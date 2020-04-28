За прошедшие сутки в ВСУ зарегистрировано 9 новых случаев заболевания COVID-19, - Командование Медсил

По состоянию на 7 утра 28 апреля в Вооруженных Силах Украины болеет 53 человека острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Вместе с тем за период пандемии выздоровели 18 человек и было зафиксировано 2 летальных случая.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Командования Медсил ВСУ.

По данным ведомства, в настоящее время на изоляции (в том числе самоизоляция) находятся 367 человек. Количество личного состава у которого заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток - 149 человек.

"За прошедшие сутки зарегистрировано 9 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - сказано в сообщении.

В Командовании Медсил напомнили, что ранее 6 случаев острой респираторной болезни COVID-19 вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 обнаружили в Харьковской области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На утро 28 апреля зафиксирован 401 новый случай COVID-19 в Украине: всего - 9410, летальных - 239, выздоровели 992 человека, - Минздрав

"Утром острую респираторную болезнь COVID-19 зафиксировали еще у троих человек. Данные военнослужащие (Львовская область - 1 человек, Тернопольская - 2 человека) находятся на самоизоляции, под наблюдением медицинской службы. Симптомы заболевания отсутствуют", - говорится в сообщении.

"Анализ заболеваний среди военнослужащих и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах с близкими людьми (друзьями и родными), которые не входят в круг лиц, с которыми вы общаетесь ежедневно или живете вместе. Не подвергайте себя и свою семью опасности лишними контактами. Оставайтесь дома", - добавили в Командовании Медсил ВСУ, призвав граждан соблюдать правила карантина и личной гигиены.