Ресторан "слуги народа" Тищенко в центре Киева принимает ВИП-гостей, не взирая на карантин, - СМИ. ВИДЕО

Журналисты заметили, как в ресторан приезжали нардепы Яценко, Кабанов, Арсенюк и Негулевский, замглавы ОП Трофимов, сотрудник "Метинвеста" Кисель и связанный с Коломойским предприниматель Куфтырев.

Речь об этом идет в расследовании журналистов программы "Наші гроші", информирует Цензор.НЕТ.

Журналисты установили дежурство у расположенного в центре Киева ресторана "Велюр". Депутат СН Николай Тищенко ранее называл себя хозяином заведения, это же подтверждают и его теперешние посетители, хотя формально ресторан записан на других людей.

У якобы закрытого из-за карантина ресторана регулярно паркуются дорогие автомобили. Часть посетителей заходят в "Велюр" через черный ход, часть — через центральный, но в таком случае пропускают только тех, кого узнал официант.

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Так, в "Велюре" одновременно находились нардеп 3х созывов Антон Яценко, которого журналисты называют "крестным отцом тендерной мафии", бывший сценарист "Квартала-95", а теперь депутат СН Александр Кабанов, связанный с Коломойским предприниматель Павел Куфтырев, сотрудник "Метинвеста" Ахметова Виталий Кисель.

На просьбу прокомментировать визиты в "закрытый" ресторан депутаты отреагировали по-разному.

"Я не бываю в ресторанах уже давно... Вы ошибаетесь. Без понятия, вы ошибаетесь, еще раз говорю", — сказал Яценко.

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"Я к Коле приезжал Тищенко, это ж его ресторан. Но мы с ним во дворе разговаривали. Внутрь заходил, да. С Киселем встречался. Ну, мы знакомы с ним. Так ресторан-то и не работает. Ну, мне же с Колей надо, ну, хозяин ресторана", — пояснил Кабанов.

"Я мог забирать еду там. Я заказываю там кушать и забираю там кушать всегда", — пояснил депутат СН Негулевский. При этом на видео заметно, что из ресторана он выходит в сопровождении Николая Тищенко и с пустыми руками.

Сам Тищенко комментировать происходящее в ресторане отказался. "Это вопрос не ко мне", — сказал он.

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