Украина не будет помогать заробитчанам выезжать на работу в другие страны, - Кулеба
Украинские власти не будут помогать мигрантам выезжать в другие страны до улучшения ситуации с пандемией коронавируса.
Об этом сегодня на брифинге заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
По его словам, поступают обращения о помощи в вывозе украинцев на работу в другие страны, но правительство Украины руководствуется соображениями безопасности и здоровья граждан.
"В условиях пандемии любое путешествие - это подвергнуться опасности заболеть, особенно когда это путешествие самолетом", - подчеркнул он. По его словам, сейчас все усилия властей направлены на то, чтобы возвращать украинцев, застрявших за границей.
"Поэтому на этом фоне нелогично выглядит параллельно организовывать массовые чартеры на вывоз украинцев в страны, где продолжается пандемия в той или иной мере интенсивности", - отметил он.
При этом украинская сторона понимает потребность в работниках у стран-партнеров. "Мы будем готовы пересмотреть эту позицию в контексте смены ситуации с пандемией коронавируса", - добавил он.
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У людей есть возможность денег заработать, так их заставляют у нас без денег сидеть, либо работать за еду (по сравнению с зп в Европе). А даже если они заболеют во время полета, то никак не повлияют на эпидемиологическую ситуацию в нашей стране, будут болеть в Европе
Правильно, пусть подыхают тут с голоду, ведь работы дома нет и не будет.
НУ неймется власти организовать Майдан - столько народа без работы
Об этом, как пишет ERR, рассказал во вторник , 28 апреля, посол Эстонии в Киеве Каймо Кууск. По его словам, Финляндия хотела ввезти сезонных работников, в общей сложности 14 тысяч человек.
Были долгие переговоры, и в конце концов Финляндии удалось уговорить Украину. Однако после доставки первых 200 человек в Хельсинки правительство Украины приостановило дальнейшие чартерные рейсы, и сезонных работников больше за границу не выпускают, - пояснил Кууск, добавив, что уехать можно, если в конкретной стране ЕС есть родня. Наземные пункты пропуска позволяют выехать в Польшу, Румынию, Венгрию, Словакию.
Напомним, недавно в Финляндию отправился чартерный рейс из Украины с двумя сотнями наших граждан для сезонных работ.
При этом накануне премьер-министр https://fbc.net.ua/news/ekonomika/v-mae-ukrainskoe-pravitelstvo-obeshhaet-sozdat-polmilliona-rabochih-mest/ Денис Шмыгаль рассказал о планах оставить украинских заробитчан в стране, обещая создать 500 тысяч рабочих мест.
Недаром из Ахметовского гнезда - Ахметов угробил Донбасс своими концлагерными правилами , где рабы на него молились и молятся
Вот теперь жти правила решили перенести на всех свободных украинуев
Об этом в эфире польского канала TVP заявил президент польской службы персонала промышленников Кшиштоф Инглот.
Так, в Польше наблюдается острая нехватка людей для работы в сельском хозяйстве. Фермеры не смогут собрать урожай без сезонных рабочих, которые обычно приезжали из Украины.
«Мы хотим перевезти первых 200 человек из Украины на фабрики во Вроцлав»,- сказал Инглот.
По его данным, в Германии фермеры уже привезли сезонных рабочих из Румынии. А в Польше скоро созреют спаржа и клубника, на сбор которых в стране не хватит рабочих рук. Несмотря на то, что организация чартеров требует значительных средств, альтернатива потерять урожай - намного хуже.
Т.е. по мнению Зеленского как своровать с бюджета за менее чем 120 млрд грн это нормально, можно просто поменять пару новых ли на других лиц. А как обычному человеку перечислить 5001 грн это уже не понятно откуда такие деньги, нужно эту мелочь обложить налогом.
Могу сказать одно, Зе зробыв население Украины ще раз
А в Украине власть только ворует- борьба с коррупционерами не ведётся- пример ДЕЛО ЕРМАКА
"По его словам, поступают обращения о помощи в вывозе украинцев на работу в другие страны"
Евробляхеры, смыкайте ряды!
Нарид, шыкуйсь!
Украина- не Россия
Власть дебилов и идиотов
Все ж просто в этом Мире.
Для меня до сих пор загадка, что расчитывали получить от возвращения те, кто приехал.
А хто і що сприло масовому заробітчанству в решті України? Безвіз... а за кого ж топили ці заробітчани? За Зєлю... Насолоджуйтесь тупі покидьки.
Но ведь в 98% случаев из возвращают именно самолетами...
P.S. Заробитчане рано или поздно уедут а вот 73% остануться наслаждаться достижениями )))))))) турборежима. Я то почти пенсионерка, но с радостью буду наблюдать за знакомыми голосовавшими которые теперь сидят и начинают потихоньку подвывать
Те ж саме і з нашими "заробітчанами"...
Взагалі то, скоро вся Україна поїде на заробітки з такою прицюцюкуватою владою як зараз !
Вполне возможно он из тех кто говорили, писали:
"Проголосую по приколу. Если что-то пойдет не так, смотаюсь в Польшу.
Хоть поржем!".
Теперь ржет, без денег и работы?
москалей в Крыму
кулеба - недрумок, возомнивший себя рабовладельцем
Просто взяти й заборонити можна... Але як людям мешкати без доходів???
Что , слабо сказать, что Украина использует свою РАБОЧУЮ СИЛУ, так как сама внутри не может организовать конкурентноспособные отрасли которые бы зарабатывали ВАЛЮТУ....