Венедиктова о протестах из-за дела об убийстве Гандзюк: "Правозащитники не приходят вопить на детские площадки и не плюют в песочнице"
Генпрокурор Ирина Венедиктова отреагировала на акцию протеста активистов инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк", которые пришли под Офис Президента.
"Правозащитники не приходят вопить на детские площадки, не плюют в песочнице, не пугают пенсионеров ... Правозащитники - это совсем о другом", - написала Венедиктова на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Орган досудебного расследования, отреформированная прокуратура и отреформированный суд - это не то, 2 года расследования, количество следователей и прокуроров, что в разы превышает количество лиц с файерами - это не то, есть только собственное видение как должно быть ..., но это также неточно. 55 томов дела - не интересует. Вы хотите правды? - Начался процесс ознакомления с материалами следствия", - добавила Генпрокурор.
Ранее СБУ завершила досудебное расследование по делу Гандзюк: организаторы - Мангер и Левин.Тем временем, под Офисом Президента прошла акция протеста против "слива" дела об убийстве Гандзюк. Активисты отстаивают продолжение расследования дела об убийстве Гандзюк: "Зеленский, требуем объяснений! Венедиктову - в отставку".
Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.
6 июня 2019 суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.
24 января 2020 года на территории Болгарии в результате совместных действий украинских и болгарских правоохранителей задержан Алексей Левин, который разыскивался по подозрению в причастности к убийству Гандзюк. 27 января стало известно, что Украина направила в Болгарию запрос на экстрадицию Левина. Позже суд в Болгарии принял решение об экстрадиции в Украину Алексея Левина (Москаленко).
16 февраля адвокаты председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера - Дмитрий Ильченко и Андрей Мурашкин - пытались попасть в тюрьму болгарского города Бургас для встречи с подозреваемым в организации покушения на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк.
11 марта Апелляционный суд в болгарском городе Бургас оставил в силе решение суда первой инстанции - разрешение экстрадировать Левина в Украину. Сам подозреваемый в комментарии hromadske сообщил, что будет обращаться в ЕСПЧ с иском против Болгарии.
16 марта самолет с подозреваемым прибыл в Украину из Болгарии. На следующий день Печерский суд Киева взял под стражу до 2 апреля без внесения залога Алексея Левина (Москаленко).
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И шо за пенсионеров таких заслуженных в этой песочнице распугали протестующие?
Ахметов с Коломоем не смогли зайти проведать своего малыша ЗЕ в ОП с центральнго входа шоле?
Свято наближається!!!
Кто оспорит - в СИЗО!
Чи приходили до свіжопридбаної квартири Вєнєдіктової за 500000 $,не вказаній в декларації ? Тоді-да,бєспрєдєл !
І як так вийшло, що на справжніх замовників вийшли тільки при Блазні, тоді як за Бариги ховали кінці у воду?
Не то шо луценківське сюсюкання ,і щотижневі звіти !
"Администрация президента РФ рассматривает нынешнего главу офиса генерального прокурора Украины Венедиктову Ирину Валентиновну, как "лояльную интересам Российской Федерации" и " ... нуждающейся в политическом и личностном стимулировании и продвижении".
З інформаційно-аналітичної доповіді адміністрації президента РФ з питань внутрішньополітичної ситуації в Україні. Березень 2020. Автор доповіді - Козак Д.Н.
коли до влади приходить людина що подобається владі *****.
Требя прислухатися до плешивого....і дякувати ублюдку....
ось з цім згоден...але невже венедиктови запрошує палити та рубаті??
Если Украина поднимется еще на один Майдан - пощады для таких быть не должно.
Когда построим цивилизованную страну - мир и Европа простят нам жесткость.
Никакой пощады.
Точка!
Для справки - гражданская война в начале прошлого столетия делалась 3% населения.
Украинцев-патриотов сегодня значительно больше.
И можно обойтись без гражданской войны.
Единственное, что важно понять - демократия мирного времени в таких условиях неприменима.
"Обеспокоенность" Запада не должна приниматься во внимание.
Нужно жестко очистить страну. а уж потом вводить демократические нормы.
как определить ведьму?
1616 год: не тонет в воде
2020: не толстеет на карантине
А Генпрокурор тепер старший секретар, навіть не начальник Канцелярії, тому і слова у неї пустишки.