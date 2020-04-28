Ресторатор Федотенков о работе ресторана "слуги народа" Тищенко: После этого считаю карантин аннулированным. Открываю летние террасы

После того, как выяснилось, что заведение нардепа от СН Николая Тищенко работает, несмотря на карантин, можно считать карантинные меры аннулированными и возобновлять работу заведений общественного питания.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал совладелец сети ресторанов Tarantino family Дмитрий Федотенков, передает Цензор.НЕТ.

"Посмотрел расследование Бигуса. Про то, как проигранный ресторатор, но очевидно очень влиятельный госдеятель, пирует во время чумы. И, пользуясь поддержкой влиятельных друзей во власти, открывает ресторан "Велюр". Ни страха, ни чести, ни совести. Когда вся отрасль положена на лопатки и владельцев кофеен штрафуют за кофе навынос. Считаю, что с сегодняшнего дня карантин в предложенном правительством варианте аннулирован. С завтрашнего дня я открываю летние террасы ряда заведений. Как человек уважающий закон, буду платить по 17 тыс. грн штрафа. И в отличие от Тищенко соблюдать нормы безопасности всеми доступными способами - маски, дистанция, дезинфекция и хорошее настроение. Жду в гости всех и даже Тищенко. Здоровья и приятного аппетита!" - заявил он.

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