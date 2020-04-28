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Разумков о Саакашвили: Не уверен, что буду полностью поддерживать эти кадровые назначения в Кабмин

Разумков о Саакашвили: Не уверен, что буду полностью поддерживать эти кадровые назначения в Кабмин

Спикер отметил, что в команде "Слуги народа" достаточно людей, которые могут быть полезны Кабинету Министров.

Об этом спикер парламента Дмитрий Разумков рассказал в интервью "РБК-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Я всегда говорил, что перенимать опыт других государств и привлекать экспертов в тех или иных сферах - это очень важно. Но, все-таки, я думаю, что и в нашей команде достаточное количество коллег, которые могли бы проводить реформы и быть полезными Кабинету Министров. По состоянию на сегодня, я не уверен, что я буду полностью разделять и поддерживать обсуждаемые кадровые назначения в правительство", - отметил он.

Глава Верховной Рады также подчеркнул, что в кадровых вопросах наиболее важным аспектом остается наличие голосов. Расстановка сил будет известна уже ближе к внеочередному заседанию парламента.

"Во фракции большинства мнения разделились. Уже ближе к заседанию, если этот вопрос будет вынесен, мы увидим расстановку сил. Кто-то горячо поддерживает такую инициативу, кто-то выступает против, кто-то более эмоционально и политически, кто-то подходит прагматично к этому вопросу, основываясь на базовых ценностях. В том числе, с которыми мы шли на выборы. Например, таких, как больше новых лиц и ответственность за принятие решений", - рассказал Разумков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саакашвили о назначении его вице-премьером: Я считаю, что голоса соберутся. Просто представление зашло неожиданно, и люди были в замешательстве

Автор: 

ВР (29286) Саакашвили Михеил (3307) Разумков Дмитрий (1522)


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Топ комментарии
+21
Такой хитренький персонаж этот Разумков, типа мямля и ни рыба ни мясо...Но сам себе на уме, не хочет похоронить своё политическое будущее.
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28.04.2020 09:18 Ответить
+12
вже зелені з тиждень відволікають нашу увагу, що вони вже натворили за цей час?
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28.04.2020 09:19 Ответить
+8
Разумков беременный... но не уверен что точно.
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28.04.2020 09:26 Ответить
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Такой хитренький персонаж этот Разумков, типа мямля и ни рыба ни мясо...Но сам себе на уме, не хочет похоронить своё политическое будущее.
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28.04.2020 09:18 Ответить
ЧАСТИЧНО БЕРЕМЕННЫЙ!
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28.04.2020 09:47 Ответить
Молодые регионалы, они такие...
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28.04.2020 10:03 Ответить
Вот теперь всё встало на свои места. Первый индикатор надежды - это закон о евробляхах и они его феерически провалили, так-как выбрали совершенно чуждый для народа вариант. Второй индикатор ожидания - Ермак и тягомотина с расследованием опубликованых материалов. Третий индикатор возмущения - признанного реформатора Грузии они не видят на первом месте генератора реформ. Ставлю на Зекоманде жирный смердячий крест. Вы - лгуны и приспособленцы!!!!!
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28.04.2020 10:06 Ответить
Я тоже разочаровался. Олигархат дует в их паруса в нужном направлении. С какой головой можно было изначально ставить 200 тыс.га в одни руки в закон о земельном рынке о земле при этом цинично заявляя что это закон для фермеров??? Теперь вопрос о Саакашвили окончательно добил плохое мнение о команде Зеленского. Если сами за год показали свою неспособность проводить реформы так возьмите того, кто это может делать. Разумков боится опуститься на вторые роли при Саакашвили - вот мое мнение. А еще он заявляет, что у нас у самих есть люди способные проводить реформы, да где же они? В законе о земельном рынке? Под каким общественным давлением уменьшили до 100 га в одни руки? Они - либо дураки и не понимают своим видимо слабым умишком, что такое 200 тыс.га, либо работают на олигархов мечтающих обзавестись латифундиями. Скорее второе. Президент Зеленский, Вы же всего год назад заявляли что Вы - вирок Порошенко, так людям продолжать вам верить или уже конец истории и начинается другая? Тогда слава, к которой Вы стремились обошла Вас стороной. И именно это будет Вашим приговором, а не Порошенко.
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28.04.2020 11:48 Ответить
Таки Разумков на старті зовсім по іншому бачив свою роль.
Не як додаток. Не кажучи взагалі, як бек вокал.
Але ж попереду ще й фініш, з вкрай просраною репутацією.
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28.04.2020 10:21 Ответить
Не, ежели Михуил Коломойского посадит, как обещал публично, и хачика с МВД уберёт то таки да. Но это наврядли. В основном это будет бебебебе.
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28.04.2020 09:18 Ответить
В бытность Президента Грузии каци Саакашвили сдал Мордору за пять дней 20% территории Сакартвело под контроль Путина, а теперь прячется от «реформированных» им же судов. Правительство Михо привело Джорджию к экономической и социальной катастрофе и оставило после себя многомиллиардный долг, который населению Грузии придётся выплачивать десятки лет.
Грузинскому «реформатору» нельзя доверять никакой пост в украинском Правительстве. Украине не нужен второй велосипедист, который будет отводить украинские войска с укрепленных позиций в чистое поле под обстрелы российских православных оккупантов.
Постоянный клиент киевского ресторана «СУЛУГУНИ», в сопровождении «группы поддержки», в которой были замечены «газовая принцесса»,Сергей Власенко, Юрий Деревянко, Павел Костенко, Дмитрий Добродомов, Мустафа Найем и бывший глава СБУ Валентин Наливайченко с дракой прорывали Государственную границу Украины и при этом нанесли телесные повреждения украинским пограничникам. Полиция Львовской области открыла уголовное производство по факту незаконной переправки граждан, через государственную границу Украины, но до суда дело не дошло.
Если бы в Украине было проукраинское, а не проеврейское Правительство, то «кавказский гастролер» сидел бы не в Раде, а в буцегарне. Не имея на руках решения суда «парашютист» из Тбилиси с группой единомышленников с помощью экскаватора развалил на одесских склонах забор на усадьбе экс-нардепа и олигарха Василия Хмельницкого.
Если батоноბატონი получит власть, то Бичо-Джан немедленно начнет репрессии против своих обидчиков в период, когда он лазил по крышам с мобильником. После того, как господин Аваков подверг критике невнятную речь президента «Руха новых грузинских сил» (бе-бе-бе) и назвал грузинского мцыри: «Тварь последняя!», Михо пообещал посадить в буцегарню пана Арсена.
До приглашения гаера войти в состав украинского Правительства, батоно Михо Саакашвили «положил глаз» на кресло мэра Одессы, занимаемое временно гражданином Московии - Геннадием Трухановым. Безработный джигит уже приобрел на деньги московской «бабушки» элитную недвижимость (апартаменты в Южной Жемчужине) и «обмыл» новоселье с украинским режиссером Олегом Сенцовым.
С приходом к власти обещает выслать из страны всех «барыг» и «заглушить» наркотрафик в торговом порту Черноморска.
Кремлю крайне важно поддерживать в Украине «управляемый хаос» и личнось неадекватного беглеца для этой роли подходит как нельзя лучше.
Источник: https://gordonua.com/bulvar/news/sredi-gostey-na-novosele-saakashvili-v-odesse-byl-sencov-1384946.html
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28.04.2020 09:29 Ответить
ух как из тебя шоколад то попёр... даже Юльку по имени назвать не можешь, а ведь именно Вона за барыг сразу берётся когда при власти.
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28.04.2020 09:59 Ответить
Доверять Саакашвили можно и нужно, он посадит брехливого ворюгу-мародёра и фальсификатора Петю... и это главное.
Вор должен сидеть в тюрьме. Всему своё время.
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28.04.2020 10:00 Ответить
Ваня, ты все на своей волне, как вам кацапам Порошенко поперек горла, шож такое, не дай бог чего с ним случится, как жить то будете?
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28.04.2020 10:04 Ответить
Если бы ты пораскинул своими пророссийскими мозгами, вспомнил бы сколько раз этот преступник Саакашвили бывал на Западе, хотя бы за последние 2 года (Польша, Голландия, Австрия, Германия, США), и нигде его не арестовали, не депортировали в Грузию, даже не имея никакого паспорта, разыскиваемого интерполом, подумал бы, почему они этого не сделали и сделал бы возможно (хотя очень сомнительно при недостатке серого вещества) правильные выводы.
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28.04.2020 11:57 Ответить
вже зелені з тиждень відволікають нашу увагу, що вони вже натворили за цей час?
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28.04.2020 09:19 Ответить
Земли продали, Украину сдали *****, дефолт в стране!
Не веришь, иди проверь
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28.04.2020 09:26 Ответить
А шо в стране дураков дыры в бюджете в 300 ярдов нет?
Дефолт ей не грозит?
Экономика и производство там не просраны какими-то проходимцами, которых выбрали дегенераты?
У вас там все хорошо?

Может ты из ДНР пишешь?
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28.04.2020 09:28 Ответить
Вчора знімав кошти в банкоматі, 40 купюр по 200 гривень всі новенькі такі , і номера підряд, бухти і далі про покращення, а станочок таки включили......
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28.04.2020 09:29 Ответить
А станочек с 2014 не выключался, или доллар с 8 до 30 просто так сиганул.
Бухти дальше про жыты по новому
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28.04.2020 09:35 Ответить
ми зараз жили завдяки запасу міцності від ненавистного тобі Порошенка, побачиш що далі буде. доречі а чого долар такий дорогий?
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28.04.2020 09:38 Ответить
Фууу, ну не нужно эти вами же выдуманные мантры о запасе мощности.
Этот запас, это кредиты МВФ, которые тупо скирдовались в казну, а не направлялись на развитие экономики.
И не прикидывался, шо это не так
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28.04.2020 09:42 Ответить
Дегенерат не понимет, что такое золотовалютный запас и зачем его наполняют, дегенерат думает, что он великий экономист, а по сути, тупой дебил!
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28.04.2020 09:46 Ответить
Дегенерат думает, что долги как-то там без него отдавать будут. Ага.
Шо все эти ЗВРы, бюджеты, экономики, производства - это таки цацки непонятные.

Ну подумаешь все без остатка просрали всего за год... Хотели ж, как лучше, а это главное.
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28.04.2020 09:50 Ответить
прикро, що не один такий дегенерат тут... Над вашою суперечкою, на Сашею - ще двоє...
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28.04.2020 10:28 Ответить
Доллар дешевий. Курс гривні підьримуються штучними інтервенціями Нацбанку. Якби не це, то доллар був би по 39 гривень. Чи по 40. І при пороху так було, і при зелі так буде.
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28.04.2020 10:01 Ответить
Дегенерат не понимает, что такое начало войны, аннексия территорий, оставленный рыгоаналами пустой бюджет и разваленная армия, дегенерат думает, что все из-за станка.
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28.04.2020 09:44 Ответить
Денежная база в Украине выросла за 2005 г. на 53,9% и составила 82 757 млн.грн., Результатом было повышение курса доллара.
Начало 2014 года - 906,3 млрд грн. При этом искусственно удерживается курс валюты.
Так каким должен был быть курс доллара в 2014? Вот и бухтите дальше про то, как сиганул доллар.
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28.04.2020 10:20 Ответить
Гроші весь час друкують, міняють старі купюри на нові.
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28.04.2020 11:25 Ответить
хотят цену на электрику мыролюбно поднять, по реформаторски.
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28.04.2020 09:26 Ответить
https://censor.net/user/453111

Відкрили говнокласники, ягелб, милосру...Т .е. запустили московську пропагандонство на повну.То тільки через vpn лазили і то так, а тепер всіх буде пошуковик направлят на срулячі говносайти по прямій!
Слушайте путина в малороссийских губерниях (до речі, зеблани все частіше використовують термін - губернія і губернатор по відношенню до адміністративних значень України)
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28.04.2020 09:41 Ответить
в мобильнике новостная лента - казань. саратов . удмурты какие то и тд. что только не делал ни хрена . лезут новости кацапии как тараканы и в самом низу только украинские .
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28.04.2020 09:54 Ответить
Андроїд? Пробував поставити українську локалізацію і при відкритті браузерів, бажано коистуватись google, пошукові запити тільки українською і ні в якому разі деякий час не відкривати урюські сайти! З часом буде видавати інфу людською мовою і людську а не лаптеногих тупезнів. Ще можеш в налаштуванні часового поясу поставити не Kiev, а Helsinki, часовий пояс то йже але google буде сприймати інакше. А ще краще не боятись використовувати вбраузері свій акаунт і привчити що видавали інфу певною мовою.
Про якусь міфічну "слежку гугла" н заморачуся, ти там не вася пупкін з ************* а таке собі "fghh3634$3378&&&88dhfjfjka@a;f" з регіона "ereei374bcie##$cbjkfofa@"
Google вже недороси доморощені привчіли, що на території України параша! Пошуковику то пох, це машина, з якого місця якою мовою щось шукають, туди такою мовою і шле свої "пропозиції".
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28.04.2020 10:06 Ответить
P/S постав NoRoot Firewall, він по замовчуванню блокує все що входить і виходить. Після запуску буде питати якому додатку дати дозвіл на інтернет, натискаєш allow (дозвіл) або deny (заперечіти). Поменшає непотрібної реклами або й зникне і в нет буде виходити та приходити з мережі, тільки те чому можна. Наприклад, якщо якийсь мікрофон чи файловий менеджер ломиться в нет і йому там нічого робити - забороняй! І все буде ОК.
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28.04.2020 10:58 Ответить
ну у меня в гугле локация Украина . рекламу я убрал уже давно и её просто нет . а новостную ленту всегда просматриваю и вначале какие то кацапские лезут . а уже потом когда их все по убираешь несколько страниц подряд начинаются наши чисто местные .попробую часовой пояс поменять на Хельсинки. уже просто бесит - по 5-10 минут приходиться сидеть удалять новости удмуртии и красноярска
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28.04.2020 13:39 Ответить
Локація в браузері не зовсім визначає, вірніше не визначає, що отримаєш на запит. Якщо відкриваєш московські сайти тобі і буде видавати, надалі, московське. Так влаштований гугл, так він працює, що цікавить те й намагається підбирати. Навіть на запити англійською, буде видавати московське, якщо будеш їх відкривати!
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28.04.2020 13:45 Ответить
"В мене з цього приводу є чітке бачення. Але я з ним не згоден"
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28.04.2020 09:23 Ответить
миша саакашвили,при порохе громко заявил,что коломойша--ОБЯЗАТЕЛЬНО БУДЕТ СИДЕТЬ В ТУРМЕ,ну а сейчас миша --громко пукнул в лужу и стал ПОДСТИЛКОЙ этой швали
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28.04.2020 09:23 Ответить
В каждом человеке можно обнаружить и благородные черты и негатив. У Михо, например, очень хорошо получается ломать заборы и прорывать Государственную границу. Одесситы очень благодарны ему за то, что во время его губернаторства в Одессе Батоно вместе с патриотами Жемчужины юга развалил забор на «частном» пляже экс-нардепа и олигарха Василия Хмельницкого, а возле ОГА построил хатынку для регистрации браков в авральном порядке, которая постоянно закрыта.
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28.04.2020 09:31 Ответить
Разумков беременный... но не уверен что точно.
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28.04.2020 09:26 Ответить
Разумков о Саакашвили: Не уверен, что буду полностью поддерживать эти кадровые назначения в Кабмин - Цензор.НЕТ 9627
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28.04.2020 09:26 Ответить
Вот же крысенок,всякий сброд типа шмыглика и гончирку он поддерживал,а Саакашвили он не уверен.
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28.04.2020 09:27 Ответить
давно не заходил на Цензор за новостями....
А что, разве уголовник Михо еще не в грузинской тюрьме...?
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28.04.2020 09:30 Ответить
"У зеблана" визбирують всі політичні відброси з усіх помийок...
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28.04.2020 09:43 Ответить
Это как бы видно не то шобы слышно как бы вроде потому што не все так серьезно если бы то это не это так близко чтоб понять что и не далеко да и вооще ***** оно нужно...
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28.04.2020 09:30 Ответить
Разумков про Саакашвілі: Не впевнений, що повністю підтримуватиму ці кадрові призначення в Кабмін - Цензор.НЕТ 6865
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28.04.2020 09:36 Ответить
Причем тут это? Зе до Гроси, как до неба рачки...
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28.04.2020 10:06 Ответить
Дима, эти ;достойные;люди в парламенте творят непонятно что!!!
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28.04.2020 09:36 Ответить
Всі регіонали проти Саа: і Порох, і Разумков
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28.04.2020 09:48 Ответить
Головним ініціатором залучення Саакашвілі до влади є Єрмак. Причина дуже проста. Свого часу Єрмак потрапив в орбіту Зеленського саме через нібито наявні у нього політичні зв'язки у вищих колах США. Але все це виявилося банальним блефом, замішаним на інтересі Брайана Ланза до речей, далеких від політичних інтересів Зеленського в США. Його спроби вплинути на дії міністерства юстиції США по відношенню до Зеленського, взагалі мало не скінчилося висуненням звинувачення проти самого Ланза. Тому Саакашвілі, (як і Мошовець) подаються Єрмаком Зеленському як прообраз потужної лобістської групи, здатної впевнено відстоювати інтереси Зеленського в США.
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28.04.2020 09:48 Ответить
Разумков про Саакашвілі: Не впевнений, що повністю підтримуватиму ці кадрові призначення в Кабмін - Цензор.НЕТ 1758
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28.04.2020 09:48 Ответить
«в нашей команде достаточное количество коллег, которые могли бы проводить реформы и быть полезными Кабинету Министров»
Это кто же? Где же они раньше были? Зачем вместо них вы выбрали самокатчика Гончарука и оставили порошенковскую министершу на полгода? Милованов? Так он вроде и с Саакашвили сотрудничал ))
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28.04.2020 09:55 Ответить
Частково вагітний. Буде голосувати "ЗА", та з сумнівами, чи "ПРОТИ", з тими ж сумнівами? У влади маніпулятори. Лукаві. При призначенні Сааки, ми втратимо підтримку Грузії. І грузини повідомили тобі це, персонально. Вибір - дружбан єрмака саакашвіллі, чи Україна
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28.04.2020 09:56 Ответить
А Миша может раструсить этот улей уставших от войны и от безделья, даже интересно...
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28.04.2020 10:07 Ответить
посмотрите, как активно боты атакуют Саакашвили.
Как же боятся преступники и коррупционеры назначения Саакашвили.
Сколько ботов оплатили...
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28.04.2020 10:08 Ответить
Разумков-спікер виховувався в сім'ї своєї мами - народної артистки Наталії Кудрі. Це ж так легко встановити з відкритих джерел... Але ж вам, зебілам, навіть за власних висуванців - ніколи поцікавитися...
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28.04.2020 10:34 Ответить
Понятное дело, что крысы боятся что Саакашвили без тормозов и без страха всех крыс из власти вычешет
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28.04.2020 10:27 Ответить
О-о-о-о-о-о!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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28.04.2020 11:13 Ответить
Что значит "неполностью поддерживать назначение Саакашвили"? Разумков кнопочку "за" нежно нажмет мизинчиком.
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28.04.2020 10:42 Ответить
Все та же херь от зеленых что и от соевых - пришли разрабатывать поляну под себя. (А до них группировка Овоща. )
Привлечение гастарбайтеров в власть - эту идею Кондитер успешно дискредитировал. Уж он постарался внушить всем, что кроме местного ворья в украинских реалиях больше никто не разберется. Типа все тупые вокруг. И главное - никто не упрекнет - Петя же старался. Правда-правда! Что бы обосравшись с кадрами Зеля прибежал к экс-Гаранту и тогда начнется торг. Или побежит к рыгам - тогда можно снова вопить о зраде, что тоже удобно.

Главное одно - ни в коем случае не допустить привлечение иностранцев - в крайнем случае таких же продажных как сами. А таких и в Европе хватает - вон Свинораха пол Германии развратила подкупами через должности и лоббированием интересов отдельных промышленных групп.

С Михеилом та же ситуация - еще не назначили а уже пошло мощнейшее сопротивление. На самом деле Саакашвили надо в ген-прокуроры ставить вместе с его бригадой грузинских юристов. А то будет (если будет) как в Одессе - сначала Петручо давил Сааку Насировым - потом самого Насирова. Соевому Команданте Насиров был свой. А Михеил (вот же глупость) отказался играть роль подставного послушного сявки. Чуть всю многоходовочку соевую не завалил для Сывочолого.

Короче - я уже давно тут писал - не мешайте Зе обосраться самому. Но порохоботня - такая тупая масса, что кроме гавкать за деньги - ничего не умеет. Это токсичное племя и себя в дерьме измазало и Зе не утопило.
Наши дела печальны панове. Яд разъедает изнутри. Эти шарии/мураевы/рабиновичи/бойки постоянно точат и без того умственно-отсталый электорат. Мы еще живы как держава исключительно благодаря мужеству и стойкости воинов-защитников. Даже не хочется думать, что произойдет, когда они придут к мысли, что защищают по сути свиней у корыта с одной стороны и аморфную массу которая избирает и поддерживает этих свиней.
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28.04.2020 10:50 Ответить
"Я всегда говорил, что перенимать опыт других государств и привлекать экспертов в тех или иных сферах - это очень важно. Но, все-таки, я думаю, что и в нашей команде достаточное количество коллег, которые могли бы проводить реформы и быть полезными Кабинету Министров. По состоянию на сегодня, я не уверен, что я буду полностью разделять и поддерживать обсуждаемые кадровые назначения в правительство", - спикер парламента Дмитрий Разумков рассказал в интервью "РБК-Украина" "Но, все-таки, я думаю, что и в нашей команде достаточное количество коллег, которые могли бы проводить реформы и быть полезными Кабинету Министров"? - это, очевидно, такой тонкий юмор Разумкова, очень умного молодого человека, интеллектуала...
Если и есть "достаточно коллег, которые...", то почему всплывают всякие солохи и другое смитье (определение смитье -из словаря Исаак Бабель, Одесса) из артистической тусовки и прочих выпускников "академий" мишипоплавских ? Потому, возможно, и опасаются таких ярких личностей как Саакашвили. Покажи свою команду и мы поймем кто ты и что от тебя можно ожидать!
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28.04.2020 10:50 Ответить
Меня тоже возмутили эти заявления Разумкова. Согласен на 100%, настолько же уверен, что если будет голосование - он будет против, потому что гниль.
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28.04.2020 12:06 Ответить
А для маскировки сначала прикидывались реформаторами.
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28.04.2020 12:09 Ответить
Не уверен/ а я не знаю знаю я или нет. Изображает Незнайку барыга-процентщик. /Барыга-скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард./В июне 2019 г. Разумков занял Галушко 26,7 млн гривен
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28.04.2020 10:52 Ответить
Разумно он говорит. Назначение Михо - как стрижка свиньи. Визгу много, а шерсти - мало.
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28.04.2020 11:14 Ответить
Разумков о Саакашвили: Не уверен, что буду полностью поддерживать эти кадровые назначения в Кабмин-мне мало заплатили...
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28.04.2020 13:28 Ответить
 
 