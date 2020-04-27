Победитель Roland Garros Кравиц устроился работать в супермаркет, пока теннисные турниры отложены из-за коронавируса
Немецкий теннисист Кевин Кравиц, который в 2019 году в паре Антуаном Мисом выиграл открытый чемпионат Франции, вынужден работать в супермаркете из-за прекращения теннисных соревнований в связи с коронавирусом.
Об этом он рассказал в интервью изданию Der Spiegel, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
"Я уже несколько недель работаю в супермаркете со ставкой 450 евро. Я сортирую товар на полках, убеждаюсь, что колбаса и сыр не просрочены и выбрасываю пустые коробки", - сообщил спортсмен. Он добавил, что как профессиональный теннисист может в условиях карантина "три-четыре раза в неделю тренироваться" в спортзале.
"С другой стороны, у меня была роскошь превратить мое хобби (игру в теннис. - Ред.) в профессию", - рассуждает 28-летний мужчина. 2019 год был для Кравица и Миса прорывным в теннисе, кроме победы в Париже они вышли в полуфинал на открытом чемпионате США.
До этого, признал Кравиц, он "несколько лет завершал с убытками". "Однажды я выиграл чуть больше тысячи евро призовых денег на турнире в Италии, это была моя недельная зарплата. Я должен уплатить налог с этого, вычесть расходы на проезд и оплату тренера. Остается немного", - рассказал о своих спортивных доходы Кравиц.
Он поддержал идею создания специального фонда помощи спортсменам, которые не относятся к теннисной элиты.
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нарководочный король Беляк.
А в магазин работать много ума не надо.
Вот не укладывается, хоть сдохни. Да ещё и за 450 в месяц!
Тут Кевин весь наш бывший совок порвал - 450! Зачем? Ну и что, что скучно дома сидеть? Так что работать что ли? За 450?
За это и люблю Запад, можно настроить кучу новых зданий, можно создать похожий сервис, даже улицы можно чище вымести, но психологию людей за пару поколений не изменишь - и этого не понять со стороны.
- Если бы я был царем, то я жил бы, как царь… И даже лучше, чем царь.
У него спрашивают:
- А почему бы ты жил лучше, чем царь?
- Я бы еще и подшивал.
Кравіц тоже живе краще за всіх тенісистів,- він ше й "подшиваєт" в супермаркеті. )))