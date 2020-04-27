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Новости Коронавирус и карантин
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Победитель Roland Garros Кравиц устроился работать в супермаркет, пока теннисные турниры отложены из-за коронавируса

Победитель Roland Garros Кравиц устроился работать в супермаркет, пока теннисные турниры отложены из-за коронавируса

Немецкий теннисист Кевин Кравиц, который в 2019 году в паре Антуаном Мисом выиграл открытый чемпионат Франции, вынужден работать в супермаркете из-за прекращения теннисных соревнований в связи с коронавирусом.

Об этом он рассказал в интервью изданию Der Spiegel, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"Я уже несколько недель работаю в супермаркете со ставкой 450 евро. Я сортирую товар на полках, убеждаюсь, что колбаса и сыр не просрочены и выбрасываю пустые коробки", - сообщил спортсмен. Он добавил, что как профессиональный теннисист может в условиях карантина "три-четыре раза в неделю тренироваться" в спортзале.

"С другой стороны, у меня была роскошь превратить мое хобби (игру в теннис. - Ред.) в профессию", - рассуждает 28-летний мужчина. 2019 год был для Кравица и Миса прорывным в теннисе, кроме победы в Париже они вышли в полуфинал на открытом чемпионате США.

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До этого, признал Кравиц, он "несколько лет завершал с убытками". "Однажды я выиграл чуть больше тысячи евро призовых денег на турнире в Италии, это была моя недельная зарплата. Я должен уплатить налог с этого, вычесть расходы на проезд и оплату тренера. Остается немного", - рассказал о своих спортивных доходы Кравиц.

Он поддержал идею создания специального фонда помощи спортсменам, которые не относятся к теннисной элиты.

Автор: 

Германия (7074) карантин (16729) супермаркет (171) теннис (156) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+28
Хех! У нас кловуни працюють президентами. Во!
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27.04.2020 23:59 Ответить
+26
В нас колян тищенко також , поваром в ресторані працює у вільний від депутатства час
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27.04.2020 23:56 Ответить
+17
Отличный пример для подражания .Александр Усик на время отсутствия боксёрских поединков вполне может устроится в Киево-Печерскую Лавру дьяконом .))
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28.04.2020 00:04 Ответить
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В нас колян тищенко також , поваром в ресторані працює у вільний від депутатства час
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27.04.2020 23:56 Ответить
Хех! У нас кловуни працюють президентами. Во!
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27.04.2020 23:59 Ответить
Я тебе по секрету скажу: они новое блюдо готовят - Свыня в собственном жире Пока в загоне держат, скоро закалывать будут
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28.04.2020 00:58 Ответить
cцы-в-ухо чьтоле?
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28.04.2020 01:51 Ответить
я вижу у тебя опыт есть
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28.04.2020 11:16 Ответить
шарий бы ему больше отстегнул за виртуальные цьомкы в ютубе...
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27.04.2020 23:59 Ответить
Тенісист забув сказати, що це - денна ставка. На ці жалюгідні копійки й живе, як лошара.
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28.04.2020 00:23 Ответить
це 450 за тиждень
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28.04.2020 06:45 Ответить
Я им про менталитет и протестантскую мораль, а мне в ответ "ну не может быть чтобы человек на Западе тоже не воровал, а живут они так хорошо потому что нам кредиты дают", и главное говорят мне это как вроде я блаженный дурачок, ничего не понимающий в жизни.
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28.04.2020 00:01 Ответить
Да, тут у украинцев с кацапами много сходного: как бы растолкать всех, хапнуть побольше, а потом поучать, что надо идти с добротой по жизни, верить в себя и не скупиться на благотворительность. Квинтссенция всего этого - нарко водочный король Беляк.
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28.04.2020 01:02 Ответить
Отличный пример для подражания .Александр Усик на время отсутствия боксёрских поединков вполне может устроится в Киево-Печерскую Лавру дьяконом .))
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28.04.2020 00:04 Ответить
Сурово, но справедливо
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28.04.2020 08:54 Ответить
Ну сбережения мог бы себе создать. Это не так сложно. Карантин всего идет чуть больше месяца. И соревнования вполне могут сейчас восстановить в формате онлайн без публики.
А в магазин работать много ума не надо.
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28.04.2020 00:17 Ответить
ти чи тексту не читав??? каже ж тобі людина, заробіток - ЦІЛА ТИСЧА ЕВРІВ призових!!!!
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28.04.2020 00:28 Ответить
Типичная психология человека, которому и в голову никогда не придёт, что человек по собственной воле захочет поработать физически: "У него же бабки куры не клюют, что ему ещё нужно?!!!
Вот не укладывается, хоть сдохни. Да ещё и за 450 в месяц!
Тут Кевин весь наш бывший совок порвал - 450! Зачем? Ну и что, что скучно дома сидеть? Так что работать что ли? За 450?
За это и люблю Запад, можно настроить кучу новых зданий, можно создать похожий сервис, даже улицы можно чище вымести, но психологию людей за пару поколений не изменишь - и этого не понять со стороны.
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28.04.2020 09:12 Ответить
И ещё, на всякий случай, 450 - это максимум 10 часов в неделю, то есть вышел пару раз в неделю часа по четыре, четыре раза в спорт зал, глядишь и неделя прошла...
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28.04.2020 09:34 Ответить
Угу, так я тебе сразу и поверил, что теперь ни один не поедет на заработки за границу
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28.04.2020 01:03 Ответить
А решение правительства показать слабо? Проблема не в том, что не выпускают. Многие страны не впускают, и клерки не работают. Лишь бы что-то написать...
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28.04.2020 01:05 Ответить
Это как бы фейк с отсылкой к испанскому диспетчеру, сорри, к эстонскому послу. Интересно посмотреть как его будут разгонять.
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28.04.2020 09:02 Ответить
Один старый еврей-портной говорил:
- Если бы я был царем, то я жил бы, как царь… И даже лучше, чем царь.
У него спрашивают:
- А почему бы ты жил лучше, чем царь?
- Я бы еще и подшивал.

Кравіц тоже живе краще за всіх тенісистів,- він ше й "подшиваєт" в супермаркеті. )))
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28.04.2020 00:55 Ответить
Чет вообще ничего не понял. А где он работал до карантина? Почему именно карантин виноват?
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28.04.2020 01:04 Ответить
Реклама для супермаркета
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28.04.2020 02:18 Ответить
Зараз нам розкажуть знавці, що він "ніщєброд" , дупомий і лохушнік. А на самперед оце і є різниця між свідомістю західних і східних людей
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28.04.2020 06:21 Ответить
Для чого гарне українське прізвище Кравець перекроїли?
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28.04.2020 07:11 Ответить
Наші''кравіці'' все перемірюють і перекроюють не щоб нам вистарчило, а щоб нам лишилось!
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28.04.2020 07:44 Ответить
45о евро за роботу в супермаркете? Мде, у нас в лучшем случае 3 тиыс гривен.
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28.04.2020 07:49 Ответить
Наверное 4 часа в сутки.
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28.04.2020 09:20 Ответить
 
 