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Новости Коронавирус и карантин
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Часть фракции "Слуги народа" обратилась к Шмыгалю, чтобы в областях, где мало случаев коронавируса, ослабили карантин, - замглавы "СН" Кравчук

Часть фракции

В "Слуге народа" предлагают ослабить карантинные ограничения в тех областях, где зафиксирована наименьшая динамика заболеваемости коронавирусом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила в Фейсбуке первый замглавы фракции "СН" Евгения Кравчук.

По ее словам, часть депутатов фракции уже обратилась с соответствующим предложением к премьер-министру.

"Пожар нужно тушить там, где горит. То же самое касается мер против коронавируса. В различных регионах страны уровень заболеваемости существенно отличается. Например, в Черновицкой области зарегистрировано 1341 инфицированных, а в Черниговской - всего 22. Логично, чтобы и ограничительные меры в этих областях были разными", - считает Кравчук.

Она добавила, что из-за кризиса, вызванного коронавирусом, без работы и денег остались много украинцев.

"Поэтому часть депутатов фракции "Слуга Народа" обратились к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой рассмотреть возможность ослабить карантин там, где коронавирусная инфекция распространяется относительно медленно. Я также подписала этот документ", - резюмировала Кравчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Второй, третий или четвертый этап выхода из карантина могут начаться одновременно, - Шмыгаль

Автор: 

карантин (16729) Кравчук Евгения (368) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Там где ещё мало вируса, конечно нужно ослаблять. А то другим регионам обидно как-то...
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27.04.2020 22:55 Ответить
+3
https://twitter.com/antegotovina69
https://twitter.com/antegotovina69

Ante Gotovina

@antegotovina69

·https://twitter.com/antegotovina69/status/1254252480139071488 26 апр.

При Пороху, навчання ревізорів ДФС проводили фахівці з США . Нещодавно ДПС провело навчання, УВАГА!!! Україна,расія,бєларусія, казахстан! ,через російську! платформу.
Вам краще не знати , яку маячню на ''рускамязікє'',несли лектори з РБ. Було- США ,стало- РБ. Ми летимо в прірву
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27.04.2020 23:22 Ответить
+2
Тупая дура, проедь в троллейбусе или трамвае скотина, посмотри сколько народа. Медикам дали задание не ставить диагноз. Реально в десять раз больше людей с вирусом
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27.04.2020 22:57 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Я думаю что это в какой-то мере правильно, хоть я и не фанат зеленых. Даже в Италии и Испании народу уже разрешают понемногу работать. А чем Украина хуже?
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27.04.2020 22:54 Ответить
А теперь подумай хорошо что скажет губернатор области начальнику облздрава.
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27.04.2020 22:58 Ответить
Обеспечить нужную статистику?
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27.04.2020 23:00 Ответить
как хорошо, что есть сообразительные люди
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27.04.2020 23:04 Ответить
Це ВЖЕ роблять. По Харкову жонглювати статистикою почали з березня.
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28.04.2020 09:15 Ответить
...А ще пригадайте Миколаївську область, де тривалий час не було хворих, а потім з'ясували, що там і тестів немає - десь "губилися" по дорозі.
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28.04.2020 09:18 Ответить
У вас волна заболеваний идёт с опозданием , в Испании и Италии началась раньше .
И мы сидим на карантине уже больше месяца !
У вас ещё неопределённость , но может пойти и по нарастающей ...
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27.04.2020 23:37 Ответить
нет никакой волны, волна есть в тупых головах подключенных к зомбоящику
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27.04.2020 23:57 Ответить
О, ще один упоротий прибічник "пласкої Землі" та теорії "Від щеплень вмирає більше, ніж від хвороб" підтягнувся. Навіщо тобі зомбошухляда? Зайди на будь-який сайт (наприклад https://www.worldometers.info/coronavirus/) і порівняй графіки Active Cases (продовжують хворіти) Daily New Cases (нових хворих за добу) для Австрії та України.

Австрія свій пік захворювань (+1300 за добу та 9000 одночасно) минула 4 тижні тому. Зараз в них +80 за добу та 2500 в сумі. Їм можна думати про послаблення карантину. Але якщо занадто послаблять, то буде +1500 за добу і доведеться знову повертати жорсткі обмеження.
А Україна тиждень тримається на рівні +500 за добу, і цей показник НЕ знижується. І сумарна кількість хворих (без одужавших) постійно зростає. Знімемо карантин - потонемо.
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28.04.2020 10:03 Ответить
Ну раз нет "волны", тогда люди массово умирают просто так !
Или эти смерти тоже фейк ? 🤔
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28.04.2020 10:30 Ответить
Там где ещё мало вируса, конечно нужно ослаблять. А то другим регионам обидно как-то...
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27.04.2020 22:55 Ответить
Тупая дура, проедь в троллейбусе или трамвае скотина, посмотри сколько народа. Медикам дали задание не ставить диагноз. Реально в десять раз больше людей с вирусом
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27.04.2020 22:57 Ответить
я як ці чисті райони надіялись на добросовісне виконання карантину , а тут і лаври з монаами і попи з пасками
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27.04.2020 22:59 Ответить
"Если какая тварь в халате поставит диагноз "коронавирус" то она пожалеет что вообще на свет появилась. Область должна работать".
Думаю, все всё, поняли.
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27.04.2020 23:00 Ответить
буряководская заточка...у тигипка дурные вкусы...
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27.04.2020 23:00 Ответить
Неужели тем, кто не болеют, карантин отменят?! Ждем, когда додумаются самым безгрешным заменить повешение пожизненной каторгой.
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27.04.2020 23:14 Ответить
...а, это чтобы случаев коронавируса стало побольше, да?
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27.04.2020 23:20 Ответить
https://twitter.com/antegotovina69
https://twitter.com/antegotovina69

Ante Gotovina

@antegotovina69

·https://twitter.com/antegotovina69/status/1254252480139071488 26 апр.

При Пороху, навчання ревізорів ДФС проводили фахівці з США . Нещодавно ДПС провело навчання, УВАГА!!! Україна,расія,бєларусія, казахстан! ,через російську! платформу.
Вам краще не знати , яку маячню на ''рускамязікє'',несли лектори з РБ. Було- США ,стало- РБ. Ми летимо в прірву
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27.04.2020 23:22 Ответить
Мышебратья
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27.04.2020 23:37 Ответить
Аааа, вот кто у нас оказывается царь Украины - шмыгаль ипучий.... надеюсь все-таки среди скотобыдла наберется хоть полтыщи людей готовых кинуть кирпич в рожу шныря-шмыргаля
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27.04.2020 23:55 Ответить
Частина фракції "Слуги народу" звернулася до Шмигаля, щоб в областях, де мало випадків коронавірусу, послабили карантин, - заступник голови "СН" Кравчук - Цензор.НЕТ 5474
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28.04.2020 00:43 Ответить
На работу, на работу!!!!!
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28.04.2020 07:39 Ответить
у нас наоборот всё ! рынки в первую очередь открывают в Черновцах
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29.04.2020 11:55 Ответить
 
 