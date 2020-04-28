Почти тысячу сотрудников мариупольской больницы, в которой заболели 19 медиков, проверят на коронавирус, - ОГА

Около тысячи работников областной больницы интенсивного лечения в Мариуполе, контактировавших с 19 медиками, у которых подтвержден коронавирус, пройдут проверку на COVID-19.

Об этом на пресс-брифинге в Краматорске заявил заместитель начальника управления организации и развития медицинской помощи населению Донецкой ОГА Александр Педенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"В воскресенье работал лабораторный центр, и сегодня выявлен круг лиц, которые контактировали с теми, кто заболел COVID-19 и непосредственно находились в больнице... Все медицинские работники, которые были на сменах, у них у всех отбираются ПЦР-тесты. Эти тесты будут направлены в лаборатории и оперативно проверены - чтобы понимать, есть ли еще у кого-то заболевание. Ведь все 19 врачей, которые заболели, были бессимптомные. И если в больнице по штатному расписанию около 1 тысячи медицинских работников, то вот такое количество контактных", - рассказал Педенко.

Как сообщалось, в Мариуполе 25 апреля обнаружили 22 новых случая заражения коронавирусом, в том числе у 19 медиков областной больницы интенсивного лечения.

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По последним данным, в Донецкой области зарегистрировано 52 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Один больной скончался, десять выздоровели.

В Украине по состоянию на 27 апреля подтверждено 9009 случаев COVID-19, из них 392 в течение последних суток. В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 220 человек, в то же время 864 пациента уже выздоровели.