Украина не будет помогать заробитчанам выезжать на работу в другие страны, - Кулеба

Украинские власти не будут помогать мигрантам выезжать в другие страны до улучшения ситуации с пандемией коронавируса.

Об этом сегодня на брифинге заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

По его словам, поступают обращения о помощи в вывозе украинцев на работу в другие страны, но правительство Украины руководствуется соображениями безопасности и здоровья граждан.

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"В условиях пандемии любое путешествие - это подвергнуться опасности заболеть, особенно когда это путешествие самолетом", - подчеркнул он. По его словам, сейчас все усилия властей направлены на то, чтобы возвращать украинцев, застрявших за границей.

"Поэтому на этом фоне нелогично выглядит параллельно организовывать массовые чартеры на вывоз украинцев в страны, где продолжается пандемия в той или иной мере интенсивности", - отметил он.

При этом украинская сторона понимает потребность в работниках у стран-партнеров. "Мы будем готовы пересмотреть эту позицию в контексте смены ситуации с пандемией коронавируса", - добавил он.

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