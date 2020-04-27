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Новости Коронавирус и карантин
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Пандемия далека от завершения, растет количество случаев COVID-19 в Африке, Восточной Европе, Латинской Америке и некоторых странах Азии, - Гебрейесус

Пандемия далека от завершения, растет количество случаев COVID-19 в Африке, Восточной Европе, Латинской Америке и некоторых странах Азии, - Гебрейесус

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус предупредил, что пандемия коронавируса COVID-19 вовсе не подходит к концу.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, он это сделал на фоне ослабления мер изоляции в ряде стран Европы.

"Пандемия далека от своего конца. ВОЗ продолжают беспокоить нарастающие тренды (с увеличением количества случаев заболевания. - ИФ) в Африке, Восточной Европе, Латинской Америке и некоторых странах Азии. Как и во всех прочих регионах, в странах этих регионов сообщается не обо всех случаях заболевания и летальных исходов, из-за небольших возможностей по взятию анализов", - сказал он на брифинге в понедельник.

Он подчеркнул, что, хотя в Европе ввиду уменьшения масштаба прироста новых случаев COVID-19 начинают ослаблять меры социальной изоляции, в ВОЗ считают необходимым продолжать по-прежнему выявлять все случаи коронавируса и лечить их.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переболевшие COVID-19 не защищены от повторного заражения, - ВОЗ

При этом он напомнил, что ВОЗ продолжает оказывать помощь ряду стран: в частности, на прошлой неделе организация отправила медицинские грузы в более чем 40 стран Африки. Всего, добавил Гебрейесус, ВОЗ отправила средства индивидуальной защиты в 105 стран, а лабораторные грузы - в более чем 127 стран.

Автор: 

Азия (53) Африка (282) ВОЗ (777) Европа (1918) карантин (16729) Гебрейесус Тедрос (158) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+24
Гебрейесус злочинець.
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27.04.2020 20:56 Ответить
+14
Гебрейесус не викликає жодної довіри.
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27.04.2020 20:59 Ответить
+13
Эта макака сейчас любые страшилки будет рассказывать чтобы им финансирование не урезали. После того как они облажались с Китаем, слушать их смысла нет.
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27.04.2020 21:14 Ответить
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Гебрейесус злочинець.
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27.04.2020 20:56 Ответить
США уже официально отказались финансировать ВОЗ. Звучат голоса в Америке, что бы открыть уголовное дело в отношении руководства ВОЗ.
Уже в некоторых штатах, Аляске и ещё пару штатах, фактически отменили карантин, там открыли ары, кафе, итд...
В связи с этим, Гебрейесус заявил, что там точно бдет вторая волна вируса.
На что эти штаты жёстко отреагировали на это высказывание Гебрейесуса.
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27.04.2020 21:07 Ответить
Швеция своим примером доказала что и без строгого карантина заболеваемость сокращается со временем.
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27.04.2020 21:09 Ответить
это его работа в его интересах продолжение пандемии финансирование поддержка это как профессия врача если не будет больных он будет без работы некого лечить понятно что при уходе пандемии ВОЗ не исчезнет но коронавирус жирный кусок пирога
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27.04.2020 21:24 Ответить
Стратити вістового!
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27.04.2020 21:39 Ответить
https://censor.net/user/370753 На електричному стільці.
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27.04.2020 21:42 Ответить
Сухарів та видовищ!
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27.04.2020 21:50 Ответить
Вот альтернативная точка зрения в Австрийском парламенте
https://www.youtube.com/watch?v=7ZmEIdNTm5k
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27.04.2020 20:58 Ответить
Гебрейесус не викликає жодної довіри.
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27.04.2020 20:59 Ответить
А відразу викликає...
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27.04.2020 21:04 Ответить
Ты что, антисемит ?
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27.04.2020 21:49 Ответить
Интересно кто и зачем отвандалил страицу Гебрейсуса в Википедии ))
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27.04.2020 21:02 Ответить
Навіщо нам,ця,істота?
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27.04.2020 21:03 Ответить
Мне жаль Украину -- никому не верит -- ни своим, ни чужим.

...по вере и воздастся...
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27.04.2020 21:04 Ответить
При падении ВВП на 10% смертность увеличивается на 2% от населения. Этим карантином мы убиваем больше чем коронавирус.
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27.04.2020 21:07 Ответить
.по вере и воздастся...

Блажен, кто не верует - ибо не разочаруется...
Более изощренного обмана в толковании чем в Библии я ни где не встречал.
А истина всегда проста и понятна
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27.04.2020 21:09 Ответить
Гебрейесус може і правий, але справа в карантині, який неможливо довго виконувати!
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27.04.2020 21:05 Ответить
карантин- сорок днів. Й нічого білше,за цим словом
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27.04.2020 21:07 Ответить
40 днів знущання на народом
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27.04.2020 21:16 Ответить
С украинским долбанутым карантином, ничего путного не будет.

И делается это специально -- со стороны очень хорошо видно, как ваша власть, постепенно подстраивается под текущую неожиданную ситуацию, не меняя своей основной цели: ухайдокать Страну. И эта эпидемия уже им в торбу и в подспорье...
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27.04.2020 21:12 Ответить
Пляжний аналітик 80-го левела в топіку
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27.04.2020 21:52 Ответить
Ну, мы ж с тобой оба на карантине...

...согласись, что оценивать, анализировать и комментировать окружающую обстановку, лучше с моего вольного пляжа, чем из твоего хрущёбного подвала...*)
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27.04.2020 22:00 Ответить
Дивно лише бачити ваш потужний аналітичний продукт на сайті в домені країни, яку автор вважає поголовно жителями хрущобних підвалів населеною... чи хрущоби вам дорогі як пам'ять?
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27.04.2020 22:18 Ответить
Почему поголовно все хрущёбники? -- я всех так не считаю! Конкретно, только тебя, в данном случае...
...ну и, про хрущёбы кой-чего знаю -- с 1962 года... ...и про пляжи, -- с 1993...

Отовсюду насмотрелся...*)
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27.04.2020 22:22 Ответить
А что там у вас в ФРГ за пляжи, если вы все в Италии загораете.
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27.04.2020 22:20 Ответить
В Италию щас нельзя -- и круиз вы мне сорвали, бамбини.
...а так -- кругом озёра, парки, зоны отдыха -- до ближней 3 минуты на велике, до дальней 40 км. Франконские Альпы рядом, туда -- сюда...
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27.04.2020 22:25 Ответить
У вас можно свободно передвигаться для развлечений?
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27.04.2020 22:27 Ответить
Да. На свежем воздухе гулять, не более двух чел. вместе, или семьями. Спортом заниматься, животных выгуливать, за покупками, куда угодно. Дистанцию соблюдать -- полицаи контролируют. На машине, только на работу, к врачу и в магазины.
С сегодня, во всех общественных помещениях и в транспорте, только в масках. Можно платки и шарфы использовать. Приемлимо и действенно.
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27.04.2020 22:33 Ответить
У нас то же самое. Но гулять в парке можно будет с 4.05. А сейчас только в радиусе 200 м от дома. Вечером пошли с мужем *погулять*, в масках, конечно и недалеко от дома. Проехала полиция и не остановилась. Доверяют. Торговые центры с непродуктовыми магазинами откроют с 18.05. Тоже в масках и соблюдать дистанцию. С 4.05 откроют частично индустрию.
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27.04.2020 22:39 Ответить
Та, вы натерпелись... -- жуть! Дисциплинка хромает трошки -- на левый популизм.
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27.04.2020 22:42 Ответить
Именно нас в Veneto задело полегче (слава Богу!). А с дисциплиной на Севере благополучно. На дорогах никого, в городах никого. Так и весна прошла в заключении.
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27.04.2020 22:47 Ответить
Бывал я у вас... ...хм, смешно там вышло.

Наняли с подружкой гондолу с музыкой. Залезли, сели на корме -- ждём музыкантов...
...появляются три деда с инструментами, и все побитые -- деды побитые -- в синяках, в пластырях, хромают, охают... Стали перед нами, распеваются, настриваются.

Полыли, я и спрашиваю: А что это с вами?
-- Да... ...вчера плохо пели...
Нам хорошо пели, однако... ...может незря их помяли? *)
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27.04.2020 23:30 Ответить
цей підер в окулярах не хоче нічого розказати про пандемію алкоголю та тютюну в світі??? Яка забирає щорічно сумарно 8 млн людей!!! чому ця гнида. мовчить про цю дійсно пандемію???
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27.04.2020 21:09 Ответить
Тупенький злодюжка, скоївший Великий злочин...
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27.04.2020 21:10 Ответить
ВОЗ - самая коррумпированная международная организация.
Уже неоднократно ранее, в адрес ВОЗ звучали обвинения в коррупции.
В частности, ПАСЕ в 2010 году заявила, что ВОЗ специально разгоняла панику и запугивание населения, связи с свинным гриппом, который по заявлением ПАСЕ не был пандемией, о чем кричала тогда ВОЗ.
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27.04.2020 21:11 Ответить
Тогда скорость распространения инфы , доступ к инету, бла-благерство были не так масштабны. Вот и не сложилось. И ведь пандемия и сегодня объявлена от балды. Нет нужных параметров.
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27.04.2020 21:18 Ответить
Мама, дарагая!.. Он никак не уймётся. Ну, почему он не писатель фантаст? дешевле и безопаснее для всего человечества дать ему сразу нобелевку по литературе и тем отвадить навсегда от медицины... Хотя ему могут дать нобелевскую-шнобелевскую премию мира. Её дают всем, кому надо "что-то дать - отблагодарить за политическую проституцию (вроде Горбача и Обамы)", а другого "культурного предлога" не находят... Кстати, о "Культуре" - https://maidanfire.blogspot.com/2020/04/blog-post.html
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27.04.2020 21:12 Ответить
Совсем с финансами худо?
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27.04.2020 21:12 Ответить
Эта макака сейчас любые страшилки будет рассказывать чтобы им финансирование не урезали. После того как они облажались с Китаем, слушать их смысла нет.
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27.04.2020 21:14 Ответить
Китацы заплатитли этому Гебреусу, что бы тот пугал весь мир пандемией короновируса, как можно дольше, что бы киайцы как можно дольше сплавляли свои второортные маски, остюмы, перчатки, ИВЛ всему миру.
Не зря Трамп заявил, что прекращает финансирование ВОЗ из за того, то ВОЗ и лично Гебреус действуют в интересах Китая.
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27.04.2020 21:15 Ответить
И не только маски...На этом хайпе скуплены акции крупнейших иностранных предприятий на территории Китая.
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27.04.2020 21:21 Ответить
Hebrew + Jesus = Гебрейсус.
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27.04.2020 21:25 Ответить
4 июня 2010 года Комиссия по здравоохранению ПАСЕ распространила заявление, что эпидемии свиного гриппа в 2009 году не было, а была паника, спровоцированная заявлением Всемирной организации здравоохранения, и что эта паника привела к перезагруженности больниц и разбазариванию средств из госбюджетов, в частности, что миллионы упаковок закупленной вакцины не были использованы.
По словам председателя комиссии ПАСЕ Лилиан Мори Паскье, организация странным образом изменила в 2009 году условия объявления пандемии. Британский медицинский журнал прямо обвинил ВОЗ в коррупции.
10 июня 2010 года ВОЗ ответила на заявления BMJ и ПАСЕ с объяснением, в котором обосновывается реальность пандемии, указывается, что критерии пандемии были изменены до появления нового штамма вируса гриппа, вызвавшего пандемию, и одновременно констатируется использование в СМИ фразы про огромное число случаев смерти и заболеваний, взятой со страницы, размещённой в 2003 году на сайте ВОЗ, но которая никогда не была официальным документом ВО.
Немецкий политик Волфганг Водарт сообщил, что пандемии не было, что ВОЗ и фармацевтические концерны манипулируют общественным мнением, чтобы увеличить продажи своих лекарств. Там же он утверждал, что на бренде «свиной грипп» фармацевтические концерны получили прибыль примерно 18 миллиардов долларов США.
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27.04.2020 21:26 Ответить
Чтобы вышла такая помесь, один из родителей должен быть эфиоп, а второй - юрист.
В общем - эфиопский Остап Бендер.
Эфиоп, твою мать. .
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27.04.2020 21:29 Ответить
Такая "помесь", в Эфиопии, называется "фалаши"...
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28.04.2020 03:46 Ответить
гендиректор ненастоящий:
1. Денег нет.
2. Диплом купил.
3. Из США скоро выгонят.
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27.04.2020 21:34 Ответить
Источник веры, про то, во что никто не верит:

Лукашенко: Повторюсь, в Беларуси нет ни одного умершего от коронавируса
- Пока у нас это получается. И дай Бог нам пройти такими темпами, выйти, как специалисты говорят, на это плато и упасть вниз по заболеванию нашего населения, - сказал Лукашенко.
...наш девиз -- не падать вниз...
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27.04.2020 21:38 Ответить
Збіговисько альтернативно обдарованих в каментах
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27.04.2020 21:41 Ответить
Маски, респираторы, вакцины, костюмы, защитные очки, иммуномодуляторы,
тесты - всё валялось на складах и пылилось.
А потом их стали возить "Мриями" и "Русланами" во все страны Европы, де их хватали
и на сегодня, и про запас, и платили в фунтах, шв. франках и евро, не торгуясь.
В Украине маски подорожали в 8 раз - нормальный гешефт на пустом месте !!!
Учитесь у Гейтсов и Гебрейсусов делать деньги "из воздуха": создай видимость проблемы,
а потом за большие деньги избавляй наивный доверчивый пипл от этой несуществующей,
но мощно распиаренной в СМИ "проблемы".
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27.04.2020 21:44 Ответить
Та пипл пиплом , а штрафы от 17 тысяч грн. не пипл принимает, а правители. 17 грн.- необлагаемый минимум, а 17 тысяч грн.- несколько другое! Наверное народ Украины за прошедшие десяток - другой лет стал в тысячу раз богаче!
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27.04.2020 22:19 Ответить
Цікаво нахрєна писати про цього опущеного пєрдєуса коли вже всім зрозуміло що це імбецил зєлєподібний?!
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27.04.2020 21:49 Ответить
Гебрейесус.ну и имечко.почему ему позволяют за такие серьезные вещи говорить?он же явный эфиоп.
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27.04.2020 21:55 Ответить
Гебрейесус -- Еврей Иисус.
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27.04.2020 22:12 Ответить
хебрейесос!
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27.04.2020 22:18 Ответить
Наче шось таке колись казали, що перед кінцем світу буде друге пришестя Ісуса.
Але чомусь не попередили, шо він може буть ефіопом.
Всі, померлі в медичних масках, потраплять у рай.
А хто помре без маски, - відразу в пекло.
Покайтєсь, грєшнікі!
Істінно говорю вам!
Амінь.
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27.04.2020 23:33 Ответить
Жопа это , а не пандемия! Когда еще этот член в очках писал и какал куда придется, было принято четкое международное определение, что такое "пандемия" Это более 5% заболевшего населения , с распространением по континентам, а не в одной отдельно взятой стране. О каких 5% заболевших идет речь? Грипп, хоть корона, хоть еще какой свиной, птичий, или собачий был, есть и будет! А всякие секретные вирусологические лаборатории приплели для вящей серьезности! Грипп- сезонное заболевание. Зима и ранняя весна - это его. И сезонность его заканчивается!
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27.04.2020 22:13 Ответить
Грипп, хоть корона, хоть еще какой свиной, птичий, или собачий был, есть и будет!

Занесите эти слова в скрижали!...
А у кого слабая психика читайте пост этого человека утром и вечером.
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28.04.2020 08:23 Ответить
МОЗ скорее всего разводит мир и Шаты это раскусили. Штаты недавно сказали что с учетом того что многие уже переболели (что показывают их тесты на антитела в массово проведенных тестах) показатель смертности по короне может быть существенно пересмотрен и составлять 0,3-0,5 процента.
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27.04.2020 22:22 Ответить
Этот Гебрюша должен понимать. что его запросто могут судить за ущерб,
нанесённый экономике и правам человека во всём мире ?
Средний и малый бизнес развалены - от парикмахерской до миникафешки.
Этот Гебрейчик готов это всё возместить ?
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27.04.2020 22:32 Ответить
Штаты этот развод и массовое кидалово просто так не оставят!
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27.04.2020 22:36 Ответить
Этот чепуш уже многих утомил... )
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27.04.2020 22:43 Ответить
Кто ж будет истреблять курицу, ( пандемию ) несущую золотые яйца ?
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27.04.2020 23:04 Ответить
"Растет количество случаев COVID-19 в Африке, на Северном полюсе и на Марсе" - Гебрейесус
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27.04.2020 23:40 Ответить
Всемирная Организация Статистики Заболеваемости.
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28.04.2020 07:41 Ответить
Пандемия далека от завершения,

Та да,жадность акул фармацептики не имеет предела! Наши аптеки работяют в режиме 24/7 - потому как стрептоцид, поменяв название и упаковку стал дороже в 3 раза...
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28.04.2020 08:18 Ответить
 
 