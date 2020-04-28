Минздрав в двух областях запускает тестирование на антитела, чтобы выявить переболевших коронаварусом, - Ляшко
Первые ИФА-тестирования на наличие антител к COVID-19 будут проведены в Одесской и Сумской областях.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в понедельник в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV.
"Мы запускаем тестирование, которое позволит ретроспективно выявить наличие антител и посмотреть, были ли пропущены случаи заболевания. Первые такие случаи будут исследоваться в Одесской и Сумской области", - сказал он.
Ляшко подчеркнул, что Минздрав не будет скрывать статистику заболеваемости.
"ИФА-тесты к нам уже зашли, и мы начинаем тестирование. Никто не собирается скрывать реальную картину заболеваемости, наша задача, чтобы каждый получил медпомощь" - сказал он.
При этом отметил, что в Украине в целом не было роста смертности в январе и феврале.
"У нас нет за январь и февраль роста смертности. Но мы запустили новый алгоритм, чтобы не пропустить каждый возможно пропущенный случай коронавируса", - сказал он.
Ляшко напомнил, что в настоящее время в Украине отбираются на исследование образцы секционного материала от каждого случая смерти, связанного с легочными заболеваниями, эти образцы тестируются методом ПЦР ан наличие коронавируса. Кроме того, проводятся ПЦР-исследования всех пациентов с пневмониями.
"Иногда бывает, что COVID-19 был установлен посмертно человеку, который без симптомов обращался за медпомощью", - сказал он.
Ляшко сообщил, что в настоящее время в клиниках больными COVID-19 заняты около 10% коек в отделениях интенсивной терапии в клиниках, которые предназначены для пациентов с коронавирусной инфекцией.
Он также сообщил, что Минздрав будет развивать мощности лабораторий.
"Мы говорили, что сможем проводить 30 тысяч тестирований в неделю, сейчас мы тестируем 5-6 тыс. в сутки, мы уже вышли на этот норматив, о котором говорили (30 тыс. тестов в неделю). Дальше наша задача увеличить до 80 тыс. в неделю. Возможности для развития тестирования у нас есть", - сказал он.
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но прийдется, шоб не портить рейтинг...
Источник: https://censor.net/n3191972"
А за март-апрель почему не сказал? Но и это буду недостоверные цифры, т.к. в карантине люди изменили образ жизни...
Для этого умные люди с коммерческими наклонностями разработали новую схему.
Следующим этапом реализации этой же схемы является оглашенное зам. министта Ляшко проведение массового тестирования населения для выявления уже переболевших коронавирусом. Эта схема просто идеальна. Списать можно сколько угодно, в любом количестве и вне всякой фиксации. проверит невозможно, ибо любые повторные проверки в случае противоположного результата можно списать на лабильность организма.
Но есть маленький нюанс. Дело в том, что Всемирная организация здравоохранения https://www.cnbc.com/2020/04/17/who-issues-warning-on-coronavirus-testing-theres-no-evidence-antibody-tests-show-immunity.html?__source=twitter%7Cmain категорически не рекомендует использовать тест на антитела для определения уровня иммунитета после заболевания , анонсированный украинским МОЗ.
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