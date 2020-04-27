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Ресторан "слуги народа" Тищенко в центре Киева принимает ВИП-гостей, не взирая на карантин, - СМИ. ВИДЕО

Журналисты заметили, как в ресторан приезжали нардепы Яценко, Кабанов, Арсенюк и Негулевский, замглавы ОП Трофимов, сотрудник "Метинвеста" Кисель и связанный с Коломойским предприниматель Куфтырев.

Речь об этом идет в расследовании журналистов программы "Наші гроші", информирует Цензор.НЕТ.

Журналисты установили дежурство у расположенного в центре Киева ресторана "Велюр". Депутат СН Николай Тищенко ранее называл себя хозяином заведения, это же подтверждают и его теперешние посетители, хотя формально ресторан записан на других людей.

У якобы закрытого из-за карантина ресторана регулярно паркуются дорогие автомобили. Часть посетителей заходят в "Велюр" через черный ход, часть — через центральный, но в таком случае пропускают только тех, кого узнал официант.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Слуги народа" Куницкий и Тищенко поругались на заседании фракции: "Ты думаешь, что самый умный?..Решил выступить? Лыжник, бл#дь...Маску одень? Намордник одень!". ВИДЕО

Так, в "Велюре" одновременно находились нардеп 3х созывов Антон Яценко, которого журналисты называют "крестным отцом тендерной мафии", бывший сценарист "Квартала-95", а теперь депутат СН Александр Кабанов, связанный с Коломойским предприниматель Павел Куфтырев, сотрудник "Метинвеста" Ахметова Виталий Кисель.

На просьбу прокомментировать визиты в "закрытый" ресторан депутаты отреагировали по-разному.

"Я не бываю в ресторанах уже давно... Вы ошибаетесь. Без понятия, вы ошибаетесь, еще раз говорю", — сказал Яценко.

Также на Цензор.НЕТ: "Слуга народа" Тищенко взял кредит, подделал документы и "кинул банк" на $2 млн, - нардеп от СН Лерос

"Я к Коле приезжал Тищенко, это ж его ресторан. Но мы с ним во дворе разговаривали. Внутрь заходил, да. С Киселем встречался. Ну, мы знакомы с ним. Так ресторан-то и не работает. Ну, мне же с Колей надо, ну, хозяин ресторана", — пояснил Кабанов.

"Я мог забирать еду там. Я заказываю там кушать и забираю там кушать всегда", — пояснил депутат СН Негулевский. При этом на видео заметно, что из ресторана он выходит в сопровождении Николая Тищенко и с пустыми руками.

Сам Тищенко комментировать происходящее в ресторане отказался. "Это вопрос не ко мне", — сказал он.

Читайте также: Обида на президента и детские комплексы, - "слуга народа" Тищенко о заявлениях своего коллеги Лероса

Автор: 

карантин (16729) рестораны (279) Яценко Антон Батькивщина (130) Слуга народа (2636) Трофимов Сергей (41) Тищенко Николай (337) Кабанов Александр (8)


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Топ комментарии
+72
Это тот дебил из 90х -- Коля Оболонский, который "праздновал" годовщину Чернобыля?
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27.04.2020 22:50 Ответить
+52
Ресторан "слуги народа" Тищенко в центре Киева принимает ВИП-гостей, не взирая на карантин, - СМИ - Цензор.НЕТ 875
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27.04.2020 22:52 Ответить
+49
По их понятиям, карантин это для быдла, а они типа новая элита. Навыбирали, твою дивизию.
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27.04.2020 22:54 Ответить
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Какие какие лишения терпит "народ"?

Я просто фигею с "самопожертвования" жлобья, выбравшего ЗЕ.
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28.04.2020 01:35 Ответить
Корону им в коллектив!
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27.04.2020 23:54 Ответить
Интересен персонаж Куфтырева. Известный рейдер, осуществлял рейдерские атаки на Фармкомпанию Дарница и несколько других крупных компаний. Тесно связан с Коломойским и семьёй Киперманов. Рейдеры и мафиози сейчас являются властью. Все ходят в синагогу.

А при Порошенко суды курировал некто Грановский и его соратник Довбенко, смотрящий за Минюстом. Все ходят в синагогу.

Молодцы евреи! Очень умный народ. Держатся друг друга. Пока гои спорят чей Президент лучше, они спокойно могут делать свой гешефт, разложив яйца по разным корзинам.
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28.04.2020 00:00 Ответить
Евреи намного умнее украинцев. Это факт. Просто надо уметь это признать и уметь поучиться у более умных.
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28.04.2020 00:05 Ответить
https://censor.net/user/432328 Вони не розумніші,а хитріші.
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28.04.2020 01:44 Ответить
і підліші
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28.04.2020 11:08 Ответить
Я чёт не понял, соевые, чего раскудахтались? Рошен закрыл свои предприятия или магазины? Конфетки из пальмового масла нынче стратегический продукт?
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28.04.2020 00:07 Ответить
Кацап, опять про жрачку? Голодаешь - это хорошо.
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28.04.2020 07:00 Ответить
Давай Коля!! Нужно ещё новую тв-программу про ресторан забадяжить.
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28.04.2020 00:08 Ответить
Тишенко уверенно идёт на премию "Зашквар года".
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28.04.2020 00:13 Ответить
Тищенко - петух крашеный! Что б ты сдох падлюка вместе с твоими видвидувачами!
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28.04.2020 00:16 Ответить
Слуга Коломойского и Зеленского Тищенко готов услужить своим господам и организовать сходку в любое время. Может, ему за это пост мэра Киева отдадут.
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28.04.2020 00:22 Ответить
За копейку продадут любого
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28.04.2020 01:46 Ответить
....опгшку попалили. там тема всегда такая и была. причем тут карантин)...колю за залет на дискотеку на мойку тарелок. до выборов мэра)
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28.04.2020 00:24 Ответить
Корону всем им, нашим слугам!
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28.04.2020 00:45 Ответить
скажу просто они продадут украину аж бегом
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28.04.2020 10:07 Ответить
кучмисты вернулись во власть, постсовок в спортивных штанах.. им даже нравится быть вертухаями, а карантин для такого самоудовлетворения самое то
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28.04.2020 00:55 Ответить
Я - не я, и хата не моя.
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28.04.2020 01:44 Ответить
У нас в мэры лезут одни гопники. Гопник он и в Африке гопник тому подверждение Кличко
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28.04.2020 06:41 Ответить
слуги урода наживаются на карантине
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28.04.2020 06:55 Ответить
Згадую зе-виборців, які кричали що вони обирають "несавков" "людей 21 века" "прогрессивньіх" и тд. Власне чергове підтвердження жлобства квартальної шобли, яка нічим не відрізняється від попередників. Після майдану я сподівався що весь цей пост-совковий треш почне потроху зникати, а він навпаки тільки розвивається. Ну а що хотіти якщо більшість громадян у інформаційному просторі поводять себе як свині і жруть все підряд навіть не замислюючись. А потім обирають собі от таких "слуг". А країною в цей час керують ті кому вона не потрібна...
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28.04.2020 07:42 Ответить
Звіздєть життєве кредо будь-якого депутана СН.
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28.04.2020 08:30 Ответить
Любого депутата, не зависимо от партийной принадлежности.
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28.04.2020 10:32 Ответить
Кабмин запретил ездить за границу на заработки
Наземным путем можно добраться в Польшу, Румынию, Венгрию, Словакию, однако только в случае посещения родственников.
Правительство временно запретило рабочие поездки за границу для украинцев, о чем рассказал посол Эстонии в Киеве Каймо Кууск, пишет ERR.
Отмечается, что выехать через наземные пункты пропуска удастся только для встречи с родственниками, живущими в Евросоюзе.
"Финляндия хотела ввезти сезонных работников, в общей сложности 14 тыс. человек. Были долгие переговоры, и в конце концов Финляндии удалось уговорить Украину. Однако после доставки первых 200 человек в Хельсинки правительство Украины приостановило дальнейшие чартерные рейсы, и сезонных работников больше за границу не выпускают", - заявил Кууск.
По словам посла, уехать можно, если в конкретной стране ЕС есть родня. Наземные пункты пропуска позволяют выехать в Польшу, Румынию, Венгрию, Словакию.
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28.04.2020 08:40 Ответить
Пруфы в студию.
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28.04.2020 08:49 Ответить
https://korrespondent.net/ukraine/4222341-kabmyn-zapretyl-ezdyt-za-hranytsu-na-zarabotky
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28.04.2020 09:05 Ответить
Ресторан "слуги народу" Тищенка в центрі Києва приймає ВІП-гостей, незважаючи на карантин, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3743
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28.04.2020 09:08 Ответить
ИМ до "Животных" очень далеко - Животные МЕРУ знают, даже поедая во имя Жизни...- но такая "цепочка" существования ихнего Мира
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28.04.2020 10:51 Ответить
И что? При закрытых рынках колхозники торгуют со двора, на трассе перед домом.Замечено постоянное движение вокруг их хозяйств. )
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28.04.2020 09:11 Ответить
в кого ще є бажання звертатись до виборців зеленського зі словами на кшталт: "ну що, наголосували", "хіба ви цього хтіли", "подивіться кого ви обрали" й т. інш.?
просто прочитайте й усвідомте оце від https://censor.net/user/369726: "И что?".
їм насрати. тож облиште даремні спроби достукатись до цієї бидлячої тупої масовки.
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28.04.2020 09:27 Ответить
Да мне плевать ,что ты там обо мне думаешь, в отличии от твоей любви ко мне. Это частная собственность. Карантин закрыл её для свободного доступа, но никто не мешает тебе ей пользоваться самому и звать друзей. Какие проблемы у небыдлячего?)
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28.04.2020 09:42 Ответить
бачте в чому справа, на відміну від людини розумної ви не звикли самостійно обробляти інформацію.
п.п. 8 п. 2. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/255-2020-%D0%BF постанови КМУ (відмітьте це ваш зеленський кабмін) - заборонити до 11 травня 2020 року роботу суб'єктів господарювання, яка передбачає приймання відвідувачів, зокрема закладів громадського харчування (ресторанів, кафе тощо).
оскільки під час всіх цих зустрічей задіяний обслуговуючий персонал ресторану (метрдотель, кухарі, офіціанти), то ні про які "никто не мешает тебе ей пользоваться самому и звать друзей" мова не йде, мова йде про роботу саме ресторану всупереч запровадженим карантинним заходам.
але я не намагаюся особисто вас ні в чому переконати (як і мій пост, власне, не був адресований вам), для мене є очевидним, що ви, як виборець зеленського, із задоволення сприймаєте все те, що відбувається.
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28.04.2020 10:51 Ответить
Ой, Серёжа, отстань!) Твою мысль, которую ты сообщаешь каждому и в каждом своём камменте, что ты "людина розумна" уже все поняли. Без этого анонса , прочитав твои комментарии тебя ведь за умного никто не примет, правильно? Поэтому ты вынужден напоминать. Что б тебе "умному" было понятно скажу что на ведре, не нужно писать "ведро" и сколько бы ты ты не писал, что ты хрустальный бокал,всё равно будешь ведром. И да, ты прав, мне нравится моя жизнь)
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28.04.2020 11:20 Ответить
взагалі то коментар не про те, що нібито я "розумний", а про те, що ви тупень. а тупню слід нагадувати про те, ким він є.
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28.04.2020 11:38 Ответить
Серьёзно?) Видишь, как получается Серёжа,.. Я тупень, а проблемы у тебя...Были, есть и уже навсегда. А коментар твой именно про то... та не стесняйся, мы все свои) Больше не пиши мне . Сделай себе наколку на лбу - Вы все дебилы! и успокойся) Будь здоров, не кашляй)
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28.04.2020 11:44 Ответить
олень, писати тобі мене змушують
а) твоя тупість, яку ти намагаєшся приховати за нібито витонченим сарказмом й величезною купою смайликів, які мабуть мають символізувати твою зверхність над співрозмовником
та
б) твоє нестримне бажання сцяти людям в очі вигадуючи, на твою думку, "розумні" виправдання для чергового обісравшегося зе.
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28.04.2020 13:15 Ответить
Серёжа,ты сегодня реально злой, не по погоде) Но как видишь, я тобой уверенно не только управляю , но и вынуждаю писать...Ладно , пиши дальше.
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28.04.2020 13:22 Ответить
а то ти як всі ті зеленські, тищенкі, дубинські - пишу (роблю, кажу) дурню, але ви мені не пишіть.
якщо ти олень, то маю тобі це втовкмачити.
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28.04.2020 13:21 Ответить
Мдя... продай за 100 баксов свой эпикриз. Мало?
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28.04.2020 13:24 Ответить
олень, мене ані твої заборони, ані твої дозволи не зачіпають, будь певен.
але дуже хочеться аби інші адекватно сприймали ту дурню, яку ти тут натицяв.
смайлики загубив? чи розгубився чи хочеш щоб тобі писали, чи хочеш помріяти на самоті про свою велич, керманич хєров.
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28.04.2020 13:32 Ответить
Серёжа, после того, как узнал сколько ты обо мне думаешь я просто обязан на тебе жениться)
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28.04.2020 14:34 Ответить
облиш свої мрії, я маю гетеросексуальну орієнтацію.
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28.04.2020 14:43 Ответить
Не оправдывайся, сразу плачь)
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28.04.2020 14:46 Ответить
але якщо ти вважаєш себе саморобним психологом, то я тобі дещо розповім про тебе.
1. твоє бажання одружитися на чоловікові вказує на те, шо ти замислюєшся над тим хто ти є - чоловік чи жінка (але то така твоя природа, я її не засуджую).
2. твої прохання "не пиши мне", які змінюються благаннями "пиши мне" вказують на істеричність твоєї натури й на, все ж таки, твою жіночу сутність.
3. ти просто усвідом вищесказане й припини обманювати в першу чергу самого себе, операції зі зміни статті в 21-му сторіччі не є чимось з ряду вон. дєрзай.
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28.04.2020 14:58 Ответить
даремна спроба. Ці равлики ніколи не зрозуміють наскільки вони тупі. Бесперспективно.
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28.04.2020 12:03 Ответить
ну звісно.. всі мають терпіти збитки і лише народні обранці мають порпе всі заборони працювати.. Злидні ви були, злиднями і залишитесь. Клоуни в президентах то ваша кара !
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28.04.2020 12:02 Ответить
Торгуют внутри кварталов -- машина и стол от заднего борта- г. Киев.
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28.04.2020 11:33 Ответить
Такая же ситуация .Запорожье. Так было и до карантина.
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28.04.2020 11:38 Ответить
Тобі козломордому поясню. В Україні колхозніков немає, є одноосібники, або сьогодні фермери. Це в вас за порєбріком колхози і які кацапи навязали українцям. Вчи історію.
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28.04.2020 12:44 Ответить
Вот видишь, ты уже и оправдываешься перед козломордым)) Начинай лизать ботинки, колхозник, не стыдись)
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28.04.2020 13:07 Ответить
Походу таварищ, ты как и все кацапье "столбовой дворянин" в контру всем колхозникам. Кушать асвальт будешЬ исчезни село..
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28.04.2020 13:39 Ответить
Признал таки , халдей...)
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28.04.2020 14:36 Ответить
Таких за километр узришь по астральным козьим рогам .
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28.04.2020 15:32 Ответить
Я заказываю кушать(с)
Кушают свиньи, а человек - ест.
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28.04.2020 09:38 Ответить
Кушают водочку, а пищу едят.
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28.04.2020 10:33 Ответить
Только союз ОПЗЖ и Европейской Солидарности + коммунисты во главе с П.А.Порошенко........ спасут страну
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28.04.2020 10:13 Ответить
Да пусть себе работает,нашли преступление,не ворует же у армии как потроховский свинарчук.
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28.04.2020 10:19 Ответить
Да пусть дермаки должностями торгуют, а зелючка страной, хуже не будет.
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28.04.2020 11:24 Ответить
Ну он же Слуга На............пардон.... но не народа.
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28.04.2020 10:33 Ответить
Давно такої бидломаси не було при владі!
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28.04.2020 10:45 Ответить
Підказує мені моя чуйка, що пишуть на цій студії по-лютому - у когось язик розв'яжеться, хтось засвітить свої неформальні стосунки. Якщо всі ліхтарі вимкнути, а один залишити, вся комашня на нього й злетиться.
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28.04.2020 10:55 Ответить
Ресторан "слуги народу" Тищенка в центрі Києва приймає ВІП-гостей попри карантин, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 831

- У вас в помічниках 22-річна дівчина (Мар"яна Михолап) з модельною кар'єрою. Усіх цікавить, чому вона до Вас потрапила в помічники. Що Вас переконало її взяти на роботу?

- (мовчки усміхається)

- За яким критерієм Ви обирали помічників? Скільки кандидатів було на посаду?
- Та там же (на сайті Верховної Ради, - ред.) все написано.
- Що написано? Написано - 6 помічників, але про цих людей…
- Ви інформацію де брали?
- З відкритих джерел.- Ну і ...все. Що треба там вказано...А що не треба...то й вам не треба знати...
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28.04.2020 10:58 Ответить
цей склад Ради просто рідкісні покидьки ! Рафіновані.
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28.04.2020 11:57 Ответить
Гавно расследование гавёных следователей. Чтобы определить работу ресторана достаочно зайти во двор и устроить там наблюдение - продукты завозят или нет
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28.04.2020 11:17 Ответить
Те, що звідти виходило пяне бидло з ікавкою, цього достатньо, щоб плювати на цих слуг народу, де тільки їх побачиш.
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28.04.2020 12:30 Ответить
Это не вопрос работы заведения общественного питания....
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28.04.2020 13:21 Ответить
Так Тищенко сам и за повара и за официанта и уборщицу. Где фото, как он посуду моет или тайно выбрасывает одноразовую. Где аналитический обзор пищевых объедков? Можно было взвесить депутата до и после. А вдруг они там порохоботов едят...сырых и без остатков...
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28.04.2020 11:39 Ответить
судячи з величезної мордяки новопідставленого презЕдента, той ресторатор там тільки зюзю і годує ))))
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28.04.2020 11:55 Ответить
Просто удивительно как каждый твой коммент более дебильный чем предыдущий, Это стеб такой? Или ты сам не осознаешь каким кретином выглядишь?
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28.04.2020 12:54 Ответить
Вот видишь, тебе удивительно. Меня твой дебилизм никогда не удивлял, в этом ты меня никогда не разочаровывал. Возможно тебя закомплексованного и волнует , как ты выглядишь в глазах неизвестных людей. Мне на это плевать и это единственно правильное решение. Пока, удивлённый!)
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28.04.2020 13:04 Ответить
ну вот снова...
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28.04.2020 13:06 Ответить
Не забудь на меня подписаться и будешь всю оставшуюся жизнь ходить удивлённым)
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28.04.2020 13:10 Ответить
Я не люблю геев.
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29.04.2020 11:41 Ответить
які заможні в нас нардепи. Свої ресторани мають. Навіщо ж їм піклуватись про голодний народ..
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28.04.2020 11:54 Ответить
ВІН НЕ БУВ СЛУГОЮ НАРОДУ !!!
Затримання власника кав'ярні за порушення карантину!
Ресторан "слуги народу" Тищенка в центрі Києва приймає ВІП-гостей попри карантин, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3428
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28.04.2020 11:58 Ответить
Это было в Одессе возле моря. Люди работали без разрешающих документов вообще. Посмотрите полное видео. Нужно быть объективным , а не выставлять полицейских монстрами . А то вы хотите Европу, такой же порядок, такую же безопасность и доходы как у них- но при этом не хотите платить налоги и хотите хамить полиции.
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28.04.2020 13:16 Ответить
Ресторан "слуги народу" Тищенка в центрі Києва приймає ВІП-гостей попри карантин

Біля нібито закритого через карантин ресторану регулярно ...Джерело: https://censor.net/ua/n3191960
Почитайте статтю спочатку, і потім спробуйте асоціювати в чому суть двох випадків.
Що законно і як і де повинна працювати поліція.
А про Європу розповідати нічого. Наприклад у тій же Франції так же як і в Одесі з "безпородним" підприємцем, жандарми зробили б і з "породистим" Тищенком.
Французькі жандарми вважаються самими жорсткими в Європі. Нашим полісменам, від яких "плачуться", до них ще рости й рости! Але у них немає винятків!
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28.04.2020 13:23 Ответить
Беспородным я бы не назвала этого одесского предпринимателя. Если он работал во время карантина, значит, крыша была. Тем более эти кафе с хот догами и кофе - это сетевое кафе возле моря. Идите и попробуйте сделать кафе такое возле моря. Посмотрим , что у вас получится. А тут ещё и без документов работали. Поэтому он и полез на ментов, зная , что его отмажут.

Тищенко я не оправдываю, но его кафе не было открыто для посетителей. Принимал он своих друзей. Это его ресторан, его друзья - с таким же успехом он мог пригласить своих коллег к себе домой. У вас есть свидетели, что тищенко получил выгоду?
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28.04.2020 13:50 Ответить
И не факт,что работает кухня.
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28.04.2020 15:30 Ответить
Очередной плевок в лицо страны от хитрожопого ЗЕбильного кодла.
А страна что - она утрется.
Она всегда утирается - потому так и живем.
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28.04.2020 12:25 Ответить
Фу! Мерзота.
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28.04.2020 12:27 Ответить
Ну да, правильно, "Слуга Народа" ж проводит рабочие встречи в ресторане Тищенко.

Почему я уже ничему не удивляюсь.
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28.04.2020 12:46 Ответить
"Невзирая на" пишется так
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28.04.2020 12:57 Ответить
Ресторан "слуги народа" Тищенко в центре Киева принимает ВИП-гостей, не взирая на карантин
Журналисты заметили, как в ресторан приезжали нардепы Яценко, Кабанов, Арсенюк и Негулевский, замглавы ОП Трофимов, . Источник: https://censor.net/n3191960

Ну це навіть вже не наглість, це вже не сцяти в очі людям, це просто головою в унітаз занурювати українців і казати що це лікувальна терапія.
Лошарики почали вважати себе сицілійською мафією
Ну тоді шлях Мусоліні для них замовлен.
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28.04.2020 12:59 Ответить
Чек із ресторану цього дегенерата...
Ресторан "слуги народу" Тищенка в центрі Києва приймає ВІП-гостей попри карантин, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 318
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28.04.2020 13:06 Ответить
Ресторан "слуги народу" Тищенка в центрі Києва приймає ВІП-гостей попри карантин, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8090
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28.04.2020 13:07 Ответить
Друзьям захотелось пожрать, то почему бы не в своем ресторане? Пожрать КАРЛ! Это же не обслуживание клиентов. Тут нет ******** заводов-пароходов, а банальный голод. Пэтя локти грызет видать, сколько возможностей под шумок карантина пропадает, сколько всего можно было подгрести под себя, а эти черти тупо жрут...
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28.04.2020 13:17 Ответить
Читая смотря на эту статью, без сомнений можно сказать Карона тварь это включенный пылесос от таких как мы.
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28.04.2020 13:38 Ответить
Какая разница, карантин или нет.
Главное, что под ресторан не приехало ни одного велосипеда.
Очередной привет быдлонариду.
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28.04.2020 14:31 Ответить
На самом деле это означает,что никакого Фейк-коронвиRUSa нет в природе...
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28.04.2020 18:34 Ответить
да уж.... одни барыги в стране.всех времён и партий, всех повторяю! коментировать не хочу...
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28.04.2020 18:47 Ответить
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