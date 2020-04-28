Иран опроверг заявление своего депутата о том, что за сбитие "Боинга" никто не понесет ответственности, - Кулеба

Глава МИД Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с иранским коллегой, обсуждали черные ящики и вопросы компенсаций.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LIGA.net".

"Не было попытки Ирана (уйти от ответственности. - Ред.), была попытка одного иранского политика, члена парламента, заявить, что никто не наказан за то, что произошло, и вообще - молодцы, что сбили украинский самолет. Эта попытка была официально опровергнута моим коллегой, министром иностранным дел Ирана, во время нашего вчерашнего разговора", - подчеркнул Кулеба.

По его словам, это был первый телефонный разговор между главами МИД двух стран, в его ходе обсуждались два ключевых вопроса.

Первый - каким образом "черные ящики" с борта МАУ окажутся в Украине и каким образом будет происходить их расшифровка.

Второй - министры подробно обсудили вопросы компенсаций с точки зрения формирования необходимых для этого юридических подходов.

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По словам Кулебы, переговорный процесс еще продолжается, поэтому он не стал раскрывать подробности, но заверил, что цель Украины - восстановление справедливости: установить все обстоятельства случившегося, привлечь виновных к ответственности и добиться выплаты всех компенсаций родственникам жертв.

Ранее сообщалось, что иранский депутат, член комиссии по вопросам законодательства юстиции парламента Хассан Норузи заявил, что за сбитие украинского пассажирского самолета МАУ под Тегераном никого не арестовывали, что противоречит официальным заявлениям властей страны.

Самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

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