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Новости Коронавирус и карантин
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Украина не будет помогать заробитчанам выезжать на работу в другие страны, - Кулеба

Украина не будет помогать заробитчанам выезжать на работу в другие страны, - Кулеба

Украинские власти не будут помогать мигрантам выезжать в другие страны до улучшения ситуации с пандемией коронавируса.

Об этом сегодня на брифинге заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

По его словам, поступают обращения о помощи в вывозе украинцев на работу в другие страны, но правительство Украины руководствуется соображениями безопасности и здоровья граждан.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Польша испытывает нехватку рабочей силы: для украинцев могут запустить чартеры

"В условиях пандемии любое путешествие - это подвергнуться опасности заболеть, особенно когда это путешествие самолетом", - подчеркнул он. По его словам, сейчас все усилия властей направлены на то, чтобы возвращать украинцев, застрявших за границей.

"Поэтому на этом фоне нелогично выглядит параллельно организовывать массовые чартеры на вывоз украинцев в страны, где продолжается пандемия в той или иной мере интенсивности", - отметил он.

При этом украинская сторона понимает потребность в работниках у стран-партнеров. "Мы будем готовы пересмотреть эту позицию в контексте смены ситуации с пандемией коронавируса", - добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Заробитчане в 2019 году перевели в Украину рекордные $16 млрд

Автор: 

карантин (16729) мигранты (989) МИД (7003) заробитчане (587) Кулеба Дмитрий (2880) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+34
Что, что, а помогать вы никогда не умели и не хотели...
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28.04.2020 10:09 Ответить
+31
за миску супа пусть строят дороги в украине
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28.04.2020 10:09 Ответить
+22
Олигархам нужны рабы!
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28.04.2020 10:09 Ответить
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Что, что, а помогать вы никогда не умели и не хотели...
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28.04.2020 10:09 Ответить
они только жрать приспособлены
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28.04.2020 10:39 Ответить
за миску супа пусть строят дороги в украине
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28.04.2020 10:09 Ответить
Где вас клонируют?!
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28.04.2020 10:11 Ответить
в евросоюзе, где людей уважают ,и платят нормальную зарплату
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28.04.2020 10:12 Ответить
Ты чего такой агрессивный? Человек написал сарказмом к зе-власти, а чтобы понимать сарказм, надо хоть частицу мозга иметь
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28.04.2020 10:16 Ответить
В інтернеті в нас час зрозуміти що це сарказм не реально, враховуючи із яких дібілів як виявилось складається людське суспільство.
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28.04.2020 14:20 Ответить
Сори, не тебе, цензор тупит)
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28.04.2020 10:16 Ответить
Слыш ты,чучело обдолбаное.Это ты петушара рабская всю жизнь за миску супа ишачишь.Вот и ишачь ****,ишак зелёный.
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28.04.2020 10:13 Ответить
Ты чего такой агрессивный? Человек написал сарказмом к зе-власти, а чтобы понимать сарказм, надо хоть частицу мозга иметь.
У людей есть возможность денег заработать, так их заставляют у нас без денег сидеть, либо работать за еду (по сравнению с зп в Европе). А даже если они заболеют во время полета, то никак не повлияют на эпидемиологическую ситуацию в нашей стране, будут болеть в Европе
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28.04.2020 10:18 Ответить
Украина не будет помогать заробитчанам выезжать на работу в другие страны, - Кулеба

Правильно, пусть подыхают тут с голоду, ведь работы дома нет и не будет.
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28.04.2020 10:09 Ответить
Олигархам нужны рабы!
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28.04.2020 10:09 Ответить
Размечтался. Раб - собственность хозяина, о которой приходится заботиться, чтобы не потерять деньги, а вот какого-то Бориса с улицы можно просто нанять за 6к, через месяц выгнать, не заплатив ничего, и найти на улице нового Николая.
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28.04.2020 10:29 Ответить
никто спрашивать не будет, уедут как и раньше уезжали, а вы за 100дол зарплаты родственников устраивайте
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28.04.2020 10:10 Ответить
Граница закрыта.
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28.04.2020 10:34 Ответить
😀😀😀😀
НУ неймется власти организовать Майдан - столько народа без работы
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28.04.2020 10:10 Ответить
Кабинет министров Украины временно запретил рабочие поездки за границу для украинцев. Выехать через наземные пункты пропуска удастся только для встречи с родственниками, живущими в Евросоюзе.
Об этом, как пишет ERR, рассказал во вторник , 28 апреля, посол Эстонии в Киеве Каймо Кууск. По его словам, Финляндия хотела ввезти сезонных работников, в общей сложности 14 тысяч человек.
Были долгие переговоры, и в конце концов Финляндии удалось уговорить Украину. Однако после доставки первых 200 человек в Хельсинки правительство Украины приостановило дальнейшие чартерные рейсы, и сезонных работников больше за границу не выпускают, - пояснил Кууск, добавив, что уехать можно, если в конкретной стране ЕС есть родня. Наземные пункты пропуска позволяют выехать в Польшу, Румынию, Венгрию, Словакию.
Напомним, недавно в Финляндию отправился чартерный рейс из Украины с двумя сотнями наших граждан для сезонных работ.
При этом накануне премьер-министр https://fbc.net.ua/news/ekonomika/v-mae-ukrainskoe-pravitelstvo-obeshhaet-sozdat-polmilliona-rabochih-mest/ Денис Шмыгаль рассказал о планах оставить украинских заробитчан в стране, обещая создать 500 тысяч рабочих мест.
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28.04.2020 10:11 Ответить
500 тыс рабмест- это строить дороги, это ад, за который шмыгаль расчитывает платить 5-7 тыс гр в месяц, это его слова
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28.04.2020 10:14 Ответить
ПРИДУРОК ПРЕМЬЕР ХОЧЕТ УСТРОИТЬ НОВЫЙ БАМ ?

Недаром из Ахметовского гнезда - Ахметов угробил Донбасс своими концлагерными правилами , где рабы на него молились и молятся
Вот теперь жти правила решили перенести на всех свободных украинуев
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28.04.2020 10:20 Ответить
обещая создать 500 тысяч рабочих мест Свежо предание, да верится с трудом!
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28.04.2020 10:22 Ответить
шмыга решил охметову рабов поднакопить
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28.04.2020 10:43 Ответить
Ну так на єти места быстро найдут других людей
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28.04.2020 10:10 Ответить
Если-бы могли найти то не заказывали-бы чартеры для украинцев.
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28.04.2020 10:30 Ответить
В Польше, несмотря на коронавирус и карантин, готовят чартерные рейсы для украинских заробитчан, чтобы те прибыли в страну для сбора урожаяю

Об этом в эфире польского канала TVP заявил президент польской службы персонала промышленников Кшиштоф Инглот.
Так, в Польше наблюдается острая нехватка людей для работы в сельском хозяйстве. Фермеры не смогут собрать урожай без сезонных рабочих, которые обычно приезжали из Украины.
«Мы хотим перевезти первых 200 человек из Украины на фабрики во Вроцлав»,- сказал Инглот.
По его данным, в Германии фермеры уже привезли сезонных рабочих из Румынии. А в Польше скоро созреют спаржа и клубника, на сбор которых в стране не хватит рабочих рук. Несмотря на то, что организация чартеров требует значительных средств, альтернатива потерять урожай - намного хуже.
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28.04.2020 10:13 Ответить
Кроме того хочу напомнить, что с сегодняшнего дня, правительство Зеленского ввела ограничение движения средств по банковских картах не более 5000 грн в сутки без индентификации. То же самое касается новой почты. Все операции свыше 5000 грн будут рассматриваться фин мониторингом и деньги могут быть заморожены для подальшего выяснения откуда такие деньги у вас.

Т.е. по мнению Зеленского как своровать с бюджета за менее чем 120 млрд грн это нормально, можно просто поменять пару новых ли на других лиц. А как обычному человеку перечислить 5001 грн это уже не понятно откуда такие деньги, нужно эту мелочь обложить налогом.

Могу сказать одно, Зе зробыв население Украины ще раз
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28.04.2020 10:13 Ответить
Это не слуги народа а слуги уроды , все делают что бы сделать из нас рабов.
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28.04.2020 12:14 Ответить
как налоги содрать так первые в очереди, а как помочь чем либо так выкручивайтесь сами... слишком дорогим становится наше правительство
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28.04.2020 10:13 Ответить
Люди в ЕС получают по 30 000 в месяц
А в Украине власть только ворует- борьба с коррупционерами не ведётся- пример ДЕЛО ЕРМАКА
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28.04.2020 10:14 Ответить
300 миллиардов дефицит бюджета,помогайте Коломойшам...,Вопрос в другом,как можно было просрать 150 миллиардов профицита и 25 миллиардов золотовалютных резервов Украины после Порошенко и Гройсмана к 1 сентября 2019 года....Порох вор говоритте? Быдло задроченное...
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28.04.2020 10:14 Ответить
Вы искали национальную идею Украины? Читайте, млять!
"По его словам, поступают обращения о помощи в вывозе украинцев на работу в другие страны"
Евробляхеры, смыкайте ряды!
Нарид, шыкуйсь!
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28.04.2020 10:14 Ответить
Хрен с солью доедят и уедут.
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28.04.2020 10:15 Ответить
Они просто уедут, а доедать будут те кто останется.
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28.04.2020 10:59 Ответить
Не терпится зеленой швали испытать на себе гнев народа...Майдан он ведь не за горами...
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28.04.2020 10:16 Ответить
И боюсь, он будет жестокий...по отношению к власти и их преспешникам... Люди уже обучились с 14го...
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28.04.2020 13:28 Ответить
Такие методы быстро сметут ЗЕ - бо колонию устраивать из рабов в Украине народ не позволит
Украина- не Россия
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28.04.2020 10:16 Ответить
Что можно ждать от "Квартала 95"?! Эти неучи надоели до невозможности!
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28.04.2020 10:17 Ответить
Можна подумати ви злодюги комусь колись з простих громадян в чомусь помагали - ви головне не заважайте а люди без вас собі завжди і скрізь крім України яку ви захопили раду дадуть що довели не раз.
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28.04.2020 10:17 Ответить
Были из ЕС переводы по 16 млрд евро в год - ТЕПЕРЬ ДУЛЯ БУДЕТ 😀😀😀
Власть дебилов и идиотов
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28.04.2020 10:17 Ответить
Либо нужно было оставаться там где работали, либо теперь ( для тех кто вернулся и возвращается в период объявленного карантина и особенно после прошествии тех трех дней что озвучил президент для возвращения) есть резон на два года ( или до вакцинирования) наложить выезд за границу. А то как бежать и привозить инфекцию так на "уря", а как что то обратно...
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28.04.2020 10:18 Ответить
вам уже кто то наложил в штаны ?
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28.04.2020 10:46 Ответить
рабов своих не дам никому, рабы такие нужны самому!
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28.04.2020 10:19 Ответить
Лозунг Ахметова и его шестерки Шмыгаля
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28.04.2020 10:21 Ответить
лозунг всех настоящих владельцев феодального надела под названием Украина. не только гудка ахметыча, но и пары десятков прочих каломойских-пинчуков-новинских-порошенков.
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28.04.2020 10:26 Ответить
Ну тогда и деньги в Украину присылать больше никто не будет.
Все ж просто в этом Мире.
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28.04.2020 10:21 Ответить
коли перетягнуть свої родини до себе то й переводи самі собою природньо скінчаться.
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28.04.2020 11:14 Ответить
Брат мой работает в Чехии уже 30 лет,и сюда никогда не вернусь сказал.Стадо идиотов кормить не собираюсь.Говорю Богдан,будь патриотом УРКАины,дай Кучме и его банде хоть 10 крон,задохнется ведь дед...,жлоб не дал и копейки Данилычу....
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28.04.2020 10:22 Ответить
Я знаю уже троих, которые в ЕС официально, и в возвращении в Украину во время эпидеми не видели никакого смысла.

Для меня до сих пор загадка, что расчитывали получить от возвращения те, кто приехал.
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28.04.2020 10:24 Ответить
Просто слишком поздно в той же Польше приняли решение о продлении срока нахождения в стране. Уехали те, кто боялся потом заиметь проблемы с просроченными документами. Кто там на контракте и тем более не временном, так и сидят где сидели.
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28.04.2020 10:41 Ответить
сидять в Україні .а там люди працюють...
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28.04.2020 11:09 Ответить
Там тоже до последнего времени были ограничения в передвижении и люди сидели по домам. Кое где и до сих пор ситуация такая же.
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28.04.2020 11:15 Ответить
Ті заробітчани що повернулись, це переважно Польща і наближені країни. А відтак, це заробітчани з Центральної та решти України. Наші, із Західної на заробітках десятиліттями і осіли у далеких країнах. Таких, як США, Португалія, Іспанія і т.п. Звідти дуже мало хто повернувся, специфіка така. Ти їдеш офіційно, через пару місяців стаєш нелегалом і працюєш роками, десятиліттями поки можеш, бо більше ти туди не заїдеш.
А хто і що сприло масовому заробітчанству в решті України? Безвіз... а за кого ж топили ці заробітчани? За Зєлю... Насолоджуйтесь тупі покидьки.
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28.04.2020 10:24 Ответить
А когда это власти помогали украинцам в трудоустройстве,задачи чинуш - казнокрадство и взяточничество,не нужно нам про это напоминать.
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28.04.2020 10:25 Ответить
"В условиях пандемии любое путешествие - это подвергнуться опасности заболеть, особенно когда это путешествие самолетом", - подчеркнул он. По его словам, сейчас все усилия властей направлены на то, чтобы возвращать украинцев, застрявших за границей.Источник: https://censor.net/n3192006

Но ведь в 98% случаев из возвращают именно самолетами...
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28.04.2020 10:25 Ответить
Якщо і захворіє хто, то допомогу надасть та країна, яка запрошувала на роботу, тому не сильно ваша допомога і потрібна.Моя дочка із зятем вже перехворіли в Польщі ще в жовтні 2019 року і там їх полікували польські лікарі і не залишили без допомоги, а на роботу вже запрошують і всі документи зробили, гроші на дітей вислали за той рік, бо там ставляться до працівників як до людини, а не як до рабів.А ваші погрози до дупи, кожен виживає, як може і шукає кращої долі, яку в Україні не знайдеш уже ніколи, бо тут у владі завжди рвачі та злодюги.Щоб їм те все, що вони гребуть до себе, стало їх могилою і всі плювали на неї.Ще такого тиранства ніхто не бачив, як з нашими політиками та олігархами, прокляті вже перепрокляті українцями, коли вже кара прийде до укрфеодалів?
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28.04.2020 10:26 Ответить
Украина и так особо никогда не помогала своим гражданам, а уж при нынешнем *********** и думать забудьте. Если оно забило на армию и медицину то на заробитчан ему вообще пох ( правда свой анус правительство начнет чухать очень скоро , ибо переводы из за кордона будут выглядеть в виде дули с маком.
P.S. Заробитчане рано или поздно уедут а вот 73% остануться наслаждаться достижениями )))))))) турборежима. Я то почти пенсионерка, но с радостью буду наблюдать за знакомыми голосовавшими которые теперь сидят и начинают потихоньку подвывать
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28.04.2020 10:28 Ответить
Уж если делать, то всех.Вместе.
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28.04.2020 10:31 Ответить
Не треба було допомагать і повертаться... Основна маса цих заробітчан виїжджала в Європу і працювала там нелегально, тому для влади цих країн ці люди - порушники закону. Це не додає авторитету Україні та українцям, в очах представників держав ЕС. Їдучи туди на заробітки, вони вирішують свої власні проблеми, а не проблеми держави... Чому у держави повинна "боліть голова" за них? Чи, як гроші зароблять - так "я сам", держава, не заважай!", а як проблеми - "держава, ти мені повинна!!!" Хороша позиція...
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28.04.2020 10:32 Ответить
Біля мене украінці відбудовують старий будинок , порозмовляв з ними - вони по білому працюють - від польскоі фірми і перевірка раз була - поліція і імміграц. служба - все ок , жодних проблем . На Украіну навіть не збираються повертатись , навпаки повитягували своіх жінок , дітей до Польщі , батькам своім допомагають , кажуть якби не ми то повмирали там чи з голоду чи від хровоб ( бо безкоштовне лікування дорого коштує) . Ось така ******* реальність Украіни та іі дітей.
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28.04.2020 11:20 Ответить
В Украіну (!) - соррі біс попутав )(
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28.04.2020 11:21 Ответить
Я не кажу про цих - ті, що легально працюють, мають право на медичну допомогу в тій державі, де працюють... Вони(чи за них) платять податки в бюджет держави... А який зиск цій державі від "нелегалів"? А я кажу саме про "нелегалів"... А їх - більшість...
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28.04.2020 11:26 Ответить
Я мав на увазі загальну сітуацію в Украіні де масса людей щоб вижити і щось дати дітям ,крім обіцянок , розкидані по всьому світу....і ніхто з влади нічого не робить що б якось переломити цю тенденцію..
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28.04.2020 11:31 Ответить
Я свою думку виклав чітко і детально... У мене випадок був, у практиці: Жила собі жінка. Діти, син і дочка, поїхали у Росію, там оселилися. Все життя жили там... Додому тільки зрідка навідувалися. Жінка постаріла, написала дітям, щоб допомогли, бо садибу не утримає і саму себе обійти важко... Діти перестали спілкуваться.Бабка прийняла квартирантку - татару, вдову з трьома дітьми... Та за нею, як за рідною матір"ю, приглядала... Перед смертю бабка попросила нотаріуса і заповіла дім їй. Як тільки бабка померла, жінка дала телеграми дітям. Діти приїхали через два тижні... (Хоронила татарка). Приїхали і кажуть: Вибирайся з дому, ми будемо спадок продавать...". Ну, в кінці-кінців, "піймали облизня", в суді, і поїхали назад, в Росію...
Те ж саме і з нашими "заробітчанами"...
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28.04.2020 13:17 Ответить
Дуже показова історія..
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28.04.2020 13:36 Ответить
73% идиотов хотели чего-то новенького? Получите сполна.
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28.04.2020 10:33 Ответить
Ничего против заробитчан не имею, но как оказалось, эти "людишки" при полном отсутствии мозгов, продолжают думать только о себе. Сначала позавозили заразу эту в страну ( вспомните случай когда женщина все село заразила с летальными) теперь снова ломятся обратно. А на хер приезжать было? сидите за бугром, раз там так охеренно работается
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28.04.2020 10:34 Ответить
У нас у всех с мозгами невпорядке,30 лет порядок не можем навести.
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28.04.2020 10:43 Ответить
https://censor.net/ua/user/174741 людишки всегда думают о себе. Или ты о многих позаботишься материально ахахаха
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28.04.2020 15:17 Ответить
Даешь железный занавес! А то ишь какие умные - хотят деньги зарабатывать, а кто работать на олигархов за гроши будет?
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28.04.2020 10:35 Ответить
Почему
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28.04.2020 10:36 Ответить
Все что делают власти - это мотивируют народ отсюда сбежать. И как можно дальше. Пока народ притих в связи с закрытием границ. Но это не будет вечно продолжаться. Месяц-другой и что тогда?
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28.04.2020 10:38 Ответить
Никто и не сомневася, что искатели лучшей жизни завезут нам вирус, а потом свалят обратно! Вот только, кто за это ответит, что из за этих искателей лучшей жизни, теперь мы и экономика страны оказались в ж*пе!
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28.04.2020 10:38 Ответить
а раніше допомагала???
Взагалі то, скоро вся Україна поїде на заробітки з такою прицюцюкуватою владою як зараз !
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28.04.2020 10:48 Ответить
В 2019г заробитчане переслали в Украину 16 милиардов долларов,а зтом могут переслать на 5-6 больше,если дать им возможность выехать на зароботки в Европу.Выгодно всем,не надо платить пособие по безроботице или создавая новые рабочие места.Здоровый молодой человек не будет класть брусщатку за 5-6 тыс.гривень,на западе он может сильно не гробясь зароботать 25-35 тыс.гривень.
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28.04.2020 10:49 Ответить
Интересно, здоровый молодой человек за кого голосовал в 2019?
Вполне возможно он из тех кто говорили, писали:
"Проголосую по приколу. Если что-то пойдет не так, смотаюсь в Польшу.
Хоть поржем!".

Теперь ржет, без денег и работы?
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28.04.2020 11:29 Ответить
кулеба - кусок дерьма, предлагавший подать воду на военные базы
москалей в Крыму
кулеба - недрумок, возомнивший себя рабовладельцем
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28.04.2020 10:50 Ответить
Наприклад виставити умови, що обсервація та медичне страхування, за рахунок наймачів робітників, можна було би???
Просто взяти й заборонити можна... Але як людям мешкати без доходів???
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28.04.2020 10:57 Ответить
Да пошли вы нах со своей помощью....- вы сегодня ПАРАЗИТИРУЕТЕ на "Заробитчанах" - так как только по самым скромным расчетам, они ВВОЗЯТ в Украину !!!! 16 000 000 000 $ US ВАЛЮТЫ, !!! ( а это свыше 10 % ВВП Украины !!!!....) - без которой ни один МВФ бы не помог ВСЕЙ yfitq финансовой системе....
Что , слабо сказать, что Украина использует свою РАБОЧУЮ СИЛУ, так как сама внутри не может организовать конкурентноспособные отрасли которые бы зарабатывали ВАЛЮТУ....
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28.04.2020 10:58 Ответить
!00%.Зедебилы! Они даже не стараются этого делать,да и не могут по причине умственного недоразвития.Вот видосик с 20 пробы с зенелохом оманским ,это да.
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28.04.2020 12:48 Ответить
Та ви нікому не допомагаєте навіть дітям,все тільки на словах. Ось наприклад постанова КМУ про "Деякі питання соціальної підтримки сімей з дітьми" прийняту 22 квітня 2020 року .Подивився сьогодні "Урядовий кур'єр" там відсутня згадка про цю постанову.а без офіційного оприлюднення рішення не набирає законної сили.
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28.04.2020 11:03 Ответить
Дивно..
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28.04.2020 11:09 Ответить
Ви бл,,ь хоч не заважайте,клоуни зелені.
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28.04.2020 11:17 Ответить
Что-то не замечал чтобы они раньше помогали.
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28.04.2020 11:38 Ответить
Ага,зато гроші в них просити ,всім своїм сраним кварталом перші біжете.
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28.04.2020 11:50 Ответить
Зедебил,а кто деньги будет присылать в Украину?За прошлый год 16 миллиардов заробитчане перевели в Украину! Это больше чем вся зедебильная власть ,ззаработала в бюджет!
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28.04.2020 12:45 Ответить
"правительство Украины руководствуется соображениями безопасности и здоровья граждан" - а если граждане желают выехать , почему вы их лишаете этого права !!? Позвольте гражданам самим решать !!!
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28.04.2020 13:24 Ответить
Допомагати і не треба. Тільки не заважайте. Просто відкрийте консульства та візові центри, коли Європа відкриє кордони.
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28.04.2020 16:38 Ответить
 
 