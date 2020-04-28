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Новости Коронавирус и карантин
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Ресторатор Федотенков о работе ресторана "слуги народа" Тищенко: После этого считаю карантин аннулированным. Открываю летние террасы

Ресторатор Федотенков о работе ресторана

После того, как выяснилось, что заведение нардепа от СН Николая Тищенко работает, несмотря на карантин, можно считать карантинные меры аннулированными и возобновлять работу заведений общественного питания.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал совладелец сети ресторанов Tarantino family Дмитрий Федотенков, передает Цензор.НЕТ.

"Посмотрел расследование Бигуса. Про то, как проигранный ресторатор, но очевидно очень влиятельный госдеятель, пирует во время чумы. И, пользуясь поддержкой влиятельных друзей во власти, открывает ресторан "Велюр". Ни страха, ни чести, ни совести. Когда вся отрасль положена на лопатки и владельцев кофеен штрафуют за кофе навынос. Считаю, что с сегодняшнего дня карантин в предложенном правительством варианте аннулирован. С завтрашнего дня я открываю летние террасы ряда заведений. Как человек уважающий закон, буду платить по 17 тыс. грн штрафа. И в отличие от Тищенко соблюдать нормы безопасности всеми доступными способами - маски, дистанция, дезинфекция и хорошее настроение. Жду в гости всех и даже Тищенко. Здоровья и приятного аппетита!" - заявил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ресторан "слуги народа" Тищенко в центре Киева принимает ВИП-гостей, не взирая на карантин, - СМИ. ВИДЕО

Ранее выяснилось, что ресторан "слуги народа" Тищенко в центре Киева принимает ВИП-гостей, невзирая на карантин.

Ресторатор Федотенков о работе ресторана слуги народа Тищенко: После этого считаю карантин аннулированным. Открываю летние террасы 01

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карантин (16729) рестораны (279) Тищенко Николай (337) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+80
Ресторатор Федотенков о работе ресторана "слуги народа" Тищенко: После этого считаю карантин аннулированным. Открываю летние террасы - Цензор.НЕТ 1170
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28.04.2020 11:01 Ответить
+55
Ресторатор Федотенков про роботу ресторану "слуги народу" Тищенка: Після цього вважаю карантин анульованим. Відкриваю літні тераси - Цензор.НЕТ 9022
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28.04.2020 11:14 Ответить
+48
Слуги народа они такие, себе бабло , а другим домашний арест и истерия!
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28.04.2020 10:54 Ответить
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Страница 2 из 2
- у вас рестораны горели ?
- нет
- будут
https://www.youtube.com/watch?v=p29ksSAZtDY
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28.04.2020 11:37 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=p29ksSAZtDY
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28.04.2020 11:37 Ответить
умник, тищенко єто скажи
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29.04.2020 10:27 Ответить
2 мая сказали и ещё зелени скажем, не беспокойся
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03.05.2020 01:49 Ответить
....опачки ответочка прилетела)....кстати чуть выше с марио! тажа ситуация. бигус ау?!
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28.04.2020 11:38 Ответить
Это в стиле "Ахметов нарушает закон (крадет) - а мне почему нельзя" и "Тут на газоне все паркуются - и я тоже буду, сначала делайте замечание им!"
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28.04.2020 11:38 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=p29ksSAZtDY у вас рестораны горели ?
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28.04.2020 11:39 Ответить
Велюр в трасте. Тищенко ничего (кроме бабок) не имеет
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28.04.2020 11:42 Ответить
а в нем открыт ломбард розумкова. Вот и все решение вопроса
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28.04.2020 11:44 Ответить
где банды жон национальных..тоже в коронтине сидят уууу придатели и унсо где и тягнибоковская зараза проститутка..все предатели ковидные
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28.04.2020 11:45 Ответить
Подход не правильный, в стиле, если кто-то нарушает, то я тоже буду нарушать. Нужно сосредоточиться на наказании Тищенко за нарушение карантина, а не всем остальным начать нарушать его. Или начать кампанию по официальной отмене карантина, по шведской модели, к примеру.
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28.04.2020 12:02 Ответить
Правильно, нужно отменять карантин. Но пока не будет подсрачника от граждан, больших и малых, никто и пальцем не пошевельнет.
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28.04.2020 22:30 Ответить
Якщо можна одному, значить, можна усім.
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28.04.2020 12:08 Ответить
"что позволено Юпитеру - не позволено быку" (С)
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28.04.2020 16:18 Ответить
Миколі можна, він же слуга наріду.
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28.04.2020 12:11 Ответить
тищенко самый дурной из слуг урода. Просто эталон дебелизма.
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28.04.2020 12:12 Ответить
он просто чаще виступает
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29.04.2020 10:28 Ответить
Никаких иллюзий по поводу зеленского мусора больше не осталось.
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28.04.2020 13:05 Ответить
Тищенко такое же мурло как и Шкиряк
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28.04.2020 15:23 Ответить
Из-за того, что у некоторых инфантильных украинцев были иллюзии, страна и вляпалась в это
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28.04.2020 15:22 Ответить
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