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Новости Коронавирус и карантин
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43% украинцев считают, что ситуация с COVID-19 в стране ухудшается, 15% - что улучшается, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

43% украинцев считают, что ситуация с COVID-19 в стране ухудшается, 15% - что улучшается, - опрос

Чем чаще люди следят за новостями, тем больше у них уверенность, что ситуация с коронавирусом ухудшается.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг".

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 1200 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%. Сроки проведения: 24-25 апреля 2020.

Согласно данным опроса 68% часто следят за новостями о коронавирусе, 19% делают это иногда, 9% - редко. 5% вообще не интересуются такими новостями.

43% опрошенных украинцев считают, что ситуация с коронавирусом в Украине ухудшается, 33% - что не меняется. Лишь 15% считают, что она улучшается. Чем чаще люди следят за новостями, тем больше у них уверенность, что ситуация с коронавирусом ухудшается.

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43% украинцев считают, что ситуация с COVID-19 в стране ухудшается, 15% - что улучшается, - опрос Рейтинга 01
43% украинцев считают, что ситуация с COVID-19 в стране ухудшается, 15% - что улучшается, - опрос Рейтинга 02

Автор: 

карантин (16729) опрос (2857) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
73% вообще*считали*,что хуже не будет и как теперь к их мнению относиться?
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28.04.2020 11:00 Ответить
+5
А к чему сей опрос? На что он влияет? Ну можно еще провести опрос "есть ли жизнь на Марсе"? КПД тот же самый.
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28.04.2020 11:12 Ответить
+4
42% адекватных,это всиляет надежду.😎
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28.04.2020 11:04 Ответить
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73% вообще*считали*,что хуже не будет и как теперь к их мнению относиться?
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28.04.2020 11:00 Ответить
"Прикалываться"
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28.04.2020 11:05 Ответить
в Черновцах точно ухудшается. у нас только врачей по области около 200 уже заболело
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28.04.2020 11:01 Ответить
"43% украинцев" любят смотреть зомбоящик.
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28.04.2020 11:03 Ответить
58%
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28.04.2020 11:05 Ответить
Точно.43% украинцев считают, что ситуация с COVID-19 в стране ухудшается, 15% - что улучшается, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 6342
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28.04.2020 11:06 Ответить
42% адекватных,это всиляет надежду.😎
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28.04.2020 11:04 Ответить
Вернись к статье и прочти, тупое.
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28.04.2020 11:22 Ответить
Я, бы, сказал - ухудшается с положительной динамикой.
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28.04.2020 11:06 Ответить
А при чем тут мнение биомассы ? Оно сформировано на основе статистики какую рисуют сми и власть !!! Тут вопрос жизни и смерти,за снятие карантина и возможное увеличение смертей,потом придется отвечать не зависимо от соцопроса ! Просто зеленая власть у нас привыкла перекладывать все на кого то,в конце концов на простых граждан,а тут надо самим мозг включить и ответственность взять!
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28.04.2020 11:07 Ответить
Включить мозг,это хорошая рекомендация.
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28.04.2020 11:19 Ответить
А к чему сей опрос? На что он влияет? Ну можно еще провести опрос "есть ли жизнь на Марсе"? КПД тот же самый.
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28.04.2020 11:12 Ответить
дебильные вопросы ,так же ,как и все брехливые подтасовочные рейтинги
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28.04.2020 11:21 Ответить
Соотношение 1 к 3 И не удивительно , данные на 8,04 заразившихся 1668 данные на 28,04 заразившихся 9410. При ограниченном количестве тестируемых, можно только догадываться какие же на самом деле цифры.
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28.04.2020 11:24 Ответить
Якщо ситуацію з поширенням коронавірусу в країні визначають не епідеміологи, а соціологи, то це означає, що реформа санепідслужби вдалася і жалюгідні потуги реваншистів їй не зашкодять. Вже сам факт проведення такого опитування, а надто ж його результат, красномовно засвідчують - Наша Епідемія почувається добре і її впевненому розвитку нічого серйозно не загрожує.
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28.04.2020 11:43 Ответить
А сколько % считает шо "Корона" лохотрон мирового масштаба?
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28.04.2020 11:54 Ответить
Всі чухраїнці, плоскоземці, плоскостопці та любителі покататиться на трактрі Лукашенка...
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28.04.2020 13:40 Ответить
Вот это тебя плющит! Еще "белое братство "вспомни.
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28.04.2020 19:19 Ответить
Таких звиздунів-конспіролухів, як ти, Коля, у пристойних соцмережах зараз банять нах. При чому не тільки ольгінських, а й своїх плоскомозких плоскоземців.
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28.04.2020 19:50 Ответить
Зачем на самолете гирокомпас,если он летит по "шарообразной" Земле?Ведь каждую минуту его надо корректировать,а то самолет улетит в космос
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28.04.2020 20:24 Ответить
Статистика та прогнози від The Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) з Вашингтона:
Чехія - населення 10,6 мільйона: Швеція - населення 10,3 мільйона.
Порівняння ситуації станом на 24 квітня:
43% українців вважають, що ситуація з COVID-19 у країні погіршується, 15% - що поліпшується, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 8556

Інститут подає детальнішу статистику та прогнози лише для "западних созніков", тому немає їх ні для Білорусі, ні для Південної Кореї, де спалах епідемії, спровокований "служитєлямі культа" два місяці тому викликав занепокоєння (та інтерес) в усьому світі.

Білорусь також має близько десятимільйонне населення, але за кількістю виявлених випадків коронавіруса 50+мільйонну Південну Корею вже обставила і впевнено відривається, набираючи темпи. Корейцям, як і чехам, наразі вдалося зупинити розвиток епідемії. Корейці у наших коронаоптимістів викликали особливе захоплення через те, що не запровадили глухого лохдауну. Це, однак, не означає, що там не було ніяких обмежень - вони були і залишаються (у корейців був свій "ухань", коронасектантів вони виловили та засадили в глухий карантин, а "святих отців", притягли до відповідальності, і їм тепер світять чималі тюремні терміни). Але ті обмеження були не такими тотальними, як у Чехії. Витренована "військовими режимами" решта населення просто чемно дотримувалася "рекомендацій" і ходила в масках, зберігаючи "соціальну дистанцію", без законодавчих розпоряджень, як у Чехії. Важливим фактором стало й те, що корейцям було неважко закрити кордони. Сухопутний у них і так добряче закритий, а всі решту вони або самі заткнули, або це зробили від них. Чехам у цьому плані було складніше, але вони, схоже, таки впоралися і тепер потроху розморожують економіку.

Інша справа шведи - тамтешні коронаоптимісти вирішили піти шляхом брекситанських. Ну, і мають закономірний результат: пік епідемії там очікується наприкінці травня, а прогнозована кількість жертв вже вдруге переглядається у сторону збільшення: ще яких тижнів два тому прогноз був на рівні шести тисяч, потім підвищився до десяти, а від учора там фігурує цифра 14 608 на початок серпня. І уряд починає потроху скігліті та виправдовуватися. При чому, не можна сказати, що у Швеції не було зовсім ніяких обмежень - спершу там заборонили заходи з участю більше п'ятисот чоловік, потім ця цифра сповзла до п'ятидесяти, а решта були "рекомендаціями", яких шведи чемно дотримувалися... поки не потепліло.
Тепер бадьорих фото зі шведських кав'ярень буде значно менше, бо власті погрожують закривати ті з них, які не виконуватимуть "рекомендацій" і не забезпечуватимуть дотримання "соціальної дистанції". Далі буде... Бо у Швеції вже сьогодні кількість випадків більш, як удвічі перевищує чеські показники, і майже удвічі південнокорейські. За минулу добу там виявлено відповідно 4 та 14 нових інфікованих, а хоч після того, як шведів шугнули, кількість нових випадків там зменшилася, то їхній крунурвіірус не відстає від нашого. А білоруський обскакав їх обох (+919 випадків) і Білорусь вже випередила Польщу, відстаючи від неї лише за кількістю жертв, що також не надовго... Але якщо шведській статистиці ще якось можна довіряти, то білоруській, а тим паче нашій (з врахуванням кількості проведених тестів) вже навряд. Тут місце для прогнозів залишилось тільки для політолухів та соціолухів.
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28.04.2020 13:07 Ответить
Не минуло кількох днів, як миздобутки шведськуого лохдауну помітили вже й за океаном:
https://edition.cnn.com/2020/04/28/europe/sweden-coronavirus-lockdown-strategy-intl/index.html

43% українців вважають, що ситуація з COVID-19 у країні погіршується, 15% - що поліпшується, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 1430
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28.04.2020 20:00 Ответить
Украинцы(и не только)-вас разводят.
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28.04.2020 19:21 Ответить
 
 