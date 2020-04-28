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Новости Коронавирус и карантин
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К аппаратам ИВЛ подключены более 120 человек, из них один ребенок и семь медиков, - ЦОЗ

К аппаратам ИВЛ подключены более 120 человек, из них один ребенок и семь медиков, - ЦОЗ

В настоящее время в Украине на амбулаторном лечении находятся 6430 пациентов, из них 1532 медработников. Всего нуждались в госпитализации 2980 человек, из них 311 медиков. На аппарате искусственной вентиляции легких находится 121 человек, в том числе один ребенок и 7 медиков.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ЦОЗ в Facebook.

По данным ведомства, в результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 239 человек, из них 132 мужчины и 107 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%).

В общем 992 пациента уже выздоровели, из них 209 медработников, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Всего в Украине исследовано 98 719 образцов методом ПЦР.

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К аппаратам ИВЛ подключены более 120 человек, из них один ребенок и семь медиков, - ЦОЗ 01

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чому нема інфографіки з кількістю населення та відсотками захворювань по украіні по областях та й у світі
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28.04.2020 10:22 Ответить
Смертность после подключения к ИВЛ при ковиде = 85-90%...
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28.04.2020 11:02 Ответить
Если тех, кто сейчас на ИВЛ не подключать, то у них смертность будет 100%. А так хоть какой-то шанс. Там еще от возможностей аппарата и мастерства врача, что выбирает программу его работы и мониторит состояние пациента много чего зависит.
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28.04.2020 11:21 Ответить
 
 