РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11740 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
16 900 121

На утро 28 апреля зафиксирован 401 новый случай COVID-19 в Украине: всего - 9410, летальных - 239, выздоровели 992 человека, - Минздрав

На утро 28 апреля зафиксирован 401 новый случай COVID-19 в Украине: всего - 9410, летальных - 239, выздоровели 992 человека, - Минздрав

В Украине зафиксировано 9410 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на брифинг главы Минздрава Максима Степанова.

"За минувшие сутки заболел (коронавирусной болезнью. - Ред.) 401 человек, из них 25 детей и 94 медицинских работника. Были госпитализированы 147 человек. За минувшие сутки в Украине зафиксированы 19 летальных случаев, большая часть которых сопровождалась хроническими заболеваниями. Это были люди из группы риска. 128 пациентов выздоровели. Всего за все время пандемии заболели 9410 пациентов, из них 639 детей, 1843 медицинских работника. Всего выздоровели 992 человека, а летальных случаев - 239", - рассказал Степанов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Почти тысячу сотрудников мариупольской больницы, в которой заболели 19 медиков, проверят на коронавирус, - ОГА

По данным Минздрава, сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 406 случаев;
Волынская область - 260 случаев;
Днепропетровская область - 318 случаев;
Донецкая область - 52 случая;
Житомирская область - 354 случая;
Закарпатская область - 387 случаев;
Запорожская область - 208 случаев;
Ивано-Франковская область - 783 случая;
Кировоградская область - 356 случаев;
г. Киев - 1298 случаев;
Киевская область - 604 случая;
Львовская область - 371 случай;
Луганская область - 32 случая;
Николаевская область - 116 случаев;
Одесская область - 248 случаев;
Полтавская область - 180 случаев;
Ривненская область - 553 случая;
Сумская область - 95 случаев;
Тернопольская область - 664 случая;
Харьковская область - 221 случай;
Херсонская область - 88 случаев;
Хмельницкая область - 72 случая;
Черновицкая область - 1429 случаев;
Черкасская область - 276 случаев;
Черниговская область - 39 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 28 апреля 2020 г. в Центр поступили 1127 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступили 26 616 сообщений о подозрении на COVID-19.

На утро 28 апреля зафиксирован 401 новый случай COVID-19 в Украине: всего - 9410, летальных - 239, выздоровели 992 человека, - Минздрав 01
На утро 28 апреля зафиксирован 401 новый случай COVID-19 в Украине: всего - 9410, летальных - 239, выздоровели 992 человека, - Минздрав 02

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4903) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+6
Против гриппа тоже нет вакцины (каждый год новый штамм, иногда по два раза заболевают за год) и что? Человек и его иммунная система сам является вакциной.
показать весь комментарий
28.04.2020 09:27 Ответить
+5
Я думаю уже не попрет. Многие уже им переболели. Основная часть вообще в бессимптомной форме.
показать весь комментарий
28.04.2020 09:23 Ответить
+4
А в магазине что не можно заразиться????где очередя на кассах по 20 человек
показать весь комментарий
28.04.2020 09:30 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
з..б..ло вже(
показать весь комментарий
28.04.2020 09:42 Ответить
це твої особисті проблеми )))))))
показать весь комментарий
28.04.2020 09:49 Ответить
Та ні, то спільна проблема. В будь-яких обмеженнях чи проблемах наступає момент, коли "з..б..ло вже(". А це найстрашніше, людям надоїдає, вони втомлюються, їм стає наплювати на всі застереження, небезпеки чи заборони, от тоді статистика може бути, що ну його нах... Це, блін, як Зеленського вибрали - надоїло, мозок відімкнувся, от і результат...
показать весь комментарий
28.04.2020 09:55 Ответить
при порошенко було би інакше..
ЗНАЄМО карантин був би вже знятий,виробництво на Рошен відновлене на всі 100.І ,Звичайно, відкриті всі магазини і торгові точки на ринках" рошен "
показать весь комментарий
28.04.2020 10:02 Ответить
Він знову тобі в штани насрав, а там твій мозок? І коли ж він встигає?
До речі, Порошенко поганий - мародер, барига, цукерки..., а тому давай Зеленського, ну щоб взагалі звіздець. От логіка зебільна...
показать весь комментарий
28.04.2020 10:16 Ответить
Забанив би тебе за нехороші слова,але жаль час витрачати на "упоротих соєвих"...
показать весь комментарий
28.04.2020 10:24 Ответить
Ну ти й придурок... Тут мова була про серйозну проблему, коли настає психологічний злам і люди починають нехтувати небезпекою, а впороте зебільне знову на цукерки Рошен перевело. Пілять, де ж ви такі ідіоти беретесь? Ще й баном дебільне грозить. Цирк та й годі...
показать весь комментарий
28.04.2020 10:50 Ответить
Против упоротого 73% зе-скота,
нам соевым еще далеко)))
показать весь комментарий
28.04.2020 15:14 Ответить
зедрочерам везед соевие мерещатся
показать весь комментарий
28.04.2020 17:14 Ответить
Факты указывают на то, что Россия развязала бактериологическую войну против всего мира / COVID-19

https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=eOeLf5KniBI&feature=emb_logo
показать весь комментарий
28.04.2020 09:51 Ответить
в рашке весело. у них там еще одна некислая болячка убежала из Новосибирска в сентябре. похоже именно от нее стал мохнатым даже босс Металлоинвеста. и деньга не помогла.
показать весь комментарий
28.04.2020 13:17 Ответить
"Хмельницкая область - 72 случая;Источник: https://censor.net/n3191991"
На ранок 28 квітня зафіксовано 401 новий випадок COVID-19 в Україні: всього - 9410, летальних - 239, одужали 992 людини, - МОЗ - Цензор.НЕТ 4242
показать весь комментарий
28.04.2020 10:00 Ответить
Нова Ушиця тримається.
показать весь комментарий
28.04.2020 10:47 Ответить
Про різні маски і респіратори не раз точилася полеміка, про те чи ефективні саморобні маски?
https://tsn.ua/nauka_it/vcheni-z-ssha-viznachili-naykraschi-tkanini-dlya-samorobnih-zahisnih-masok-1536003.html ВЧЕНІ З США ВИЗНАЧИЛИ НАЙКРАЩІ ТКАНИНИ ДЛЯ САМОРОБНИХ ЗАХИСНИХ МАСОК

Найгірше працюють одношарові маски.

"Ми провели ці дослідження для декількох поширених тканин, включаючи бавовну, шовк, шифон, фланель, різні синтетичні матеріали і їх комбінації"
https://tsn.ua/nauka_it/vcheni-z-ssha-viznachili-naykraschi-tkanini-dlya-samorobnih-zahisnih-masok-1536003.html багатошарові маски впоралися краще. Рівень фільтрації становив не менше 80%. Однак найкращими виявилися комбіновані маски, в яких об'єднали шовк і цупку бавовняну тканину: такий захист "зупинив" 99% аерозолю.
На ранок 28 квітня зафіксовано 401 новий випадок COVID-19 в Україні: всього - 9410, летальних - 239, одужали 992 людини, - МОЗ - Цензор.НЕТ 479
показать весь комментарий
28.04.2020 13:10 Ответить
Вчені з Єльського університету вважають, що слина людини є більш показовим матеріалом для аналізу, аніж глибокі мазки з носа
Дослідники з Єльського університету повідомили, що протестували зразки слини, взяті у 142 людей, (44 пацієнтів і 98 працівників охорони здоров'я) та виявили два випадки, коли звичайний тест - глибинний мазок з носу - не виявив результату. Про це йдеться у https://www.webmd.com/lung/news/20200427/saliva-covid-test-alternative-to-deep-nasal-swab?src=RSS_PUBLIC#2 дослідженні , на яке https://nv.ua/ukr/health/medicine/test-na-koronavirus-na-osnovi-slini-viznaniy-efektivnim-50084863.html посилається «НВ».
«Ми виявили, що він працює так само добре і в низці випадків краще, ніж мазок з носоглотки», - говорить провідний дослідник Енн Уіллі, науковий співробітник Єльської школи громадської охорони здоров'я. Вона також додала, що новий спосіб є більш безпечним для лікарів, що збирають матеріал для тестування. При поширеному способі введення тампона глибоко у носові проходи, пацієнти часто чихають чим наражають на небезпеку медиків. До того ж, забір слини є менш неприємним для пацієнтів.
Нагадаємо, що Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США ще 13 квітня дало дозвіл на екстрене використання тесту на COVID-19 на основі слини, розробленого дослідниками в RUCDR Infinite Biologics, групи, підтримуваної університетом Рутгерса. Затверджений тест повинен проводитися в закладі охорони здоров'я під наглядом кваліфікованого фахівця.
показать весь комментарий
28.04.2020 13:53 Ответить
Какая слина? А как же они будут заражать новых пациентов?
показать весь комментарий
28.04.2020 15:44 Ответить
Хворих та померлих найбогато бiльше чим за статистикою.
показать весь комментарий
28.04.2020 16:38 Ответить
Статистика.
Приехал из карантина в столицу.
Там.. пока четверо. Одного "откачивают" в области. И инфу после 23 апреля не выдают. Сколько еще?
Ну и "сталица".!!!
На балконе, пиво... Подъезжает какая-то ххх...
Все в "масхалатах". ШО там?? Мы на работе!! Дезинфицируют соседний подъезд.
Жена!!! Сваливаем!!!! Туда откудава приехали......
показать весь комментарий
28.04.2020 19:25 Ответить
ЗА ЧТО Ж ВЫ ТАК ПЕНСИОНЕРОВ !!!??? МРАЗИ КОРРУПЦИОННЫЕ !!!
показать весь комментарий
28.04.2020 22:15 Ответить
Ці цифри були станом на 6.00 годин 28 квітня. Сьогодні вже 8.00 29 квітня. Нічого не змінилося. Це свідчить про бардак в управлінні. Відсутність елементарного порядку. Статистику подають хто коли надумає, а публікують, коли хтось вріже чоботом під зад.
показать весь комментарий
29.04.2020 08:18 Ответить
Страница 2 из 2
 
 