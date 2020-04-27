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Замначальника отдела главного управления полиции Волынской области задержана при получении $1,5 тыс за закрытие уголовных дел, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила на взятках заместительницу начальника отдела Главного управления Национальной полиции в Волынской области.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СБУ.

В сообщении отмечается: "Оперативники спецслужбы установили, что полицейская наладила неправомерный механизм вымогательства и получения средств от участников уголовных производств.

По версии предварительного расследования, руководительница за денежное вознаграждение обещала заинтересованным лицам решить вопрос о закрытии уголовного производства, его переквалификации, возвращение изъятого или арестованного имущества.

Правоохранители задержали заместительницу начальника отдела в помещении ГУ YП в Волынской области после получения ей очередной части взятки в размере 700 долларов США. Ранее оперативники задокументировали получение злоумышленницей первой части взятки в размере 500 долларов США. В целом она требовала 1500 долларов за возвращение изъятого в ходе уголовного производства автомобиля.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия. Решается вопрос о сообщении задержанной о подозрении и избрания ей меры пресечения.

Операция по разоблачению незаконных действий проводилась совместно с Территориальным управлением Государственного бюро расследований, расположенным в г.. Львов, Департаментом внутренней безопасности НПУ и прокуратурой Волынской области".

Замначальника отдела главного управления полиции Волынской области задержана при получении $1,5 тыс за закрытие уголовных дел, - СБУ 01
Замначальника отдела главного управления полиции Волынской области задержана при получении $1,5 тыс за закрытие уголовных дел, - СБУ 02
Замначальника отдела главного управления полиции Волынской области задержана при получении $1,5 тыс за закрытие уголовных дел, - СБУ 03
Замначальника отдела главного управления полиции Волынской области задержана при получении $1,5 тыс за закрытие уголовных дел, - СБУ 04

Автор: 

Нацполиция (16564) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) Волынская область (1013)


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Топ комментарии
+6
А Ермака не планируют задерживать?
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27.04.2020 21:59 Ответить
+3
Выпороть.
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27.04.2020 21:56 Ответить
+3
ты дывы...с таким разгоном сбушники к концу года и медведчукче с портновым клизму толстую вставят...
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27.04.2020 22:01 Ответить
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27.04.2020 21:56 Ответить
Отыметь.деньги можно оставить .там как раз где то так и выходит...с чаевыми.
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27.04.2020 22:22 Ответить
От скотыняка ,на нары ...
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27.04.2020 21:57 Ответить
гарно жити не заборониш...Вона знала чим ризикувала.Та не буде їй нічого...Догану по роботі отримає ну може пониження в посаді.
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27.04.2020 22:18 Ответить
а може бути підвищення в іншу область?
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27.04.2020 22:46 Ответить
А Ермака не планируют задерживать?
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27.04.2020 21:59 Ответить
А Ермака не планируют задерживать?

Да как-то не сложилось...
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27.04.2020 22:02 Ответить
пока берут тех, кто берет не больше полторушки баксов.

Шо это за полковники такие и замначальников управления, шо кидаются на такую мелочь ?

Их по троллейбусным остановкам набирали ?
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27.04.2020 22:02 Ответить
Там сложнее.денег много.не разложишь так красиво.что б одним кадром.
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27.04.2020 22:19 Ответить
Ермаку никогда и ничего не будет - это он назвал Организм "величайшим мировым лидером"
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27.04.2020 22:59 Ответить
У всех ментов в части личного дела СП подшить:"зебил".
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27.04.2020 22:21 Ответить
Ермака уже нейтрализовали, пошли оздоравливать переферию...
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27.04.2020 22:00 Ответить
ты дывы...с таким разгоном сбушники к концу года и медведчукче с портновым клизму толстую вставят...
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27.04.2020 22:01 Ответить
Шото Игорь Д пропал.
Нет команды защищать девушку, а запорожского полкана?
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27.04.2020 22:06 Ответить
Тю...разве ж то взятка?то так...на сигареты да шоколадки девушке...больше на следственные меропреятия истратили.показуха.
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27.04.2020 22:10 Ответить
ну разве это новость ? В этой стране мусора заточены на совершение преступлений ,а не на их раскрытие
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27.04.2020 22:16 Ответить
Девчонки бедные как в углу стоят.запугали бедолаг.еще и посадят под шум волны борьбы с коррупцией.
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27.04.2020 22:17 Ответить
Туфли итальянские. Кожа. Ручная работа.
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27.04.2020 22:24 Ответить
Работают денно и нощно.то и приобулись.по моде.в крокодиловые.
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27.04.2020 22:31 Ответить
в Броварах такі давно шиють.
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27.04.2020 22:47 Ответить
Principe Avakov dolzen otvetit za svojix pocenionix.To jest ujti v otstavku,tut ne riadovoj policejski zaderzan
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27.04.2020 22:29 Ответить
Неужели таки должен? Запиши на его счет, чтобы не забыть.
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27.04.2020 23:22 Ответить
Соромно за керівництво поліції рідної Волині.
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27.04.2020 22:33 Ответить
Попалась лахудра теперь придется очком отрабатывать
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27.04.2020 22:49 Ответить
курточка якась жлобська, з претензією на ексклюзивність
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27.04.2020 23:22 Ответить
И все эти жирные ляжки с наших налогов! Чья она дочка?Мама судья,а папа прокурор? Или я ошибся?
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28.04.2020 00:20 Ответить
Та хер вони їх засвітять-порешають на потрібному рівні. На місцевих сайтах аналогічна лабуда.
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28.04.2020 00:38 Ответить
Влипла дівчинка?? А що 12-14 тис. гривень малувато?? Давай на панель там більше..
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28.04.2020 08:41 Ответить
Над взяточниками надо делать все гласный судовой процесс и транслировать его онлайн, а то самая большая огласка это от ЦЕНЗОРА статья и ФСЁ. Завтра её переведут с зама на обычного начальника отдела в каком-то захолустье и ФСЁ, а как продолжала бабло трясти так и будет продолжать. Я ещё не видел ни одного чиновника из ГОС структур ( таможенника, полицейского, судью, пограничника) я уже молчу за чиновников в министерствах и облаадминистрациях севшего за всё время борьбы с коррупционерами от времени Порошенко до Зеленского. Они ,что занесены в Шоколадно-Зеленую книгу?
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28.04.2020 11:41 Ответить
 
 