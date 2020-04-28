Уровень доверия к Путину в России упал до исторического минимума, - опрос

Уровень доверия к президенту России Владимиру Путину в марте упал до минимума за 14 лет – за все время проведения подобных опросов Всероссийским центром общественного мнения (ВЦИОМ).

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода, результаты опроса опубликованы 27 апреля.



В соответствии с полученными результатами, о доверии Путину заявили 28,3% респондентов. О недоверии российскому президенту заявили 8% опрошенных, что является максимальным уровнем недоверия за все время наблюдений.



Как отмечает "Радио Свобода", ВЦИОМ задавал открытый вопрос: "Если говорить о политиках, кому вы доверяете, а кому не доверили бы решение важных государственных вопросов?" То есть респонденты должны были назвать имя политика без подсказки социологов.



От этой методики ВЦИОМ отказался в мае 2019 года, когда уровень доверия Путину снизился до исторически низких на тот момент 30,5%. В течение года центр проводил исследования, задавая закрытый вопрос: доверяет ли респондент Владимиру Путину.

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