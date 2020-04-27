Замначальника отдела главного управления полиции Волынской области задержана при получении $1,5 тыс за закрытие уголовных дел, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила на взятках заместительницу начальника отдела Главного управления Национальной полиции в Волынской области.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СБУ.

В сообщении отмечается: "Оперативники спецслужбы установили, что полицейская наладила неправомерный механизм вымогательства и получения средств от участников уголовных производств.

По версии предварительного расследования, руководительница за денежное вознаграждение обещала заинтересованным лицам решить вопрос о закрытии уголовного производства, его переквалификации, возвращение изъятого или арестованного имущества.

Правоохранители задержали заместительницу начальника отдела в помещении ГУ YП в Волынской области после получения ей очередной части взятки в размере 700 долларов США. Ранее оперативники задокументировали получение злоумышленницей первой части взятки в размере 500 долларов США. В целом она требовала 1500 долларов за возвращение изъятого в ходе уголовного производства автомобиля.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия. Решается вопрос о сообщении задержанной о подозрении и избрания ей меры пресечения.

Операция по разоблачению незаконных действий проводилась совместно с Территориальным управлением Государственного бюро расследований, расположенным в г.. Львов, Департаментом внутренней безопасности НПУ и прокуратурой Волынской области".







