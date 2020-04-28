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Новости Коронавирус и карантин
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Минздрав в двух областях запускает тестирование на антитела, чтобы выявить переболевших коронаварусом, - Ляшко

Минздрав в двух областях запускает тестирование на антитела, чтобы выявить переболевших коронаварусом, - Ляшко

Первые ИФА-тестирования на наличие антител к COVID-19 будут проведены в Одесской и Сумской областях.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в понедельник в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV.

"Мы запускаем тестирование, которое позволит ретроспективно выявить наличие антител и посмотреть, были ли пропущены случаи заболевания. Первые такие случаи будут исследоваться в Одесской и Сумской области", - сказал он. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Массовое тестирование на иммунитет к коронавирусу будет возможно только после 100-процентной уверенности в его достоверности, - Минздрав

Ляшко подчеркнул, что Минздрав не будет скрывать статистику заболеваемости.

"ИФА-тесты к нам уже зашли, и мы начинаем тестирование. Никто не собирается скрывать реальную картину заболеваемости, наша задача, чтобы каждый получил медпомощь" - сказал он.

При этом отметил, что в Украине в целом не было роста смертности в январе и феврале.

"У нас нет за январь и февраль роста смертности. Но мы запустили новый алгоритм, чтобы не пропустить каждый возможно пропущенный случай коронавируса", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские лаборатории усиливают мощности, за сутки должны делать не менее 10 тысяч ПЦР-тестов, - Зеленский

Ляшко напомнил, что в настоящее время в Украине отбираются на исследование образцы секционного материала от каждого случая смерти, связанного с легочными заболеваниями, эти образцы тестируются методом ПЦР ан наличие коронавируса. Кроме того, проводятся ПЦР-исследования всех пациентов с пневмониями.

"Иногда бывает, что COVID-19 был установлен посмертно человеку, который без симптомов обращался за медпомощью", - сказал он.

Ляшко сообщил, что в настоящее время в клиниках больными COVID-19 заняты около 10% коек в отделениях интенсивной терапии в клиниках, которые предназначены для пациентов с коронавирусной инфекцией.

Он также сообщил, что Минздрав будет развивать мощности лабораторий.

"Мы говорили, что сможем проводить 30 тысяч тестирований в неделю, сейчас мы тестируем 5-6 тыс. в сутки, мы уже вышли на этот норматив, о котором говорили (30 тыс. тестов в неделю). Дальше наша задача увеличить до 80 тыс. в неделю. Возможности для развития тестирования у нас есть", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав планирует проведение массового тестирования населения для выявления уже переболевших коронавирусом, - Ляшко. ВИДЕО

Автор: 

карантин (16729) тестирование (496) Ляшко Виктор (1365) тест (285) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
ну да більше суїцидів
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28.04.2020 01:31 Ответить
+2
Куда нести кал?
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28.04.2020 04:31 Ответить
+2
Мойському.
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28.04.2020 05:23 Ответить
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уберите этого скелета с фото
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28.04.2020 01:00 Ответить
>Никто не собирается скрывать реальную картину заболеваемости
но прийдется, шоб не портить рейтинг...
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28.04.2020 01:01 Ответить
""У нас нет за январь и февраль роста смертности. Но мы запустили новый алгоритм, чтобы не пропустить каждый возможно пропущенный случай коронавируса", - сказал он.
Источник: https://censor.net/n3191972"

А за март-апрель почему не сказал? Но и это буду недостоверные цифры, т.к. в карантине люди изменили образ жизни...
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28.04.2020 01:04 Ответить
ну да більше суїцидів
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28.04.2020 01:31 Ответить
Я тоже об этом слышал, говорят целые города покончили жизнь самоубийством. Может у тебя есть конкретные данные, а то все вокруг - бла-бла-бла и ничего конкретного?
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28.04.2020 08:52 Ответить
чи карантин виліковує онкологію і серцево-судинні захворювання??
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28.04.2020 01:32 Ответить
А ещё в карантине не умнеют...
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28.04.2020 08:49 Ответить
Помітно !
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28.04.2020 09:06 Ответить
И я о том же, даже больше скажу - и малороссы и кацапы могут одно слово на украинском произнести.
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28.04.2020 09:12 Ответить
с каждого тестирования кто-то имеет процент, поэтому они бы и миллион тестировали, если бы смогли запихнуть между рядов пасс. рейса, и если бы бабки на закупку были...
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28.04.2020 01:22 Ответить
Осмелюсь спросить - шоб улучшить статистику или просто деньги лишние появились?
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28.04.2020 01:55 Ответить
Куда нести кал?
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28.04.2020 04:31 Ответить
Мойському.
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28.04.2020 05:23 Ответить
нікуди бабло дівати
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28.04.2020 06:00 Ответить
Кому,це,потрібно Нехай Мін йде лісом... Й, незупиняться...Збіговисько Дебільних мавпоїдів
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28.04.2020 06:18 Ответить
https://timeze2019.blogspot.com/ реальное количество проведенных тестов ПЦР завышено в 2,6 раза. Такая схема завышения количества использованных тест систем, для списывания материальных ценностей, имеет свои недостатки - ограниченный объем возможного списания не проведенных тестов. Предельные возможности лабораторий не превышают 10 000 в день, а списать нужно миллионы.

Для этого умные люди с коммерческими наклонностями разработали новую схему.
Следующим этапом реализации этой же схемы является оглашенное зам. министта Ляшко проведение массового тестирования населения для выявления уже переболевших коронавирусом. Эта схема просто идеальна. Списать можно сколько угодно, в любом количестве и вне всякой фиксации. проверит невозможно, ибо любые повторные проверки в случае противоположного результата можно списать на лабильность организма.

Но есть маленький нюанс. Дело в том, что Всемирная организация здравоохранения https://www.cnbc.com/2020/04/17/who-issues-warning-on-coronavirus-testing-theres-no-evidence-antibody-tests-show-immunity.html?__source=twitter%7Cmain категорически не рекомендует использовать тест на антитела для определения уровня иммунитета после заболевания , анонсированный украинским МОЗ.
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28.04.2020 06:27 Ответить
А зачем выявлять переболевших? Кому это надо? Ищите заболевших.
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28.04.2020 06:51 Ответить
Им нужно списать на что-то украденные деньги. Никто ничего не будет перепроверять. Это бессмысленно.
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28.04.2020 09:35 Ответить
Мне одному кажется, что фирма жены министра здравоохранения не будет к этому иметь никакого значения?
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28.04.2020 06:54 Ответить
Минздрав в двух областях запускает тестирование на антитела, чтобы выявить переболевших коронаварусом, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7861
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28.04.2020 06:55 Ответить
Антитіл на ковід через місяць-другий вже нема.
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28.04.2020 07:14 Ответить
Давайте проверяйте, шок обеспечен. У украинцев очень мощный иммунитет и ослабить его сидя в 4-х стенах не удастся.
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28.04.2020 07:19 Ответить
правильно. на костёр их.
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28.04.2020 07:37 Ответить
Нашли способ,куда списать спизженное бабло.
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28.04.2020 09:34 Ответить
The state-had Privatbank has pronounced a fragile to pick Ukrainian and all inclusive associations to attract potential theorists in the idea of the Bukovel resort, the Radisson Blu Resort Bukovel dwelling, the football field, and getting ready base in the Dnieper.

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28.04.2020 12:14 Ответить
 
 