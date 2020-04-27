Второй, третий или четвертый этап выхода из карантина могут начаться одновременно, - Шмыгаль

Этапы выхода из карантина не привязаны к конкретным датам. Они зависят от динамики заболеваемости COVID-19. Если число заболевший будет снижаться, то несколько этапов могут начаться одновременно.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на своей странице в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"На прошлой неделе мы представили дорожную карту выхода страны из карантина. Надеемся, что стартовая точка наступит 11 мая. Следующие этапы не привязаны к конкретным датам, а их запуск зависит от динамики заболевания. То есть, если правительство будет видеть, что количество заболевших снижается, то второй, третий или четвертый этап могут начаться одновременно. Не надо будет ждать 10 или 20 дней для запуска очередного этапа", - написал он.

В то же время, премьер подчеркнул, что если в стране будет наблюдаться значительное увеличение количества заболевших, то карантинные меры могут снова быть усилены.

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"Каждому министерству и ведомству поручил сформировать детальные разъяснения, при каких условиях должны работать объекты, которые будут открываться. Так, Минэкономики и Минздрав уже разработали четкие критерии работы и алгоритмы контроля продовольственных рынков", - добавил он.

Шмыгаль отметил, что на отдельных этапах предполагается открытие некоторых заведений с ограничениями, которые будут на каждом этапе смягчать. В частности, это касается учебных заведений, кафе, спортивных залов.

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24 апреля Кабинет министров Украины представил пять этапов выхода из карантина и план снятия введенных ранее ограничений в рамках мер по противодействию распространения коронавирусной болезни COVID-19.



