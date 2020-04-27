За рубежом от коронавируса лечатся 162 украинца, 45 выздоровели, - МИД

За рубежом за помощью в украинские дипломатические учреждения обратились более 17 тысяч граждан Украины в рамках системы "Защита".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД Украины в Фейсбуке.

"17305 граждан Украины обратились за помощью в зарубежные дипучреждения в рамках системы "Защита", - говорится в сообщении.

Проходят лечение от COVID-19 162 украинца, 45 - выздоровели. Количество умерших остается неизменным за последние дни - 7.

Как сообщал Укринформ, в Украине с 12 марта 2020 года введен карантин в связи с противодействием распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Сейчас карантин продлен до 11 мая 2020 года.