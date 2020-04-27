Подозреваемый в избиении полицейского экс-заместитель мэра Киева Слончак находится не в СИЗО, а в больнице, - прокуратура
Владимир Слончак, которому сообщили о подозрении в избиении патрульного полицейского, находится в больнице.
Об этом в комментарии изданию "Украинская правда" сообщила пресс-секретарь прокуратура Киева Надежда Максимец, информирует Цензор.НЕТ.
"Прокурор будет просить применить круглосуточный домашний арест. Ходатайство об избрании меры пресечения будет направлено в суд завтра. Сейчас подозреваемый находится в больнице", — сказала она.
Максимец сказала, что не владеет информацией о том, почему Слончак оказался в больнице. Ранее глава столичной полиции Крищенко говорил, что бывший чиновник находится в СИЗО.
Смотрите на Цензор.НЕТ: "Ти не бикуй, бл#дь! Чого ти вий#буєшся?!" - замглавы КГГА Слончак во время задержания за нападение на полицейского. ВИДЕО
В ночь с 26 на 27 апреля полиция остановила в Соломенском районе столицы Мерседес — у машины не были включены фары. За рулем автомобиля находилась депутат Киевсовета Людмила Костенко. По мнению полицейских, она была пьяна.
Когда стражи порядка стали составлять протокол, из машины вышел пассажир — заммэра Владимир Слончак. Он попытался помешать работе патруля и ударил одного из полицейских. Мужчину задержали на месте и поместили в СИЗО.
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Виталий Кличко уволил Слончака с должности замглавы КГГА. Прокуратура сообщила бывшему заместителю мэра о подозрении в умышленном нанесении побоев сотруднику правоохранительных органов.
Сам экс-чиновник утверждает, что полицейские превысили свои полномочия и отрицает нападение на патрульного.
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а тут - в больничку, вместо СИЗО...воспаление хитрости? или вульгарный понос???
У Кличко було два заступники, чотири з яких лежали у Кабінеті Міністрів.
Кличко сьогодні звільнив Слончака.
Скільки заступників лежатиме у завтрашньому дні?
2. Это трикотаж и сидя за рулем никто не завязывает пояс - это просто неудобно. Подобные пояса легко съезжают на одну сторону.
3. Очень похоже на обычную зависть. Подобная ситуация в машине-корыте 40-летней давности у Вас вызвала бы совсем другую реакцию наверное.
4. Дама похоже спокойно направилась на тестирование, судя по видео. И раз уж о ней молчат уже 2 дня.........очевидно сели в лужу. А сексизм у Вас просто зашкаливает.
Гопник хватает вас за одежду, когда вы отмахиваетесь от захвата идет дикий вопль Ты на кого руку поднял ....
Второй вариант гопник приближается к вам вплотную лицо в лицо, влазит в личное пространство. Если вы пытаетесь отойти он продолжает наседать. Вы выставляете перед собой руки сдерживая его - и готово - можно орать привлекая внимание свидетелей что жертва -гопник.
Ну а полисы видать с этим трюком таки хорошо знакомы и не стали рассусоливать, сработал выработанный рефлекс на гопоту
Я подниму и протяну руку держа и обозначая дистанцию.
Как это прокоментирует оппонент?
Там, судя по всему были типа киевоперативный или ещё общественники какие-то, иначе ситуация решилась бы по тихому. Какие бы порядочные менты не были бы, но звонок руководства и...
А резонанс - спасибо тем же гражданам(вне погон), которые были рядом.
Другие небожители эту тему учтут.
надо передать "человеку" спасительный артефакт
еле отыскал в архивах
Мы говорим - мент,
Подразумеваем - пи..с (пасивный).
мы говорим - пи..с,
Подразумеваем - мент (терпильный).
"почти по В.В. Маяковскому).
Мы говорим - мент,
Подразумеваем - пи..с (пасивный).
мы говорим - пи..с,
Подразумеваем - мент (терпильный).
"почти по В.В. Маяковскому).
Это мы уже проходили.Но народ хавает и верит.
Назначения: Увольнение, подозрение, домашний арест, суд, срок 3 года.
А потом говорят кермувала без прав. Подождите! Вы же на всю страну кричали, что у нас действуют электронные!
Собственно это такая тенденция в работе полиции последних дней-месяцев - быковать с применением силы и привышением полномочий. Дальше будет...