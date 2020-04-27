Все больше депутатов СН склонны поддержать назначение Саакашвили вице-премьером, - "слуга народа" Корниенко

Все больше народных депутатов фракции "Слуга народа" склоняются к тому, чтобы поддержать кандидатуру бывшего президента Грузии, экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили на должность вице-премьер-министра Украины по реформам.

Об этом первый зампредседателя фракции Александр Корниенко сообщил в эфире телеканала "Украина-24", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В целом, я бы сказал, что тенденция на увеличение есть", - сказал он в эфире телеканала в понедельник вечером.

Кроме того, по словам Корниенко, в случае, если президент Украины Владимир Зеленский обратится к депутатам с просьбой поддержать кандидатуру Саакашвили, поддержка будет еще расти.

"Конечно, если Владимир Александрович напрямую к нам обратится, я думаю, что много людей определятся уже окончательно", - сказал нардеп.

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Также Корниенко добавил, что лично он будет поддерживать кандидатуру Саакашвили на пост вице-премьер-министра.

"Я думаю, что Украине сейчас точно не помешает, а может, поможет такой мощный политик с такими связями в мире, которым является Михеил Саакашвили", - подчеркнул он.

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