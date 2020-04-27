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Новости Коронавирус и карантин
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Минздрав опубликовал условия открытия рынков: 1 покупатель на 10 квадратных метров, продавцы за защитными экранами, уборка каждые 3 часа. ИНФОГРАФИКА

Минздрав опубликовал условия открытия рынков: 1 покупатель на 10 квадратных метров, продавцы за защитными экранами, уборка каждые 3 часа. ИНФОГРАФИКА

Министерство здравоохранения опубликовало перечень условий, при соблюдении которых смогут возобновить работу продуктовые рынки.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу в Фейсбуке министра здравоохранения Максима Степанова.

Вопрос восстановления работы продовольственных рынков будет рассматриваться на ближайшем заседании правительства. Всего открыться могут более 280 продовольственных рынков по всей стране, отметил министр.

"Это серьезный шаг к ослаблению карантина. Поэтому призываю соблюдать все профилактические требований функционирования рынков. Чтобы наши совместные усилия по недопущению распространения вируса были не напрасны", — написал Степанов.

Смотрите также: Зеленский пообещал малому бизнесу кредиты с низкой ставкой на выплату зарплат работникам и возможное открытие рынков с 1 мая. ВИДЕО

Минздрав опубликовал условия открытия рынков: 1 покупатель на 10 квадратных метров, продавцы за защитными экранами, уборка каждые 3 часа 01

Минздрав опубликовал условия открытия рынков: 1 покупатель на 10 квадратных метров, продавцы за защитными экранами, уборка каждые 3 часа 02

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4903) рынок (534) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+21
Два вопроса. Если бы пандемию можно было бы остановить, принеся в жертву президента одной из стран мира, кого бы вы выбрали? И почему именно Зеленского?
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27.04.2020 20:53 Ответить
+19
Таких умов точно ніхто не буде дотримуватися.
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27.04.2020 20:49 Ответить
+19
продавцы в скафандрах от илона маска...а балоны с кислородом токо у минздрава...
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27.04.2020 20:51 Ответить
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Неназванный россиянин три недели назад приехал в Чехию по дипломатическому паспорту, привезя с собой яд рицин, чтобы отравить мэра Праги и еще одного местного политика. Об этом сообщает чешское издание Respekt со ссылкой на источники.
По информации издания, россиянин оказался сотрудником российской спецслужбы, воспользоваться дипломатическим паспортом ему могли помочь в посольстве России в Чехии. Предполагается, что яд предназначался мэру Праги Зденеку Гржибе и главе администрации шестого района города Ондржею Коларжу. Именно Коларж принял решение о сносе в чешской столице памятника советскому маршалу Ивану Коневу, а мэр города подписал решение о переименовании площади перед посольством России в честь убитого Бориса Немцова.
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27.04.2020 20:49 Ответить
там же земан путину зад лижет. Так что Коларжем больше-Коларжем меньше - какая разница?
а после того, как бриты проглотили историю с новичком, что говорить о Чехии??
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27.04.2020 21:03 Ответить
Таких умов точно ніхто не буде дотримуватися.
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27.04.2020 20:49 Ответить
от иені цікаво - як регулювати кількість покупців у 1 на 10 кв. м, якщо на Одеському Привозі не один вхід?
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27.04.2020 20:51 Ответить
Сегодня в Таврии "Панорама" в отделе овощей - возле КАЖДОГО поддона с овощами 2-3 человека. Без всякой дистанции(
И голос по трансляции о тех же 10 кв. метрах на человека
Опять двойные стандарты.........
На рынок выхожу ( выходила) в той же маске и перчатках. И толпы не было
А цены ниже
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27.04.2020 21:00 Ответить
продавцы в скафандрах от илона маска...а балоны с кислородом токо у минздрава...
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27.04.2020 20:51 Ответить
а чого на 10 квадратних метрах? це навмисно щоб не змогли притриматися таких умов?
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27.04.2020 20:51 Ответить
1,5 метра дистанция. Где то так и выходит. 3х3 метра
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27.04.2020 20:54 Ответить
Ну, начни так класса со второго.
Очень кстати идут телетрансляции.
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27.04.2020 20:59 Ответить
1,5 метра в одну сторону от одного человека и 1,5 метра до другого человека. Получается 3 метра. 3х3=9
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27.04.2020 20:59 Ответить
https://censor.net/comments/locate/3191936/019214f9-9b6b-73c3-b105-4e8886a0b1d2
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27.04.2020 21:07 Ответить
Игорь, это вы ментам расскажите, они же считать умеют.
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28.04.2020 13:32 Ответить
Все будет норм, как в трамвае - 5 человек на 1 кв.м и трое из них без маски
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27.04.2020 21:16 Ответить
Из всего этого останется в наших реалиях: покупатель и продавец в маске!
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27.04.2020 20:52 Ответить
Сегодня с утра, шеф звонил -- просил выйти из отпуска на работу. Это притом, что две трети фирмы работает через день. Коронвирус, грит, лютует...
...сегодня выйти отказался, бо на пляж уже собрался, а с завтрева поеду, бо дожди начинаются... -- фигли дома дома бестолку сидеть?
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27.04.2020 20:52 Ответить
Рынки и через интернет мессенджеры клиентам продукты продавать смогут. Открывайте всех торговцев на таких условиях.
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27.04.2020 20:52 Ответить
Два вопроса. Если бы пандемию можно было бы остановить, принеся в жертву президента одной из стран мира, кого бы вы выбрали? И почему именно Зеленского?
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27.04.2020 20:53 Ответить
лоха не жалко
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27.04.2020 20:56 Ответить
а вопрос то где? )))))))
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27.04.2020 20:58 Ответить
Я бы к Зеленскому ещеи добавил Парашенка в жертву принес, чтобы наверняка
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27.04.2020 21:02 Ответить
А ещё лучше тебя. Ведь ты ничего не стоишь и тебя не жаль.
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27.04.2020 21:56 Ответить
Сренк-сренк!
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27.04.2020 22:11 Ответить
... Два вопроса. Если бы пандемию можно было бы остановить, принеся в жертву президента одной из стран мира, кого бы вы выбрали? И почему именно Зеленского?...

--------------------
А шо это Вы поперёд Бацьки-то в пекло лезете?
Эту честь ещё заслужить надо.
У нас есть и более заслуженная кандидатура.
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28.04.2020 01:03 Ответить
Прошлогодний анекдот.
Летят в самолете Путин и Лукашенко. Путин и говорит
- А если мы сейчас разобьемся, то какой народ больше огорчится, мой или твой?
На что Лукашенко отвечает
- Больше всего огорчатся украинцы, что с нами Порошенко не было.
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28.04.2020 10:38 Ответить
адні мордовці в коментах! Про хйла тіпа ніхто не згадав
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28.04.2020 10:19 Ответить
Так он итак поговаривают не очень здоров, а нам бы от своего избавится. Конечно лучше бы оно само ушло, по заяве собственного желания, но...
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28.04.2020 10:39 Ответить
Я бы вашего,Путина выбрал
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28.04.2020 12:57 Ответить
Кому это ***** надо, торгашам и владельцам рынка? Я продукты и в маркете куплю, но там антисептики и продавцы в защите, это всё на базарах будет? Но... дебилы полезут на рынки и количество больных увеличится, а это уже всем угрожает...
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27.04.2020 20:59 Ответить
вот такие как ты болеют , а дебилы не болеют
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27.04.2020 21:01 Ответить
Вони вже давно київ захопили ,особливо у урядовому кварталі у них зашкальна концентрація.
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27.04.2020 21:35 Ответить
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27.04.2020 22:23 Ответить
В маркеті дорожче. Є досить людей, для яких це важливо. Окрім того є фермери та городники.
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27.04.2020 21:09 Ответить
кто допустил дебилов до власти ?
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27.04.2020 21:00 Ответить
Вы ето про какие рынки где 1 покупательна 10кв. метров??? Типо 10 покупателей на весь рынок? А торговцы не обанкротятся с таким мизерным количеством покупателей?
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27.04.2020 21:01 Ответить
вот такие безмозглые нами правят
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27.04.2020 21:02 Ответить
"1 покупательна 10кв. метров??? Типо 10 покупателей на весь рынок?"

Ринок 7 на 15 метрів?
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27.04.2020 21:10 Ответить
...і усі покупці весь день там стоять.
А ще кажуть "бєзмозгліє правят"....

тут бєзмозглиє кожен з 73%
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28.04.2020 10:21 Ответить
при владі ******* , такі ж постанови і приймаються )))
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28.04.2020 10:42 Ответить
никто там не будет это соблюдать! бред!
менты могут только за пловцами через Днепр гоняться.
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27.04.2020 21:05 Ответить
один Лукашенко умный человек , правильно сказал -- это массовый психоз
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27.04.2020 21:05 Ответить
ну если психоз,то добро пожаловать в больничку,в инфикционку за больными с мифическим короновирусом поухаживать.
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27.04.2020 21:12 Ответить
Знайди на пейсбуху #знімисвоюлікарню з Остапом Стахівим. Подивись 1-годинне інтерв'ю про інфекційну лікарню у Франику (дивитись до кінця) . Потім поясни собі і усім решту як 53 хворих у одному відділенні по 3 у палаті зі спільним коридором сидять так тихо що чути тільки шум бахіл ,а по телефону типу ніхто не говорить ,відео не дивиться,музику не слухає, не розмовляє між собою ? Дивно ? То може вони всі мертві ? А може їх там просто немає?
А у львівській інфекційній завідуючий по лікувалнню не може навіть за 5 спроб назвати препарати котрі дають хворим! Дивина ? Правда!
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27.04.2020 21:45 Ответить
ваш высер пост не по адресу.
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27.04.2020 21:58 Ответить
Я би попросив без вашого знаменитого кассабського ХАМСТВА!
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27.04.2020 22:00 Ответить
еще раз повторюсь, брызжете слюной в другую сторону.
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27.04.2020 22:02 Ответить
У тебе радіатор на мозґах відклеївся?
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27.04.2020 22:29 Ответить
я глубоко извиняюсь, а у вас новой методички нет?
и да, я больше тролей не кормлю. лимит исчерпан.
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27.04.2020 22:54 Ответить
Про методичку спитай у свого шефа!
Зразу видно напів-грамотєя ,всі речення починає з маленької.
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28.04.2020 07:45 Ответить
А що взагалі такого цінного продається на базарах?
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27.04.2020 21:06 Ответить
а попистеть ?
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27.04.2020 21:07 Ответить
например носки , Я вчера в супермаркете видел по 30 гр , а на руках возле рынка купил за 15 грн
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27.04.2020 21:10 Ответить
казки про білого бичка про дешевші на базарі носки Взагалі читайте новину про які ринки йдеться... Це передовсім домашня городина та фірмові ларьки місцевих дрібних виробників харчів, і то в нормальних містах, а не мегаполісах, де мафія монополізувала збут...
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27.04.2020 21:15 Ответить
А власники супермаркетів і гіпермаркетів це святі люди ?
Це якась дебільна логіка щоб ринки на відкритому воздусі закривати, а криті приміщення супермаркетів весь карантин відкриті для людей
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27.04.2020 22:39 Ответить
Це нереальні умови для переважної більшості ринків.
На час уборки виганятимуть покупців ? Ні,звичайно. Та і скупчення величезні будуть.
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27.04.2020 21:10 Ответить
Буде те саме, що з супермаркетами та продовольчими магазинами - приписи та правила є, але виконання їх покладають на власників та персонал. Тобто спочатку трохи щось будуть виконувати, а потім плюнуть та будуть продавати як раніше, а приписи виконувати "в розумних межах". Що по суті є правильним підходом, якби про це подбали одразу і швидко, щоб виробники та продавці не несли зайвих збитків.
Тут насправді важливий сам факт того, що кретини із Зе-влади второпали, що треба перестати доскіпуватися та лізти туди, куди лізти небезпечно для їх життя (поки що - політичного). Ну, за рік неперевершеного правління - хоч щось притомне і хоч якесь усвідомлення реальності, а не сир по 50 грн за кіло...
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28.04.2020 13:46 Ответить
А чего вы хотели от барыг? Баклажаны для них дороже человеческих жизней. А тем временем в стране погибло 82 медика...
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27.04.2020 21:11 Ответить
смотреть ниже мой пост
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27.04.2020 21:16 Ответить
на улице меньше вероятность заразится чем в помещении
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27.04.2020 21:12 Ответить
напукают начихают в помещении ,а потом нюхают , а ученные выяснили что заражаются в основном через нос
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27.04.2020 21:19 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=x59jKfnt098 Вы даёте нереальные планы!
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27.04.2020 21:14 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=inCWCflbYYg Это, как его, волюнтаризм ...
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27.04.2020 21:17 Ответить
Зебил = ДИбил
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27.04.2020 21:20 Ответить
Зеляку на Геляку !!!
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27.04.2020 21:21 Ответить
А рынок "Столичный" на окружной в Киеве вообще не закрывался....это почему? Может они просто незнали?и
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27.04.2020 22:03 Ответить
Жёстче надо с ними - это ж конкуренты супермаркетов: один покупатель на 100кв. м.; уборка каждые 5 минут; продавцы сидят в специальных бункерах и т.д..
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27.04.2020 22:12 Ответить
Странно, что еще не обязали торговцев работать только через POS-терминалы.
Мясо мне будут через защитный экран перекидывать?
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27.04.2020 22:32 Ответить
Министерство здравоохранения опубликовало перечень условий, при соблюдении которых смогут возобновить работу продуктовые рынки. Источник: https://censor.net/n3191936

А ось умови народу України - ЗЕ ВЛАДА ІДЕ У ВІДСТАВКУ, а з курвами ригами і їх спільниками думаю впораємось
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27.04.2020 22:35 Ответить
Сразу все хором ЭТО НЕ РЕАЛЬНО !!!
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28.04.2020 01:42 Ответить
А в зараз в супермаркетах такі норми діють? Наприклад, всі квсири сидять за скляними перегородками?
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28.04.2020 06:04 Ответить
Ні, але хто буде перевіряти? І хто буде скаржитися? Одним треба купувати, іншим - продавати та збувати товар, тож нема дурних (підприємці ж не зе-влада).
Деякі заходи безпеки встановили всі, але - хто наскільки зміг. Перенапружуватися у цьому питанні ніхто не збирається, бо це все - зайві незручності та витрати, які базікально-відосікна влада покривати точно не хоче, не буде і не зможе.
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28.04.2020 13:53 Ответить
раз рынки открыли ,потом закрыли ,сейчас снова открывают !!! если опять закроют ,то это уже точно довбайоби
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28.04.2020 10:44 Ответить
Дотримання вимог карантину...МОЗ опублікував умови відкриття ринків: 1 покупець на 10 квадратних метрів, продавці за захисними екранами, прибирання кожні 3 години - Цензор.НЕТ 4348
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28.04.2020 12:16 Ответить
Теперь они все будут платить налоги с полного оборота, или шо? Могли бы воспользоватся ситуацией и заставить продавцов использовать беспроводные платежные терминалы, организовать это не сложно. Убогая медицина в том числе "заслуга" теневого сектора, пол страны не платит налогов а только требуют, требуют, требуют... Удивительная страна, приоритет оказания любых услуг с стороны государства прост, платишь налоги, получаешь защиту, набор социальных услуг в первую очередь, не платишь - жди очереди, а у нас все наоборот, битый не битого везет.
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28.04.2020 12:21 Ответить
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ОДНО УСЛОВИЕ - ТЕМПЕРАТУРНЫЙ СКРИНИНГ.
От того и допущение до 10 человек на рынок одновременно, посадят дядю, который будет под предлогом невидимые QR-коды ставить. Не все же границу пересекали в этом году. Не всех еще пометили, как скот на убой.
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28.04.2020 12:43 Ответить
Думаю ці "QR-коды" це православна лякалка для плебса, мовчу вже про біо паспорт
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28.04.2020 13:05 Ответить
Министерство здравоохранения опубликовало перечень условий, при соблюдении которых смогут возобновить работу продуктовые рынки. Источник: https://censor.net/n3191936

Пішли на хрєн ті міністри - закон приймають тільки депутати, а міністри можуть тільки рекомендувати, вони Конституцію України змивають в унітаз кожен день разом з правами українців
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28.04.2020 13:03 Ответить
Идет уничтожение фермерства ,накануне принятого в турборежиме закона о продаже земли.,при этом фермеры ,при отсутствии денег,а некоторые понабирали ещё кредитов, забросят поля, а у селян за бесценок скупят их паи ,мотивируя земля же пустует,так,что продавайте,за ту сумму ,что мы вам предлагаем, поодиночке вы же не сможете их обрабатывать.Это целенаправленная политика наших слуг во главе с большим слугой ,уничтожить малый бизнес,чтобы они не мешали супермаркетам в сговоре выставлять свои цены..
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28.04.2020 13:04 Ответить
Логічно, зеленофіли будуть раді залишитисьбез землі
Це як дебільні кримчане вітали себе з руцкою весною, зараз пилюкою дихають замість води.
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28.04.2020 13:07 Ответить
 
 