Самолет с украинцами из США, которых эвакуировали из Майами, приземлился в Борисполе

После объявления о возобновлении эвакуации украинский самолетами из-за рубежа в Борисполь прибыл первый самолет - из Майами (США).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент hromadske.

Так, на родину вернулись 259 человек, самолет приземлился в 22 часов, но пока аэропорта вышли только несколько человек.

Все пассажиры самолета должны пройти или обязательную обсервацию, или самоизоляцию дома в течение 14 суток.

Самолетом из Майами прибыли украинцы из многих штатов США. У аэропорта собрались родные и близкие пассажиров, однако в сам терминал никого не пускают. Большинство из них - родители детей, которые поехали в США по программе Future Leaders Exchange Program (Программа обмена для будущих лидеров).

Всего на самолете было 119 детей из этой программы, они поехали в США, чтобы жить там в других семьях и учиться в Америке в течение года, но из-за эпидемии вернулись раньше.

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