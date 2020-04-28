Разумков о Саакашвили: Не уверен, что буду полностью поддерживать эти кадровые назначения в Кабмин
Спикер отметил, что в команде "Слуги народа" достаточно людей, которые могут быть полезны Кабинету Министров.
Об этом спикер парламента Дмитрий Разумков рассказал в интервью "РБК-Украина", передает Цензор.НЕТ.
"Я всегда говорил, что перенимать опыт других государств и привлекать экспертов в тех или иных сферах - это очень важно. Но, все-таки, я думаю, что и в нашей команде достаточное количество коллег, которые могли бы проводить реформы и быть полезными Кабинету Министров. По состоянию на сегодня, я не уверен, что я буду полностью разделять и поддерживать обсуждаемые кадровые назначения в правительство", - отметил он.
Глава Верховной Рады также подчеркнул, что в кадровых вопросах наиболее важным аспектом остается наличие голосов. Расстановка сил будет известна уже ближе к внеочередному заседанию парламента.
"Во фракции большинства мнения разделились. Уже ближе к заседанию, если этот вопрос будет вынесен, мы увидим расстановку сил. Кто-то горячо поддерживает такую инициативу, кто-то выступает против, кто-то более эмоционально и политически, кто-то подходит прагматично к этому вопросу, основываясь на базовых ценностях. В том числе, с которыми мы шли на выборы. Например, таких, как больше новых лиц и ответственность за принятие решений", - рассказал Разумков.
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Не як додаток. Не кажучи взагалі, як бек вокал.
Але ж попереду ще й фініш, з вкрай просраною репутацією.
Грузинскому «реформатору» нельзя доверять никакой пост в украинском Правительстве. Украине не нужен второй велосипедист, который будет отводить украинские войска с укрепленных позиций в чистое поле под обстрелы российских православных оккупантов.
Постоянный клиент киевского ресторана «СУЛУГУНИ», в сопровождении «группы поддержки», в которой были замечены «газовая принцесса»,Сергей Власенко, Юрий Деревянко, Павел Костенко, Дмитрий Добродомов, Мустафа Найем и бывший глава СБУ Валентин Наливайченко с дракой прорывали Государственную границу Украины и при этом нанесли телесные повреждения украинским пограничникам. Полиция Львовской области открыла уголовное производство по факту незаконной переправки граждан, через государственную границу Украины, но до суда дело не дошло.
Если бы в Украине было проукраинское, а не проеврейское Правительство, то «кавказский гастролер» сидел бы не в Раде, а в буцегарне. Не имея на руках решения суда «парашютист» из Тбилиси с группой единомышленников с помощью экскаватора развалил на одесских склонах забор на усадьбе экс-нардепа и олигарха Василия Хмельницкого.
Если батоноბატონი получит власть, то Бичо-Джан немедленно начнет репрессии против своих обидчиков в период, когда он лазил по крышам с мобильником. После того, как господин Аваков подверг критике невнятную речь президента «Руха новых грузинских сил» (бе-бе-бе) и назвал грузинского мцыри: «Тварь последняя!», Михо пообещал посадить в буцегарню пана Арсена.
До приглашения гаера войти в состав украинского Правительства, батоно Михо Саакашвили «положил глаз» на кресло мэра Одессы, занимаемое временно гражданином Московии - Геннадием Трухановым. Безработный джигит уже приобрел на деньги московской «бабушки» элитную недвижимость (апартаменты в Южной Жемчужине) и «обмыл» новоселье с украинским режиссером Олегом Сенцовым.
С приходом к власти обещает выслать из страны всех «барыг» и «заглушить» наркотрафик в торговом порту Черноморска.
Кремлю крайне важно поддерживать в Украине «управляемый хаос» и личнось неадекватного беглеца для этой роли подходит как нельзя лучше.
Источник: https://gordonua.com/bulvar/news/sredi-gostey-na-novosele-saakashvili-v-odesse-byl-sencov-1384946.html
Вор должен сидеть в тюрьме. Всему своё время.
Не веришь, иди проверь
Дефолт ей не грозит?
Экономика и производство там не просраны какими-то проходимцами, которых выбрали дегенераты?
У вас там все хорошо?
Может ты из ДНР пишешь?
Бухти дальше про жыты по новому
Этот запас, это кредиты МВФ, которые тупо скирдовались в казну, а не направлялись на развитие экономики.
И не прикидывался, шо это не так
Шо все эти ЗВРы, бюджеты, экономики, производства - это таки цацки непонятные.
Ну подумаешь все без остатка просрали всего за год... Хотели ж, как лучше, а это главное.
Начало 2014 года - 906,3 млрд грн. При этом искусственно удерживается курс валюты.
Так каким должен был быть курс доллара в 2014? Вот и бухтите дальше про то, как сиганул доллар.
Відкрили говнокласники, ягелб, милосру...Т .е. запустили московську пропагандонство на повну.То тільки через vpn лазили і то так, а тепер всіх буде пошуковик направлят на срулячі говносайти по прямій!
Слушайте путина в малороссийских губерниях (до речі, зеблани все частіше використовують термін - губернія і губернатор по відношенню до адміністративних значень України)
Про якусь міфічну "слежку гугла" н заморачуся, ти там не вася пупкін з ************* а таке собі "fghh3634$3378&&&88dhfjfjka@a;f" з регіона "ereei374bcie##$cbjkfofa@"
Google вже недороси доморощені привчіли, що на території України параша! Пошуковику то пох, це машина, з якого місця якою мовою щось шукають, туди такою мовою і шле свої "пропозиції".
А что, разве уголовник Михо еще не в грузинской тюрьме...?
Это кто же? Где же они раньше были? Зачем вместо них вы выбрали самокатчика Гончарука и оставили порошенковскую министершу на полгода? Милованов? Так он вроде и с Саакашвили сотрудничал ))
Как же боятся преступники и коррупционеры назначения Саакашвили.
Сколько ботов оплатили...
Привлечение гастарбайтеров в власть - эту идею Кондитер успешно дискредитировал. Уж он постарался внушить всем, что кроме местного ворья в украинских реалиях больше никто не разберется. Типа все тупые вокруг. И главное - никто не упрекнет - Петя же старался. Правда-правда! Что бы обосравшись с кадрами Зеля прибежал к экс-Гаранту и тогда начнется торг. Или побежит к рыгам - тогда можно снова вопить о зраде, что тоже удобно.
Главное одно - ни в коем случае не допустить привлечение иностранцев - в крайнем случае таких же продажных как сами. А таких и в Европе хватает - вон Свинораха пол Германии развратила подкупами через должности и лоббированием интересов отдельных промышленных групп.
С Михеилом та же ситуация - еще не назначили а уже пошло мощнейшее сопротивление. На самом деле Саакашвили надо в ген-прокуроры ставить вместе с его бригадой грузинских юристов. А то будет (если будет) как в Одессе - сначала Петручо давил Сааку Насировым - потом самого Насирова. Соевому Команданте Насиров был свой. А Михеил (вот же глупость) отказался играть роль подставного послушного сявки. Чуть всю многоходовочку соевую не завалил для Сывочолого.
Короче - я уже давно тут писал - не мешайте Зе обосраться самому. Но порохоботня - такая тупая масса, что кроме гавкать за деньги - ничего не умеет. Это токсичное племя и себя в дерьме измазало и Зе не утопило.
Наши дела печальны панове. Яд разъедает изнутри. Эти шарии/мураевы/рабиновичи/бойки постоянно точат и без того умственно-отсталый электорат. Мы еще живы как держава исключительно благодаря мужеству и стойкости воинов-защитников. Даже не хочется думать, что произойдет, когда они придут к мысли, что защищают по сути свиней у корыта с одной стороны и аморфную массу которая избирает и поддерживает этих свиней.
Если и есть "достаточно коллег, которые...", то почему всплывают всякие солохи и другое смитье (определение смитье -из словаря Исаак Бабель, Одесса) из артистической тусовки и прочих выпускников "академий" мишипоплавских ? Потому, возможно, и опасаются таких ярких личностей как Саакашвили. Покажи свою команду и мы поймем кто ты и что от тебя можно ожидать!