РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7822 посетителя онлайн
Новости
18 582 187

В Туркменистане женщинам-чиновницам запретили делать маникюр и татуаж, а также красить волосы

В Туркменистане женщинам-чиновницам запретили делать маникюр и татуаж, а также красить волосы

В столице Туркменистана Ашхабаде для госслужащих и других работников бюджетных организаций ужесточили требования к внешнему виду женщин.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает местная служба "Радио Свобода".

Так, в бюджетных учреждениях и на предприятиях, в том числе и учительницам запретили обесцвечивать волосы, носить накладные ресницы, делать татуаж бровей, маникюр и педикюр.

Также жители города рассказали корреспонденту издания, под запрет попали и широкие воротники, украшенные национальными узорами.

"Женщинам-бюджетникам приказали носить узкие, простые и скромные воротники", - цитирует журналист рассказы людей.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Внешне он напоминает льва, Добрая о нем идет молва", - министры правительства Туркменистана стоя конспектируют стихи об алабае, которые читает президент Бердымухамедов. ВИДЕО

Как отмечает издание, на собраниях коллективов работникам не объясняют причину таких запретов, сами они связывают это с желанием власти сделать женщин одинаковыми в рамках "национальных традиций".

Другая версия - власть хочет нажать на сферу косметических услуг, потому что в последнее время цены на этом рынке значительно возросли. Несколько работников салонов рассказали, что власти запретили им делать клиентам маникюр, педикюр, обесцвечивать волосы и накладывать ресницы.

"Радио Свобода" пыталась получить официальный комментарий у представителей власти, но они делать это отказались.

Напомним, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, известный очень необычным поведением и решениями о правилах поведения в стране.

Так, в Туркменистане запретили использовать слово "коронавирус" и заявляют, что его в стране нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Бердымухамедов запретил в Туркменистане автомобили всех цветов, кроме белого

Автор: 

Туркменистан (119) Бердымухамедов Гурбангулы (21)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+20
Напомним, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, известный очень необычным поведением и решениями о правилах поведения в стране.Источник: https://censor.net/n3191975

Він просто закінчений кретин,який має вседозволеність.
показать весь комментарий
28.04.2020 02:09 Ответить
+12
Цікаво,чи феміністки будуть пікетувати посольства Туркменістану?
показать весь комментарий
28.04.2020 02:08 Ответить
+11
Вам рюззкая чєлюсть нє пазваляєт виґаваріть слово "паляниця", ілі рюзкамірскій мозґ?
показать весь комментарий
28.04.2020 09:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Та яка там культура...
показать весь комментарий
28.04.2020 08:37 Ответить
Там повальний тоталітаризм як в Північній Кореї, до чого тут культура, ще раз запитую?
показать весь комментарий
28.04.2020 08:43 Ответить
Ну, и что? Машины легковые в белый цвет, поголовно, перекрашивали? Перекрашивали... Теперь дело за показом мод, где будут демонстрировать различные виды художественно выполненной чадры... (Хотя, честно говоря, некоторым представительниуам женского пола, на работе, чадра-бы, и не помешала... И не потому, что "страшненькие" - некоторые отсутствие деловых качеств пытаются подменить внешним видом... Я так раз, по распоряжению командира, в строевой отдел подыскивал делопроизводителя... Насмотрелся на "кобылятник"... А нам нужна была женщина, умеющая быстро печатать на пишущей машинке, и хорошо знающая украинский язык. Забраковал человек десять... Но тут вмешался НШ. Принял "командирское решение"... Видно, жопа с сиськами понравились... Я не мешал... Ох, он потом, и поплевался, когда я документы, которые мне визировать приходилось, из-за ошибок возвращал на переделку...
показать весь комментарий
28.04.2020 08:40 Ответить
Що за секретутка без нормальних (.Y.) і без великої ( ¡ )
показать весь комментарий
28.04.2020 09:17 Ответить
Тобі видніше... Однак, я звик до роботи з чітко виписаними документами - тоді не приходиться червоніть ні у кабінеті вищого керівництва,ні в судовому засіданні... Був, раз, у відпустці, вони договір підготували, надрукували, підписали, а мене, потім, у прокуратуру тягали, бо договір був написаний з помилками, і було спричинено збитки державі...
показать весь комментарий
28.04.2020 09:50 Ответить
Ніхто не відміняв анальні покарання секретуток за опечатку )))
показать весь комментарий
28.04.2020 10:00 Ответить
У країнах, що знаходяться на територої древньої Золотої орди, дикунство - це норма, а президенти дивним чином перетворюються із виборної посади на пожиттєвих ханів. Місцеве чоловіче населення зовсім недавно (в історичному вимірі) перестало чинити загарбницькі набіги на сусідів, різати горло живим полоненим і злізло з коней, а жіноче населення нещодавно перестало грати роль свиноматок для щорічного народження яничарів для поповнення воєнних втрат
показать весь комментарий
28.04.2020 09:11 Ответить
Точно. Туркмени останній раз грабували Тегеран у 1896 році, але верхи були не на конях, а на верблюдах (одногорбих)
показать весь комментарий
28.04.2020 10:32 Ответить
А звідки у туркменів одногорбі верблюди? Вони живуть і розводяться, як домашні тварини,тільки на Аравійському півострові та в Сахарі... У Туркменії їм надто холодно... Туркмени не "дромадерів" розводять, а "бактріанів", двогорбих... Хоч-би книжки почитав, по зоології, перед тим, як писать...
показать весь комментарий
28.04.2020 10:38 Ответить
Я працював у Туркменії 27 років і добре знаю цю територію. Там тримають одногорбих верблюдів, як у нас корів. Двогорбих туркмени не розводять. Я бачив двогорбих тільки в казахських аулах. Не знаю, що там в зоології, не читав, а верблюдячого чалу у спеку попив вдосталь. Холодів у Туркменії щось не пригадую. Вибачте за втручання.
показать весь комментарий
28.04.2020 14:47 Ответить
Не знаю, де ти працював... Я три місяці жив у Кизил-Арваті, Бував в Уч-Кудуку, Теджені, Геок-Тепе. І по дорозі бачив саме "бактріанів"... Може ти, проїжджаючи повз них, очі заплющував? А чалу (і "шубату") я теж попив немало... І саме від "бактріанів"...
показать весь комментарий
28.04.2020 15:10 Ответить
Туркмены не входили в Золотую Орду...там своя образовалась сразу после Большой Орды...А большая приняла Китайскую систему управления...Но тут сыграла роль огромная территория на которой не возможно обеспечить связь и управление из центра, дали на откуп местным ханам...а те уже начали творить все что хотели...
показать весь комментарий
28.04.2020 11:48 Ответить
И что такого,у нас мовные инспекторы будут контролировать правильность произношения слова паляниця продавцами хлебных отделов,у каждой страны свои нацинтересы.
показать весь комментарий
28.04.2020 09:21 Ответить
Вам рюззкая чєлюсть нє пазваляєт виґаваріть слово "паляниця", ілі рюзкамірскій мозґ?
показать весь комментарий
28.04.2020 09:32 Ответить
показать весь комментарий
28.04.2020 10:13 Ответить
А чого так скромно? Забороняйте відразу гігієнічні прокладки і митись...
показать весь комментарий
28.04.2020 09:35 Ответить
Значит проституток и любовниц папики перестанут пристраивать на теплые места за счет госбюджета?
показать весь комментарий
28.04.2020 09:52 Ответить
будут пристраивать любовников значит. хехе
показать весь комментарий
28.04.2020 10:11 Ответить
Время такое. Белых карантином гнобят, чурок - дресскодом. Разница невелика.
показать весь комментарий
28.04.2020 09:56 Ответить
Десь в нетрях ютуба гуляє відосик, як чурки з якогось там "-стану" б'ють себе в груди, розповідаючи, що вони принесли на своїх ятаганах цивілізацію дикунам з Європи. Придумали мало не ядерний реактор, і навчили писемності цих невдячних білих
показать весь комментарий
28.04.2020 10:04 Ответить
Ну, справедливости ради нужно сказать, что сочетание "комплексу меншовартості" с жесточайшим бредом величия - свойство практически всех третьесортных народов. Причем их даже не напрягает вопрос, а почему ж это у наших славных предков такое недоделанное потомство?
А вот, к примеру, британцы с америкосами, обратите внимание, подобной хернёй редко страдают.
показать весь комментарий
28.04.2020 10:18 Ответить
Если ты, Вовёнок, загляниш в свой учебник арифметики, ты увидишь там арабские цифры.
показать весь комментарий
28.04.2020 10:23 Ответить
О! Еще один недоделанный потомок великих предков отозвался!

Только, придурок ты чекрножопый, это не арабские, а индийские цифры. Просто в Европу они пришли через арабский Восток.
ЗЫ: "загляниш" Вот ты чурка! Ты-то сам в азбуку когда последний раз заглядывал, буратино?
показать весь комментарий
28.04.2020 10:27 Ответить
"Вовочка", а хочеш, я тебе "носом потикаю"? Почитай, мій коментар "сіріусу"... Єгипетську хімію теж через індійців, "завезли"?... Це не китайський шовк з фарфором, які дикуни використовують, навіть не знаючи їх походження та секретів виобництва... Наукові знання, для передачі іншим,треба, спочатку, засвоїть самому... А це неможливо без високого рівня розвитку науки у себе... Індіанці навчилися користуваться порохом, залізом, рушницями (навіть, багатозарядними), однак, я не чув, що в них було створено виробництво пороху, гірнорудна справа, металургія і механіка... А от клинки Толедо, Хорасану, Дамаску, славилися в Європі ще в епоху Середньовіччя... (Толедо тоді входидо до Кордовського халіфату: "Рей ****** дель - клинковий майстер, Гранада, Сарагоса і Толедо. Мавр. В 1495-му прийняв християнство, хрещений батько - Фердінанд Католик, король Іспанії. Його марка на клинках - "стрибаюча собака"...).
Досить, чи продовжить?...
показать весь комментарий
28.04.2020 11:21 Ответить
А вот можно я тебя не то, чтобы носом потыкаю, а вот просто фейсом с размаху - @блысь об тейбл?
Засунь себе свой пост поглубже, и прежде, чем дрочить клавиатуру, потрудись прочитать пост, под которым собираешься разместить свой высер. А нехитрый смысл его состоит в том, что на фоне величия предков тем более жалко выглядят убожество потомков, посему, как говорят грузины, "не гордись отцом, гордись сыном".
показать весь комментарий
28.04.2020 11:34 Ответить
Вовёнок-актябрёнок, ты читаешь википедию на тройку. У тибя в учебнике АРАБСКИЕ, а не индийские цыфры!
"Название «арабские цифры» образовалось исторически, из-за того, что именно арабы распространяли https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F десятичную позиционную систему счисления.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%8B Арабские https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D1%8B цифры возникли в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F Индии не позднее V века.
показать весь комментарий
28.04.2020 12:05 Ответить
Объясняю еще раз, специально для сообразительніх не по годам недоделанных потомков великих предков.
Если хотите доказать величие "дидов" - флаг в руки, я за вас только порадуюсь.
Но тогда объясните мне, почему при таком-то подъеме вы превратились в жалких ублюдков, живую карикатуру на человеческие существа? Чем тут можно гордиться?
показать весь комментарий
28.04.2020 12:54 Ответить
поплыл в туманную даль.... А из тумана вырастаю магучие фигуры Дедов.....
показать весь комментарий
28.04.2020 14:58 Ответить
Если заглянеш в арабские ценники, то там "арабских" цифр не увидиш
показать весь комментарий
28.04.2020 12:03 Ответить
А це "нічого", що античну науку, зберегли, і в середньовічну Європу принесли мусульмани? Майже всі твори античних авторів, по астрономії, медицині, хімії, історії, математиці - це переклади з арабської, які, через Кордовський халіфат,надходили до "дикунів з Європи"... Цифри в Європі - арабські, "нуль" вони ввели у використання, навіть слово "алхімія" (і "хімія") - арабське слово "аль-хемі" - у вільному перекладі - "кемська", "наука з країни Кем", Єгипту...
Я дивлюся, ти не тільки у "дрес-кодах" розбираєшся "круто", але і в історії - теж...
показать весь комментарий
28.04.2020 10:55 Ответить
Да но арабы эту наука переняли от белых в основном иранцев...какая могла быть наука у кочевников Муххамеда...точно так же и турки ...
показать весь комментарий
28.04.2020 11:53 Ответить
А с каких это пор иранцы - "белые"? Потому что входят в индоарийскую языковую семью? Так ведь таджики, афганцы, индусы тоже туда входят... Тут разговор не о генетике и лингвистике, а именно об народах, исповедующих ислам... (Кстати, "Белокаменный кремль" московский, при Дмитрии Донском,построил мусульманин, Алис Сибхан-оглу Керемли, шемаханец (потомок омусульманеных хазар)). А Альгамбру, и почти все здания эпохи Средневековья, в Южной Испании, которые сейчас включены в список ЮНЕСКО, построены потомками "кочевников Мухаммеда"...). Не хочу повторяться - пройдись по ветке, перечитай, что я отвечал "знатокам истории"... Если что-то непонятно - спрашивай, отвечу...
показать весь комментарий
28.04.2020 12:40 Ответить
"непонятно" де ти семітів арабів в тюркестані угледіло
показать весь комментарий
28.04.2020 15:59 Ответить
"Ляп штаньми об асфальт!!!"... Мабуть, там, де ти у мене це угледів...
показать весь комментарий
28.04.2020 16:03 Ответить
А де ти офтоп розвів? Хоча куди влізеш - там і флудиш абишо
показать весь комментарий
28.04.2020 16:31 Ответить
Ну ислам в Хоросане довольно резко отличался от современного мракобесия... Там философия античного язычества со всех лезет
показать весь комментарий
28.04.2020 11:55 Ответить
А ты не пробовал сопоставить философию Канта и Гегеля, с произведениями Гитлера? Или Льва Толстого - с Лениным, Сталиным, Дугиным? А ведь они писали на одном и том же, языке... Когда идут "наезды" на "язык" "негодяйский", или на "негодяйский народ", я всегда отвечаю: "Поэззии Гейне и "Майн кампф", с приказами о создании концлагерей, убивших миллионы, написаны на одном и том же языке...".
показать весь комментарий
28.04.2020 12:50 Ответить
Ну ноль точно индусы придумали
показать весь комментарий
28.04.2020 12:06 Ответить
Пройдись по моей полемике на ветке...
показать весь комментарий
28.04.2020 12:51 Ответить
ну сиськи-то хоть вставлять можно?
показать весь комментарий
28.04.2020 10:10 Ответить
Надеюсь... И то с натурального материала - вымя коровы
показать весь комментарий
28.04.2020 16:21 Ответить
Ну, і до чого тут оце "блазнювання"?... Аби продемонструвать свій "розум" і "гумор"? Твій "жарт" такий "плоский", що якщо його "побрить", то він під дверима пролізе...
показать весь комментарий
28.04.2020 10:15 Ответить
Ну, красить волосы - смотря в какой цвет! Морковный цвет и татуировки на руках официальных лиц - лично я считаю перебором!
показать весь комментарий
28.04.2020 10:21 Ответить
Сверни своё мнение потуже и засунь себе поглубже, придурок черножопый! Рассказывай о нем овцам в твоём кишлаке! А в белом мире (в идеале, конечно) имеют значение права и свободы человека. Слышал? Хотя, зачем оно вам...
Обрати внимание: мы ведь не расписываем тут, мол, "ах, как неправ этот азиатский деспот!". Может, и прав. Может, с вами иначе нельзя. Мы просто прикалываемся. Так что и ты, будь любезен, сбейся тут своё чурбанское мнение выкладывать.
показать весь комментарий
28.04.2020 10:59 Ответить
А чого ж тоді ти, вважаючи себе українцем, гордишся Великим князівством Київським та його заслугами? Адже його "потомки" просрали всю його велич, після 12 століття!!! Лише в ХХ столітті прозвучав голос українців про "самовизначення" та "державність"... Так що "виключай вентилятор" і "натягни штани" - "кидаться лайном" у опонентів можна лише тоді, коли сам "підкований"... А ти підручник всесвітньої історії у шкільному туалеті скурив і сраку аркушами витирав... "Білий світ" знайшов... Теж мені - "взірець прогресу"... Кремінні замки для зброї, в Європу, два століття експортувалися з "дикої" Туреччини, паперову промисловість, запозичену у китайців, араби розвинули і навчили "прогресивних" європейців...
(А от "придурком чорножопим" мене назвали вперше... Був і "потомком НКВдиста", і "бандерою недобитим", і "жидом пархатим"... А от "чуркою чорножопим" став уперше... Прийдеться включить у "колекцію"...).
показать весь комментарий
28.04.2020 12:00 Ответить
А чого ж тоді ти, вважаючи себе українцем, гордишся Великим князівством Київським та його заслугами?

Плюнь в глаза и наваляй звиздюлей тому, кто обо мне такое сказал! Неужели я произвожу впечатление совсем уже конченого дегенерата?
показать весь комментарий
28.04.2020 12:11 Ответить
"впечатление совсем уже конченого дегенерата..."? Да, производишь... И чем больше "рогом упираешься", тем более я утверждаюсь в это мнении...
показать весь комментарий
28.04.2020 12:26 Ответить
Да неужели? Это потому, что не похож на вас, профессиональных конченых дегенератов, дрочащих на мифические "заслуги" таких же мифических "предков"? Хм... Похоже, вы точно не произошли от обезьяны, как люди. И, судя по темпам вашей деградации, вряд ли уже произойдете
показать весь комментарий
28.04.2020 12:33 Ответить
Конечно, ты непохож на нас... Так же как обезьяна непохожа на "хомо сапиенс"... Мы, чтобы разобраться в выращивании плодов, изучаем агрохимию, ботанику, агрономию, а ты- "просто трясёшь дерево"...
показать весь комментарий
28.04.2020 12:44 Ответить
За3,14зделся ты, чурбан. Скучно с тобой.
показать весь комментарий
28.04.2020 12:56 Ответить
Можеш повіситься од злості...
показать весь комментарий
28.04.2020 13:35 Ответить
У Туркменістані жінкам-чиновницям заборонили робити манікюр і татуаж, а також фарбувати волосся - Цензор.НЕТ 7945
показать весь комментарий
28.04.2020 13:39 Ответить
Що, вже висиш?...
показать весь комментарий
28.04.2020 13:42 Ответить
Ходы своего очка записывай на туалетной бумаге. А в ресторан тибя, засранца не пустят за несоблюдения дресс-кода. А будешь напирать с криками про права и свободы - получишь в морду от охраны.
показать весь комментарий
28.04.2020 12:08 Ответить
ПНХ, чурка тупая
показать весь комментарий
28.04.2020 12:12 Ответить
Какой, аднака, агрисивный октябрёнок попался!
Пинками приходится его в обосцанных портрах от ресторана пинками отгонять !
Права и свободы, панимаш!
показать весь комментарий
28.04.2020 13:20 Ответить
Чё ты несешь, чурбан? Кого ты там пинать собрался, несчастье черножопое? И что ты рестораном называешь? Не шаурмятню ли свою галимую Смешная ты обезьянка Ну, посмешил народ, можешь возвращаться к своей мохнатой небритой самке Вашим самкам ваш чурбан-баши уже шерсть брить запретил?
показать весь комментарий
28.04.2020 13:35 Ответить
И гав-гав, и пук-пук, и неумелые попытки оскорбления.... Явно у нашего октябрёнка самка - волосатая феминистка - борцыца за права самок!
показать весь комментарий
28.04.2020 15:04 Ответить
В своё время очень "крутым", в мусульманском мире, в "высшем обществе", включая и должностных лиц, считалось окрашивание бороды шафраном и хной, именно в "морковный" цвет... Женщины красили хной ладони и ступни...
показать весь комментарий
28.04.2020 16:20 Ответить
Э! Э!
Какое в жопу мусульманство времён Вавилона и Ассирии?
показать весь комментарий
28.04.2020 19:33 Ответить
А при чому тут Вавілон і Ассірія? Це робили і араби, і перси, ще в 17 столітті - почитай класичну східну літературу... Навіть у "Тисячі і одній ночі" про це згадується...
( Запорожці голови брили і "оселедці" носили, однак їх не можне вважать ні печенігами, ні половцями - ця мода існувала ще з 9 століття, і була поширена у всій Східній Європі...).
показать весь комментарий
28.04.2020 19:43 Ответить
При том. Историю почитай. И при чём тут запорожцы к хне?

У Туркменістані жінкам-чиновницям заборонили робити манікюр і татуаж, а також фарбувати волосся - Цензор.НЕТ 5522
показать весь комментарий
28.04.2020 20:34 Ответить
Я бачу барельєф з зображенням ассірійця (вавілонянина, мідійця, перса). При чому тут "колір"? Його тут видно?
А "запорожці - проста аналогія... Як бороди фарбували перераховані мною народи (а також фінікійці, араби і турки), так і "оселедці" носили печеніги, половці, мадяри, запорожці...
показать весь комментарий
28.04.2020 20:45 Ответить
"На Востоке всегда берегли и холили бороду. Древние шумеры, ассирийцы и персы отращивали ее, завивали и красили хной. Борода была признаком мужественности и силы, царственности и мощи. Лишение бороды считалось тягчайшим оскорблением, позором, символом поражения и унижения, а также скорби и раскаяния"
показать весь комментарий
29.04.2020 09:57 Ответить
І яким чином це заперечує мої слова про фарбування борід хною турками, персами та арабами, в епоху Середньовіччя?
показать весь комментарий
29.04.2020 10:24 Ответить
При чём тут заперечуе? Речь идёт о первородстве!
показать весь комментарий
29.04.2020 11:39 Ответить
А при чём здесь "первородство"? По твоей "логике", "скальповая прядь" ирокезов "не имеет место быть", потому что подобную причёску носили печенеги? Или "скальпирование" индейцами врагов - "неправильное", потому что этим занимались ещё скифы (есть данные, что "саки" и "массагеты" делали то же самое...)
Так и с окрашиванием бород хной... Я упомянул об этой моде, в приложении к мусульманскому миру, потому что туркмены, о которых идёт речь в теме - мусульмане... А мода эта - намного старше, и применяли её те же народы, которые поклонялись сначала Иштар, Мардуку и Баалу, а потом приняли ислам... Что тут "неправильного"?!...
показать весь комментарий
29.04.2020 12:07 Ответить
Тебя так трясёт от желания спорить, что ты уже забыл, о чём речь идёт. Или ты слов не в состоянии понять? Смысл моего комментария в том, что бороды красили хной задолго до возникновения мусульманства. Что тут "неправильного"?
показать весь комментарий
29.04.2020 13:13 Ответить
"Э! Э!
Какое в жопу мусульманство времён Вавилона и Ассирии?"

ЭТО - ЧТО?!
показать весь комментарий
29.04.2020 13:37 Ответить
Тугой ты, а не холодный. Ты хочешь сказать, что ассирийцы были мусульманами?
показать весь комментарий
29.04.2020 14:15 Ответить
Ответь мне одно: ты согласен с моим утверждением, что турки, персы и арабы красили хной бороды, или нет?
показать весь комментарий
29.04.2020 14:21 Ответить
Ну красили. Кто раньше, кто позже. И?
показать весь комментарий
29.04.2020 18:48 Ответить
Так якого ж чорта ти мене почав "у жопу клювать"? Якби я написав дурість, чи помилився - інша справа... А так я написав правду(з чим ти погодився), а ти вирішив "випендриться"... І хто себе дурнем виставив?...
показать весь комментарий
29.04.2020 19:22 Ответить
А первый задокументированный оселедець носил князь Святослав, что отражено в хрониках Константина Багрянородного.
показать весь комментарий
29.04.2020 09:59 Ответить
Цей "задокументированный оселедець" стосувався лише першого представника слов"ян... Така зачіска була описана набагато раніше, візантійськими купцями, що контактували з печенігами.... Це була просто мода, запозичена у "успішного народу" - печенізька кіннота, що, на той час перможно громила Хазарський каганат і вважалася кращою в Європі. Таким саме чином зараз копіюють одяг і зачіски "зірок" - "масне" волосся, штани з "низькою" матнею, з дірками і "обшарпаними" знизу... Масне волосся - результат постійного вживання маріхуани (канабіоїди викликають посилену роботу сальних залоз шкіри). Драні штани - спроби притягти масову аудиторію - бидло з вулиці, що ходить у дранті і доношує батьківські штани, бо у батьків нема грошей на нормальний одяг... От і все...
показать весь комментарий
29.04.2020 10:35 Ответить
Прикольно, могу подсказать туркменскому самодуру следующий запрет-запретить женщинам брить лобок, ноги, подмышки, усы - для востока актуально =)))
показать весь комментарий
28.04.2020 10:27 Ответить
Таки бритьё лобка для Востока актуально.
показать весь комментарий
28.04.2020 20:36 Ответить
Ну а интимные прически почему остались без внимания?
показать весь комментарий
28.04.2020 12:08 Ответить
острівець свободи
показать весь комментарий
28.04.2020 16:02 Ответить
Если женщинам там запретить краситься , тогда мужчины начнут др ть мужчин с женскими чертами .Гурбангулы просто хочет сократить рождаемость .
показать весь комментарий
28.04.2020 13:00 Ответить
Страница 2 из 2
 
 