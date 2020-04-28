Мы не можем заставлять выполнять свои рекомендации, страны сами решают, - глава ВОЗ о борьбе с коронавирусом

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что ВОЗ может только давать рекомендации, а решение о том, воспользоваться ими или нет, страны принимают самостоятельно.

Об этом сообщается в Twitter ВОЗ, передает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что у ВОЗ нет полномочий, чтобы заставлять выполнять свои рекомендации.

По его словам, ВОЗ еще с 30 января призывала страны готовится к массовому тестированию населения, лечению и изоляции каждого пациента с коронавирусом, "но не все последовали этим рекомендациям".

"Мы будем продолжать давать советы, основанные на науке и фактических данных, а страны будут решать, принимать их или нет", - отметил Гебреисус.

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