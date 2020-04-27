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Самолет с украинцами из США, которых эвакуировали из Майами, приземлился в Борисполе

Самолет с украинцами из США, которых эвакуировали из Майами, приземлился в Борисполе

После объявления о возобновлении эвакуации украинский самолетами из-за рубежа в Борисполь прибыл первый самолет - из Майами (США).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент hromadske.

Так, на родину вернулись 259 человек, самолет приземлился в 22 часов, но пока аэропорта вышли только несколько человек.

Все пассажиры самолета должны пройти или обязательную обсервацию, или самоизоляцию дома в течение 14 суток.

Самолетом из Майами прибыли украинцы из многих штатов США. У аэропорта собрались родные и близкие пассажиров, однако в сам терминал никого не пускают. Большинство из них - родители детей, которые поехали в США по программе Future Leaders Exchange Program (Программа обмена для будущих лидеров).

Всего на самолете было 119 детей из этой программы, они поехали в США, чтобы жить там в других семьях и учиться в Америке в течение года, но из-за эпидемии вернулись раньше.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Самолет МАУ забрал из Майами 259 граждан Украины, в том числе 119 детей, - посольство. ФОТОрепортаж

Автор: 

Борисполь (768) США (27166) эвакуация (2103)


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Топ комментарии
+16
голытьба умаялась на чужбине
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27.04.2020 23:44 Ответить
+10
Самые "бедные Украинцы" приллетели ....
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27.04.2020 23:50 Ответить
+8
Встречай страна героев!
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27.04.2020 23:50 Ответить
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голытьба умаялась на чужбине
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27.04.2020 23:44 Ответить
Инвесторы едут. Откликнулись на призыв вождя.
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28.04.2020 00:00 Ответить
Так сказать велкам ! Не лякайтесь, в нас зєбінізм.
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27.04.2020 23:44 Ответить
Представители с АП приехали на встречу?
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27.04.2020 23:47 Ответить
У Кличка буде велика радість.
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27.04.2020 23:49 Ответить
Самые "бедные Украинцы" приллетели ....
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27.04.2020 23:50 Ответить
Встречай страна героев!
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27.04.2020 23:50 Ответить
Причем не из Чикагго ))))))))))
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27.04.2020 23:52 Ответить
в Чикаго там Украинская диаспора - все они граждане США - с какого перепуга их эвакуировать
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28.04.2020 00:12 Ответить
Будут ЗЕбилы на карантине ещё до осени сидеть..Даю бесплатную бизнсс идею банкам - кредиты на еду.
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27.04.2020 23:52 Ответить
Well come to hell.
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27.04.2020 23:53 Ответить
теперь зюзя будет встречать токо даму с собачкой из уханя...
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27.04.2020 23:53 Ответить
Кучеряво живут...Майями бич))) бла бла бла... а нах вернулись?
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27.04.2020 23:56 Ответить
...ну я ж вернулся тоже -- и без вопросов... ...хотя, бич там, таки да -- улётный... *)
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28.04.2020 00:07 Ответить
В какой же *опе США, если эвакуируют из Майами в Борисполь
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27.04.2020 23:56 Ответить
В Miami не беженцами едут в один конец, там строек мало .... А на убберах в такско Мексикансы )))
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28.04.2020 00:05 Ответить
Вот и я про то.
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28.04.2020 00:07 Ответить
Все очень просто! Там больничка в случае подхавата Короны если положать в госпиталь, потом счет будет до 89тыс $$$$ Вот и Валят "туристи"
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27.04.2020 23:57 Ответить
У них мед. страховки были -- обязательно!

Думаю, обменных американских деток из Украины, родители обратно в Штаты затребовали...
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28.04.2020 00:10 Ответить
Узнавал у бывших, если мед страховка на 800$ в мес. то счет будет 40к....
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28.04.2020 00:14 Ответить
Это ты не то узнавал...
Моя дочка по такому обмену ездила в США, из Германии, правда. Страховка должна покрывать любые случаи. 20 миллионов евро, у нас стандартная -- стыцов устраивает.
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28.04.2020 00:17 Ответить
Когда это было то ?! Там сейчас страховые компании переписывают "договора" в срочном порядке )))
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28.04.2020 00:45 Ответить
Я осенью в Штатах был, с немецкой стандартной страховкой.
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28.04.2020 00:59 Ответить
таки есть платишь 800 в месяц...а заболеешь.... хоть раком....хоть этим карона пиво.... больше сорока тысяч долларов в год не заплатишь....нема денеггг ..хату отбирают на раз.....успехов вам в медреформе.....
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28.04.2020 02:51 Ответить
Так это студенты, повышали квалификацию. У них и вида на жительство наверное особого и не было. А частично туристы.
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28.04.2020 00:21 Ответить
Це ті, хто хотів сховатися від Нашої Епідемії у петріотичному Заокеані?
А хрінь вам від наших санжарівців!
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28.04.2020 00:38 Ответить
Свежачок подвезли)
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28.04.2020 03:38 Ответить
а в это время зелебобы приняли закон о запрете выезда в страны ЕС на заработки.
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28.04.2020 07:30 Ответить
Давай закон. Почитаем. Желательно с "Урядового курьера"
Или просто пи....... пошутил?
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28.04.2020 07:55 Ответить
за шо купил за то и продал.эту новость на ukr.net прочитал утром.
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28.04.2020 19:43 Ответить
Не повезло......
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28.04.2020 07:42 Ответить
Тоска по родине случилась. Миами придется покинуть.
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28.04.2020 08:43 Ответить
З фактичного центру епідемії США в Україну евакуйовано 259 осіб. Ніяких заборів проб для, хоча б попереднього тестування, не проводилося. Всі відпущені на "самоізоляцію", контролювати яку збираються за допомогою смартфонів. Реально люди роз'їдуться по шести регіонах України.
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28.04.2020 09:38 Ответить
 
 