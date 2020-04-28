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Уровень доверия к Путину в России упал до исторического минимума, - опрос

Уровень доверия к Путину в России упал до исторического минимума, - опрос

Уровень доверия к президенту России Владимиру Путину в марте упал до минимума за 14 лет – за все время проведения подобных опросов Всероссийским центром общественного мнения (ВЦИОМ).

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода, результаты опроса опубликованы 27 апреля.

В соответствии с полученными результатами, о доверии Путину заявили 28,3% респондентов. О недоверии российскому президенту заявили 8% опрошенных, что является максимальным уровнем недоверия за все время наблюдений.

Как отмечает "Радио Свобода", ВЦИОМ задавал открытый вопрос: "Если говорить о политиках, кому вы доверяете, а кому не доверили бы решение важных государственных вопросов?" То есть респонденты должны были назвать имя политика без подсказки социологов.

От этой методики ВЦИОМ отказался в мае 2019 года, когда уровень доверия Путину снизился до исторически низких на тот момент 30,5%. В течение года центр проводил исследования, задавая закрытый вопрос: доверяет ли респондент Владимиру Путину.

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Автор: 

путин владимир (31566) социология (530)


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Топ комментарии
+36
Центр Разумкова чем-то принципиально отличается от ВЦИОМ?
ЗЕ чем-то отличается от ***** (кроме того, что дибил и марионетка)?

ЗЕкоманда полностью копирует все, что делал и делает ***** на Роисе. И дутые рейтинги, и постоянные вбросы противоположной информации в СМИ, и пустые обещания большинству дибилов.

Да и большинство дибилов у нас такое же, собственно.
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28.04.2020 01:43 Ответить
+35
Дело не в пуйле,дело в говнистом народце. Кто бы не сидел в кремле холопы будут репаться от вяликаимперскага вяличия. Даже сидя зимой на дырке в отдельностоящей покосившейся будке. Этот карлик сдохнет,нового изберут. Пока московия не будет размером с московскую область,не видать соседям покоя.
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28.04.2020 03:35 Ответить
+31
На России уровень доверия к очередному ублюдку у власти не имеет никакого значения. Российское быдло будет славить и лизать задницу любому, кто в данный момент находится в Кремле. Ну а будет рейтинг и дальше падать - эта тварь устроит очередную войнушку и его рейтинг опять взлетит до небес.
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28.04.2020 03:16 Ответить
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в'яла спроба, боте. Треба веселіше.
Бо у Пороха вже 15%
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28.04.2020 13:06 Ответить
зачем нам знать это го*но!!!?? как и само наличие 3,14дерации!!!
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28.04.2020 11:26 Ответить
Скоро уровень доверия к Путину обнулится и станет отрицательной величиной. А при слове Путин могут дать и по морде.
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28.04.2020 12:16 Ответить
Всё таки надо смелее смотреть реальности в глаза.
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28.04.2020 12:36 Ответить
наша бубачка а таком давєрії можєт толька мєчтать
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28.04.2020 13:05 Ответить
рейтинг поднимается войнушкой....
это была плохая новость (
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28.04.2020 23:59 Ответить
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01.05.2020 22:58 Ответить
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