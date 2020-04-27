После нового закона о финмониторинге максимальная сумма пополнения карт Приватбанка через терминалы без идентификации клиента будет 5 тыс. грн в день
Максимальная сумма пополнения банковских карточек (кроме кредитных) через терминалы самообслуживания без идентификации клиента с 28 апреля снизится с 15 тыс. грн в день до 5 тыс. грн в связи с вступлением в силу закона о финмониторинге,
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Приватбанка агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.
Как разъяснили в пресс-службе, на денежные переводы с карты на карту (р2р) ограничения распространяться не будут, поскольку владельцы карточек предоставили свои данные в банк во время их оформления.
"Если клиент проходил идентификацию в банке, то дополнительная идентификация будет не нужна. Клиенту необходимо будет авторизоваться по карте или номеру телефона в дистанционных каналах или пройти верификацию по карте или телефону у сотрудника отделения", – говорится в сообщении.
Отмечается, что ограничения для неидентифицированных клиентов в 5 тыс. грн также будут распространяться на отправку денежных переводов и внесение средств на депозит, при этом для осуществления коммунальных и налоговых платежей, а также для погашения кредитов идентификация не нужна.
В пресс-службе также уточнили, что терминалы самообслуживания ПриватБанка могут идентифицировать только карты его клиентов, поскольку другие банки не открывают свои базы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
а характеристику з місця роботи, домоуправління, міграційного департаменту, поліції..?
Т.е. дефолт будет, но говорить об этом запрещено.
об этом сообщили в пресс-службе Приватбанка Источник: https://censor.net/n3191925
Разумеется что пресс-служба Приватбанка рассказывает про свой банк.
А, вы знаете что все банки Украины обязаны выполнять положення НБУ? И только в некоторых аспетах руководствоваттся своими правилами.
Если вопрос,то не ко мне.
Если все еще не понятно, что дальше будет с Украиной при ЗЕ, смотрите, что сейчас с Венесуэллой при Мадуро.
Я в ужасе, до чего же тупые.
Прочтите последний абзац и через один абзац выше, алигархи))
?в привате вчера ходил мне менеджер обьяснила что если пополняеш карту до 5 штук то ничего не будет если свыше например в терминале я пополняю клиенту не свою карту но идентифецирую как я платильщик или мой телефон подвязан если я буду кому то на карту класть там 10 или 8 тысяч пускай не моих денег но светюсь я и банк может заблокировать или обьяснить от меня походження грошей джерело то есть откуда у меня такие деньги и кто после этого будет у вас ложить я лучше наличку возьму и отвезу а вы потеряете и клиента и комиссию которая мог ла быть ваша атаких как я будут тысячи-зебилы
https://bykvu.com/ru/bukvy/bez-pasporta-perekazi-lishe-do-5-tisjach-novi-pravila-finmonitoringu-v-ukraini/ правило действует и в том случае, если анонимных переводов одному и тому же получателю было несколько, а их общая сумма превышает 5 тысяч гривен. В письме регулятора отмечается, что получить такие переводы можно только при отсутствии признаков связанности между ними.
То есть, в случае, если на один и тот же счет будет сделано несколько анонимных переводов, а их общая сумма превысит 5 тысяч, этот перевод может быть расценен банком получателя как подозрительный. В этот случае есть вероятность, что финучреждения будут блокировать доступ к этим средства и требовать объяснения касательно законности их происхождения.
Но Вы абсолютно правы. Перечислять не мешает. Получать мешает.
вы себя зробылы разом ..
https://censor.net/user/466437https://censor.net/comments/locate/3191925/019214f9-a233-71de-b6ad-7862c5f31bbe
Кінець епохи бідності! Ви зробили це разом!
ОРУ с зебилов.
Вы шо на одном кусту растёте?
тільки ІМПІЧМЕНТ ЗЕбілу нас врятує!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти єрмаки, бєні, ківалови, шубіни, медведчуки, сивохи, партнови, льовочкіни, шефіри, шуфричі, бувші ригіАнали і 95 кагал!