РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7122 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
577 2

За рубежом от коронавируса лечатся 162 украинца, 45 выздоровели, - МИД

За рубежом от коронавируса лечатся 162 украинца, 45 выздоровели, - МИД

За рубежом за помощью в украинские дипломатические учреждения обратились более 17 тысяч граждан Украины в рамках системы "Защита".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД Украины в Фейсбуке.

"17305 граждан Украины обратились за помощью в зарубежные дипучреждения в рамках системы "Защита", - говорится в сообщении.

Проходят лечение от COVID-19 162 украинца, 45 - выздоровели. Количество умерших остается неизменным за последние дни - 7.

Как сообщал Укринформ, в Украине с 12 марта 2020 года введен карантин в связи с противодействием распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Сейчас карантин продлен до 11 мая 2020 года.

За рубежом от коронавируса лечатся 162 украинца, 45 выздоровели, - МИД 01

Автор: 

карантин (16729) МИД (7001) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
пукин и бункер
https://www.youtube.com/watch?v=ER6F70Z_EJI
показать весь комментарий
27.04.2020 22:27 Ответить
Идиотизм ситуации: с помощью истерики в СМИ сделали с людей, заболевших и переболевших короновирусом, кого то на подобии больных проказой.
показать весь комментарий
27.04.2020 22:40 Ответить
 
 