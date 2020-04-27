После нового закона о финмониторинге максимальная сумма пополнения карт Приватбанка через терминалы без идентификации клиента будет 5 тыс. грн в день

Максимальная сумма пополнения банковских карточек (кроме кредитных) через терминалы самообслуживания без идентификации клиента с 28 апреля снизится с 15 тыс. грн в день до 5 тыс. грн в связи с вступлением в силу закона о финмониторинге,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Приватбанка агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

Как разъяснили в пресс-службе, на денежные переводы с карты на карту (р2р) ограничения распространяться не будут, поскольку владельцы карточек предоставили свои данные в банк во время их оформления.

"Если клиент проходил идентификацию в банке, то дополнительная идентификация будет не нужна. Клиенту необходимо будет авторизоваться по карте или номеру телефона в дистанционных каналах или пройти верификацию по карте или телефону у сотрудника отделения", – говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничения для неидентифицированных клиентов в 5 тыс. грн также будут распространяться на отправку денежных переводов и внесение средств на депозит, при этом для осуществления коммунальных и налоговых платежей, а также для погашения кредитов идентификация не нужна.

В пресс-службе также уточнили, что терминалы самообслуживания ПриватБанка могут идентифицировать только карты его клиентов, поскольку другие банки не открывают свои базы.

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