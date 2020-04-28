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Новости Крушение самолета МАУ в Иране
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Иран опроверг заявление своего депутата о том, что за сбитие "Боинга" никто не понесет ответственности, - Кулеба

Иран опроверг заявление своего депутата о том, что за сбитие

Глава МИД Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с иранским коллегой, обсуждали черные ящики и вопросы компенсаций.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LIGA.net".

"Не было попытки Ирана (уйти от ответственности. - Ред.), была попытка одного иранского политика, члена парламента, заявить, что никто не наказан за то, что произошло, и вообще - молодцы, что сбили украинский самолет. Эта попытка была официально опровергнута моим коллегой, министром иностранным дел Ирана, во время нашего вчерашнего разговора", - подчеркнул Кулеба.

По его словам, это был первый телефонный разговор между главами МИД двух стран, в его ходе обсуждались два ключевых вопроса.

Первый - каким образом "черные ящики" с борта МАУ окажутся в Украине и каким образом будет происходить их расшифровка.

Второй - министры подробно обсудили вопросы компенсаций с точки зрения формирования необходимых для этого юридических подходов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина настаивает на возвращении черных ящиков сбитого в Иране самолета МАУ, - Кулеба

По словам Кулебы, переговорный процесс еще продолжается, поэтому он не стал раскрывать подробности, но заверил, что цель Украины - восстановление справедливости: установить все обстоятельства случившегося, привлечь виновных к ответственности и добиться выплаты всех компенсаций родственникам жертв.

Ранее сообщалось, что иранский депутат, член комиссии по вопросам законодательства юстиции парламента Хассан Норузи заявил, что за сбитие украинского пассажирского самолета МАУ под Тегераном никого не арестовывали, что противоречит официальным заявлениям властей страны.

Самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина не будет помогать заробитчанам выезжать на работу в другие страны, - Кулеба

Автор: 

Иран (1831) Кулеба Дмитрий (2880)


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Да вертят вас. Прожаривают то с одной стороны, то с другой...
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28.04.2020 10:48 Ответить
тоже мне клоуньі
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28.04.2020 10:49 Ответить
кулеба - скот , заявлявший, что боинг упал из за взрыва двигателя ,
кулеба - грязное брехло
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28.04.2020 10:52 Ответить
У нас "короновирус".С боингами потом разберемся,через 4 года.
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28.04.2020 10:55 Ответить
Персы порядочные.заплатят сполна.но все же стоит напрячь их ускорить этот процесс.все так быстро меняется в этом мире.
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28.04.2020 10:58 Ответить
ответственность - это в угол поставят?
а как насчет жизней не винных людей?
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28.04.2020 12:01 Ответить
Да.
4 місяці не вистачило щоб обговорити "юридичні питання"
Віримо.
І так у всіх справах де ЗЕ-влада за щось бралася.
Всюди лайно у вуха.
І ці люди, що розбазарювали бюджет на свої зарплати сміють щось казати про високі зарплати інших чиновників часів Порошенка у яких дійсно були результати.
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28.04.2020 15:03 Ответить
 
 