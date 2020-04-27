Ресторан "слуги народа" Тищенко в центре Киева принимает ВИП-гостей, не взирая на карантин, - СМИ. ВИДЕО
Журналисты заметили, как в ресторан приезжали нардепы Яценко, Кабанов, Арсенюк и Негулевский, замглавы ОП Трофимов, сотрудник "Метинвеста" Кисель и связанный с Коломойским предприниматель Куфтырев.
Речь об этом идет в расследовании журналистов программы "Наші гроші", информирует Цензор.НЕТ.
Журналисты установили дежурство у расположенного в центре Киева ресторана "Велюр". Депутат СН Николай Тищенко ранее называл себя хозяином заведения, это же подтверждают и его теперешние посетители, хотя формально ресторан записан на других людей.
У якобы закрытого из-за карантина ресторана регулярно паркуются дорогие автомобили. Часть посетителей заходят в "Велюр" через черный ход, часть — через центральный, но в таком случае пропускают только тех, кого узнал официант.
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Так, в "Велюре" одновременно находились нардеп 3х созывов Антон Яценко, которого журналисты называют "крестным отцом тендерной мафии", бывший сценарист "Квартала-95", а теперь депутат СН Александр Кабанов, связанный с Коломойским предприниматель Павел Куфтырев, сотрудник "Метинвеста" Ахметова Виталий Кисель.
На просьбу прокомментировать визиты в "закрытый" ресторан депутаты отреагировали по-разному.
"Я не бываю в ресторанах уже давно... Вы ошибаетесь. Без понятия, вы ошибаетесь, еще раз говорю", — сказал Яценко.
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"Я к Коле приезжал Тищенко, это ж его ресторан. Но мы с ним во дворе разговаривали. Внутрь заходил, да. С Киселем встречался. Ну, мы знакомы с ним. Так ресторан-то и не работает. Ну, мне же с Колей надо, ну, хозяин ресторана", — пояснил Кабанов.
"Я мог забирать еду там. Я заказываю там кушать и забираю там кушать всегда", — пояснил депутат СН Негулевский. При этом на видео заметно, что из ресторана он выходит в сопровождении Николая Тищенко и с пустыми руками.
Сам Тищенко комментировать происходящее в ресторане отказался. "Это вопрос не ко мне", — сказал он.
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Я просто фигею с "самопожертвования" жлобья, выбравшего ЗЕ.
А при Порошенко суды курировал некто Грановский и его соратник Довбенко, смотрящий за Минюстом. Все ходят в синагогу.
Молодцы евреи! Очень умный народ. Держатся друг друга. Пока гои спорят чей Президент лучше, они спокойно могут делать свой гешефт, разложив яйца по разным корзинам.
Наземным путем можно добраться в Польшу, Румынию, Венгрию, Словакию, однако только в случае посещения родственников.
Правительство временно запретило рабочие поездки за границу для украинцев, о чем рассказал посол Эстонии в Киеве Каймо Кууск, пишет ERR.
Отмечается, что выехать через наземные пункты пропуска удастся только для встречи с родственниками, живущими в Евросоюзе.
"Финляндия хотела ввезти сезонных работников, в общей сложности 14 тыс. человек. Были долгие переговоры, и в конце концов Финляндии удалось уговорить Украину. Однако после доставки первых 200 человек в Хельсинки правительство Украины приостановило дальнейшие чартерные рейсы, и сезонных работников больше за границу не выпускают", - заявил Кууск.
По словам посла, уехать можно, если в конкретной стране ЕС есть родня. Наземные пункты пропуска позволяют выехать в Польшу, Румынию, Венгрию, Словакию.
просто прочитайте й усвідомте оце від https://censor.net/user/369726: "И что?".
їм насрати. тож облиште даремні спроби достукатись до цієї бидлячої тупої масовки.
п.п. 8 п. 2. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/255-2020-%D0%BF постанови КМУ (відмітьте це ваш зеленський кабмін) - заборонити до 11 травня 2020 року роботу суб'єктів господарювання, яка передбачає приймання відвідувачів, зокрема закладів громадського харчування (ресторанів, кафе тощо).
оскільки під час всіх цих зустрічей задіяний обслуговуючий персонал ресторану (метрдотель, кухарі, офіціанти), то ні про які "никто не мешает тебе ей пользоваться самому и звать друзей" мова не йде, мова йде про роботу саме ресторану всупереч запровадженим карантинним заходам.
але я не намагаюся особисто вас ні в чому переконати (як і мій пост, власне, не був адресований вам), для мене є очевидним, що ви, як виборець зеленського, із задоволення сприймаєте все те, що відбувається.
а) твоя тупість, яку ти намагаєшся приховати за нібито витонченим сарказмом й величезною купою смайликів, які мабуть мають символізувати твою зверхність над співрозмовником
та
б) твоє нестримне бажання сцяти людям в очі вигадуючи, на твою думку, "розумні" виправдання для чергового обісравшегося зе.
якщо ти олень, то маю тобі це втовкмачити.
але дуже хочеться аби інші адекватно сприймали ту дурню, яку ти тут натицяв.
смайлики загубив? чи розгубився чи хочеш щоб тобі писали, чи хочеш помріяти на самоті про свою велич, керманич хєров.
1. твоє бажання одружитися на чоловікові вказує на те, шо ти замислюєшся над тим хто ти є - чоловік чи жінка (але то така твоя природа, я її не засуджую).
2. твої прохання "не пиши мне", які змінюються благаннями "пиши мне" вказують на істеричність твоєї натури й на, все ж таки, твою жіночу сутність.
3. ти просто усвідом вищесказане й припини обманювати в першу чергу самого себе, операції зі зміни статті в 21-му сторіччі не є чимось з ряду вон. дєрзай.
Кушают свиньи, а человек - ест.
- У вас в помічниках 22-річна дівчина (Мар"яна Михолап) з модельною кар'єрою. Усіх цікавить, чому вона до Вас потрапила в помічники. Що Вас переконало її взяти на роботу?
- (мовчки усміхається)
- За яким критерієм Ви обирали помічників? Скільки кандидатів було на посаду?
- Та там же (на сайті Верховної Ради, - ред.) все написано.
- Що написано? Написано - 6 помічників, але про цих людей…
- Ви інформацію де брали?
- З відкритих джерел.- Ну і ...все. Що треба там вказано...А що не треба...то й вам не треба знати...
Затримання власника кав'ярні за порушення карантину!
Біля нібито закритого через карантин ресторану регулярно ...Джерело: https://censor.net/ua/n3191960
Почитайте статтю спочатку, і потім спробуйте асоціювати в чому суть двох випадків.
Що законно і як і де повинна працювати поліція.
А про Європу розповідати нічого. Наприклад у тій же Франції так же як і в Одесі з "безпородним" підприємцем, жандарми зробили б і з "породистим" Тищенком.
Французькі жандарми вважаються самими жорсткими в Європі. Нашим полісменам, від яких "плачуться", до них ще рости й рости! Але у них немає винятків!
Тищенко я не оправдываю, но его кафе не было открыто для посетителей. Принимал он своих друзей. Это его ресторан, его друзья - с таким же успехом он мог пригласить своих коллег к себе домой. У вас есть свидетели, что тищенко получил выгоду?
А страна что - она утрется.
Она всегда утирается - потому так и живем.
Почему я уже ничему не удивляюсь.
Журналисты заметили, как в ресторан приезжали нардепы Яценко, Кабанов, Арсенюк и Негулевский, замглавы ОП Трофимов, . Источник: https://censor.net/n3191960
Ну це навіть вже не наглість, це вже не сцяти в очі людям, це просто головою в унітаз занурювати українців і казати що це лікувальна терапія.
Лошарики почали вважати себе сицілійською мафією
Ну тоді шлях Мусоліні для них замовлен.
Главное, что под ресторан не приехало ни одного велосипеда.
Очередной привет быдлонариду.