Враг за сутки 9 раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, двое украинских воинов ранены, ликвидированы двое наемников РФ, - штаб
За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации нарушили обязательства о прекращении огня и девять раз обстреляли позиции Объединенных сил.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
По данным штаба, 27 апреля противник применил против украинских воинов запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
"Преступные и наглые действия российских оккупантов вдоль линии разграничения безнаказанными не остались - огнем из штатного вооружения подразделения Объединенных сил решительно подавили вражескую активность. Спланированы и исполняются мероприятия по реагированию на возможные угрозы на каких-либо направлениях", - сказано в сообщении.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник из стрелкового оружия вел огонь по позициям ВСУ неподалеку Марьинки.
Опорные пункты Объединенных сил неподалеку Опытного враг обстреливал из автоматических станковых гранатометов.
Ночью возле Новоселовки Второй был зафиксирован вражеский обстрел из крупнокалиберных пулеметов.
Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника решительно применяли дежурные огневые средства.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли украинских военнослужащих возле Катериновки со станковых противотанковых и автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а также выпустили 5 мин 120-мм калибра.
Против украинских защитников вблизи населенного пункта Крымское враг днем применил гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы, а вечером обстрелял из 120 мм миномета, использовав 7 мин.
По защитникам Пивденного оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов, а защитников Попасной вечером обстреляли из миномета 120-мм калибра.
Позиции украинских военнослужащих рядом с Травневым захватчики обстреляли из минометов 82-мм калибра, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
"Вследствие вражеских обстрелов двое украинских защитников получили ранения.
Наши военнослужащие, удерживая оборону, действовали решительно и дали вражеским подразделениям достойный отпор. Любые преступные попытки российских наемников повлиять на ситуацию в районе операции и в дальнейшем будут оперативно и жестко пресекаться подразделениями из состава Объединенных сил с помощью имеющихся огневых средств.
По предварительным данным разведки, 27 апреля украинские военнослужащие уничтожили двух оккупантов и еще трех ранили", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что с начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации дважды обстреляли украинских защитников, которые выполняют задачи в составе оперативно-тактической группировки "Север". По защитникам Крымского российские наемники открывали огонь из 120-мм минометов и гранатометов различных систем. В ответ подразделения Объединенных сил оперативно применяли дежурные огневые средства.
"За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.
Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - сообщили в пресс-центре ОС.
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