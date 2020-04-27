Часть фракции "Слуги народа" обратилась к Шмыгалю, чтобы в областях, где мало случаев коронавируса, ослабили карантин, - замглавы "СН" Кравчук
В "Слуге народа" предлагают ослабить карантинные ограничения в тех областях, где зафиксирована наименьшая динамика заболеваемости коронавирусом.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила в Фейсбуке первый замглавы фракции "СН" Евгения Кравчук.
По ее словам, часть депутатов фракции уже обратилась с соответствующим предложением к премьер-министру.
"Пожар нужно тушить там, где горит. То же самое касается мер против коронавируса. В различных регионах страны уровень заболеваемости существенно отличается. Например, в Черновицкой области зарегистрировано 1341 инфицированных, а в Черниговской - всего 22. Логично, чтобы и ограничительные меры в этих областях были разными", - считает Кравчук.
Она добавила, что из-за кризиса, вызванного коронавирусом, без работы и денег остались много украинцев.
"Поэтому часть депутатов фракции "Слуга Народа" обратились к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой рассмотреть возможность ослабить карантин там, где коронавирусная инфекция распространяется относительно медленно. Я также подписала этот документ", - резюмировала Кравчук.
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И мы сидим на карантине уже больше месяца !
У вас ещё неопределённость , но может пойти и по нарастающей ...
Австрія свій пік захворювань (+1300 за добу та 9000 одночасно) минула 4 тижні тому. Зараз в них +80 за добу та 2500 в сумі. Їм можна думати про послаблення карантину. Але якщо занадто послаблять, то буде +1500 за добу і доведеться знову повертати жорсткі обмеження.
А Україна тиждень тримається на рівні +500 за добу, і цей показник НЕ знижується. І сумарна кількість хворих (без одужавших) постійно зростає. Знімемо карантин - потонемо.
Или эти смерти тоже фейк ? 🤔
Думаю, все всё, поняли.
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Ante Gotovina
@antegotovina69
·https://twitter.com/antegotovina69/status/1254252480139071488 26 апр.
При Пороху, навчання ревізорів ДФС проводили фахівці з США . Нещодавно ДПС провело навчання, УВАГА!!! Україна,расія,бєларусія, казахстан! ,через російську! платформу.
Вам краще не знати , яку маячню на ''рускамязікє'',несли лектори з РБ. Було- США ,стало- РБ. Ми летимо в прірву