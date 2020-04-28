За прошедшие сутки на Львовщине зафиксировано 13 новых случаев инфицирования коронавирусом, всего 371 заболевший, - горсовет

За минувшие сутки во Львовской области зафиксировано 13 новых случаев инфицирования коронавирусом COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета со ссылкой на данные заместителя городского головы Галину Сличную.

"Всего за весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 1633 человека, госпитализированы - 344, на амбулаторном лечении - 1289 человек, выписаны - 243 человека. Сейчас в больнице находится 101 человек, из них в реанимации - 4 человека, на аппаратные ИВЛ нет никого. В общем коронавирусная инфекция обнаружена - у 371 человека, 13 человек умерли. 58 пациентов выздоровели", - сказано в сообщении.

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По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры в городе провели 162 ПЦР-тестов, из которых 13 - положительные.

Как позже утрочнили в пресс-службе Львовского горсовета в Telegram, вчера, 27 апреля, из-за коронавируса скончался пациент 1946 года, житель Рудного. Это 13-й летальный случай на Львовщине из-за COVID-19.

"Пациент был переведен в Центр легочного здоровья из Первой городской клинической больницы им. Князя Льва еще 21 апреля. На лечении в Первой городской больнице пациент находился с 3 до 21 апреля.

Результаты ПЦР-анализов за 4 апреля были отрицательными. Повторный забор биоматериала был сделан 23 апреля, положительный результат получен 26 апреля. Пациент умер 27 апреля. Среди сопутствующих патологий - гипертоническая болезнь, ИБС", - сказано в сообщении.