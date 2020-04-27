Самолет с украинцами из США, которых эвакуировали из Майами, приземлился в Борисполе
После объявления о возобновлении эвакуации украинский самолетами из-за рубежа в Борисполь прибыл первый самолет - из Майами (США).
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент hromadske.
Так, на родину вернулись 259 человек, самолет приземлился в 22 часов, но пока аэропорта вышли только несколько человек.
Все пассажиры самолета должны пройти или обязательную обсервацию, или самоизоляцию дома в течение 14 суток.
Самолетом из Майами прибыли украинцы из многих штатов США. У аэропорта собрались родные и близкие пассажиров, однако в сам терминал никого не пускают. Большинство из них - родители детей, которые поехали в США по программе Future Leaders Exchange Program (Программа обмена для будущих лидеров).
Всего на самолете было 119 детей из этой программы, они поехали в США, чтобы жить там в других семьях и учиться в Америке в течение года, но из-за эпидемии вернулись раньше.
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Думаю, обменных американских деток из Украины, родители обратно в Штаты затребовали...
Моя дочка по такому обмену ездила в США, из Германии, правда. Страховка должна покрывать любые случаи. 20 миллионов евро, у нас стандартная -- стыцов устраивает.
А хрінь вам від наших санжарівців!
Или просто
пи.......пошутил?