В районе ООС изъят алкогольный фальсификат на сумму почти 10 млн грн, - штаб. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины и спецподразделение налоговой милиции Главного управления Государственной фискальной службы в Донецкой области, входящие в состав Объединенных сил задержали два грузовых автомобиля, перевозивших фальсифицированные алкогольные напитки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

Как сообщается, оба грузовика остановили в Краматорске Донецкой области. Один из них двигался на окраине города в обход контрольных постов. В первом обнаружили 11 880 литров алкогольных напитков, стоимостью около 3 миллионов гривен. Второй грузовик перевозил 22 711 бутылок алкогольных напитков с признаками фальсификации на сумму более 2 миллионов гривен.

Также были проведены обыски складских и гаражных помещений, в ходе чего изъято почти 39 000 бутылок и 200 десятилитровых ТетраПак фальсифицированных алкогольных напитков на сумму более четырех миллионов гривен.

Общая стоимость фальсификата, который не попал на полки магазинов, составила почти 10 млн гривен.

Все товары и грузовые автомобили, которые осуществляли незаконные перевозки, изъяты. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины.

"Объединенные силы и в дальнейшем будут решительно противодействовать изготовлению и распространению контрафактных товаров", - сказано в сообщении.







Фото: пресс-центр ОС /Facebook