К аппаратам ИВЛ подключены более 120 человек, из них один ребенок и семь медиков, - ЦОЗ

В настоящее время в Украине на амбулаторном лечении находятся 6430 пациентов, из них 1532 медработников. Всего нуждались в госпитализации 2980 человек, из них 311 медиков. На аппарате искусственной вентиляции легких находится 121 человек, в том числе один ребенок и 7 медиков.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ЦОЗ в Facebook.

По данным ведомства, в результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 239 человек, из них 132 мужчины и 107 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%).

В общем 992 пациента уже выздоровели, из них 209 медработников, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Всего в Украине исследовано 98 719 образцов методом ПЦР.

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