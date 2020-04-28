Враг за сутки 9 раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, двое украинских воинов ранены, ликвидированы двое наемников РФ, - штаб

За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации нарушили обязательства о прекращении огня и девять раз обстреляли позиции Объединенных сил.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, 27 апреля противник применил против украинских воинов запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"Преступные и наглые действия российских оккупантов вдоль линии разграничения безнаказанными не остались - огнем из штатного вооружения подразделения Объединенных сил решительно подавили вражескую активность. Спланированы и исполняются мероприятия по реагированию на возможные угрозы на каких-либо направлениях", - сказано в сообщении.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник из стрелкового оружия вел огонь по позициям ВСУ неподалеку Марьинки.

Опорные пункты Объединенных сил неподалеку Опытного враг обстреливал из автоматических станковых гранатометов.

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Ночью возле Новоселовки Второй был зафиксирован вражеский обстрел из крупнокалиберных пулеметов.

Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника решительно применяли дежурные огневые средства.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли украинских военнослужащих возле Катериновки со станковых противотанковых и автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а также выпустили 5 мин 120-мм калибра.

Против украинских защитников вблизи населенного пункта Крымское враг днем ​​применил гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы, а вечером обстрелял из 120 мм миномета, использовав 7 мин.

По защитникам Пивденного оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов, а защитников Попасной вечером обстреляли из миномета 120-мм калибра.

Позиции украинских военнослужащих рядом с Травневым захватчики обстреляли из минометов 82-мм калибра, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"Вследствие вражеских обстрелов двое украинских защитников получили ранения.

Наши военнослужащие, удерживая оборону, действовали решительно и дали вражеским подразделениям достойный отпор. Любые преступные попытки российских наемников повлиять на ситуацию в районе операции и в дальнейшем будут оперативно и жестко пресекаться подразделениями из состава Объединенных сил с помощью имеющихся огневых средств.

По предварительным данным разведки, 27 апреля украинские военнослужащие уничтожили двух оккупантов и еще трех ранили", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации дважды обстреляли украинских защитников, которые выполняют задачи в составе оперативно-тактической группировки "Север". По защитникам Крымского российские наемники открывали огонь из 120-мм минометов и гранатометов различных систем. В ответ подразделения Объединенных сил оперативно применяли дежурные огневые средства.

"За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - сообщили в пресс-центре ОС.



