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Новости Коронавирус и карантин
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Количество жертв коронавируса в мире превысило 211 тыс. человек, число инфицированных - 3 миллиона. ИНФОГРАФИКА

Количество жертв коронавируса в мире превысило 211 тыс. человек, число инфицированных - 3 миллиона. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 28 апреля в мире зарегистрировали 3 041 517 (2 971 639 вчера) случаев инфицирования COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 211 159 смертей от коронавируса.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 56 245, заболевших - 988 451, протестировано - 5 593 495.

Отметим, что по данным служб здравоохранения Соединенных Штатов количество инфицированных там уже превысило миллион человек.

Испания сообщает о 229 422 случаях COVID-19, 23 521 человек умерли.

В Италии зафиксировано 199 414 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, из них - 26 977 летальные.

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Наибольшее количество летальных случаев зарегистрировали в США, Испании, Италии, и Франции.

Во Франции умерли 23 327 человек, в Великобритании - 21 157, в Германии - 6 126, в Иране - 5 806, в Турции - 2 900, в Бельгии - 7 207, в Нидерландах - 4 534, Канаде - 2 841.

В РФ число зараженных достигло 87 147 человек, из которых 794 умерли, в Беларуси - 11 289, умерли - 75; в Польше - 11 902, умерли - 562; в Молдове - 3 481, умерли - 102; в Венгрии - 2 583, умерли - 280; в Румынии - 11 339, умерли - 641; в Словакии - 1 381, умерли - 18.

Напомним, в Украине на утро 27 апреля зафиксировано 392 новых случая COVID-19: всего - 9009, летальных - 220, выздоровели 864 человека

Количество жертв коронавируса в мире превысило 211 тыс. человек, число инфицированных - 3 миллиона 01

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Беру калькулятор, рахую - кількість хворих - менше 0,05%, кількість померлих 0,0033% від населення планети. І це вони називають пандемією? До кінця року від зубожіння, бідності і голоду, викликаних заходами боротьби проти вірусу помре значно більше.
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28.04.2020 08:36 Ответить
Одне тільки слово пандемія має лякати не менш, ніж сам вірус.
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28.04.2020 08:43 Ответить
Прийдете Ви в лікарню з хворобою, а лікар візьме калькулятор, порахує і скаже - Ви - 0,00001% населення нашого міста. Нащо Вас лікувати? Як Ви помрете - статистика навіть не помітить, Ваша смерть - це значно нижче середньоквадратичного відхилення щоденних статистичних показників смертності по нашому місту. Наступний!
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28.04.2020 10:36 Ответить
Опять манипулируете несравнимыми понятиями.
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28.04.2020 12:42 Ответить
Шкода, що ти не у світовому уряді. Але не зупиняйся - такого генія у всіх галузях туди обовязково запросять.
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28.04.2020 12:28 Ответить
Растет, падла...
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28.04.2020 09:01 Ответить
 
 