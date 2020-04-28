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Правительство должно доработать проект Программы деятельности Кабмина в части нацбезопасности и обороны, - "слуга народа" Арахамия

Правительство должно доработать проект Программы деятельности Кабмина в части нацбезопасности и обороны, -

Поданная на утверждение Верховной Рады Программа деятельности Кабинета Министров нуждается в доработке.

Об этом в эфире программы "Свобода слова" на ICTV заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Программа действий правительства не была и не будет принята. Мы уже обратились с очень многими вопросами по этой программе, потому что там надо учесть очень много других вещей относительно обороны... Думаю, доработанный план будет выглядеть намного лучше", – прокомментировал Арахамия замечание относительно несовершенства программы деятельности правительства в части национальной безопасности и обороны.

Напомним, правительство 13 апреля зарегистрировало в Верховной Раде проект постановления №3330 "О Программе деятельности Кабинета Министров Украины". Программу Кабмин утвердил на внеочередном заседании 2 апреля. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, она является реалистичной и предусматривает восстановление экономического роста.

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Автор: 

Кабмин (14035) оборона (5238) программа (184) Арахамия Давид (990)


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Топ комментарии
+9
Правительство должно доработать проект Программы деятельности Кабмина в части нацбезопасности и обороны, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 7656
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28.04.2020 00:21 Ответить
+6
Кто не может смотреть БТ (Беларуское телевидение) у вас есть возможность узнать его смысловое содержание, слушая Арахамию...
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28.04.2020 00:20 Ответить
+4
Хана нацбезопасности и обороне...... первое, что они сделают - это уберут из принятого в 2018 году закона положение Об интеграции в европейское пространство (политическое, экономическое, правовое и пространство безопасности), вступление в Евросоюз, членство в НАТО и развитие равноправных взаимоотношений с другими странами мира.
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28.04.2020 00:25 Ответить
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к осени у давида осэлэдэць выростэ...
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28.04.2020 00:17 Ответить
Качури оселедця не носять
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28.04.2020 00:27 Ответить
А чего там дорабатывать? Нужна белая материя и какая-нибудь палка.
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28.04.2020 00:17 Ответить
Кто не может смотреть БТ (Беларуское телевидение) у вас есть возможность узнать его смысловое содержание, слушая Арахамию...
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28.04.2020 00:20 Ответить
Слушая Арахамию, у меня уже только одно приходит на ум Фраза - "Аффтар, выпей йаду."
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28.04.2020 00:35 Ответить
Правительство должно доработать проект Программы деятельности Кабмина в части нацбезопасности и обороны, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 7656
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28.04.2020 00:21 Ответить
тільки що зам глави фр. "Голос" Железняк показав оцю програму в натурі... 9 листочків, включно з титульним... 5 стрічок - на оборону, 6 стрічок на медицину, 8 стрічок на економіку...
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28.04.2020 00:24 Ответить
Они не имеют права принять никакой программы, которая идет в разрез с действующим законом. По крайней мере в части нацбезопасности и обороны. Но похоже сказать об этом зебилам некому, а они решили придумать очередной личный велосипед.
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28.04.2020 00:30 Ответить
Хана нацбезопасности и обороне...... первое, что они сделают - это уберут из принятого в 2018 году закона положение Об интеграции в европейское пространство (политическое, экономическое, правовое и пространство безопасности), вступление в Евросоюз, членство в НАТО и развитие равноправных взаимоотношений с другими странами мира.
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28.04.2020 00:25 Ответить
Это последнее, что они сделают. Потому как это просто ничего не решающая декларация, которую можно отменить и позже. Боюсь начнут они с бюджета.
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28.04.2020 00:27 Ответить
Еще и 10 дней не прошло после секвестра бюджета.
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28.04.2020 00:31 Ответить
Правительство должно доработать проект Программы деятельности Кабмина в части нацбезопасности и обороны, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 6434
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28.04.2020 00:38 Ответить
- Об чём тут говорить, раз они не хочут?!
- Хочут они, хочут. Только стесняются!
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28.04.2020 00:25 Ответить
якщо вже чесно - не він головна проблема... А ті 73/43%зебілів, які галасували всі разом за оцю зелену пошесть, і всі разом забезпечили нам "кінець епохи бідності"...
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28.04.2020 00:39 Ответить
Кабмін не розумів що йому треба робити, тому найнятий порохобот написав програму і її почали приймати у ВР. Нікого не цікавило що у тій програмі, але Бєня сказав переробити...
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28.04.2020 00:32 Ответить
Правительство должно доработать проект Программы деятельности Кабмина в части нацбезопасности и обороны, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 1928
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28.04.2020 00:34 Ответить
Шо еще не все оборонные проекты выпилили?
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28.04.2020 01:39 Ответить
 
 