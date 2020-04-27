Девочка, пропавшая 26 апреля на Харьковщине и которую искали сотни волонтеров и силовиков, скончалась от переохлаждения, - полиция
В Харьковской области нашли мертвой 6-летнюю девочку, которую почти сутки разыскивали силовики, волонтеры и общественность.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает полиция Харьковщины.
По предварительным данным, ребенок умер от переохлаждения. Ее тело следователи обнаружили на краю поля в восьми километрах от села Сосновка Золочевского района.
Напомним, девочка пропала в воскресенье, 26 апреля. К ее поискам привлекли около полутысячи человек. В поисковых мероприятиях участвовали сотрудники полиции, Нацгвардии, ГСЧС, курсанты, волонтеры, представители местной власти, общественность.
Топ комментарии
+27 Ольга Ухименко
показать весь комментарий27.04.2020 20:39 Ответить Ссылка
+19 константен
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+15 Лариса #401376
показать весь комментарий27.04.2020 20:30 Ответить Ссылка
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"за попередніми даними"
взкукурік ментовської секретутки - не остаточний висновок
......
В Харькове в воскресенье +4°…+14°, пройдет дождь.
****
Весь вопрос в деталях, в хронометраже события. Ну а так-то, попробуй намочить одежду и посидеть в ней часа 2-4 при +4 (постоянно ее подмачивая для имитации нахождения под дождем), потом отпишешься - так было холодно или не так ...
Батьки... Ну, да, але...
Просто це - трагедія...
Бедная деточка.... Царство небесное.....
Возникает вопрос- а нафига тогда их рожать? Чтобы, как в древние времена- выживет- хорошо, будет жить, а нет- так нет? "Выживает сильнейший"? На дворе 21-й век, дядя!
люди понятия не имеют что пишут.
да, такая жизнь в селах. Есть и была. естественный отбор девочка не прошла, и это ужасно. Но такова жестокая жизнь.
в городах тоже полно смертей - вчера во Львовской области троих малышей сбила машина. Сем они виноваты что играли ровно в полуметре от калитки дома? их сбили тупо у дороги. в городах сбивают на тротуарах, во дворах - как ты их привяжешь? кандалы наденешь?
Напишу о том, как я себе представляю безопасные условия для прогулок детей в условиях села. Закрытый периметр (забор), закрытая на замок калитка, сторожевой пёс, под надёжным замком в вольере. Закрытый колодец, выгребная (или любая другая) яма, закрытый бассейн. Отсутствие проволок/веток, всего острого, на что можно напороться и/или выколоть глаза. И только после этого- ребенок играет к отведенном для него месте (песочница, к примеру), находящимся в зоне видимости, скажем, из окна кухни, где можно каждую минуту проверить, всё ли Ок. Ребенку больше 3-х лет. Если же ребенок младше или какие-то потенциальные угрозы устранить невозможно,- я сижу на лавке и не свожу с него глаз. Иначе- никак.
И потом, как я тут писали, девочка приехала к бабушке с родителями из Харькова. Родители городские, а значит, привыкшие жизни с детьми в мегаполисе. Почему тут они расслабили булки и предоставили ребенка самому себе? Бухали где-то на веранде? Мы этого, думаю, не узнаем....
Теперь о случае с детьми во Львовской области, о котором я узнал только от Вас. Ни в коем случае НЕ оправдывая водилу, могу сказать, что дети НЕ должны играть ЗА КАЛИТКОЙ ВОЗЛЕ ДОРОГИ. Даже на тротуаре. Не должны в принципе и при отсутствии взрослых тем более.
Вообще-то это прописные истины. Странно, что их кому-то нужно объяснять.)
Это кто как...когда я рос - я с 5 лет сам ходил в детский сад, а с 6 - водил туда 3-хлетнюю сестренку...детский сад был в 5 км от дома, через жд и 4 автодороги - хороший детский садик, гораздо лучше тех, что были у меня под домом.
В школу меня родители отвели, наверное, раза 2-3 за 10 лет.
А друга бабушка в школу отводила до 6 класса...мне было смешно.
А на счет вашего друга... Так лучше пусть кто-то посмеется- какая разница? Главное, что ребенок жив/здоров. Школа закончилась, у каждого своя жизнь. Бывает, что дети и не видятся/не вспоминают друг друга.... Разве важно чье-то мнение в таких серьезных вопросах?
", как бы я мог спокойно себя чувствовать, работать/заниматься какими-то делами и т.д., отправив своих малявок в такой долгий и опасный путь и не зная, дошли они или нет?"
Потому, что вы им не доверяете. Да и времена нынче другие.
"Главное, что ребенок жив/здоров"
Ну так и я был точно также жив-здоров.
А на счет "доверяли".... "Доверять" 5-летнему ребёнку? Серьезно??? Доверять малышу без знаний/навыков/жизненного опыта да ещё при наличии массы внешних обстоятельств, от него не зависящих??? Извините, но это БРЕД. И яркое подтверждение тому- трагическая гибель 6-летней девочки в этой же теме. Наверное, родители ей тоже "доверяли".....
Безвыходных ситуаций нет. При желании всегда можно найти правильное решение. Бабушка/дедушка своя или чужая (бабушка вашего же друга), или соседская, которая за небольшой добавок к мизерной пенсии согласится отводить детей в садик... Раз работа такая ценная, что ездить на неё нужно было на другой конец Киева. Значит, и по деньгам она того стоила!)
Да, Вы живы/здоровы. Но это случай/ваша удача/ангел хранитель, чудо, если хотите. Не каждый (далеко не каждый!) родитель склонен полагаться на случай в вопросах безопасности своих детей.
И да. Вы живы, а эта девчушка- нет.....
Это не подтверждение ничего, скорее - трагическая случайность. Ежедневно гибнут десятки, если не сотни людей в Украине по разным поводам - причем не факт, что тех, над кем родители осуществляли гиперопеку, не гибнет больше. Ежедневно десятки тысяч детей в селах гуляют без присмотра родителей и с ними все ок.
В данном же конкретном случае - городская девочка приехала в незнакомое место и ее поручили местному малолетнему брату. Брат, разумеется, никуда не потерялся, а вот девочку потерял.
"Да, Вы живы/здоровы. Но это случай/ваша удача/ангел хранитель, чудо, если хотите."
Не говорите глупостей. Это норма, а не чудо. Чисто статистически - норма. Не гибнут десятками 6-летние дети, оставленные без присмотра. А ваши понятия говорят лишь о том, что ваши дети - беспомощные и вы им не доверяете.
" да ещё при наличии массы внешних обстоятельств, от него не зависящих"
Если обстоятельства не зависят от него - значит не зависят и от вас. В 6 лет многие дети вполне ответственны и адекватны. Те, над кем нет гиперопеки.
Нас рассудит ЗАКОН. А он гласит, что родили несут ответственность за безопасность своих несовершеннолетних детей. Даже если дети самые "умные", "одаренные", "талантливые", "гениальные" и "ответственные". Вряд ли этот конкретный случай отнесут к "несчастному". Вероятнее всего, придется родителям придется отвечать за то, что их малолетний ребенок оказался в 8 километрах (!!!) от дома и замёрз.
що тепер вже казати?
Сєлєкціонєр хрєнов...
*********
Звісно, що не ви. Адже ви не бог.
Це все справи його рук, без сумніву.
Тоді перепрошую, що змусив вас замислитися над цим питанням.
Краще не замислюватися, чи не так?
2. Она шла по полям? Если по дороге, то неужто там так редко кто-то проезжает что её не увидели?
3. В каком именно месте её нашли? Там только в двух направлениях можно было уйти на 8 км не встретив людей - по полям, либо на юго-запад, либо на северо-восток ...
Да, действительно странно что она шла по полю, при это перешла через дорогу, но хз это ребенок.
А на счет того, что там мало ездят, то может и мало, вот только её не привезли к бабушке и уехали, а приехали к бабушке на выходные, если конечно Скромный Кролик не врет - "Девочка их Харькова. А в Сосновке живет бабушка. Милана приехала с родителями на выходные и пошла гулять с двоюродным братом, которому тоже 6 лет." - поэтому спрашивается вопрос - Они конченные? Или девочка не ушла, а ее "ушли"?