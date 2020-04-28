43% украинцев считают, что ситуация с COVID-19 в стране ухудшается, 15% - что улучшается, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА
Чем чаще люди следят за новостями, тем больше у них уверенность, что ситуация с коронавирусом ухудшается.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг".
Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 1200 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%. Сроки проведения: 24-25 апреля 2020.
Согласно данным опроса 68% часто следят за новостями о коронавирусе, 19% делают это иногда, 9% - редко. 5% вообще не интересуются такими новостями.
43% опрошенных украинцев считают, что ситуация с коронавирусом в Украине ухудшается, 33% - что не меняется. Лишь 15% считают, что она улучшается. Чем чаще люди следят за новостями, тем больше у них уверенность, что ситуация с коронавирусом ухудшается.
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Чехія - населення 10,6 мільйона: Швеція - населення 10,3 мільйона.
Порівняння ситуації станом на 24 квітня:
Інститут подає детальнішу статистику та прогнози лише для "западних созніков", тому немає їх ні для Білорусі, ні для Південної Кореї, де спалах епідемії, спровокований "служитєлямі культа" два місяці тому викликав занепокоєння (та інтерес) в усьому світі.
Білорусь також має близько десятимільйонне населення, але за кількістю виявлених випадків коронавіруса 50+мільйонну Південну Корею вже обставила і впевнено відривається, набираючи темпи. Корейцям, як і чехам, наразі вдалося зупинити розвиток епідемії. Корейці у наших коронаоптимістів викликали особливе захоплення через те, що не запровадили глухого лохдауну. Це, однак, не означає, що там не було ніяких обмежень - вони були і залишаються (у корейців був свій "ухань", коронасектантів вони виловили та засадили в глухий карантин, а "святих отців", притягли до відповідальності, і їм тепер світять чималі тюремні терміни). Але ті обмеження були не такими тотальними, як у Чехії. Витренована "військовими режимами" решта населення просто чемно дотримувалася "рекомендацій" і ходила в масках, зберігаючи "соціальну дистанцію", без законодавчих розпоряджень, як у Чехії. Важливим фактором стало й те, що корейцям було неважко закрити кордони. Сухопутний у них і так добряче закритий, а всі решту вони або самі заткнули, або це зробили від них. Чехам у цьому плані було складніше, але вони, схоже, таки впоралися і тепер потроху розморожують економіку.
Інша справа шведи - тамтешні коронаоптимісти вирішили піти шляхом брекситанських. Ну, і мають закономірний результат: пік епідемії там очікується наприкінці травня, а прогнозована кількість жертв вже вдруге переглядається у сторону збільшення: ще яких тижнів два тому прогноз був на рівні шести тисяч, потім підвищився до десяти, а від учора там фігурує цифра 14 608 на початок серпня. І уряд починає потроху скігліті та виправдовуватися. При чому, не можна сказати, що у Швеції не було зовсім ніяких обмежень - спершу там заборонили заходи з участю більше п'ятисот чоловік, потім ця цифра сповзла до п'ятидесяти, а решта були "рекомендаціями", яких шведи чемно дотримувалися... поки не потепліло.
Тепер бадьорих фото зі шведських кав'ярень буде значно менше, бо власті погрожують закривати ті з них, які не виконуватимуть "рекомендацій" і не забезпечуватимуть дотримання "соціальної дистанції". Далі буде... Бо у Швеції вже сьогодні кількість випадків більш, як удвічі перевищує чеські показники, і майже удвічі південнокорейські. За минулу добу там виявлено відповідно 4 та 14 нових інфікованих, а хоч після того, як шведів шугнули, кількість нових випадків там зменшилася, то їхній крунурвіірус не відстає від нашого. А білоруський обскакав їх обох (+919 випадків) і Білорусь вже випередила Польщу, відстаючи від неї лише за кількістю жертв, що також не надовго... Але якщо шведській статистиці ще якось можна довіряти, то білоруській, а тим паче нашій (з врахуванням кількості проведених тестів) вже навряд. Тут місце для прогнозів залишилось тільки для політолухів та соціолухів.
https://edition.cnn.com/2020/04/28/europe/sweden-coronavirus-lockdown-strategy-intl/index.html