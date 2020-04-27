Подозреваемый в избиении полицейского экс-заместитель мэра Киева Слончак находится не в СИЗО, а в больнице, - прокуратура

Владимир Слончак, которому сообщили о подозрении в избиении патрульного полицейского, находится в больнице.

Об этом в комментарии изданию "Украинская правда" сообщила пресс-секретарь прокуратура Киева Надежда Максимец, информирует Цензор.НЕТ.

"Прокурор будет просить применить круглосуточный домашний арест. Ходатайство об избрании меры пресечения будет направлено в суд завтра. Сейчас подозреваемый находится в больнице", — сказала она.

Максимец сказала, что не владеет информацией о том, почему Слончак оказался в больнице. Ранее глава столичной полиции Крищенко говорил, что бывший чиновник находится в СИЗО.

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В ночь с 26 на 27 апреля полиция остановила в Соломенском районе столицы Мерседес — у машины не были включены фары. За рулем автомобиля находилась депутат Киевсовета Людмила Костенко. По мнению полицейских, она была пьяна.

Когда стражи порядка стали составлять протокол, из машины вышел пассажир — заммэра Владимир Слончак. Он попытался помешать работе патруля и ударил одного из полицейских. Мужчину задержали на месте и поместили в СИЗО.

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Виталий Кличко уволил Слончака с должности замглавы КГГА. Прокуратура сообщила бывшему заместителю мэра о подозрении в умышленном нанесении побоев сотруднику правоохранительных органов.

Сам экс-чиновник утверждает, что полицейские превысили свои полномочия и отрицает нападение на патрульного.