будут, поскольку владельцы карточек предоставили свои данные в банк во время их оформления.

"Если клиент проходил идентификацию в банке, то дополнительная идентификация будет не нужна. Клиенту необходимо будет авторизоваться по карте или номеру телефона в дистанционных каналах или пройти верификацию по карте или телефону у сотрудника отделения", – говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничения для неидентифицированных клиентов в 5 тыс. грн также будут распространяться на отправку денежных переводов и внесение средств на депозит, при этом для осуществления коммунальных и налоговых платежей, а также для погашения кредитов идентификация не нужна.

В пресс-службе также уточнили, что терминалы самообслуживания ПриватБанка могут идентифицировать только карты его клиентов, поскольку другие банки не открывают свои базы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 2019 году Украина демонстрировала прогресс в управлении государственными финансами, - Всемирный банк

Автор: 

мониторинг (186) терминал (47) финансы (346) банкомат (119) Приватбанк (833)


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Топ комментарии
+30
Кінець епохи бідності! Ви зробили це разом!

ОРУ с зебилов.
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27.04.2020 19:36 Ответить
+28
У вас есть еще деньги? Мы идем к Вам.
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27.04.2020 19:36 Ответить
+24
Ой молодцы,дави этот сраный малый бизнес,нах он нужен,у нас зелёный свет в бизнесе только тем,кто может купить французскую виллу за сотни миллионов,ну и дать взяточку гетьмановичу за правильно написанный закон.
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27.04.2020 19:38 Ответить
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Цікаво, який процент тутешніх порохоботів перераховують комусь на карточку по 5тис. гривень? )))
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27.04.2020 19:50 Ответить
А что сейчас 5000 грн?
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27.04.2020 20:22 Ответить
Десь приблизно 5 тис. гривень
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27.04.2020 20:30 Ответить
Так и я о чем. Это мне к примеру за квартиру за месяц зимой заплатить, ну и пару раз в магаз по легкому заглянуть.
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27.04.2020 20:45 Ответить
это да. в основном зебильё предпринимательское по 15 тыщ. друг-дружке кидало с разных отделений без идентификации. теперь квест под названием "объедь пол-города, чтобы перекинуть 50 тыщ." стал ещё увлекательнее.
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28.04.2020 08:02 Ответить
а аналізи перед тим не треба буде здавати?
а характеристику з місця роботи, домоуправління, міграційного департаменту, поліції..?
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27.04.2020 19:50 Ответить
А тем временем Минфин запретил своим сотрудникам говорить о дефолте, экномическом кризисе и возврате Привата Коломойскому.
Т.е. дефолт будет, но говорить об этом запрещено.
После нового закона о финмониторинге максимальная сумма пополнения карт Приватбанка через терминалы без идентификации клиента будет 5 тыс. грн в день - Цензор.НЕТ 7438
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27.04.2020 19:51 Ответить
После нового закона о финмониторинге максимальная сумма пополнения карт Приватбанка через терминалы без идентификации клиента будет 5 тыс. грн в день - Цензор.НЕТ 8232
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27.04.2020 19:52 Ответить
Переходите на другие банки где нет таких ******
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27.04.2020 19:54 Ответить
Вобщем Привату приходит логический ппц. УГ на подобие Ощадбанка. Ну собственно как и предвиделось. Жаль. В свое время неплохой банк был. С 2005 года с ним. Видать распрощаться придется. Тут как с Мидасом. Только наоборот. Все, к чему прикасается государство превращается в унылое говно. Пичаль.
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27.04.2020 20:00 Ответить
Эта страна в коме. Все рушится и превращается в пыль.
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27.04.2020 20:03 Ответить
Мда. Боюсь тут уже ничего не исправить.
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27.04.2020 20:09 Ответить
Разве Аваля и Газбанка это не касается. Это для всех банков. Общемировая практика
об этом сообщили в пресс-службе Приватбанка Источник: https://censor.net/n3191925
Разумеется что пресс-служба Приватбанка рассказывает про свой банк.
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27.04.2020 20:17 Ответить
Зачем вы это пишете? Вы же понимаете, что это закон и относится он ко всем банкам Украины. Или при Коломойском Законы Украины распространятся на Приват не будут?
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27.04.2020 21:08 Ответить
Я не знаю что там и куда распространятся и при ком будет. Просто констатирую факт. Ощадбанк так вообще еще то чудо.
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27.04.2020 21:12 Ответить
Вы не знаете,что Законы Украины обязательны к исполнению всеми юридическими и физическими лицами на территории Украины?
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27.04.2020 21:23 Ответить
Я знаю, что это не точно. Есть в Украине люди для которых законы совсем необязательны. Ну или они их под себя перепишут, если в чем то не устраивают. Примеров предостаточно. К примеру взять законы об оплате за газ, за присоединенную так называемую мощность. Типа третий энергетический пакет. Ща вон за электроэнергию пристраиваются как подойти, чтобы заствить гоев оплачивать Ахметовское счастье.
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27.04.2020 21:28 Ответить
Ахметов татарин. Упоминание про грабеж гоев как раз очень хорошо укладывается а схему Коломойского по импорту електроэнэргии из РФ и соответственно закрытие Украинских шахт, вследствие падения спроса на энергетический уголь. Людей на улицу, гроши Бене в карман.
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27.04.2020 21:36 Ответить
ИМХО у олигархов нет национальности. Не знаю что там Коломойский где чего делает, токо вот мостятся денег Ахметову дать на его зеленые тарифы. Бо у него Ыканамически необоснованные оне сейчас (ну с точки зрения рыжего татарина), а страна в виду определенных причин уже платить не в силах.
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27.04.2020 21:43 Ответить
И закон, разрешающий Коломойскому импортировать энергию из кацапии тоже Коломойский принимал?
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27.04.2020 21:45 Ответить
Коломойский просто хорошо платит троллям своим, вот они и воняют на Цензоре сутками.
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27.04.2020 22:03 Ответить
Кто и где воняет не суть. Суть кто закон принимал.
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27.04.2020 23:30 Ответить
https://censor.net/ua/user/231458

А, вы знаете что все банки Украины обязаны выполнять положення НБУ? И только в некоторых аспетах руководствоваттся своими правилами.
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28.04.2020 11:50 Ответить
Это вопрос, или утверждение?
Если вопрос,то не ко мне.
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28.04.2020 13:09 Ответить
К сведению...
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28.04.2020 13:32 Ответить
Солнце встает на востоке. К сведению.
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28.04.2020 14:02 Ответить
После нового закона о финмониторинге максимальная сумма пополнения карт Приватбанка через терминалы без идентификации клиента будет 5 тыс. грн в день - Цензор.НЕТ 4491
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27.04.2020 20:01 Ответить
Граждане храните свои деньги в себя дома ! Вас в любое время власть может ограбить.
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27.04.2020 19:59 Ответить
деньги должны работать или здесь или за границей если их просто хранить это как фантики под кроватью+могут дом грабонуть
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27.04.2020 20:03 Ответить
Но у вас есть шанс сохранить что то а иначе власть в любой момент может ваши деньги превратить в ничто. Купите на свои деньги или брюлики или рижевье а тем у кого не очень много в сахар или мед.
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27.04.2020 20:07 Ответить
есть деньги бери недвижимость, грузовые авто, даже машинку с материалами шейте продавайте маски (золото еще более мения (если надо средства для обмена), бриллианты хрень полная)
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27.04.2020 20:12 Ответить
Ну это после того когда ты докажешь откуда деньги накопил и что они у тебя валидные. А так тю-тю - конфискуют и досвидос. Как ты недвижь оформишь? Покупку авто? Ну может быть покуда еще ювелирку возмешь.
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27.04.2020 20:25 Ответить
Пока проблем с этим не было))
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27.04.2020 20:34 Ответить
Ну и дай Бог.
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27.04.2020 20:46 Ответить
Нужно прятать там, где не станут искать.))
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27.04.2020 20:13 Ответить
Или электроника как-то навернётся... На Солнце может произойти "супервспышка", на Земле транзисторы да схемы интегральные всякие погорят и усё - плакали ваши нолики и единички, из которых состояли ваши электронные деньги.
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27.04.2020 20:12 Ответить
А вас предупреждали, что ЗЕ такой же урод, как Мадуро.

Если все еще не понятно, что дальше будет с Украиной при ЗЕ, смотрите, что сейчас с Венесуэллой при Мадуро.
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27.04.2020 20:06 Ответить
Почитал комменты.
Я в ужасе, до чего же тупые.
Прочтите последний абзац и через один абзац выше, алигархи))
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27.04.2020 20:12 Ответить
Я Вас умоляю. Не надо бисер метать. Тут проорать собрались. А Вы, как дети малые.
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27.04.2020 20:22 Ответить
Тогда ещё хуже, пичалька
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27.04.2020 20:27 Ответить
А зачем Вы приходите на чужие форумы? Я типажами любуюсь.
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27.04.2020 20:45 Ответить
Кто опредилил собственность этого форума?
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27.04.2020 20:46 Ответить
Приношу извинения. Меня не поняли. Тут определённый контингент собрался. "Пост более двух строк не приветствуется, ну или копирайта без ссылки на лист"
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27.04.2020 20:56 Ответить
Давай я про это почитаю тогда, когда об этом здесь будет статья
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27.04.2020 20:37 Ответить
Ок, я против что ли. Просто есть такой закон. А читать его каждый волен тогда когда ему удобно. Токо вот незнание закона не освобождает от ответственности. Как то так.
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27.04.2020 20:48 Ответить
Мой совет. Надо готовится к зиме сейчас. Делайте запасы долгохранящихся продуктов. Мы стоим перед неизвестным путем в который нас тянут те кто у руля власти. А были времена когда за булку хлеба в обен давали вещи которые счас стоят целые состояния.Идут темные времена.
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27.04.2020 20:13 Ответить
Це квантумна діджіталізація.
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27.04.2020 20:22 Ответить
Хитрожопые после этого кто к вам будет доверять и класть
?в привате вчера ходил мне менеджер обьяснила что если пополняеш карту до 5 штук то ничего не будет если свыше например в терминале я пополняю клиенту не свою карту но идентифецирую как я платильщик или мой телефон подвязан если я буду кому то на карту класть там 10 или 8 тысяч пускай не моих денег но светюсь я и банк может заблокировать или обьяснить от меня походження грошей джерело то есть откуда у меня такие деньги и кто после этого будет у вас ложить я лучше наличку возьму и отвезу а вы потеряете и клиента и комиссию которая мог ла быть ваша атаких как я будут тысячи-зебилы
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27.04.2020 20:23 Ответить
Нормальное начинание. Попробуйте в Германии неучтенными сумами так пооперировать, так сразу перед судом будете с документами доказывать что эти деньги вами заработаны честно.
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27.04.2020 20:27 Ответить
А в Германии уровень коррупции такой как у нас? Законы такие как у нас? Олигархи такие как у нас? Налоги такие как у нас? У нас налоговая регулярные рейды делает на производство с уже заранее заготовленным планом штрафов как у нас?
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27.04.2020 20:35 Ответить
Коррупция есть, но не в таких масштабах.
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27.04.2020 20:40 Ответить
И зарплаты есть, но не в таких масштабах. И разница в доходах населения есть, но не в таких масштабах. И........... Все познается в сравнении. Люди не против платить налоги. Вопрос сколько и куда они пойдут. Вы в Германии даже меньше нашего за свет платите если пересчитывать на минимальную зарплату. Как бы в чужой монастырь со своим уставом некомильфо... Мы же не советуем как вам там в Германии нужно жить. Т.с. не учим. Вы вот готовы на 200 - 300 евро жить там у себя в германиях? И токо вот не нужно говорить, что работать лучше нужно. Если мы так хреново работаем, то нахрен наши заробитчане вам? Германия тоже вон имеет желание использовать заробитчан из Украины. Из Нигерии вроде как не хочет. Хотя лично я против нигерийцев ничего не имею.
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27.04.2020 20:55 Ответить
А якщо продати,чи купити товар,який коштує більше 5 тисяч грн,через олх доставку,то як буде?
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27.04.2020 20:30 Ответить
И контрольный выстрел "В день"
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27.04.2020 20:48 Ответить
Ага. А тут по ходу олігархи одні тусуються )
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27.04.2020 21:25 Ответить
https://censor.net/user/465890 Ну від цього більше зебобіки постраждають.
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27.04.2020 20:48 Ответить
После нового закона о финмониторинге максимальная сумма пополнения карт Приватбанка через терминалы без идентификации клиента будет 5 тыс. грн в день - Цензор.НЕТ 5010
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27.04.2020 20:40 Ответить
А что мешает каждый день по 5000 перечислять? Хотя, насколько я помню, в Привате в терминале все равно какие-то данные о себе и так раньше вводили.
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27.04.2020 20:42 Ответить
ничто не мешает просто очереди будут у терминалов!!
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27.04.2020 20:52 Ответить
Сто раз плюсую. Всё гениальное - просто. " А мужики то не знают"
https://bykvu.com/ru/bukvy/bez-pasporta-perekazi-lishe-do-5-tisjach-novi-pravila-finmonitoringu-v-ukraini/ правило действует и в том случае, если анонимных переводов одному и тому же получателю было несколько, а их общая сумма превышает 5 тысяч гривен. В письме регулятора отмечается, что получить такие переводы можно только при отсутствии признаков связанности между ними.
То есть, в случае, если на один и тот же счет будет сделано несколько анонимных переводов, а их общая сумма превысит 5 тысяч, этот перевод может быть расценен банком получателя как подозрительный. В этот случае есть вероятность, что финучреждения будут блокировать доступ к этим средства и требовать объяснения касательно законности их происхождения.
Но Вы абсолютно правы. Перечислять не мешает. Получать мешает.
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27.04.2020 21:49 Ответить
но тогда все это нанесет очередной удар по банковской системе! наши люди еще не забыли как передавать деньги налом в конвертах через знакомых водителей и по почте!!
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27.04.2020 21:54 Ответить
Обрисуйте, вчера был лимит 15 тысяч сейчас снизили до 5-ти. Вы законопослушный гражданин. Чем Вам это мешает?
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27.04.2020 22:05 Ответить
Був би Петя - не мішало б )))
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27.04.2020 23:17 Ответить
мешает!! мне мое люимое государство мешает! (в лице чинушь мусоров судей президентов) так взял бы и разне всЁ нахер!!
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28.04.2020 15:51 Ответить
Начните с уничтожения своей карты Приват банка.
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28.04.2020 15:56 Ответить
у меня ее нет!!
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28.04.2020 15:57 Ответить
По людськи лихварі писати можуть? Я це зрозумів, що поповнення своєї картки при її наявності це не стосується, як і переказів, лише коли закидають на чужу, але хіба в приматбанку без картки можна хоч щось зробити зараз?
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27.04.2020 21:46 Ответить
В терминале вводите номер любой карты и вкладываете купюры. С 28-го апреля не более 5 тысяч в день.
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27.04.2020 21:53 Ответить
цілком можливо, я вже звик лише поповнювати терміналом, а розрахунки через п24, а от на касах у відділеннях вже дуже давно без картки "допобачення".
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27.04.2020 22:01 Ответить
Но, если он не клиент банка, и не имеет карты - чего он пришел в отделение чужого банка?
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27.04.2020 22:08 Ответить
Ну что зебилы 73% я вас поздравляю
вы себя зробылы разом ..
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27.04.2020 21:48 Ответить
Проснулся?

https://censor.net/user/466437https://censor.net/comments/locate/3191925/019214f9-a233-71de-b6ad-7862c5f31bbe

Кінець епохи бідності! Ви зробили це разом!
ОРУ с зебилов.

Вы шо на одном кусту растёте?
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27.04.2020 21:58 Ответить
вони одну шоколадну попу вилизують
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27.04.2020 23:18 Ответить
Как-то без вдохновения... Давай ещё раз.
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27.04.2020 21:59 Ответить
Люди, уважно дивіться за руками ЗЕбілів!! щоб ті мерзотники чогось під паніку не натворили.....
тільки ІМПІЧМЕНТ ЗЕбілу нас врятує!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти єрмаки, бєні, ківалови, шубіни, медведчуки, сивохи, партнови, льовочкіни, шефіри, шуфричі, бувші ригіАнали і 95 кагал!
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27.04.2020 23:54 Ответить
один я категорично налаштований на Майдан та повернення Пороха як умога швидше?
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28.04.2020 08:18 Ответить
ха-ха тримай іриску
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28.04.2020 09:33 Ответить
Коли виходимо?
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28.04.2020 13:08 Ответить
та ладно хуже не буде ну і какая разніца )) А ця вся тема не просто так. Будуть вичиляти і оподатковувати це в кращому випадку в гіршому будуть уголовку кліпати для плана.
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28.04.2020 09:34 Ответить
а разве было возможно пополнить карту через терминал привата без идентификации?)
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28.04.2020 14:00 Ответить
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