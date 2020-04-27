Девочка, пропавшая 26 апреля на Харьковщине и которую искали сотни волонтеров и силовиков, скончалась от переохлаждения, - полиция

В Харьковской области нашли мертвой 6-летнюю девочку, которую почти сутки разыскивали силовики, волонтеры и общественность.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает полиция Харьковщины.

По предварительным данным, ребенок умер от переохлаждения. Ее тело следователи обнаружили на краю поля в восьми километрах от села Сосновка Золочевского района.

Напомним, девочка пропала в воскресенье, 26 апреля. К ее поискам привлекли около полутысячи человек. В поисковых мероприятиях участвовали сотрудники полиции, Нацгвардии, ГСЧС, курсанты, волонтеры, представители местной власти, общественность.