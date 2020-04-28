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Новости Коронавирус и карантин
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Количество заболевших коронавирусом в США превысило миллион человек, более 56,3 тыс. человек умерли

Количество заболевших коронавирусом в США превысило миллион человек, более 56,3 тыс. человек умерли

Число заразившихся коронавирусом на территории США выросло до 1 млн 441 человека, более 56,3 тыс. человек умерли с начала пандемии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, такая информация следует из данных служб здравоохранения Соединенных Штатов.

Между тем темпы роста заболеваемости и количества летальных исходов несколько замедлились с минувшей пятницы.

В штате Нью-Йорк, наиболее пострадавшем от пандемии, зафиксировано 297,2 тыс. случаев заражения. Число скончавшихся там от последствий заражения COVID-19 - около 22,6 тыс. человек.

В соседнем штате Нью-Джерси выявлено 111,2 тыс. инфицированных. Там от коронавируса умерли более 6 тыс. человек.

На третьем месте по количеству заболевших находится штат Массачусетс. Там зафиксировано почти 55 тыс. инфицированных COVID-19. От коронавируса умерли 2,9 тыс. человек.

Всего из заболевших коронавирусом в США к настоящему времени вылечились 137,3 тыс. человек.

Вице-президент США Майк Пенс в минувшую пятницу заявил, что ситуация с распространением COVID-19 в стране в целом вызывает оптимизм, несмотря на то, что ожидается рост числа заболеваний.

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"Мы наблюдаем очень позитивные тенденции в том, что касается числа госпитализаций, поступлений в отделения интенсивной терапии", - сказал Пенс на пресс-конференции в Белом доме.

Он отметил, что на коронавирус проверили уже более 5,1 млн американцев.

Пенс пояснил, что именно в связи с увеличением числа тестов данные о числе заразившихся будут продолжать расти.

"Поскольку количество тестов увеличивается, число случаев выявления заболевания, естественно, также будет расти. Но люди не должны падать духом из-за этих показателей", - добавил вице-президент.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп также отметил позитивные тенденции в борьбе против COVID-19. В частности, он указал на то, что все больший процент тестов даёт отрицательный результат. "К примеру, на прошлой неделе около 38% тестов в Нью-Йорке давали положительный результат. А на этой неделе - 28%. Количество новых случаев заболевания за это период там снизилось на 50%, а количество летальных исходов - на 40%", - сказал он.

карантин (16729) США (27166) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Количество заболевших коронавирусом в США превысило 1,4 млн человек, более 56,3 тыс. человек умерли - Цензор.НЕТ 2768
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28.04.2020 07:15 Ответить
+4
Бомжів - так, ховали, як і до того часу.
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28.04.2020 08:46 Ответить
+3
В Швеции смертность от короновируса в 10 раз выше, чем в соседних аналогичных странах с карантином.
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28.04.2020 07:41 Ответить
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Количество заболевших коронавирусом в США превысило 1,4 млн человек, более 56,3 тыс. человек умерли - Цензор.НЕТ 2768
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28.04.2020 07:15 Ответить
1 000 441 человек это не 1,4 млн.
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28.04.2020 07:19 Ответить
Чи,то інс Гопкінса зпаплутався, Чи Інтерфакс Забрехався....
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28.04.2020 07:19 Ответить
Это к штатам присоединили еще Италию и Испанию?
А когда был референдум?
За этим карантином как то пропустил все политические новости.
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28.04.2020 07:20 Ответить
Башни близнецы в Нью-Йорке тоже были сражены алюминиевыми самолетами...кто то верит в эту сказку до сих пор... ,учитывая тольщину стен башни и металлоконструкции в 7 см шириной,можно сказать что это Миф.Фейк,как и Коронный виРУС из Москвы... Верить в телевизор никому не запретишь...
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28.04.2020 07:20 Ответить
А вес этого самолета вместе с пассажирами какой? И их импульс соответственно посчитай.Скорость по сравнению со снарядом меньше, зато вес намного больше.
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28.04.2020 07:45 Ответить
Вес+скорость самолёта определили судьбу башен, а ты можешь и далее не верить Хома Неверующий. Смени ник на этот.
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28.04.2020 07:46 Ответить
Я все просмотрел очень внимательно с начала закладки башен и какой тольщины металлоконструкции были.АЛЮМИНИЙ такую стену не пробьет от слова СОВСЕМ..
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28.04.2020 07:48 Ответить
Там в башнях були термоборічні закладки. Тобто несучі конструкції були зруйновані не літаками, а диверсійними діями, літаки були лише прикриттям. Навіть після багато днів після катастрофи будівельники натиклись на осередки розпеченого металу під залишками будівлі
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28.04.2020 08:10 Ответить
Какую стену? Стекла и окна выходят на улицу. Там нет сплошной бетонной стены. А стекло можно и молотком пробить.
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28.04.2020 08:12 Ответить
Все правильно - чем меньше тестов, тем меньше статистика, меньше расходов, а отсюда и меньше голова болит и никто не виноват, а народ, так что народ, как говорил Гоголь выздоровеет человек, слава богу, а не выздоровеет, так значит богу угодно - так держать!
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28.04.2020 07:25 Ответить
За два первых месяца 2020 года в Украине скончалось 100 738 человек.
Об этом сказано в сообщении Госстата, где также были названы причины гибели украинцев.
Более 2/3 из них скончались от болезней, связанных с системой кровообращения - 68 548 человек. Еще 13 307 людей умерли от онкологических болезней.
От гриппа и пневмонии умерли 1 326 человек, 869 людей совершили самоубийство, а в результате ДТП скончались 630 украинцев.
Туберкулез стал причиной смерти 581 человека, и ВИЧ - 576 людей. 448 отравились алкоголем, 356 умерли от сахарного диабета.
Жертвами умышленного убийства стали 243 украинца, еще 237 умерли в результате пожаров и 154 утонули.состоянием на утро 27 апреля от коронавируса https://www.obozrevatel.com/society/plyus-392-za-sutki-poyavilas-statistika-minzdrava-po-koronavirusu-na-27-aprelya.htm зафиксировано 9009 инфицированных , из которых почти 900 человек уже вылечились, а скончались 220 людей.
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28.04.2020 07:26 Ответить
Какие ещё заболевания были у 220 скончавшихся от коронавируса людей? Не пишут про это.
А почему?
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28.04.2020 07:33 Ответить
Транснаціональні корпорації ще не зрубали достатньо грошей
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28.04.2020 07:39 Ответить
Слава Богу, что благодаря карантину у нас мало смертей от короновируса. В Италии, Испании было и по 500 человек за день, и по 600 человек. А в США по-моему и до 1200 в день доходило.
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28.04.2020 07:39 Ответить
Переболеют все.
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28.04.2020 07:27 Ответить
Одне питання: чому в Швеції, яка не запровадила карантин, коронвірусу нема?
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28.04.2020 07:38 Ответить
В Швеции смертность от короновируса в 10 раз выше, чем в соседних аналогичных странах с карантином.
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28.04.2020 07:41 Ответить
Брехня. Де загальна статистика померлих за такий самий період минулого року і за період вирування цього "вірусу"? А нема. А тому нема, що за час вирування цього "вірусу" загальна кількість померлих навіть зменшилась.
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28.04.2020 07:54 Ответить
Я - маленька людина. Але я маю гідність і совість. Тому ЖОДЕН не змусить мене брехати. Навіть всі гроші цього Світу.
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28.04.2020 07:57 Ответить
Ой ли?
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28.04.2020 08:10 Ответить
Верить в Туфту научил всех товарищ чЛЕНИН ночью 26 октября 1917 года это мурло приказало закрыть на РАБссии все 5 000 газет и журналов,издававшихся в то время на дохлятине,все читали только вонючую "Правду" о победах краснопузого быдла Шариковых над мировой буржуазией и попами РАБссии
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28.04.2020 07:40 Ответить
Чехия открыла границы без проблем,приглашает на работу украинцев.В Финляндии такая же история.Фейк о короне виРУСа скоро утихнет,потом будем жрать сами ссебя,что в намордниках ходили за здря...
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28.04.2020 07:43 Ответить
Всего в Чехии больше 7 тыс заразных. Смертность 3 %.По-моему слишком рано они отменили карантин. Может быть вспышка заболевания. Посмотрим.
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28.04.2020 07:49 Ответить
Сенатор, я считаю , что РФ должна снять карантин и провести парад 9 Мая в честь 75- летия Победы. И побольше военных на Красную площадь. Ты согласен?
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28.04.2020 07:52 Ответить
Согласен,быдло должно праздновать победу Японии во 2 Мировой войне.
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28.04.2020 07:54 Ответить
А где статистика по смертям в США за аналогичный период прошлого года , на фоне которой Ковид даже не заметит не кто.
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28.04.2020 07:55 Ответить
А нема!
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28.04.2020 07:59 Ответить
а хоронили массово в нью-йорке в прошлом году на острове? найдешь видосе прошлого года?
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28.04.2020 08:33 Ответить
Бомжів - так, ховали, як і до того часу.
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28.04.2020 08:46 Ответить
Пруссия Гитлера была союзником РАБссии Джугашвили и не могла воевать друг против друга...
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28.04.2020 08:00 Ответить
В интернете я нашел интересную вещь.До 22 июня 1941 года все названия железнодорожных вокзалов в Западной части СССРа были написаны латиницей,русские названия отсутствовали,как и в Пруссии Гитлера.Нсть сотни фотографий на этот счет в инете.Значит Пруссия и РАБссия это было одно государство...,а воевали они с Японией...
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28.04.2020 08:06 Ответить
так украина часть польши отжала в 39 году. это в украденной части названия были на польском да?
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28.04.2020 08:34 Ответить
То рогате бидло сталін зробило, зрозумів!?
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28.04.2020 08:50 Ответить
Потому Путлер и держит в Архивах засекречения сведения о реальном войне до 2040 года.
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28.04.2020 08:09 Ответить
А почему путин отменил парад на 9 мая?
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28.04.2020 08:19 Ответить
Используется математический прием: берется 2 недели повышенной смертности и размазывается на 3 месяца, когда еще не было вспышки болезни. Давайте проверим на РФ, в частности по Москве, у которой уже не хватает моргов и даже крематориев для больных ковидом. Только берите статистику ща 2 недели и только по Москве.
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28.04.2020 08:17 Ответить
есть смысл анализировать общую смертность вообще через год.
эпидеми обычно идут месяца 3.
понятно, что на пике смерность может быть в несколько раз выше, но, учитывая что в основном умирают старые и больные -очень интересно посмотреть реальную картину общей смертности. Возможно за эти 3 месяца умрет большинство, которое и так умерло бы на протяжении года по другим причинам. -онкология, сердечно-сосудистые, итп
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28.04.2020 09:23 Ответить
У Америки по ходу мед система развалена еще хуже нашей, везде по миру смертность 2-3% процента, а у них уже 6%, и еще много людей в критическом состоянии тоже потенциально умершие.
Либо второй вариант, из-за массового ожирения население им проще от такой гадости умереть, она любит таких
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28.04.2020 08:37 Ответить
3% только в Китае, Германии, Украине. А в Испании, Италии 10%- 13%. Да еще и не конец пандемии - еще не все переболели и не умерли.
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28.04.2020 08:58 Ответить
Интересная статистика: в пересчете на 1000 чел, за период 2010 -2015 года, в РФ, Украине и Белоруссии этот коэффициент 13,4 человека на тысячу. В то время как по миру этот коэффициент 8,6 человека. В Арабских Эмиратах 3,5 человек. Даже в странах Африки и то меньше, и Азии. В википедии данные смотрите.
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28.04.2020 08:49 Ответить
Извиняюсь: в ОАЭ - 1,5 человек. Это в Саудовской Аравии 3,5 чел.
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28.04.2020 09:02 Ответить
Одужання братньому Американському народу!!!
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28.04.2020 08:51 Ответить
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8E_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Коэффициент смертности на 1000 населения за 2010-2015 года. Википедия
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28.04.2020 08:53 Ответить
Нет никакого КоронвиРУСа в природе,,есть спецоперация ФСБ дохлой РАБссии... "ПРОСРАТЬ РАБссию КГБиста" и его нефть с газом...План ПОРОШЕНКО по развалу РАБссии идет успешно...,Принц САЛМАН и СУЛТАН Эрдоган наши союзники на сегодня...
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28.04.2020 09:07 Ответить
Что- то у тебя все смешалось: кони, люди. Так это операция фсб, или Турции?Или ОАЭ? или РФ? Или Китая? Или Украины?..... Вот ты мозги умеешь засирать!
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28.04.2020 09:43 Ответить
А нафіга ця спецоперація Україну душить? Чому ринки заборонені?
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28.04.2020 09:59 Ответить
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28.04.2020 10:02 Ответить
 
 