На утро 28 апреля зафиксирован 401 новый случай COVID-19 в Украине: всего - 9410, летальных - 239, выздоровели 992 человека, - Минздрав
В Украине зафиксировано 9410 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на брифинг главы Минздрава Максима Степанова.
"За минувшие сутки заболел (коронавирусной болезнью. - Ред.) 401 человек, из них 25 детей и 94 медицинских работника. Были госпитализированы 147 человек. За минувшие сутки в Украине зафиксированы 19 летальных случаев, большая часть которых сопровождалась хроническими заболеваниями. Это были люди из группы риска. 128 пациентов выздоровели. Всего за все время пандемии заболели 9410 пациентов, из них 639 детей, 1843 медицинских работника. Всего выздоровели 992 человека, а летальных случаев - 239", - рассказал Степанов.
По данным Минздрава, сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 406 случаев;
Волынская область - 260 случаев;
Днепропетровская область - 318 случаев;
Донецкая область - 52 случая;
Житомирская область - 354 случая;
Закарпатская область - 387 случаев;
Запорожская область - 208 случаев;
Ивано-Франковская область - 783 случая;
Кировоградская область - 356 случаев;
г. Киев - 1298 случаев;
Киевская область - 604 случая;
Львовская область - 371 случай;
Луганская область - 32 случая;
Николаевская область - 116 случаев;
Одесская область - 248 случаев;
Полтавская область - 180 случаев;
Ривненская область - 553 случая;
Сумская область - 95 случаев;
Тернопольская область - 664 случая;
Харьковская область - 221 случай;
Херсонская область - 88 случаев;
Хмельницкая область - 72 случая;
Черновицкая область - 1429 случаев;
Черкасская область - 276 случаев;
Черниговская область - 39 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 28 апреля 2020 г. в Центр поступили 1127 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступили 26 616 сообщений о подозрении на COVID-19.
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ЗНАЄМО карантин був би вже знятий,виробництво на Рошен відновлене на всі 100.І ,Звичайно, відкриті всі магазини і торгові точки на ринках" рошен "
До речі, Порошенко поганий - мародер, барига, цукерки..., а тому давай Зеленського, ну щоб взагалі звіздець. От логіка зебільна...
нам соевым еще далеко)))
https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=eOeLf5KniBI&feature=emb_logo
https://tsn.ua/nauka_it/vcheni-z-ssha-viznachili-naykraschi-tkanini-dlya-samorobnih-zahisnih-masok-1536003.html ВЧЕНІ З США ВИЗНАЧИЛИ НАЙКРАЩІ ТКАНИНИ ДЛЯ САМОРОБНИХ ЗАХИСНИХ МАСОК
Найгірше працюють одношарові маски.
"Ми провели ці дослідження для декількох поширених тканин, включаючи бавовну, шовк, шифон, фланель, різні синтетичні матеріали і їх комбінації"
https://tsn.ua/nauka_it/vcheni-z-ssha-viznachili-naykraschi-tkanini-dlya-samorobnih-zahisnih-masok-1536003.html багатошарові маски впоралися краще. Рівень фільтрації становив не менше 80%. Однак найкращими виявилися комбіновані маски, в яких об'єднали шовк і цупку бавовняну тканину: такий захист "зупинив" 99% аерозолю.
Дослідники з Єльського університету повідомили, що протестували зразки слини, взяті у 142 людей, (44 пацієнтів і 98 працівників охорони здоров'я) та виявили два випадки, коли звичайний тест - глибинний мазок з носу - не виявив результату. Про це йдеться у https://www.webmd.com/lung/news/20200427/saliva-covid-test-alternative-to-deep-nasal-swab?src=RSS_PUBLIC#2 дослідженні , на яке https://nv.ua/ukr/health/medicine/test-na-koronavirus-na-osnovi-slini-viznaniy-efektivnim-50084863.html посилається «НВ».
«Ми виявили, що він працює так само добре і в низці випадків краще, ніж мазок з носоглотки», - говорить провідний дослідник Енн Уіллі, науковий співробітник Єльської школи громадської охорони здоров'я. Вона також додала, що новий спосіб є більш безпечним для лікарів, що збирають матеріал для тестування. При поширеному способі введення тампона глибоко у носові проходи, пацієнти часто чихають чим наражають на небезпеку медиків. До того ж, забір слини є менш неприємним для пацієнтів.
Нагадаємо, що Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США ще 13 квітня дало дозвіл на екстрене використання тесту на COVID-19 на основі слини, розробленого дослідниками в RUCDR Infinite Biologics, групи, підтримуваної університетом Рутгерса. Затверджений тест повинен проводитися в закладі охорони здоров'я під наглядом кваліфікованого фахівця.
Приехал из карантина в столицу.
Там.. пока четверо. Одного "откачивают" в области. И инфу после 23 апреля не выдают. Сколько еще?
Ну и "сталица".!!!
На балконе, пиво... Подъезжает какая-то ххх...
Все в "масхалатах". ШО там?? Мы на работе!! Дезинфицируют соседний подъезд.
Жена!!! Сваливаем!!!! Туда откудава приехали......