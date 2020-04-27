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В стране хаос и экономический кризис, а за кулисами идут торги с Коломойским, - Сюмар

В стране хаос и экономический кризис, а за кулисами идут торги с Коломойским, - Сюмар

Украинцы массово выступают против карантинных мероприятий не потому, что они безответственные и не осознают опасность, а потому, что они фактически остались один на один с экономическими вызовами. Правительство Зеленского не предоставляет финансовую поддержку малому и среднему бизнесу, не платит дополнительные деньги врачам, которые противостоят коронавирусу, а монобольшинство все дальше оттягивает принятие банковского закона, который способен разблокировать финансовую помощь от МВФ.

Об этом заявила в эфире канала "Прямой" народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Она также отметила, что так называемый план поэтапного выхода из карантина нелогичный, и поэтому уже сегодня премьер Шмыгаль был вынужден заявить о его изменении.

"План, о котором нам рассказали, что мы имеем четыре этапа, если там будут какие-то цифры по заболеваемости. Посмотрели все - взялись за голову. Никто не понял, как это все на практике. Потому что сначала мы открываем салоны красоты - вторая очередь, а четвертая очередь - открываем общественный транспорт. У меня вопрос - парикмахерша на работу должна на такси ездить? Уже сегодня премьер будто сказал, что быть вторая, третья и четвертая очередь сразу и быстро. И почти мгновенно. Это свидетельство того, что действительно хаос, решения принимаются симптоматично. В турборежиме сказали одно - в турборежиме все взяли и поменяли", - отметила Сюмар.

"Украинцы бесспорно стали значительно более осторожны. Украинци очень дисциплинированная нация. Но уже 45-й день карантина! Уже надо сформировать ответы, как мы будем выходить из карантина. Они лежат в плоскости государственных решений. Прежде всего - массовое тестирование. И не только группы риска. Но и на антитела. К чему пришли уже все развитые страны ", - отмечает Сюмар.

Она также отметила, что украинские ученые, получив государственное финансирование, способные обеспечить разработку соответствующих тестов. Однако есть такое финансирование - неизвестно. Так же как и то, почему выделенные на эпидемию деньги не доходят до медиков.

"Мы выделили в бюджете, мы сделали фактически резервный фонд, которым вручную распоряжается Кабмин. Мы думали, что эти деньги пойдут на зарплаты медикам - не пошли. Их будто бы повысили на уровне закона на 300 процентов, но это на местных бюджетах. Местные бюджеты недополучают налоги, и они не платят медикам", - констатирует Сюмар.

"Мы инициируем внеочередное заседание Рады. Оно должно было состояться как можно быстрее. Я не понимаю, почему там так тянут до четверга. Но ключевой вопрос - что должна Рада рассматривать. Наша позиция, что это должен быть закон о страховании медиков. Это должен быть закон об обязательном тестировании групп риска. Вся страна терпит огромные ограничения, связанные именно с коронавирусом, сидит на карантине, а Рада рассматривает "хотелки", - отметила Виктория Сюмар.

"И последнее - это конечно "антиКоломойский "закон. Закон о невозможности возврата Коломойскому Приватбанка. Это очень важно, потому 150 млрд государство уже влило, забрав из кармана каждого украинца. И сегодня существуют - я уверена - определенные "договорняки" на Банковой с Коломойским. Потому что когда принимали в первом чтении этот закон - он небольшой. Его могли принять за основу и в целом. А дальше пошли эти торги, 16 000 правок. И теперь говорят, еще депутатам надо прочитать эти 16 000 поправок? Почему мы в среду не можем рассматривать уже в соответствии изменений в регламент? По новому регламенту каждая фракция скажет, какие у нее 5 принципиальных поправок. Это означает, что дальше продолжаются какие-то торги с Коломойским. Поэтому закон немедленно надо ставить в повестку дня. Немедленно голосовать", - отметила представительница" Европейськои Солидарности ".

Автор: 

банки (1937) Коломойский Игорь (1792) торги (60) Сюмар Виктория (424) Европейская Солидарность (1060)


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Топ комментарии
+25
Єрмак та топ-посадовці вкрали у держави 25 млрд: нардеп від «Слуги народу» показав документи

Депутат Слуги Народу, колишній радник Зеленського Гео Лерос, що оприлюднив відеозаписи того, як брати Єрмаки продавали посади, надав нові документи, що показують участь Єрмака у злочинному угрупованні з посадовцями податкової служби, які за вісім місяців вкрали у держави більше 25 мільярдів гривень.
https://www.facebook.com/geo.ya.1?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARAJsYPsvxSftGed_0plzlwgFcjXHEwsF1tiFG8tkV7nVbsogAJH3qbWacKt58_JItKljF1CAqavCxuc&hc_ref=ARSOO4ry5eyDzydJHsX0gNqPRZydZberbvjBKBEWiYHl2OzqrnbxjhP1y9PZirbMFCs&fref=nf Депутат СН Гео Лерос: До мене в руки потрапив звіт, який розкриває факти організованої топ корупції та, судячи з усього, виявлення цієї схеми коштувало міністру його посади.
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27.04.2020 21:30 Ответить
+17
Почему Коломойского не передадут еврейской общине в Америку на поруки? Зачем такой тягарь для Украины?
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27.04.2020 21:32 Ответить
+16
ГЕО ЛЄРОС
Я написав заяву в НАБУ і сподіваюся на ретельне розслідування, тому що масштаб корупції, зазначеної у звіті, безпрецедентний.
Викладаю частину матеріалу для вашого ознайомлення.
Згідно зі звітом, з червня, в державну податкову службу почала діяти так звана "програма", суть якої полягає в організованій топ чиновниками системі ухилення від сплати ПДВ великого бізнесу за відкати.
Обсяги схемного ПДВ з 1 травня 2019 були 2 млрд грн,
3 млрд грн (01.08.2019 р),
4 млрд грн (01.01.2020 р),
і до 5,5 млрд грн станом на 01.02.2020 року.
Всього за 8 місяців сумарні втрати державного бюджету могли скласти 25,5 млрд грн, згідно з цим документом.
Як приклад, викладаю частина звіту, де наведено дохід угруповання в 42 млн і 87 млн ​​грн за липень 2019 по львівській і донецькій областях відповідно.
За період грудень 2019 року - не менше 259,8 млн грн.
Придивіться до проведень, інформацію правоохоронцям легко перевірити.
У звіті видно, що діяльність ОЗУ носить чіткий і системний характер, має стрімку тенденцію до розростання, що може спричинити до ще більших втрат держави.
Я прошу правоохоронні органи дати оцінку даним фактам, в звіті вказані конкретні фірми і наведені детальні приклади із зазначенням проводок за фіктивними операціями.
Я проконсультувався з працівниками з податкової системи і мені підтвердили існування «програми» - системи вказаної у звіті, а також більшу частину інформації в звіті.
Напередодні економічної катастрофи держава ганебно стоїть з простягнутою рукою, коли у нас всередині організована злочинна група осіб потрошать і так дірявий бюджет.
Якщо це все підтвердиться, це вирок, звичайно…
P.S. Єрмак коштує Україні дуже дорого.
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27.04.2020 21:32 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Єрмак та топ-посадовці вкрали у держави 25 млрд: нардеп від «Слуги народу» показав документи

Депутат Слуги Народу, колишній радник Зеленського Гео Лерос, що оприлюднив відеозаписи того, як брати Єрмаки продавали посади, надав нові документи, що показують участь Єрмака у злочинному угрупованні з посадовцями податкової служби, які за вісім місяців вкрали у держави більше 25 мільярдів гривень.
https://www.facebook.com/geo.ya.1?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARAJsYPsvxSftGed_0plzlwgFcjXHEwsF1tiFG8tkV7nVbsogAJH3qbWacKt58_JItKljF1CAqavCxuc&hc_ref=ARSOO4ry5eyDzydJHsX0gNqPRZydZberbvjBKBEWiYHl2OzqrnbxjhP1y9PZirbMFCs&fref=nf Депутат СН Гео Лерос: До мене в руки потрапив звіт, який розкриває факти організованої топ корупції та, судячи з усього, виявлення цієї схеми коштувало міністру його посади.
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27.04.2020 21:30 Ответить
В країні ПРезидент зі званням від Кремля - ДОКТОР ХАОС , чому дивується депутатка, реванш та похідні їй задються раптовими?
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27.04.2020 22:01 Ответить
А, як рекламували! Тепер за таке і срок можуть дати! (за викриття корупціонера)У країні хаос і економічна криза, а за лаштунками йдуть торги з Коломойським. - Сюмар - Цензор.НЕТ 304
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27.04.2020 22:02 Ответить
А ты вся пушистая.
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27.04.2020 21:32 Ответить
Тебе зараз це турбує? Дійсно?
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27.04.2020 21:34 Ответить
А он женился не на целке, с женскими болячками... -- теперь маклабан ломает: Кто виноват? -- жинка, или ейные добрачные пахари? -- сам он, конечно не виноватый, шо его кинули...
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27.04.2020 21:50 Ответить
Классно, что все зебили миллионеры и сидят на мешках с гривной и им только мешают пушистые попередники
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27.04.2020 21:36 Ответить
Почему Коломойского не передадут еврейской общине в Америку на поруки? Зачем такой тягарь для Украины?
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27.04.2020 21:32 Ответить
Не дається
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27.04.2020 22:17 Ответить
А еси за ганады падвесить.
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27.04.2020 23:44 Ответить
А ,кто передавать будет ? 💩мойский все органы купил с 🤡🤢🎪шутом впридачу
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28.04.2020 01:06 Ответить
ГЕО ЛЄРОС
Я написав заяву в НАБУ і сподіваюся на ретельне розслідування, тому що масштаб корупції, зазначеної у звіті, безпрецедентний.
Викладаю частину матеріалу для вашого ознайомлення.
Згідно зі звітом, з червня, в державну податкову службу почала діяти так звана "програма", суть якої полягає в організованій топ чиновниками системі ухилення від сплати ПДВ великого бізнесу за відкати.
Обсяги схемного ПДВ з 1 травня 2019 були 2 млрд грн,
3 млрд грн (01.08.2019 р),
4 млрд грн (01.01.2020 р),
і до 5,5 млрд грн станом на 01.02.2020 року.
Всього за 8 місяців сумарні втрати державного бюджету могли скласти 25,5 млрд грн, згідно з цим документом.
Як приклад, викладаю частина звіту, де наведено дохід угруповання в 42 млн і 87 млн ​​грн за липень 2019 по львівській і донецькій областях відповідно.
За період грудень 2019 року - не менше 259,8 млн грн.
Придивіться до проведень, інформацію правоохоронцям легко перевірити.
У звіті видно, що діяльність ОЗУ носить чіткий і системний характер, має стрімку тенденцію до розростання, що може спричинити до ще більших втрат держави.
Я прошу правоохоронні органи дати оцінку даним фактам, в звіті вказані конкретні фірми і наведені детальні приклади із зазначенням проводок за фіктивними операціями.
Я проконсультувався з працівниками з податкової системи і мені підтвердили існування «програми» - системи вказаної у звіті, а також більшу частину інформації в звіті.
Напередодні економічної катастрофи держава ганебно стоїть з простягнутою рукою, коли у нас всередині організована злочинна група осіб потрошать і так дірявий бюджет.
Якщо це все підтвердиться, це вирок, звичайно…
P.S. Єрмак коштує Україні дуже дорого.
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27.04.2020 21:32 Ответить
Раньше были везде агенты Крымля, а теперь - везде агенты Каломойши.
ПЭСы в своем же репертуаре.
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27.04.2020 21:35 Ответить
У країні хаос і економічна криза, а за лаштунками йдуть торги з Коломойським. - Сюмар - Цензор.НЕТ 8833
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27.04.2020 21:53 Ответить
Чья бы мычала про торги.
Слили ахмету с рыгами Украину теперь вякает
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27.04.2020 21:35 Ответить
При клоуне не берут взятки только ленивые
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27.04.2020 21:39 Ответить
При Свыне и ленивые брали!
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27.04.2020 21:47 Ответить
И только ты так и остался дыркой от задницы. Всю жизнь не успеваешь.
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27.04.2020 21:47 Ответить
-- и счастливые...
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27.04.2020 21:52 Ответить
А почему не подаст заявление в суды в Украине и в Европе и США? Нужно привыкать к тому что вы не беспомощные, патриоты и патриотки .
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27.04.2020 21:36 Ответить
о, стара повія... давно не чути було. )
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27.04.2020 21:37 Ответить
Cтарая - то ирка. Эта относительно молодая.
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27.04.2020 22:32 Ответить
та да...парикмахерша на такси,колы гиперлупы простаивают, то сюр...
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27.04.2020 21:37 Ответить
В стране хаос и экономический кризис,

При Пете было "благоденствие" всем начали платить 1/3 зарплат и пенсий!
ПЭС они есть ПЭС. Во главе с Барыгой.
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27.04.2020 21:37 Ответить
У тебя клавиатуру заклинило, мозги или просто по собственной глупости накалякал бесконечный цикл, которым ты решил здесь завалить все и всех?
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27.04.2020 21:41 Ответить
Он рогами застрял😂😂
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27.04.2020 21:43 Ответить
Хаоса нет .Но Каламойского нужно просто уничтожить и зарыть под забором .Это враг Украинского народа.
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27.04.2020 21:39 Ответить
Да тут слёту можно ещё человек сто так повесить и только тогда что-то наладится,но только вот этого некому сделать,люди запуганные
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27.04.2020 21:46 Ответить
Поверь, 73% спят и видят, как занять места тех, кого повесят.
Тут надо основательный такой геноцид провести. Или лишать быдло права голоса.
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27.04.2020 21:57 Ответить
Проще уехать,пускай входят в свой СССР и хер с ними,заманали
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27.04.2020 21:59 Ответить
Нуууу... Мне, например, еще рано.

Придется пока что смотреть на это море говна с высоты птичьего полета.
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27.04.2020 22:02 Ответить
коломойский враг но повышенные тарифы ты будешь платить другу ахметке!!
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27.04.2020 21:47 Ответить
Бла-бла-бла-бла!
Вікулічка, ти ж моя красуня, що спонукало тебе на цей спіч?
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27.04.2020 21:42 Ответить
Может то, что вы всего за год просрали в минус экономику Украины?
А может то, что вы уже целый год сдаете национальные интересы Украины.
Может быть то, что вас давно уже надо не судить, а казнить сразу на месте ради блага Украины.
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27.04.2020 21:46 Ответить
торги с Коломойским/ Судьба Украины во время войны и эпидемии зависит от Коломойского, гражданина Израиля -военного союзника Путина.Уже обворовавшего украинцев на миллиарды.- Коломойский оценил свои активы в $8 миллиардов 05.07.19/ Финансирование остановлено, мы были вынуждены уволить 687 человек, - директор производящего ракетное топливо завода Шиман
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27.04.2020 21:45 Ответить
коломойский обворовал но повышенные тарифы заберет ахметка!!
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27.04.2020 21:47 Ответить
У країні хаос і економічна криза, а за лаштунками йдуть торги з Коломойським. - Сюмар - Цензор.НЕТ 5881
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27.04.2020 21:45 Ответить
У країні хаос і економічна криза, а за лаштунками йдуть торги з Коломойським. - Сюмар - Цензор.НЕТ 8269
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27.04.2020 21:50 Ответить
Хаос и экономический кризис-влажные фантазии фригидной тетки.нет такого на сегодня.переживем этот кризис.
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27.04.2020 21:48 Ответить
Сумерки пришли в Украину, когда шоколад продал мертвечуку телеканалы, кстати, когда возьмут зебилы пецу за мошонку, пора ответить за генеральские погоны фээсбешнику шайтанову?
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27.04.2020 21:51 Ответить
Слишком уж ПЕС волнуется и копошится за этот "антиколомойский закон" - значит что-то тут нечисто, ведь ворье никогда не будет так переживать про интересы простых украинцев.
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27.04.2020 21:51 Ответить
100%. У барыги в башке одно барыжничество.
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27.04.2020 22:04 Ответить
У країні хаос і економічна криза, а за лаштунками йдуть торги з Коломойським. - Сюмар - Цензор.НЕТ 2472
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27.04.2020 22:05 Ответить
Нет, уважаемая! Это еще не хаос! Вы вспомните сегодняшний хаос, как времена спокойствия и благополучия!У країні хаос і економічна криза, а за лаштунками йдуть торги з Коломойським. - Сюмар - Цензор.НЕТ 1969
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27.04.2020 21:52 Ответить
У країні хаос і економічна криза, а за лаштунками йдуть торги з Коломойським. - Сюмар - Цензор.НЕТ 9335
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27.04.2020 21:56 Ответить
угу - i $ вже цілий рік по 100 грн ... чули вже ..))
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27.04.2020 21:57 Ответить
А я ещё в 2015 по 11 накупил, ща по 100 сливаю, красота))
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27.04.2020 22:01 Ответить
ну круто , а чё ... от соєві і бісяться - вони ж повірили у "стабільність" від баби Лєри ..))
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27.04.2020 22:04 Ответить
Ты же помнишь по чем тогда доллар был?
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27.04.2020 22:07 Ответить
за 1-й рік правління Пепи із 8 скакнув до 30 ...
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27.04.2020 22:08 Ответить
Тогда он был 40 и соевые молча сидели
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27.04.2020 22:13 Ответить
Здається, що не 8...
При По' вже був по 10 з копійками...
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27.04.2020 22:15 Ответить
різко падати почав , здається , вже наприкінці травня ...
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27.04.2020 22:18 Ответить
Глянув гугла)
Каже, що на квітень 2014 року був 10.90 - 11.80
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27.04.2020 22:24 Ответить
Ленин в 17 году.Чем хуже,тем лучше для вчерашних.
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27.04.2020 22:00 Ответить
У країні хаос і економічна криза, а за лаштунками йдуть торги з Коломойським. - Сюмар - Цензор.НЕТ 9023
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27.04.2020 22:24 Ответить
У країні хаос і економічна криза, а за лаштунками йдуть торги з Коломойським. - Сюмар - Цензор.НЕТ 4241
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27.04.2020 22:24 Ответить
Оу, да я посмотрю вы вышли на "новый уровень"- картинки "с инсталляцией"? Можна заказать вам такую же про Юльку, на которую из зеркала смотрят ВСЕ наши воры-олигархи, по указке которых она вещает нам на каждой ТВ-кнопке о том, что "нада прекратить карантин и работать на жирных боровов до откинутых копыт"? Очень талантливо получилось бы. А главное- злободневно!
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27.04.2020 22:56 Ответить
Я тоже за это критикую Зеленского....он просто обязан конфисковать у Пети награбленое и поддержать малый бизнес!!
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27.04.2020 22:30 Ответить
Якщо у Пэтра все конфiскувати - то вiн знову нас порятуе за власнi грошi. Як в 2014.
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27.04.2020 22:41 Ответить
В Україні шостий рік йде війна.
Десятки зруйнованих, кремлівськими бандами, сіл і міст.
Тисячі загиблих...
А Сюмар, в цей час, нікого не соромлячись, обіймається з лакеями путіна...

У країні хаос і економічна криза, а за лаштунками йдуть торги з Коломойським. - Сюмар - Цензор.НЕТ 9155
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27.04.2020 22:33 Ответить
коломойша стал страшилкой от порохоботов по типу как злой Обама для кацапов
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27.04.2020 22:38 Ответить
"Ква-ква-ква". После перехода этой жабки под крылышко барыги-мародера, после "взятия на поруки" ею подсудного ворья, это кваканье не значит ничего от слова "вообще".

А если вспомнить её обнимашки с Шухричем...... То становится понятно, почему наши олигархические СМИ имеют возможность нести рашистскую пропаганду "в массы".
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27.04.2020 22:47 Ответить
А кто платформу для торгов то заложил, а Вика?
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27.04.2020 22:48 Ответить
Неужели клятий порох?

А зелебобы такие - эх, ну ладно, раз платформа заложена, то чего простаивать. Не разбирать же ее... Так?
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28.04.2020 08:50 Ответить
Сюмар красивая. Верю всему что она говорит, даже не читая. Я ее люблю.
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27.04.2020 23:43 Ответить
это признак идиотизма)))) у юли таких как ты больше
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28.04.2020 07:00 Ответить
 
 