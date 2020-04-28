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Новости Нормандские переговоры
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Видеоконференция глав МИД стран "нормандского формата" состоится в четверг, - Кулеба

Видеоконференция глав МИД стран

Видеоконференция министров иностранных дел Украины, Германии, Франции и России (в "нормандском формате") состоится в четверг, 30 апреля.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Видеоконференция состоится в этот четверг, 30 апреля. Будут все четыре министра иностранных дел. Я благодарю их всех за то, что они согласились принять участие в этом мероприятии", - отметил министр.

По его словам, давно назрела необходимость в разговоре министров "нормандского формата".

"Ведь мы видим, что решения нормандского парижского саммита пробуксовывают, и нам надо дать импульс на пути к их исполнению, для того, чтобы открыть путь к следующему саммиту в Берлине, где надо будет достигать новых договоренностей и двигаться путем к прекращению войны, деоккупации украинских территорий и, в конце концов, к прекращению российской агрессии в целом", - добавил Кулеба.

Министр отметил, что одной из ключевых целей предстоящей встречи является оценка того, что было сделано с момента парижского саммита и до 30 апреля.

"По мнению украинской стороны, тут из позитива можно отметить только обмены и возвращение незаконно удерживаемых граждан, которые состоялись", - сказал Кулеба.

"Второе, попытаться - и это будет, наверное, самая сложная часть разговора - установить причины, почему на других направлениях, по другим вопросам у нас происходит стагнация", - продолжил глава МИД Украины.

Третьим элементом переговоров он указал "разработать какие-то, по крайней мере, очерки решений для имеющихся проблем и дать импульс Трехсторонней контактной группе для того, чтобы она уже непосредственно занималась разработкой детальных решений и их имплементации".

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МИД (7003) Кулеба Дмитрий (2880) нормандская четверка (1596)


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Видеоконференция глав МИД стран "нормандского формата" состоится в четверг, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3639
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28.04.2020 09:43 Ответить
Видеоконференция глав МИД стран "нормандского формата" состоится в четверг, - Кулеба - Цензор.НЕТ 39
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28.04.2020 09:45 Ответить
петя затянул эту нормандскую жвачку, а зе ее дожовывает... послал Бог Украине руководителей.....
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28.04.2020 09:46 Ответить
иммитация бурной деятельности...
Интересно, Зеле не надоело одно и то же?
Постоянные встречи и видеоконференции в нормандском формате - никому не нужны, для галочки и главное никаких результатов.
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28.04.2020 09:46 Ответить
Нефть по 4 доллара спасет РАБссию и плешивого Хмыря от краха.Это вам не по 150 в 2009 году
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28.04.2020 09:53 Ответить
А с Ираном провести видеоконференцию слабо.

Шо толку от этой кулебы и того, шо сейчас принято называть МИДом? Всю работу за них делает Порох.
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28.04.2020 09:53 Ответить
Порошенко обосрал РАБссию па самые Саудитовские форматы и дружбана Эрдогана..Рюсскае быдло...,жуйте КоронвиРУС Путлера...
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28.04.2020 09:57 Ответить
Когда то Антон Чехов сказал гениальную вещь...
проблема современности не в оптимизме или пессимизме.А в том что в девяносто девяти из ста,нет УМа.
Величайший украинский драматург по прошествии 100 лет,оказался ПРАВ...
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28.04.2020 10:05 Ответить
Как там сказал Зеля? Если не будет реализации у него есть план "Б"? Ждём-с!
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28.04.2020 11:32 Ответить
 
 