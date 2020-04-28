В Туркменистане женщинам-чиновницам запретили делать маникюр и татуаж, а также красить волосы

В столице Туркменистана Ашхабаде для госслужащих и других работников бюджетных организаций ужесточили требования к внешнему виду женщин.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает местная служба "Радио Свобода".

Так, в бюджетных учреждениях и на предприятиях, в том числе и учительницам запретили обесцвечивать волосы, носить накладные ресницы, делать татуаж бровей, маникюр и педикюр.

Также жители города рассказали корреспонденту издания, под запрет попали и широкие воротники, украшенные национальными узорами.

"Женщинам-бюджетникам приказали носить узкие, простые и скромные воротники", - цитирует журналист рассказы людей.

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Как отмечает издание, на собраниях коллективов работникам не объясняют причину таких запретов, сами они связывают это с желанием власти сделать женщин одинаковыми в рамках "национальных традиций".

Другая версия - власть хочет нажать на сферу косметических услуг, потому что в последнее время цены на этом рынке значительно возросли. Несколько работников салонов рассказали, что власти запретили им делать клиентам маникюр, педикюр, обесцвечивать волосы и накладывать ресницы.

"Радио Свобода" пыталась получить официальный комментарий у представителей власти, но они делать это отказались.

Напомним, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, известный очень необычным поведением и решениями о правилах поведения в стране.

Так, в Туркменистане запретили использовать слово "коронавирус" и заявляют, что его в стране нет.

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