В стране хаос и экономический кризис, а за кулисами идут торги с Коломойским, - Сюмар
Украинцы массово выступают против карантинных мероприятий не потому, что они безответственные и не осознают опасность, а потому, что они фактически остались один на один с экономическими вызовами. Правительство Зеленского не предоставляет финансовую поддержку малому и среднему бизнесу, не платит дополнительные деньги врачам, которые противостоят коронавирусу, а монобольшинство все дальше оттягивает принятие банковского закона, который способен разблокировать финансовую помощь от МВФ.
Об этом заявила в эфире канала "Прямой" народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу политсилы.
Она также отметила, что так называемый план поэтапного выхода из карантина нелогичный, и поэтому уже сегодня премьер Шмыгаль был вынужден заявить о его изменении.
"План, о котором нам рассказали, что мы имеем четыре этапа, если там будут какие-то цифры по заболеваемости. Посмотрели все - взялись за голову. Никто не понял, как это все на практике. Потому что сначала мы открываем салоны красоты - вторая очередь, а четвертая очередь - открываем общественный транспорт. У меня вопрос - парикмахерша на работу должна на такси ездить? Уже сегодня премьер будто сказал, что быть вторая, третья и четвертая очередь сразу и быстро. И почти мгновенно. Это свидетельство того, что действительно хаос, решения принимаются симптоматично. В турборежиме сказали одно - в турборежиме все взяли и поменяли", - отметила Сюмар.
"Украинцы бесспорно стали значительно более осторожны. Украинци очень дисциплинированная нация. Но уже 45-й день карантина! Уже надо сформировать ответы, как мы будем выходить из карантина. Они лежат в плоскости государственных решений. Прежде всего - массовое тестирование. И не только группы риска. Но и на антитела. К чему пришли уже все развитые страны ", - отмечает Сюмар.
Она также отметила, что украинские ученые, получив государственное финансирование, способные обеспечить разработку соответствующих тестов. Однако есть такое финансирование - неизвестно. Так же как и то, почему выделенные на эпидемию деньги не доходят до медиков.
"Мы выделили в бюджете, мы сделали фактически резервный фонд, которым вручную распоряжается Кабмин. Мы думали, что эти деньги пойдут на зарплаты медикам - не пошли. Их будто бы повысили на уровне закона на 300 процентов, но это на местных бюджетах. Местные бюджеты недополучают налоги, и они не платят медикам", - констатирует Сюмар.
"Мы инициируем внеочередное заседание Рады. Оно должно было состояться как можно быстрее. Я не понимаю, почему там так тянут до четверга. Но ключевой вопрос - что должна Рада рассматривать. Наша позиция, что это должен быть закон о страховании медиков. Это должен быть закон об обязательном тестировании групп риска. Вся страна терпит огромные ограничения, связанные именно с коронавирусом, сидит на карантине, а Рада рассматривает "хотелки", - отметила Виктория Сюмар.
"И последнее - это конечно "антиКоломойский "закон. Закон о невозможности возврата Коломойскому Приватбанка. Это очень важно, потому 150 млрд государство уже влило, забрав из кармана каждого украинца. И сегодня существуют - я уверена - определенные "договорняки" на Банковой с Коломойским. Потому что когда принимали в первом чтении этот закон - он небольшой. Его могли принять за основу и в целом. А дальше пошли эти торги, 16 000 правок. И теперь говорят, еще депутатам надо прочитать эти 16 000 поправок? Почему мы в среду не можем рассматривать уже в соответствии изменений в регламент? По новому регламенту каждая фракция скажет, какие у нее 5 принципиальных поправок. Это означает, что дальше продолжаются какие-то торги с Коломойским. Поэтому закон немедленно надо ставить в повестку дня. Немедленно голосовать", - отметила представительница" Европейськои Солидарности ".
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Депутат Слуги Народу, колишній радник Зеленського Гео Лерос, що оприлюднив відеозаписи того, як брати Єрмаки продавали посади, надав нові документи, що показують участь Єрмака у злочинному угрупованні з посадовцями податкової служби, які за вісім місяців вкрали у держави більше 25 мільярдів гривень.
https://www.facebook.com/geo.ya.1?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARAJsYPsvxSftGed_0plzlwgFcjXHEwsF1tiFG8tkV7nVbsogAJH3qbWacKt58_JItKljF1CAqavCxuc&hc_ref=ARSOO4ry5eyDzydJHsX0gNqPRZydZberbvjBKBEWiYHl2OzqrnbxjhP1y9PZirbMFCs&fref=nf Депутат СН Гео Лерос: До мене в руки потрапив звіт, який розкриває факти організованої топ корупції та, судячи з усього, виявлення цієї схеми коштувало міністру його посади.
Я написав заяву в НАБУ і сподіваюся на ретельне розслідування, тому що масштаб корупції, зазначеної у звіті, безпрецедентний.
Викладаю частину матеріалу для вашого ознайомлення.
Згідно зі звітом, з червня, в державну податкову службу почала діяти так звана "програма", суть якої полягає в організованій топ чиновниками системі ухилення від сплати ПДВ великого бізнесу за відкати.
Обсяги схемного ПДВ з 1 травня 2019 були 2 млрд грн,
3 млрд грн (01.08.2019 р),
4 млрд грн (01.01.2020 р),
і до 5,5 млрд грн станом на 01.02.2020 року.
Всього за 8 місяців сумарні втрати державного бюджету могли скласти 25,5 млрд грн, згідно з цим документом.
Як приклад, викладаю частина звіту, де наведено дохід угруповання в 42 млн і 87 млн грн за липень 2019 по львівській і донецькій областях відповідно.
За період грудень 2019 року - не менше 259,8 млн грн.
Придивіться до проведень, інформацію правоохоронцям легко перевірити.
У звіті видно, що діяльність ОЗУ носить чіткий і системний характер, має стрімку тенденцію до розростання, що може спричинити до ще більших втрат держави.
Я прошу правоохоронні органи дати оцінку даним фактам, в звіті вказані конкретні фірми і наведені детальні приклади із зазначенням проводок за фіктивними операціями.
Я проконсультувався з працівниками з податкової системи і мені підтвердили існування «програми» - системи вказаної у звіті, а також більшу частину інформації в звіті.
Напередодні економічної катастрофи держава ганебно стоїть з простягнутою рукою, коли у нас всередині організована злочинна група осіб потрошать і так дірявий бюджет.
Якщо це все підтвердиться, це вирок, звичайно…
P.S. Єрмак коштує Україні дуже дорого.
ПЭСы в своем же репертуаре.
Слили ахмету с рыгами Украину теперь вякает
При Пете было "благоденствие" всем начали платить 1/3 зарплат и пенсий!
ПЭС они есть ПЭС. Во главе с Барыгой.
Тут надо основательный такой геноцид провести. Или лишать быдло права голоса.
Придется пока что смотреть на это море говна с высоты птичьего полета.
Вікулічка, ти ж моя красуня, що спонукало тебе на цей спіч?
А может то, что вы уже целый год сдаете национальные интересы Украины.
Может быть то, что вас давно уже надо не судить, а казнить сразу на месте ради блага Украины.
При По' вже був по 10 з копійками...
Каже, що на квітень 2014 року був 10.90 - 11.80
Десятки зруйнованих, кремлівськими бандами, сіл і міст.
Тисячі загиблих...
А Сюмар, в цей час, нікого не соромлячись, обіймається з лакеями путіна...
А если вспомнить её обнимашки с Шухричем...... То становится понятно, почему наши олигархические СМИ имеют возможность нести рашистскую пропаганду "в массы".
А зелебобы такие - эх, ну ладно, раз платформа заложена, то чего простаивать. Не разбирать же ее... Так?