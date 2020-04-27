РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8593 посетителя онлайн
Новости
27 894 69

Девочка, пропавшая 26 апреля на Харьковщине и которую искали сотни волонтеров и силовиков, скончалась от переохлаждения, - полиция

В Харьковской области нашли мертвой 6-летнюю девочку, которую почти сутки разыскивали силовики, волонтеры и общественность.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает полиция Харьковщины.

По предварительным данным, ребенок умер от переохлаждения. Ее тело следователи обнаружили на краю поля в восьми километрах от села Сосновка Золочевского района.

Напомним, девочка пропала в воскресенье, 26 апреля. К ее поискам привлекли около полутысячи человек. В поисковых мероприятиях участвовали сотрудники полиции, Нацгвардии, ГСЧС, курсанты, волонтеры, представители местной власти, общественность.

Автор: 

дети (6576) Нацполиция (16564) смерть (9251) Харьковщина (5577)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+27
Дівчинку відвезли до бабці через карантин, бо саму залишати вдома дійсно не можна. Батьки працюють. Пішла гуляти не сама, а з братом приблизно того ж віку. Вдягнена за погодою. Брат на велосипеді поїхав вперед, залишивши дівчинку позаду. Спочатку рідні самі шукали, а ввечері вже з поліцією та іншими. Що сталося - невідомо. Але материної вини немає! Всій сім'ї тягар пожиттєво!
показать весь комментарий
27.04.2020 20:39 Ответить
+19
Земля пухом. Не успела нагрешить...счастлив лишь тот, кто и вовсе не родился.
показать весь комментарий
27.04.2020 20:15 Ответить
+15
Я также задумалась как же эта девочка в таком возрасте была сама и заблудилась.Это же преступление оставить ребенка одного, раздетого, раз умерла от переохлаждения. Будет ли расследование?
показать весь комментарий
27.04.2020 20:30 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Земля пухом. Не успела нагрешить...счастлив лишь тот, кто и вовсе не родился.
показать весь комментарий
27.04.2020 20:15 Ответить
маман наградите -"лудший родитель года"...
показать весь комментарий
27.04.2020 20:19 Ответить
Я также задумалась как же эта девочка в таком возрасте была сама и заблудилась.Это же преступление оставить ребенка одного, раздетого, раз умерла от переохлаждения. Будет ли расследование?
показать весь комментарий
27.04.2020 20:30 Ответить
не знаю...у рюкзакяна свои приоритеты.
показать весь комментарий
27.04.2020 20:34 Ответить
Если в селе да на околыци, то могла малая выскочить з двора и заблудиться. Не вините мать до выяснения хотя бы. У нее то настоящее горе
показать весь комментарий
27.04.2020 20:36 Ответить
Я и не виню, просто рассуждаю, как такое сталось.И мне сомнительно, что она сама заблудилась, ее нашли бы быстро, у нас не джунгли и не пустыня.Видимо есть кто-то виновный. Детей иногда и через 3 дня находят живыми.
показать весь комментарий
27.04.2020 22:51 Ответить
Дівчинку відвезли до бабці через карантин, бо саму залишати вдома дійсно не можна. Батьки працюють. Пішла гуляти не сама, а з братом приблизно того ж віку. Вдягнена за погодою. Брат на велосипеді поїхав вперед, залишивши дівчинку позаду. Спочатку рідні самі шукали, а ввечері вже з поліцією та іншими. Що сталося - невідомо. Але материної вини немає! Всій сім'ї тягар пожиттєво!
показать весь комментарий
27.04.2020 20:39 Ответить
Ну так бабушка как могла отпустить таких маленьких детей без присмотра одних? Если бы брату было хотя бы 14 лет, тогда ладно. А детям по 6 лет, что они в таком возрасте понимают? И если девочка одета по погоде при чем тут "умерла из-за переохлаждения"? Полиция уже совсем с ума сошла? Не хотят нормально расследовать даже смерти детей. Ужас.
показать весь комментарий
27.04.2020 22:44 Ответить
"раз умерла от переохлаждения"

"за попередніми даними"
взкукурік ментовської секретутки - не остаточний висновок
показать весь комментарий
27.04.2020 20:44 Ответить
Брехня. Зараз не так холодно. Щось явно приховують.
показать весь комментарий
28.04.2020 06:54 Ответить
Действительно, что-то не договаривают.... не удивлюсь парности случаев и на этот раз....
показать весь комментарий
28.04.2020 16:01 Ответить
Погода в Украине на 26 апреля

......
В Харькове в воскресенье +4°…+14°, пройдет дождь.

****
Весь вопрос в деталях, в хронометраже события. Ну а так-то, попробуй намочить одежду и посидеть в ней часа 2-4 при +4 (постоянно ее подмачивая для имитации нахождения под дождем), потом отпишешься - так было холодно или не так ...
показать весь комментарий
28.04.2020 19:15 Ответить
это в нормальных странах преступление, а в пост-совке норма
показать весь комментарий
27.04.2020 21:03 Ответить
https://prm.ua/na-harkivshhini-znayshli-mertvoyu-zniklu-6-richnu-divchinku-shho-narazi-vidomo-pro-strashnu-tragediyu/ На Харківщині знайшли мертвою зниклу 6-річну дівчинку: що наразі відомо про страшну трагедію

Батьки... Ну, да, але...
Просто це - трагедія...
показать весь комментарий
27.04.2020 21:58 Ответить
..........................................
показать весь комментарий
27.04.2020 20:20 Ответить
Мама виновата.За ребёнком надо следить.
показать весь комментарий
27.04.2020 20:21 Ответить
Где вы видели, чтобы в селе кто-то следил за детьми...
показать весь комментарий
27.04.2020 20:23 Ответить
Господи, как такой маленький ребенок мог оказаться в 8 км (!!!) от места проживания? Как можно оставлять без присмотра такую малявку? Родители должны однозначно быть наказаны.
Бедная деточка.... Царство небесное.....
показать весь комментарий
27.04.2020 20:32 Ответить
Наказывайте пол-села сразу...большинство сельских детей - маугли, ходят где им вздумается лет с 5. В 8 км оказалась - очевидно - заблудилась - пошла цветочки в поле собирать или в лес...заблудиться - очень просто.
показать весь комментарий
27.04.2020 21:22 Ответить
Странный подход. Если "пол-села" нарушает закон, то и фиг с ним. Наказывать их "не надо". Пусть и дальше дети гибнут!
Возникает вопрос- а нафига тогда их рожать? Чтобы, как в древние времена- выживет- хорошо, будет жить, а нет- так нет? "Выживает сильнейший"? На дворе 21-й век, дядя!
показать весь комментарий
27.04.2020 21:35 Ответить
Как нафига рожать? В селах есть такая работа - пособие по рождению ребенка получать.
показать весь комментарий
27.04.2020 21:56 Ответить
Так,це правда.
показать весь комментарий
27.04.2020 22:10 Ответить
вы вообще представляете что такое жизнь в селе и что такое воспитание детей? как за ними следить? ты готовишь ИМ есть - на это время их на цепь за ногу приковать что ли?
люди понятия не имеют что пишут.
да, такая жизнь в селах. Есть и была. естественный отбор девочка не прошла, и это ужасно. Но такова жестокая жизнь.
в городах тоже полно смертей - вчера во Львовской области троих малышей сбила машина. Сем они виноваты что играли ровно в полуметре от калитки дома? их сбили тупо у дороги. в городах сбивают на тротуарах, во дворах - как ты их привяжешь? кандалы наденешь?
показать весь комментарий
27.04.2020 22:46 Ответить
Не пишите глупости. У нас не пещерный век. И разницы- село или город- нет. Когда наши дети росли, до определенного возраста мы их одних не оставляли от слова "вообще", разве что на 5 минут спящими в кроватке или играющими в манеже с игрушками, которые они не могут разломать и проглотить. Наведывались, проверяли всё ли ок- и опять минут на 5, скажем, на кухню.... А когда стали старше и уже начали что-то кумекать, всё равно выставляли окна на безопасный режим, тяжелые предметы в зоне досягаемости убирали, розетки закрывали, на кухне к плите не допускали. Да ещё много чего- не описать! Да, тяжело. Да, хлопотно. Но чем жители села лучше нас, городских? Что дает им право поступать легкомысленно по отношению к своим детям? Что может оправдать это???
Напишу о том, как я себе представляю безопасные условия для прогулок детей в условиях села. Закрытый периметр (забор), закрытая на замок калитка, сторожевой пёс, под надёжным замком в вольере. Закрытый колодец, выгребная (или любая другая) яма, закрытый бассейн. Отсутствие проволок/веток, всего острого, на что можно напороться и/или выколоть глаза. И только после этого- ребенок играет к отведенном для него месте (песочница, к примеру), находящимся в зоне видимости, скажем, из окна кухни, где можно каждую минуту проверить, всё ли Ок. Ребенку больше 3-х лет. Если же ребенок младше или какие-то потенциальные угрозы устранить невозможно,- я сижу на лавке и не свожу с него глаз. Иначе- никак.
И потом, как я тут писали, девочка приехала к бабушке с родителями из Харькова. Родители городские, а значит, привыкшие жизни с детьми в мегаполисе. Почему тут они расслабили булки и предоставили ребенка самому себе? Бухали где-то на веранде? Мы этого, думаю, не узнаем....

Теперь о случае с детьми во Львовской области, о котором я узнал только от Вас. Ни в коем случае НЕ оправдывая водилу, могу сказать, что дети НЕ должны играть ЗА КАЛИТКОЙ ВОЗЛЕ ДОРОГИ. Даже на тротуаре. Не должны в принципе и при отсутствии взрослых тем более.
Вообще-то это прописные истины. Странно, что их кому-то нужно объяснять.)
показать весь комментарий
27.04.2020 23:29 Ответить
"Когда наши дети росли, до определенного возраста мы их одних не оставляли от слова "вообще""

Это кто как...когда я рос - я с 5 лет сам ходил в детский сад, а с 6 - водил туда 3-хлетнюю сестренку...детский сад был в 5 км от дома, через жд и 4 автодороги - хороший детский садик, гораздо лучше тех, что были у меня под домом.
В школу меня родители отвели, наверное, раза 2-3 за 10 лет.

А друга бабушка в школу отводила до 6 класса...мне было смешно.
показать весь комментарий
27.04.2020 23:39 Ответить
Ну, эти ваши "приключения" исключительно на совести ваших родителей. Хорошо, что всё обошлось и вы с сестрой остались живы..... Честно, меня поражают ваши родители...... Даже в страшном сне представить себе не могу, как бы я мог спокойно себя чувствовать, работать/заниматься какими-то делами и т.д., отправив своих малявок в такой долгий и опасный путь и не зная, дошли они или нет? ... А даже если дошли- как пережить те 20-30 (или сколько там) минут их дороги??? Это ЖЕСТЬ. Если ваши родители на столько не дорожили вами, то зачем производили на свет??? Мне этого не понять.....
А на счет вашего друга... Так лучше пусть кто-то посмеется- какая разница? Главное, что ребенок жив/здоров. Школа закончилась, у каждого своя жизнь. Бывает, что дети и не видятся/не вспоминают друг друга.... Разве важно чье-то мнение в таких серьезных вопросах?
показать весь комментарий
27.04.2020 23:55 Ответить
Дорожили, но доверяли. Я был крайне самостоятельным. К тому же - оба работали на другом конце Киева и опаздывать было нельзя - чисто по времени у них не было абсолютно никакой возможности завести нас к открытию детсада и при этом успеть на работу. Назад из детсада забирали, из школы - нет.

", как бы я мог спокойно себя чувствовать, работать/заниматься какими-то делами и т.д., отправив своих малявок в такой долгий и опасный путь и не зная, дошли они или нет?"
Потому, что вы им не доверяете. Да и времена нынче другие.

"Главное, что ребенок жив/здоров"
Ну так и я был точно также жив-здоров.
показать весь комментарий
28.04.2020 00:04 Ответить
Единственное, с чем соглашусь, так это "времена нынче другие". Да и то с точки зрения криминогенной обстановки....
А на счет "доверяли".... "Доверять" 5-летнему ребёнку? Серьезно??? Доверять малышу без знаний/навыков/жизненного опыта да ещё при наличии массы внешних обстоятельств, от него не зависящих??? Извините, но это БРЕД. И яркое подтверждение тому- трагическая гибель 6-летней девочки в этой же теме. Наверное, родители ей тоже "доверяли".....
Безвыходных ситуаций нет. При желании всегда можно найти правильное решение. Бабушка/дедушка своя или чужая (бабушка вашего же друга), или соседская, которая за небольшой добавок к мизерной пенсии согласится отводить детей в садик... Раз работа такая ценная, что ездить на неё нужно было на другой конец Киева. Значит, и по деньгам она того стоила!)

Да, Вы живы/здоровы. Но это случай/ваша удача/ангел хранитель, чудо, если хотите. Не каждый (далеко не каждый!) родитель склонен полагаться на случай в вопросах безопасности своих детей.
И да. Вы живы, а эта девчушка- нет.....
показать весь комментарий
28.04.2020 00:59 Ответить
"И яркое подтверждение тому- трагическая гибель 6-летней девочки в этой же теме."
Это не подтверждение ничего, скорее - трагическая случайность. Ежедневно гибнут десятки, если не сотни людей в Украине по разным поводам - причем не факт, что тех, над кем родители осуществляли гиперопеку, не гибнет больше. Ежедневно десятки тысяч детей в селах гуляют без присмотра родителей и с ними все ок.
В данном же конкретном случае - городская девочка приехала в незнакомое место и ее поручили местному малолетнему брату. Брат, разумеется, никуда не потерялся, а вот девочку потерял.

"Да, Вы живы/здоровы. Но это случай/ваша удача/ангел хранитель, чудо, если хотите."
Не говорите глупостей. Это норма, а не чудо. Чисто статистически - норма. Не гибнут десятками 6-летние дети, оставленные без присмотра. А ваши понятия говорят лишь о том, что ваши дети - беспомощные и вы им не доверяете.

" да ещё при наличии массы внешних обстоятельств, от него не зависящих"
Если обстоятельства не зависят от него - значит не зависят и от вас. В 6 лет многие дети вполне ответственны и адекватны. Те, над кем нет гиперопеки.
показать весь комментарий
28.04.2020 02:05 Ответить
Дальнейший спор считаю бессмысленным. Ибо доказывать взрослому (?) человеку очевидные вещи, такие как беспомощность даже самого "ответственного" (на чей-то субъективный взгляд) ребенка- просто глупо. Кстати, сколько вам лет и есть ли у вас дети- с такими-то взглядами? ОЧЕНЬ подозреваю, что нет.

Нас рассудит ЗАКОН. А он гласит, что родили несут ответственность за безопасность своих несовершеннолетних детей. Даже если дети самые "умные", "одаренные", "талантливые", "гениальные" и "ответственные". Вряд ли этот конкретный случай отнесут к "несчастному". Вероятнее всего, придется родителям придется отвечать за то, что их малолетний ребенок оказался в 8 километрах (!!!) от дома и замёрз.
показать весь комментарий
28.04.2020 02:34 Ответить
Типова картина для робітничих спальних районів.
показать весь комментарий
28.04.2020 15:46 Ответить
Придурки, явно маланці, які ніколи не бували за межами міста, зверхньо просторікують про мауглі та середньовіччя на селі. Соснівка - це частина районного центру, селища Золочів. Там асфальтовані вулиці, люди живуть не в печерах, а в нормальних будинках і користуються Тирнетом. Знатоки, мля...
показать весь комментарий
28.04.2020 07:02 Ответить
Вы очень правы! Кстати, я там жил, рядом с селом где эта девочка пропала. Так вот - есть дети, родители которых следят за ними. А есть такие - которые вообще не знаю что делает ребенок. Дети сами ходят на ставок, зимой на лед, гуляют с утра и до ночи - такое у них воспитание...
показать весь комментарий
27.04.2020 20:50 Ответить
за такими еще следят. за школьниками после 1го класса уже нет. а есть такие родители, что и свечку держат до 40 лет.
показать весь комментарий
27.04.2020 21:26 Ответить
Причем тут 40 лет, если речь идёт о 8-летней малявке?
показать весь комментарий
28.04.2020 02:41 Ответить
6-летней. читай вниматтельно.
показать весь комментарий
28.04.2020 08:11 Ответить
Тем более.
показать весь комментарий
28.04.2020 14:22 Ответить
Мама наверное в Европе или в России, а бабушка не смогла уследить. Ужасная история.
показать весь комментарий
27.04.2020 20:31 Ответить
следить. кормить. купить еду приготовить. постирать. убрать. а ребенка на спине все это время носить или как?
показать весь комментарий
27.04.2020 22:47 Ответить
Детей нужно беречь. Они иногда просто так сбегают, потому что им кажется что родители их не уважают или недооценивают.
показать весь комментарий
27.04.2020 20:30 Ответить
у 6 років? Там скоріш або цікавість, або дитяча образа на якісь дії чи слова того, хто був поряд
показать весь комментарий
27.04.2020 20:33 Ответить
Она не сбегала. Слишком мала для этого. Скорее была оставлена без присмотра и пошла гулять.....
показать весь комментарий
27.04.2020 20:34 Ответить
как как робот?До 90 го года я себя почти не помню
показать весь комментарий
28.04.2020 10:21 Ответить
Беда
показать весь комментарий
27.04.2020 20:32 Ответить
Девочка их Харькова. А в Сосновке живет бабушка. Милана приехала с родителями на выходные и пошла гулять с двоюродным братом, которому тоже 6 лет. Брат разогнался на велосипеде и ее потерял. Ее так искали, что даже водолазы дно ставка обследовали. Вообще, странная история.
показать весь комментарий
27.04.2020 20:43 Ответить
"Пошла гулять" раздетая? Если бы была одета по погоде, то вряд ли замерзла бы. Виноваты родители. Или бабушка. Если ребенка оставили с ней...
показать весь комментарий
27.04.2020 21:39 Ответить
Тамтешній ставок - то лише назва. Скоріше невеличка калюжа десь 50х50. Я знаю. Сам із Золочева.
показать весь комментарий
28.04.2020 07:04 Ответить
"Местные жители уже обратились к экстрасенсам и версии снова разделились. Одни видят девочку в доме, который недалеко от места исчезновения, и она сидит у печки. Другие же видят, как девочку увозит автомобиль красного цвета. Об автомобиле заявили сразу несколько ясновидящих, и волонтеры взяли эту информацию в разработку". Экстрасенсы...
показать весь комментарий
27.04.2020 20:44 Ответить
Обратились к экстрасенсам... Огородить село 20-метровой опалубкой и залить бетоном.
показать весь комментарий
27.04.2020 21:59 Ответить
мої знайомі атовці приймали участь в пошуках.... нещодавно мені на вайбер скинули інфу...зараз мій товариш з її батьком спілкуется щось написав..((
показать весь комментарий
27.04.2020 20:44 Ответить
бідне маля...янгол маленький
що тепер вже казати?
показать весь комментарий
27.04.2020 20:50 Ответить
говорят, хороших людей Бог рано забирает...., только зачем - не понятно.....
показать весь комментарий
27.04.2020 21:06 Ответить
Судячи з вашої інформації, бог хоче вивести нову породу людей, - найпаскудніших із паскудних. А хороші люди заважають цьому експерименту.
Сєлєкціонєр хрєнов...
показать весь комментарий
27.04.2020 22:09 Ответить
это не я придумал, неуч хренов.....
показать весь комментарий
27.04.2020 22:17 Ответить
это не я придумал, неуч хренов.....
*********
Звісно, що не ви. Адже ви не бог.
Це все справи його рук, без сумніву.
показать весь комментарий
27.04.2020 22:32 Ответить
даже при столь трагических обстоятельствах на этой ветке..., согласен, не согласен, можно было и промолчать, но вы не можете на кого ни будь не насрать....
показать весь комментарий
27.04.2020 22:53 Ответить
Я лише продовжив логічний ланцюжок з вашого висловлювання про методи божественних діянь. Невже ви й справді так думаєте, - що бог на таке здатний?
Тоді перепрошую, що змусив вас замислитися над цим питанням.
Краще не замислюватися, чи не так?
показать весь комментарий
27.04.2020 23:21 Ответить
мне в 16 приснилось что мне лет 90 и морщины которые у меня сейчас я уже тогда видел и знал ..вроде во сне . и всякое де жа вю
показать весь комментарий
28.04.2020 10:23 Ответить
да..., странные вещи иногда происходят.....
показать весь комментарий
28.04.2020 11:14 Ответить
Жах... але не зовсім зрозуміло - хлопчик що був з нею невже не пояснів де саме він іі залишив , та й там жеж не тайга ! Як вони не могли зайти іі ??((
показать весь комментарий
27.04.2020 21:59 Ответить
1. Как шестилетний ребенок мог оказаться за 8км от села?
2. Она шла по полям? Если по дороге, то неужто там так редко кто-то проезжает что её не увидели?
3. В каком именно месте её нашли? Там только в двух направлениях можно было уйти на 8 км не встретив людей - по полям, либо на юго-запад, либо на северо-восток ...
Дівчинка, яка зникла 26 квітня на Харківщині і яку шукали сотні волонтерів і силовиків, померла від переохолодження, - поліція - Цензор.НЕТ 1213
показать весь комментарий
27.04.2020 22:45 Ответить
О то ж і я про це..мутна якась історія
показать весь комментарий
28.04.2020 08:49 Ответить
По таким селам ездят очень редко. За день можно никого не встретить. Все дома в основном заброшенные. Свет вечером горит в 1й хате из 10.
Да, действительно странно что она шла по полю, при это перешла через дорогу, но хз это ребенок.
показать весь комментарий
28.04.2020 13:30 Ответить
Ну шла ли она по полю, это еще вопрос. Это я высказал вариант, что 8км пройти незамеченным там можно если только по полю.
А на счет того, что там мало ездят, то может и мало, вот только её не привезли к бабушке и уехали, а приехали к бабушке на выходные, если конечно Скромный Кролик не врет - "Девочка их Харькова. А в Сосновке живет бабушка. Милана приехала с родителями на выходные и пошла гулять с двоюродным братом, которому тоже 6 лет." - поэтому спрашивается вопрос - Они конченные? Или девочка не ушла, а ее "ушли"?
показать весь комментарий
28.04.2020 19:02 Ответить
температура вночі може значно опускатися тому можливо було переохолодження на фоні виснаження.
показать весь комментарий
28.04.2020 01:24 Ответить
Коли в Україні почнуть карати батьків за смерть дітей ?
показать весь комментарий
28.04.2020 06:46 Ответить
 
 