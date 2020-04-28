СБУ разоблачила более 240 человек, которые распространяли фейки спецслужб РФ, заблокировано 2 тыс. интернет-сообществ

Служба безопасности Украины системно прекращает попытки использования спецслужбами РФ сети Интернет для пропаганды сепаратизма и раздувания паники вокруг коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По состоянию на 28 апреля киберспециалисты Службы разоблачили уже 241 интернет-агитатора, которые распространяли различные фейки о COVID-19. Заблокировано более 2000 интернет-сообществ с общей аудиторией почти 900 000 пользователей.

Оперативники спецслужбы установили, что 11 из обнаруженных агитаторов действовали по заданию российской стороны. В отношении них СБУ начала уголовные производства за действия, направленные на посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти (ст. 109 и 110 Уголовного кодекса Украины). Такие агитаторы "работали" в Киеве, Одессе, Днепре, Львове, Херсоне, Полтаве, Кропивницкому и Конотопе.



Инфографика: сайт СБУ

В частности, жительнице Конотопа сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

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Женщина в одной из запрещенных в Украине социальных сетей распространяла призывы к изменению конституционного строя в нашем государстве и поддерживала идею создания так называемой "Новороссии". Она также активно распространяла ложную информацию о глобальной пандемии. Интернет-агитаторше грозит лишение свободы сроком от 3 до 5 лет.

По материалам СБУ Национальной полицией уже составлено более 100 административных протоколов за распространение ложных слухов, которые могут вызвать панику или нарушение общественного порядка, в рамках статьи 173-1 КУоАП.

Служба безопасности Украины напоминает об уголовной и административной ответственности за сознательную дестабилизацию ситуации, в том числе и через интернет.

"В очередной раз призываем интернет-пользователей быть бдительными и уделять особое внимание безопасности в сети, доверять лишь информации из официальных источников", - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее председатель СБУ Иван Баканов внес в Совет национальной безопасности и обороны Украины предложения продлить санкции в отношении российских соцсетей "Одноклассники" и "ВКонтакте", а также других веб-ресурсов РФ.