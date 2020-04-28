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Новости Убийство Гандзюк
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Венедиктова о протестах из-за дела об убийстве Гандзюк: "Правозащитники не приходят вопить на детские площадки и не плюют в песочнице"

Венедиктова о протестах из-за дела об убийстве Гандзюк:

Генпрокурор Ирина Венедиктова отреагировала на акцию протеста активистов инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк", которые пришли под Офис Президента.

"Правозащитники не приходят вопить на детские площадки, не плюют в песочнице, не пугают пенсионеров ... Правозащитники - это совсем о другом", - написала Венедиктова на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Орган досудебного расследования, отреформированная прокуратура и отреформированный суд - это не то, 2 года расследования, количество следователей и прокуроров, что в разы превышает количество лиц с файерами - это не то, есть только собственное видение как должно быть ..., но это также неточно. 55 томов дела - не интересует. Вы хотите правды? - Начался процесс ознакомления с материалами следствия", - добавила Генпрокурор.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Зеленский, требуем объяснений! Венедиктову - в отставку", - активисты отстаивают продолжение расследования дела об убийстве Гандзюк. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Венедиктова о протестах из-за дела об убийстве Гандзюк: Правозащитники не приходят вопить на детские площадки и не плюют в песочнице 01

Ранее СБУ завершила досудебное расследование по делу Гандзюк: организаторы - Мангер и Левин.Тем временем, под Офисом Президента прошла акция протеста против "слива" дела об убийстве Гандзюк. Активисты отстаивают продолжение расследования дела об убийстве Гандзюк: "Зеленский, требуем объяснений! Венедиктову - в отставку".

Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

24 января 2020 года на территории Болгарии в результате совместных действий украинских и болгарских правоохранителей задержан Алексей Левин, который разыскивался по подозрению в причастности к убийству Гандзюк. 27 января стало известно, что Украина направила в Болгарию запрос на экстрадицию Левина. Позже суд в Болгарии принял решение об экстрадиции в Украину Алексея Левина (Москаленко).

16 февраля адвокаты председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера - Дмитрий Ильченко и Андрей Мурашкин - пытались попасть в тюрьму болгарского города Бургас для встречи с подозреваемым в организации покушения на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк.

11 марта Апелляционный суд в болгарском городе Бургас оставил в силе решение суда первой инстанции - разрешение экстрадировать Левина в Украину. Сам подозреваемый в комментарии hromadske сообщил, что будет обращаться в ЕСПЧ с иском против Болгарии.

Также смотрите: Фигуранта дела Гандзюк Павловского госпитализировали из зала суда: завтра истекает срок его содержания в СИЗО. ВИДЕО

16 марта самолет с подозреваемым прибыл в Украину из Болгарии. На следующий день Печерский суд Киева взял под стражу до 2 апреля без внесения залога Алексея Левина (Москаленко).

Автор: 

протест (5866) Гандзюк Екатерина (549) Венедиктова Ирина (726) Офис Президента (1803)


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Топ комментарии
+86
Звісо, "пані генпрокурорша", правозахисник по-вашому, це дорогі авто, розкішні годинники, правильні знайомства, і ще любов до парашамиру.
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28.04.2020 08:54 Ответить
+54
Вот это ответила! Очень интеллектуально! Впрочем, каком поп, таков и приход.
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28.04.2020 08:55 Ответить
+51
Где-то я уже это слышал...

Ах да. Светочи культуры и воспитанности из окружения Януковича уже говорили такое про Майдан.
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28.04.2020 08:56 Ответить
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Вот и у меня такое подозрение... Уж больно этот "протест" напоминает "походы нацдружин"...
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28.04.2020 09:43 Ответить
Когда они на транспоранте написали "ЗЕ, кто заказал...", то ещё одна зрада против Порошенко пропала...
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28.04.2020 09:50 Ответить
А шо за песочник под ОП у Венедиктовой?
И шо за пенсионеров таких заслуженных в этой песочнице распугали протестующие?

Ахметов с Коломоем не смогли зайти проведать своего малыша ЗЕ в ОП с центральнго входа шоле?
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28.04.2020 09:11 Ответить
напомнила известную всем пимахову, ну та, которая "у каждого настоящего украинца есть золотые слитки".
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28.04.2020 09:12 Ответить
Любительнице Дольче Вита, дорогих часов и машин Беня листовой очень не нравится когда смерды нарушают ее коррупционный покой и безмятежность.
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28.04.2020 09:13 Ответить
Дайте ее подержать за горло!!!!!
Свято наближається!!!
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28.04.2020 09:13 Ответить
"та пашли вы"
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28.04.2020 09:15 Ответить
Правозахисники повинні сидіти тихо, поки команда "нових" рехворматорів чинить свавілля задля відбілювання злодіїв.
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28.04.2020 09:16 Ответить
Монополия на "правозахит" должна строго принадлежать власти!
Кто оспорит - в СИЗО!
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28.04.2020 09:25 Ответить
Генпрокурор, що вважає законним провокацію взятками, генпрокурор, що не зміг здати тестування на суддю - це не то.....
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28.04.2020 09:19 Ответить
В чий дом приходили ?Які бандіти ? Я шось пропустив.
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28.04.2020 09:26 Ответить
На Западе такое невозможно. Одно дело доказывать свою правоту в общественных местах, против полицейских, властей. И совсем другое терроризировать частные владения, в цивилизованной стране их бы через пять минут скрутила полиция.
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28.04.2020 09:30 Ответить
Ну не знаю...Може замість катка на банковій пісочницю зробили.... Але що в пісочниці роблять пенсіонери ??? Може їх налякали спеціально,бо епідемія ,щоб вдома сиділи ?
Чи приходили до свіжопридбаної квартири Вєнєдіктової за 500000 $,не вказаній в декларації ? Тоді-да,бєспрєдєл !
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28.04.2020 09:40 Ответить
В цивилизованной стране таких персонажей не назначают ген. прокурорами
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28.04.2020 09:43 Ответить
Такие никто и не приходил на детские площадки,не плевал в песочницы и не пугал пенсионеров. Пришли к ОП. Или мы про ОП чего-то не знаем? Этой полоумной следовало бы излагать свои убогие мыслишки яснее.
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28.04.2020 09:23 Ответить
Она не умеет излагать.
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28.04.2020 09:25 Ответить
Презедент тоже не умеет излагать свои мисли - поэтому приходится монтировать из нарезок фрагментов. Говорят - собаки мыслят подобным образом, у нас наступила эпоха шариковых.
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28.04.2020 09:29 Ответить
Президент вообще не умеет мыслить логически и последовательно, у него разорванное мышление, поэтому цельных мыслей нет и излагать нечего.
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28.04.2020 12:29 Ответить
Венедиктова - мразь ватная. Главное вякнуть про детей и пенсионеров, да, Ира? Это же всегда беспроигрышный вариант.
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28.04.2020 09:25 Ответить
Помните, как ху.ло про армию в Крыму говорило, сначала женщины и дети потом мы. Так и здесь за детьми и пенсионерами, стоит гнилая душа венедиктовой и всей зелёной нечести.
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28.04.2020 15:12 Ответить
Кацапка,в Московію їдь!
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28.04.2020 09:25 Ответить
Ну, вот, зелекторат, приведший и Венедиктову к власти, они вас и ваши "свиные головы" (я не в качестве оскорбления, а в качестве факта) оценили.
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28.04.2020 09:26 Ответить
А-ну, розкажи, клоуне, хто "приводив до влади" Шокіна, Толю Матіоса, Кулика-"атовця" і Югу-прокугога?
І як так вийшло, що на справжніх замовників вийшли тільки при Блазні, тоді як за Бариги ховали кінці у воду?
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28.04.2020 10:58 Ответить
Зачем ты пишешь на украинском, если кацапский стиль изложения "доказательств" этим не скрыть?
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28.04.2020 11:04 Ответить
Що вона ВЗАГАЛІ каже, що це за му-му-му ні про що?! Зеленський вірний собі у призначенні нікчем, корупціонерів і просто кретинів.
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28.04.2020 09:28 Ответить
Даже Луцик, не будучи юристом, выглядел умнее на посту генпрокурора, чем эта доктор юридических наук. Пздц, у меня уже лоб разбит от фейспалмов от этих зелёных жаб.
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28.04.2020 09:28 Ответить
вы все вретиииии....доктара уредических неук на насосала, а падорили.
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28.04.2020 10:53 Ответить
Подарили, именношо)) Папа подарил, не муж. Папа и кафедру подарил в универе.
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28.04.2020 11:54 Ответить
Так у неё всё это куплено, разве вам не доходит?
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28.04.2020 16:59 Ответить
О ! Тепер бачу справжнього прокурора,з вищою юридичною ! Усьо,як хотіли !
Не то шо луценківське сюсюкання ,і щотижневі звіти !
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28.04.2020 09:31 Ответить
Ригам і подРизникам завжди активісти заважали. То попередники вафлили справу, а вона "гарант законності"...
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28.04.2020 09:32 Ответить
Це все що треба знати про пані Венедиктову.
"Администрация президента РФ рассматривает нынешнего главу офиса генерального прокурора Украины Венедиктову Ирину Валентиновну, как "лояльную интересам Российской Федерации" и " ... нуждающейся в политическом и личностном стимулировании и продвижении".

З інформаційно-аналітичної доповіді адміністрації президента РФ з питань внутрішньополітичної ситуації в Україні. Березень 2020. Автор доповіді - Козак Д.Н.
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28.04.2020 09:33 Ответить
Та ти шо...А ***** і його прибічники бажають Україні тільки добра і завжди попереджають її
коли до влади приходить людина що подобається владі *****.
Требя прислухатися до плешивого....і дякувати ублюдку....
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28.04.2020 09:39 Ответить
Вона русскаязична і порушила справи проти майданівців - мені цього достатньо!
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28.04.2020 10:44 Ответить
https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html
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28.04.2020 09:59 Ответить
Я понимаю, когда у идиота есть армия, сигуранца.. гестапо... фсб.... идиот может выйо, как и его "команда".... но зелешеску реально думает, что он бессмертен?
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28.04.2020 09:35 Ответить
В стране терпил - ну да. А что, Янукович оказался на гиляке или Порошенко?
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28.04.2020 09:52 Ответить
В стране терпил ***** уже на третее десятилетие царствования пошло. В отличии от Украины, где только Кучме удалось на два срока задержаться. Ну а то, что янукович не на гилляке, так это чисто благодаря его жопной чуйке он вовремя рвонул когти.
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28.04.2020 10:13 Ответить
Детские площадки имеют свойство превращаться во взрослые майданы, если их игнорировать.
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28.04.2020 09:44 Ответить
Какое быдло....
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28.04.2020 09:51 Ответить
Что она несёт?
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28.04.2020 09:51 Ответить
Приглашение на должность генпрокурора Венидиктовой, Саакашвили показывает только одно - умные, професионалы не хотят связыватся с командой великого Зе.
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28.04.2020 09:53 Ответить
Умные и профессионалы это не о нашей стране. Еще в 90-ых все они либо на рынках торговали либо челночниками между странами. Сейчас умные дети массово выезжают за границу. А остались бандюки и их детишки. Взять только Витренко которая не навидит Украину но сынка-дебила своего пристроила.
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28.04.2020 10:04 Ответить
остання фраза наочно показує рівень дебілізму зебіла https://censor.net/ua/user/193787
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28.04.2020 10:13 Ответить
Типична відповідь двієчникі---нічого не зрозумієш., крім того ,що це пусте фуфло,яке вилізло на поверхню за рахунок пап,мам, любовників .
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28.04.2020 09:54 Ответить
Правозащитники не приходят вопить на детские площадки, не плюют в песочнице, не пугают пенсионеров Источник: https://censor.net/n3191987

ось з цім згоден...але невже венедиктови запрошує палити та рубаті??
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28.04.2020 09:58 Ответить
прокурворша - та ще гюрза....
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28.04.2020 09:59 Ответить
Глядя на эту волчью кацапскую рожу могу сказать одно -
Если Украина поднимется еще на один Майдан - пощады для таких быть не должно.
Когда построим цивилизованную страну - мир и Европа простят нам жесткость.
Никакой пощады.
Точка!
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28.04.2020 10:09 Ответить
Судя по настроениям в обществе - выполнимая.
Для справки - гражданская война в начале прошлого столетия делалась 3% населения.
Украинцев-патриотов сегодня значительно больше.
И можно обойтись без гражданской войны.
Единственное, что важно понять - демократия мирного времени в таких условиях неприменима.
"Обеспокоенность" Запада не должна приниматься во внимание.
Нужно жестко очистить страну. а уж потом вводить демократические нормы.
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28.04.2020 11:24 Ответить
Когда тест на судью сможешь пройти с суфлерами Веня?
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28.04.2020 10:11 Ответить
это говорит чувиха у которой незадекларированная недвижимость на несколько миллионов долларов!!!
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28.04.2020 10:11 Ответить
У этой чувихи руки по локти в крови. Эти миллионы за то, что стояла на шухере по закрытию дел (то есть соучастник)
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28.04.2020 12:13 Ответить
***
как определить ведьму?
1616 год: не тонет в воде
2020: не толстеет на карантине
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28.04.2020 11:21 Ответить
Как я помню правозащитники очень были за зеленую мразь, ведь все было не так, вот вам пожалуйста, жри те. И ждите когда вам там нарасследуют. Эта власть 100% клала на вас, и вы заслужили это на те же 100%!
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28.04.2020 10:15 Ответить
Отреформированные??!! Гы-Гы!
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28.04.2020 10:22 Ответить
Теперь когда Венедиктова будет проходить к подъезду через сидящих бабушек и услышит "шалава ",то может даже не оглядываться и искать кого они имели ввиду .))
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28.04.2020 10:30 Ответить
вона вже давно про це знае
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28.04.2020 10:32 Ответить
У меня товарищ,отпечатал и повесил на стекло автомобиля текст *Я за эту мразь не голосовал*,без указания фамилии и должности.Почему то возмущаются одни з.********,что текст оскорбляет Бубочку.Наверное.что то знают?
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28.04.2020 11:45 Ответить
очередная Тупая, ватноголовая, ваЗЕлиновское мочалка , вот это собрал Даун "силовиков, Харьковская Крыса без юр. образования, педофильный гомик сАбаков, крышующий всю контрабанду в Украине, билетер 95 квартала, без образования с липовым званием баканов и т.д все эти Отбросы нужно выжигать каленым железом!!!
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28.04.2020 10:31 Ответить
Добродійко Венедиктова - частину Суспільства - її КРАЩУ ЧАСТИНУ...., "вбивае" не відсутність "Хліба" - Вільну людину "вбивае" НЕсправедливість - Беззаконіе_ Мутняки_ Договорняки - Корупція - Тотальна брехня- та таке , як НЕВІДВОРОТНІСТЬ ПОКАРАННЯ за скоені ЗЛОЧИНИ....- все те,чим та яким ви , та вам подібні - е втіленням ...
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28.04.2020 10:31 Ответить
Скоро кошки ......, оттого слепые родятся!
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28.04.2020 10:49 Ответить
Ну не может и не должна баба с базарной внешностью и таким же нутром сидеть в кресле генпрокурора!
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28.04.2020 10:51 Ответить
оно так зажралось нашими налогами, что уже за скот нас держит! Жди падло.. буде і у нас свято! От тоді ми з тобою поговоримо. А твоє це все ОЗНАЙОМЛЕННЯ та ВИКРИТТЯ ВБИВЦЬ - це до першого суду... все розвалиться у вас, бо ви - нікчеми!
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28.04.2020 11:31 Ответить
От падлюка! Вона - реформувала! Що ти реформувала, Карлиха? Суди? Прокуратуру? Слідчі органи? Що воно верзе? При цьому це бидло намагається втюхати цю всю брехню саме правникам... Воно - не дурне, воно - хворе з дитинства бо віріть в те, що ми в це повіримо. Іди многостаночникам в квартал розказуй про свої здібності за перемоги, бо скоро прийдеться покази давати за злив гучних кримінальних справ в іншому місті... І не думай, що кудись здриснешь як яник. Не встигнеш!
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28.04.2020 11:40 Ответить
А генеральні прокурори не порушують закон!
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28.04.2020 12:11 Ответить
Рехформа призвела до того, що прокуратура як орган правоохоронної системи перетворилась у офіс писарів.
А Генпрокурор тепер старший секретар, навіть не начальник Канцелярії, тому і слова у неї пустишки.
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28.04.2020 12:20 Ответить
****
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28.04.2020 12:28 Ответить
редкая су__ка ета пракурорша или бендерша
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28.04.2020 13:38 Ответить
в разгар епидемии, когда большинство населения напугано вирусом, люди выходят на якобы "протесты". как же жалко того человека, кто покупает людей для этого и подвергает их опасности и вообще стыдно, что даже сейчас людям необходимо так зарабатывать!
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28.04.2020 13:46 Ответить
В нашій країні, чомусь, журналісти стають відомими лише після смерті.... Цього не було б, якщо журналістика в цілому не була б заполітизована. Звісно, нічого не маю проти Гандзюк та інших журналістів, але слід зауважити, що вони всі невинні у політично-бандитських розбірках нашої верхівки, хтось замовляє вбивства журналістів, хтось - самих журналістів, хтось - змушує виходити на вулицю людей. На мою думку, головне фільтрувати інформацію та не відволікатися на ні в чому не винну прокуроршу, перевівши увагу на більш доцільні на данний час теми
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28.04.2020 13:58 Ответить
ни к чему хорошему бегающие по улицам националисты не приведут, спасибо, был уже у нас пару раз такой опыт. люди говорят про чью-то некомпетентность, на 99% уверена - все кто вышли - максимум ПТУ и то с большими натяжками, эта националистская молодёж - лучше знает кто должен занимать те или иные должности, чем заботиться о своём благополучии.... а ведь зачем? позовут, дадут денег и на пару дней будет...... хватит держать государство в этих никчемных провокационных митингах. властям нужно ограничить такое. причем венедиктова к этим расследованиям, лично должна сидеть и ознакамливатся с материалами? народ, давайте дадим органу время, а потом будем спрашивать
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28.04.2020 14:10 Ответить
Казалось бы, а причём тут Зеленский и партия "Слуга Народа" ?
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28.04.2020 14:21 Ответить
Довбані націоналісти, ви як ті австралопітеки - бігаєте зі смолоскипами та незрозуміло кричите пропагандистські вигуки. вам ще десятки тисяч років еволюції до рівня такої видатної люлини, як наш генпрокурор!!!
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28.04.2020 17:17 Ответить
шановні націоналісти, чи не могли б ви не декламувати свої лозунги, а піти працювати! для підняття України і її привабливості та загального блага, наприклад робіть манікюри у торгових центрах, вивчайте кислотні бази, або спускайтеся в шахту, робіть хочаб щось, від цього буде більше користі ніж від ваших "мінімайданів", щасти вам!
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28.04.2020 17:29 Ответить
ну и пускай, следователей и прокуроров - больше чем митингующих, главное, чтобы был результат! результат, как вы понимаете есть. какие вопросы к венедиктовой???!
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28.04.2020 17:37 Ответить
пані прокурор! не звертайте уваги на продажних журналістів, які в змозі висмоктати інфоповід з пальця. чи з ще з чогось (не пальця), уся надана інформація не дискредитує вас, а лише показує як хочуть налаштувати читачів проти вас! всього найкращого бажаю Вам здоров`я!
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28.04.2020 17:43 Ответить
Курва де ******.
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28.04.2020 18:00 Ответить
Бродячий гнійник...
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28.04.2020 19:43 Ответить
дура набитая...
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28.04.2020 21:17 Ответить
Ага, да и Генпрокуроры не должны срать на права человека
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28.04.2020 21:44 Ответить
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