РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11374 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 686 4

Почти тысячу сотрудников мариупольской больницы, в которой заболели 19 медиков, проверят на коронавирус, - ОГА

Почти тысячу сотрудников мариупольской больницы, в которой заболели 19 медиков, проверят на коронавирус, - ОГА

Около тысячи работников областной больницы интенсивного лечения в Мариуполе, контактировавших с 19 медиками, у которых подтвержден коронавирус, пройдут проверку на COVID-19.

Об этом на пресс-брифинге в Краматорске заявил заместитель начальника управления организации и развития медицинской помощи населению Донецкой ОГА Александр Педенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"В воскресенье работал лабораторный центр, и сегодня выявлен круг лиц, которые контактировали с теми, кто заболел COVID-19 и непосредственно находились в больнице... Все медицинские работники, которые были на сменах, у них у всех отбираются ПЦР-тесты. Эти тесты будут направлены в лаборатории и оперативно проверены - чтобы понимать, есть ли еще у кого-то заболевание. Ведь все 19 врачей, которые заболели, были бессимптомные. И если в больнице по штатному расписанию около 1 тысячи медицинских работников, то вот такое количество контактных", - рассказал Педенко.

Как сообщалось, в Мариуполе 25 апреля обнаружили 22 новых случая заражения коронавирусом, в том числе у 19 медиков областной больницы интенсивного лечения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Мариуполе пациент заразил коронавирусом 19 медиков: он поступил для проведения срочной операции до появления симптомов, - ОГА

По последним данным, в Донецкой области зарегистрировано 52 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Один больной скончался, десять выздоровели.

В Украине по состоянию на 27 апреля подтверждено 9009 случаев COVID-19, из них 392 в течение последних суток. В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 220 человек, в то же время 864 пациента уже выздоровели.

карантин (16729) Мариуполь (5726) врачи (1518) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зачиняйте вже лікарню, як і плануєте, без цієї тяганини з тестуванням здорових.
показать весь комментарий
28.04.2020 08:34 Ответить
Нужно не только проверять на коронавирус, а предоставлять защитные костюмы медикам вовремя. Министр здравоохранения должен ответить за то, что подставил медиков под удар коронавируса и они вынуждены были работать абы в чем.Пусть и Скалецкая ответит в уголовном порядке за то, что врала нагло, что в стране перед пандемией все ОК, а оказалось далеко не ОК.Что-то Венедиктова не спешит заводить уголовные дела.
показать весь комментарий
28.04.2020 09:58 Ответить
Это была операция, а не ковид. То, что он еще и ковидом болел выяснилось позже. Это больница не для ковидных была, а для других операций.
показать весь комментарий
28.04.2020 10:54 Ответить
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=259939128499544&id=100034503767293
показать весь комментарий
28.04.2020 12:53 Ответить
 
 