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Новости Силовики
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В районе ООС изъят алкогольный фальсификат на сумму почти 10 млн грн, - штаб. ФОТОрепортаж

В районе ООС изъят алкогольный фальсификат на сумму почти 10 млн грн, - штаб. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины и спецподразделение налоговой милиции Главного управления Государственной фискальной службы в Донецкой области, входящие в состав Объединенных сил задержали два грузовых автомобиля, перевозивших фальсифицированные алкогольные напитки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

Как сообщается, оба грузовика остановили в Краматорске Донецкой области. Один из них двигался на окраине города в обход контрольных постов. В первом обнаружили 11 880 литров алкогольных напитков, стоимостью около 3 миллионов гривен. Второй грузовик перевозил 22 711 бутылок алкогольных напитков с признаками фальсификации на сумму более 2 миллионов гривен.

Также были проведены обыски складских и гаражных помещений, в ходе чего изъято почти 39 000 бутылок и 200 десятилитровых ТетраПак фальсифицированных алкогольных напитков на сумму более четырех миллионов гривен.

В районе ООС изъят алкогольный фальсификат на сумму почти 10 млн грн, - штаб 01

Общая стоимость фальсификата, который не попал на полки магазинов, составила почти 10 млн гривен.

Все товары и грузовые автомобили, которые осуществляли незаконные перевозки, изъяты. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины.

В районе ООС изъят алкогольный фальсификат на сумму почти 10 млн грн, - штаб 02

"Объединенные силы и в дальнейшем будут решительно противодействовать изготовлению и распространению контрафактных товаров", - сказано в сообщении.

В районе ООС изъят алкогольный фальсификат на сумму почти 10 млн грн, - штаб 03
В районе ООС изъят алкогольный фальсификат на сумму почти 10 млн грн, - штаб 04
В районе ООС изъят алкогольный фальсификат на сумму почти 10 млн грн, - штаб 05
Фото: пресс-центр ОС /Facebook

В районе ООС изъят алкогольный фальсификат на сумму почти 10 млн грн, - штаб 06

алкоголь (1667) правоохранительные органы (2970) СБУ (20053) силовики (2799) фальсификат (373) операция Объединенных сил (6766)


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"...Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 204...."

А против кого открыто, если не секрет? Или сектрет? Дело сольют как и водку. Или водку не сольют?
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28.04.2020 08:06 Ответить
Нє, воТку нє сольютЬ...
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28.04.2020 08:40 Ответить
У районі ООС вилучено алкогольний фальсифікат на суму майже 10 млн грн, - штаб - Цензор.НЕТ 7925
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28.04.2020 09:40 Ответить
Что вы свистите,нет там никакого фальсификата,просто хлопчики пожадничали и не заплатили кому положено, по этой схеме,в податковой.
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28.04.2020 08:15 Ответить
Мабуть для свинособак готували?...
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28.04.2020 08:39 Ответить
Они еще пару раз так поймают, и воевать будет некому
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28.04.2020 08:53 Ответить
Боря колесников жлоб. Он скорей руки себе отгрызет, чем отлистает кому нибудь
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28.04.2020 09:06 Ответить
фронтовые 100грамм
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28.04.2020 09:22 Ответить
Фонд Рината Ахметова на фуре зарисовали
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28.04.2020 09:23 Ответить
 
 