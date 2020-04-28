Правительство должно доработать проект Программы деятельности Кабмина в части нацбезопасности и обороны, - "слуга народа" Арахамия

Поданная на утверждение Верховной Рады Программа деятельности Кабинета Министров нуждается в доработке.

Об этом в эфире программы "Свобода слова" на ICTV заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Программа действий правительства не была и не будет принята. Мы уже обратились с очень многими вопросами по этой программе, потому что там надо учесть очень много других вещей относительно обороны... Думаю, доработанный план будет выглядеть намного лучше", – прокомментировал Арахамия замечание относительно несовершенства программы деятельности правительства в части национальной безопасности и обороны.

Напомним, правительство 13 апреля зарегистрировало в Верховной Раде проект постановления №3330 "О Программе деятельности Кабинета Министров Украины". Программу Кабмин утвердил на внеочередном заседании 2 апреля. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, она является реалистичной и предусматривает восстановление экономического роста.

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