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Все больше депутатов СН склонны поддержать назначение Саакашвили вице-премьером, - "слуга народа" Корниенко

Все больше депутатов СН склонны поддержать назначение Саакашвили вице-премьером, -

Все больше народных депутатов фракции "Слуга народа" склоняются к тому, чтобы поддержать кандидатуру бывшего президента Грузии, экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили на должность вице-премьер-министра Украины по реформам.

Об этом первый зампредседателя фракции Александр Корниенко сообщил в эфире телеканала "Украина-24", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В целом, я бы сказал, что тенденция на увеличение есть", - сказал он в эфире телеканала в понедельник вечером.

Кроме того, по словам Корниенко, в случае, если президент Украины Владимир Зеленский обратится к депутатам с просьбой поддержать кандидатуру Саакашвили, поддержка будет еще расти.

"Конечно, если Владимир Александрович напрямую к нам обратится, я думаю, что много людей определятся уже окончательно", - сказал нардеп.

Читайте на Цензор.НЕТ: Глава ОП Ермак мой институтский друг. Он много раз приезжал в Грузию, изучал наш опыт реформ, - Саакашвили

Также Корниенко добавил, что лично он будет поддерживать кандидатуру Саакашвили на пост вице-премьер-министра.

"Я думаю, что Украине сейчас точно не помешает, а может, поможет такой мощный политик с такими связями в мире, которым является Михеил Саакашвили", - подчеркнул он.

Также на Цензор.НЕТ: От "любители Саакашвили - лохи" до "буду поддерживать на должность вице-премьера", - эволюция мнения "слуги народа" Дубинского о "быдловатом клоуне". ВИДЕО

Автор: 

ВР (29286) Саакашвили Михеил (3307) Слуга народа (2636) Корниенко Александр (658)


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Топ комментарии
+20
Прокуратура Грузии и премьер Грузии скажут в ответ.. украинцы вы дебылы..и будут ПРАВЫ...грузинский ЗЭк получивший 6 лет тюрьмы ,не может быть должностным лицом в другом государстве...СТАДО БАРАНОВ 73 %
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27.04.2020 20:55 Ответить
+15
Идите вы все в ж-пу со своим сракашвили
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27.04.2020 20:41 Ответить
+15
Telegram канал @ cenzoru.net Я хочу президента, за которого не стыдно, министров не дебилов и чтоб слово «пленные» вообще ушло из нашей жизни. Чтоб генпрокурор был не свой, а наш, общий. Чтоб депутатами управляли мы, а не Беня.

А самое главное, чтоб президент хвастался реформами и растущей экономикой, а не тем, что он кровати в борделе ловко двигает. Но это, сынок, фантастика.
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27.04.2020 20:41 Ответить
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У зелени подгорает. Скоро люмпен начнёт на вилах выносить. Нужно новое шоу.
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28.04.2020 00:02 Ответить
***** -- ну сколько можно жевать этот грузинский сэконд-хэнд НЕУЖЕЛИ ОПЫТ ПОРОШЕНКО НИЧЕМУ НЕ НАУЧИЛ . из него ..реформатор.. как из сантехника гинеколог . подскажите кто-нибудь зеленым ********* . что грузия отзовет посла из КИЕВА и направит нам ноту с протестом
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28.04.2020 06:38 Ответить
Треба не Сааку в віцепрем'єри, а Зєлю геть і дстрокові
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28.04.2020 07:23 Ответить
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