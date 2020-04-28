СБУ разоблачила более 240 человек, которые распространяли фейки спецслужб РФ, заблокировано 2 тыс. интернет-сообществ
Служба безопасности Украины системно прекращает попытки использования спецслужбами РФ сети Интернет для пропаганды сепаратизма и раздувания паники вокруг коронавируса.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По состоянию на 28 апреля киберспециалисты Службы разоблачили уже 241 интернет-агитатора, которые распространяли различные фейки о COVID-19. Заблокировано более 2000 интернет-сообществ с общей аудиторией почти 900 000 пользователей.
Оперативники спецслужбы установили, что 11 из обнаруженных агитаторов действовали по заданию российской стороны. В отношении них СБУ начала уголовные производства за действия, направленные на посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти (ст. 109 и 110 Уголовного кодекса Украины). Такие агитаторы "работали" в Киеве, Одессе, Днепре, Львове, Херсоне, Полтаве, Кропивницкому и Конотопе.
В частности, жительнице Конотопа сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.
Женщина в одной из запрещенных в Украине социальных сетей распространяла призывы к изменению конституционного строя в нашем государстве и поддерживала идею создания так называемой "Новороссии". Она также активно распространяла ложную информацию о глобальной пандемии. Интернет-агитаторше грозит лишение свободы сроком от 3 до 5 лет.
По материалам СБУ Национальной полицией уже составлено более 100 административных протоколов за распространение ложных слухов, которые могут вызвать панику или нарушение общественного порядка, в рамках статьи 173-1 КУоАП.
Служба безопасности Украины напоминает об уголовной и административной ответственности за сознательную дестабилизацию ситуации, в том числе и через интернет.
"В очередной раз призываем интернет-пользователей быть бдительными и уделять особое внимание безопасности в сети, доверять лишь информации из официальных источников", - говорится в сообщении.
Напомним, что ранее председатель СБУ Иван Баканов внес в Совет национальной безопасности и обороны Украины предложения продлить санкции в отношении российских соцсетей "Одноклассники" и "ВКонтакте", а также других веб-ресурсов РФ.
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Але, скоріш, тому, що виконали свою роботу: «Кто угодно, только не Порошенко !»
То есть призывала перейти к первобытно-общинному строю или феодальному?
... которые распространяли различные фейки о COVID-19.
Хоть бы один фейк где-нибудь найти.. Как вообще может быть фейк о вирусе???
И да! Означенная Вами методика --- единственно правильная... а то многие считают, почти как сказал поэт --- "І мертвих, і живих, і ненароджених"...
пока на сегодняшний день --- а данные есть уже больше, чем по миллиону человек --- смертность в мире 20%... уже не 25% , как раньше, и то хорошо, что уменьшается....
И именно их мнение является "Истиной"
У тебя задача нагнетать и пугать?
Такое ощущение что ты не от мира сего.
Пока, тролль, надоел.
https://censor.net/user/467358 ответил на https://censor.net/comments/locate/3192031/019214f9-64f1-71fb-ac94-5ef3bd193aca в теме https://censor.net/news/3192031/v_restorane_prohodyat_lichnye_vstrechi_eto_takoyi_shtab_sluga_naroda_tischenko_obyasnil_pochemu_ego
Ну то что ты убогий умишком я знал и до этого. Мог бы и не отвечать!
https://censor.net/comments/locate/3192031/019214f9-64f3-70ef-b3eb-119850321c45 https://censor.net/comments/locate/3192031/019214f9-64f3-70ef-b3eb-119850321c45 Мне нравится
не банили, благородный ты наш?
замороженном конфликте на планете Земля, есть "след" паРаши, этих следов - уже
больше десятка. Территория, где отпечатался след рашистского сапога- изолируется
и прекращает развиваться. Оставлять эти «следы»» позволяли и позволяют паРаше те природные ресурсы и углеводородные деньги,
которые «мировые лидеры» любезно рисканули разрешить заработать обычным ворам,
чекистам и гопникам, снова поверив в то , что они пустят их на собственное
развитие и очеловечивание. Единственный способ лишить паРашу ресурсов и
приблизить её к мирному (контролируемому) развалу - обесценить стоимость всех её ресурсов
и прекратить покупать всю её продукцию. тчк.
В Україні, ГРИВНІ.