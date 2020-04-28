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Всемирный Банк утвердил выделение Украине $135 млн для поддержки медицины, из них $35 млн предусмотрены на борьбу с COVID-19

Всемирный Банк утвердил выделение Украине $135 млн для поддержки медицины, из них $35 млн предусмотрены на борьбу с COVID-19

Совет директоров Всемирного банка (ВБ) утвердил в ночь на вторник дополнительное финансирование Украине в размере $135 млн для Проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей", из которых $35 млн направляются на деятельность по противодействию распространению эпидемии COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в сообщении банка.

"Это дополнительное финансирование поможет Украине в обновлении примерно 40 отделений экстренной медицинской помощи и инсультных отделений, обеспечивая возможность больницам проводить сложные медицинские процедуры с использованием высокотехнологичного оборудования и соответствующих протоколов лечения", - приводится в релизе комментарий и.о. дитректора Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Алекса Кремера.

По его словам, пациенты смогут выбирать любую больницу в Украине, и их расходы на хирургическое вмешательство будут покрываться из государственного бюджета.

ВБ напомнил, что в рамках действующего проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей" с начальной суммой инвестиций $215 млн оказывается помощь в восстановлении городских больниц и фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности, закупке современного оборудования и улучшении качества медицинских услуг. Средства были направлены на поддержку реформ в секторе здравоохранения, улучшение предоставления услуг (в частности, реформу первичного и вторичного звеньев, раннюю диагностику и лечение сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний), а также повышение эффективности системы здравоохранения в целом.

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Дополнительные средства в размере $135 млн, отмечает банк, помогут Украине осуществить необходимую модернизацию больниц и внедрить важные реформы, а также провести обучение тысяч украинских врачей предоставлению современных медицинских услуг. В рамках проекта также будет оказываться поддержка для общего фонда госбюджета с целью обеспечения потребностей населения в медицинских услугах.

Часть средств нового кредита в размере $35 млн будет использована на закупку необходимых материалов и оборудования для борьбы с COVID-19, проведение необходимого обучения для медицинского персонала, поддержку коммуникации в предоставление гражданам важной публичной информации. Новые выделенные средства также будут использоваться на возмещение финансирования украинским учреждениям здравоохранения, которые предоставляют услуги пациентам с COVID-19.

Всемирный Банк (449) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
В нас не знайщлось внутрішніх спонсорів ?
Сума то для них сміхотворна. Мають по кілька будинків такої ж вартості.
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28.04.2020 09:10 Ответить
+2
кРадуцкий и ворьё уже готовы приниматЬ, схемы распила подготовлены!
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28.04.2020 09:12 Ответить
+2
Це фото чиновників, що отримають ці кошти.
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28.04.2020 09:40 Ответить
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50 лямов на распил.
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28.04.2020 09:08 Ответить
Всемирный Банк утвердил выделение Украине $135 млн для поддержки медицины, из них $35 млн предусмотрены на борьбу с COVID-19 - Цензор.НЕТ 2704
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28.04.2020 09:09 Ответить
Це фото чиновників, що отримають ці кошти.
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28.04.2020 09:40 Ответить
В нас не знайщлось внутрішніх спонсорів ?
Сума то для них сміхотворна. Мають по кілька будинків такої ж вартості.
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28.04.2020 09:10 Ответить
а сколько пафоса, шума!
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28.04.2020 09:14 Ответить
стоять з протягнутою долонею і просять.
фу ! жебракі.
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28.04.2020 09:16 Ответить
кРадуцкий и ворьё уже готовы приниматЬ, схемы распила подготовлены!
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28.04.2020 09:12 Ответить
А что не пишите под какой процент взяли,стыдно?
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28.04.2020 09:14 Ответить
"Часть средств нового кредита в размере $35 млн будет использована..."

вот почему не пишут сразу что это кредит?? пишут так, что складывается впечатление о то м что это безвозмездная помощь, но это ж не так!!! ЭТО КРЕДИТ и нам его отдавать! А его счас просто растащат по оманам зеленым..
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28.04.2020 09:27 Ответить
На подолання цього вірусу, щось буде? Хочь деякі вже вилікувались, але процес іде повільно!Світовий банк затвердив виділення Україні $135 млн для підтримки медицини, з них $35 млн передбачено на боротьбу з COVID-19 - Цензор.НЕТ 8950
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28.04.2020 09:55 Ответить
А я пять лет смотрел шо ето все пэтро со светличной
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28.04.2020 10:36 Ответить
35 на коронопсихоз, 100 на продолжение супруновской деформации медицины. А % отдадут органами и суррогатным "материнством".
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28.04.2020 13:31 Ответить
 
 