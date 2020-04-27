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Новости Коронавирус и карантин
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Вспышка коронавируса зафиксирована в общежитии с иностранными студентами в Петропавловской Борщаговке под Киевом, - ОГА

Вспышка коронавируса зафиксирована в общежитии с иностранными студентами в Петропавловской Борщаговке под Киевом, - ОГА

В селе Петропавловская Борщаговка Киевской области в общежитии, где по предварительным данным сейчас проживает 152 человека, произошло массовое заболевание коронавирусом, подтверждено уже семь случаев COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации (ОГА).

"Очередной случай массового заболевания коронавирусом в общежитии в с. П. Борщаговка (ул Оксамытовая, 18-А) (Киево-Святошинский район). Это 20-ти этажное здание, принадлежащее частному вузу. Система - блочная. На каждом этаже по 4 блока. На каждые три комнаты: кухня и санузел. По предварительным оценкам, в настоящее время там находится 152 человека, в основном иностранные студенты. Заболело 6 из них и комендант общежития", - сказано в сообщении,

Отмечается, что очаг заболевания обнаружили случайно – им оказался 22-летний юноша, не имеющий симптомов COVID-19.

"В ночь на пятницу 22-летнему парню стало плохо, и он потерял сознание. Никаких симптомов коронавируса не было. Однако в больнице ему сделали ПЦР-тест и за сутки узнали о положительном результате", - добавили в ОГА.

В тот же день медики начали тестировать контактных лиц. Так, на сегодня протестовали 20 человек, также вечером поступило еще 50 образцов. Тестирование продолжается.

Согласно решению Кабинета министров Украины, указанное общежитие определено изолятором. В общежитие ограничен доступ посторонних лиц; ограничено передвижение жителей между этажами; проводится ежедневный температурный скрининг всех жителей; проведена дезинфекция общежития.

Также читайте: Коронавирус выявили еще в двух общежитиях на Киевщине, - врио главы ОГА Володин

Автор: 

карантин (16729) Киевская область (4199) общежитие (167) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
В Молдавии решили отблагодарить Китай за помощь в борьбе с короной, но что-то пошло не так.
Или молдаване что-то знают?

Вспышка коронавируса зафиксирована в общежитии с иностранными студентами в Петропавловской Борщаговке под Киевом, - ОГА - Цензор.НЕТ 7416
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27.04.2020 20:40 Ответить
+1
Невідомо де ті студенти лазили! Тепер почнеться друга хвиля інфікованих!
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27.04.2020 20:37 Ответить
+1
Ах***ть. А я каждый день наблюдаю как ети студенты разгуливают по улицам без масок толпами
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27.04.2020 20:37 Ответить
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Африканцы наверное, там если поискать то и Эболу найти можно. Наверное.
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27.04.2020 20:35 Ответить
за эболу не знаю, но наркота точняк есть! дустом их! дустом!!!
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27.04.2020 20:47 Ответить
Невідомо де ті студенти лазили! Тепер почнеться друга хвиля інфікованих!
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27.04.2020 20:37 Ответить
У него был симптом - хождения без маски ....или симптом дауна ....как у РПЦ-шников нипример...
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27.04.2020 20:37 Ответить
Ах***ть. А я каждый день наблюдаю как ети студенты разгуливают по улицам без масок толпами
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27.04.2020 20:37 Ответить
цьомкы негроидов равносильны цьомкам мацковских попов...
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27.04.2020 20:38 Ответить
Да ладно вам бояться. Тут некоторые аж в глаза прыгают рассказывая что в вирусе нет ничего страшного. А то что молодые и здоровые парни теряют сознания и едут в реанимацию так сейчас от всего можно умереть
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27.04.2020 20:40 Ответить
В Молдавии решили отблагодарить Китай за помощь в борьбе с короной, но что-то пошло не так.
Или молдаване что-то знают?

Вспышка коронавируса зафиксирована в общежитии с иностранными студентами в Петропавловской Борщаговке под Киевом, - ОГА - Цензор.НЕТ 7416
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27.04.2020 20:40 Ответить
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27.04.2020 20:48 Ответить
не одразу збагнув у чому справа )))
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28.04.2020 12:03 Ответить
Так эта башня за "Эпицентром" оказывается студенческая общага, нехилая! Теперь весь "Эпицентр" надо дезинфицировать, а то мало ли...)
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27.04.2020 21:23 Ответить
в районе общаг КПИ студенты шляются без масок, пьют пиво прямо на улице, им плевать на карантин. Они счастливы, шо можно не ходить на пары и шо им в случае про%ба могут академку дать из-за карантина.
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27.04.2020 21:55 Ответить
Можэ от передоза сознание потерял, а вы сразу пцр. Звери!
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28.04.2020 21:15 Ответить
 
 