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Новости Коронавирус и карантин
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Второй, третий или четвертый этап выхода из карантина могут начаться одновременно, - Шмыгаль

Второй, третий или четвертый этап выхода из карантина могут начаться одновременно, - Шмыгаль

Этапы выхода из карантина не привязаны к конкретным датам. Они зависят от динамики заболеваемости COVID-19. Если число заболевший будет снижаться, то несколько этапов могут начаться одновременно.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на своей странице в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"На прошлой неделе мы представили дорожную карту выхода страны из карантина. Надеемся, что стартовая точка наступит 11 мая. Следующие этапы не привязаны к конкретным датам, а их запуск зависит от динамики заболевания. То есть, если правительство будет видеть, что количество заболевших снижается, то второй, третий или четвертый этап могут начаться одновременно. Не надо будет ждать 10 или 20 дней для запуска очередного этапа", - написал он.

В то же время, премьер подчеркнул, что если в стране будет наблюдаться значительное увеличение количества заболевших, то карантинные меры могут снова быть усилены.

Также на Цензор.НЕТ: Шмыгаль: Ослабление карантина не означает, что угроза миновала. Нас ждут новые стандарты жизни. ИНФОГРАФИКА

"Каждому министерству и ведомству поручил сформировать детальные разъяснения, при каких условиях должны работать объекты, которые будут открываться. Так, Минэкономики и Минздрав уже разработали четкие критерии работы и алгоритмы контроля продовольственных рынков", - добавил он.

Шмыгаль отметил, что на отдельных этапах предполагается открытие некоторых заведений с ограничениями, которые будут на каждом этапе смягчать. В частности, это касается учебных заведений, кафе, спортивных залов.

Читайте на Цензор.НЕТ: Когда процент выявленных случаев Covid-19 в Украине начнет уменьшаться, планируется открыть гостиницы, частично спортзалы и возобновить учебу в старших классах, - Шмыгаль

24 апреля Кабинет министров Украины представил пять этапов выхода из карантина и план снятия введенных ранее ограничений в рамках мер по противодействию распространения коронавирусной болезни COVID-19.


Второй, третий или четвертый этап выхода из карантина могут начаться одновременно, - Шмыгаль 01Второй, третий или четвертый этап выхода из карантина могут начаться одновременно, - Шмыгаль 02

Автор: 

карантин (16729) Шмыгаль Денис (2726) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+23
Второй, третий или четвертый этап выхода из карантина могут начаться одновременно, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7277
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27.04.2020 19:45 Ответить
+14
Не то слово. Бюджет по итогам квартала в заднице. Безработица больше 3 млн. ФОПы массово закрываются. И т.д. и т.п. Да и народ начал уже бунтовать. Селяне готовы "за вилы" реально взяться. Уже не до тупых экспериментов.
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27.04.2020 19:47 Ответить
+11
Второй, третий или четвертый этап выхода из карантина могут начаться одновременно, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9669
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27.04.2020 19:50 Ответить
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Страница 2 из 2
Они его что ввели не во время что выходить с него собираются не во время, да и карантин условно только на бумаге был, люли сидят на улице пьют пиво. По итогу жиденько обосрались как всегда.
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27.04.2020 20:05 Ответить
А вам хоть что-нибудь во время?
Ваша задача орать "ґаньба", чем вы и занимаетесь.
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27.04.2020 20:08 Ответить
Вовремя это своевременно и не на бумаге карантин, а по факту
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27.04.2020 20:09 Ответить
Ну, понятно, Бабаяга всегда против.

Баба Йуля в засаде?...
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27.04.2020 20:19 Ответить
зато пустой и полупустой трёп власти по поводу выхода из карантина - выходят регулярно
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27.04.2020 19:58 Ответить
РАБссиянцы с ЛАХТЫ-2,сливайте воду,в ваш сраный КоронвиРУС уже никто не верит,вы все проосрали и нефть,и газ и даже завод Камаз...
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27.04.2020 20:00 Ответить
Открою секрет не только короновируса не было, но и второй мировой войны как и первой не было, все это фейк. Вот кто-то из ваших знакомых/родственников видел ее в живую?
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27.04.2020 20:07 Ответить
Война была,но не с Германией,а с Японией...
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27.04.2020 20:09 Ответить
Мої родичі бачили другу світову!
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27.04.2020 20:11 Ответить
Второй, третий или четвертый этап выхода из карантина могут начаться одновременно, - Шмыгаль

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Підуть по етапу?
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27.04.2020 20:08 Ответить
головне, з п'ятим не затягуйте
можна, навіть, одночасно з шостим
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27.04.2020 20:09 Ответить
Дело до вил не дошло
(Ляшко),который а пролете))
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27.04.2020 20:12 Ответить
Ты про апостола Петра речь ведёшь?
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27.04.2020 20:24 Ответить
для особоупоротых поясню...ну не называют на львивщине даже умственноотсталых денисками...хай шмыгаль народу повидайе откуда бабУшко родом...
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27.04.2020 20:14 Ответить
Значение и характеристика имени Дениз ... Поэтому для Европы имя Денизозначает «посвященная Дионису». В восточной культуре Дениз - это тюркское слово «море». С турецкого переводится как «море», с азербайджанского «морская, кипучая».
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27.04.2020 20:19 Ответить
я тобі про львівщину...ти мені про гуцулів рабіновічєй...
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27.04.2020 20:27 Ответить
Начните от совместного парада пабеды гитлеровских и советских в Бресте 27 сентября 1939 года.Там много чего интересного вылезет...
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27.04.2020 20:15 Ответить
Братья по оружию штурмуют Львов, который защищают бандеровцы после побега польских войск в Румынию
http://cp14.nevsepic.com.ua/197/19680/1385160317-bundesarchiv_bild_101i-279-0917-11_russland_verwundete_bei_witebsk.jpg
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27.04.2020 20:34 Ответить
О блин, написано, что Витебск. Бум искать.
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27.04.2020 20:35 Ответить
Другий, третій або четвертий етап виходу з карантину можуть початися одночасно, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3528
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27.04.2020 20:39 Ответить
Второй, третий или четвертый этап выхода из карантина могут начаться одновременно, - Шмыгаль

Ходить, пить и курить начал одновременно!
Зачем его вообще надо было вводить? Это не власть, а какие-то шестерки на ниточках!
Разыгрывают из себя Иванушек на печи! Позорище!
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27.04.2020 20:16 Ответить
Я бы каранитин сделал на 5 лет.чтобы быдло сидело в норе молча... Это вам не демократия от Порошенко..где вы срали поносом 5 лет...
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27.04.2020 20:21 Ответить
Каліфорнійський доктор Ден Еріксон описав свої спостереження щодо COVID-19 на прес-конференції. Лікарні та відділення інтенсивної терапії в Каліфорнії та інших штатах досі залишаються практично порожніми. Д-р Еріксон підрахував, що рівень летальності COVID-19 в даний час складає 0,03% в Каліфорнії, 0,05% в Іспанії, 0,09% в Швеції і 0,1% в штаті Нью-Йорк, в той час як рівень летальності грипу в США становить близько 0,13%. Д-р Еріксон повідомляє, що на лікарів в США «тиснули», щоб вони вказували причиною COVID-19 в свідоцтвах про смерть, хоча самі вони не погоджувалися. https://www.youtube.com/watch?v=xfLVxx_lBLU Відео в ютубі. Доктор Еріксон стверджує, що блокування і страх послаблюють імунну систему і здоров'я людей. Уже спостерігається помітне збільшення «вторинних ефектів», таких як алкоголізм, депресія, самогубства, жорстоке поводження з дітьми та дружинами. Доктор Еріксон рекомендує ізолювати тільки хворих, а не здорових або все суспільство. За його словами, маска має сенс тільки в гострих ситуаціях, наприклад в лікарні, але не в повсякденному житті.
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27.04.2020 20:27 Ответить
ну,сцылками ты конечно не заморачиваешься .тока на ютуб.
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27.04.2020 20:32 Ответить
ти про що?
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27.04.2020 20:42 Ответить
Давай забєм на всякі карантини, як сто років тому забили на іспанський грип.А років через 50-100 нащадки підібють підсумки, якщо буде кому.
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27.04.2020 22:05 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=7ZmEIdNTm5k В австрийском бундестаге политик наконец-то говорит прямым текстом. И ему за это аплодируют !!
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27.04.2020 22:09 Ответить
Второй, третий или четвертый этап выхода из карантина могут начаться одновременно, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7902
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27.04.2020 20:29 Ответить
КороновиРУСный кремлевских ХМЫРЕЙ ФЕЙК уже осудили Швеция,Австрия и Швейцария
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27.04.2020 20:31 Ответить
Смотрел заседание Австрийского парламента...Ржал похлеще Зели и Кошевогоо...
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27.04.2020 20:34 Ответить
Раз, два, три, четыре, пять - вышел зайчик погулять и карантина как небывало,солнце-воздух - вода свели на нет потуги COVID-19 и политиков.
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27.04.2020 21:54 Ответить
Зелень упорно затирает посты про то что никто реально не знает о смертности, а дебилы-математики не понимают что из тех даже кто заражен в любом случае за 2 месяца кто-то умер бы и без ковида и пытаются все валить только на ковид. Штаты недавно сказали что с учетом того что многие уже переболели (что показывают их тесты на антитела) показатель смертности по короне может быть существенно пересмотрен и составлять 0,3-0,5 процента
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27.04.2020 22:19 Ответить
Давай забєм на всякі карантини, як сто років тому забили на іспанський грип.А років через 50-100 нащадки підібють підсумки, якщо буде кому.
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27.04.2020 22:35 Ответить
Ты еще чуму вспомни
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27.04.2020 22:39 Ответить
чогось пригадався Васілій Алібабаєвіч з "Джентельмени удачи" коли він на шухері сидів біля будинку: "..Украли уже.."
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27.04.2020 22:58 Ответить
Короче, если нельзя, но очень хочется, то можно.
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27.04.2020 23:15 Ответить
Поддерживаю меры безопасности при пандемии, но почему вопросы введения или отмены карантина комментирует Шмыгаль, а не Степанов с Ляшком. Что-то здесь не так.
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27.04.2020 23:58 Ответить
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