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Новости Коронавирус и карантин
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Мы не можем заставлять выполнять свои рекомендации, страны сами решают, - глава ВОЗ о борьбе с коронавирусом

Мы не можем заставлять выполнять свои рекомендации, страны сами решают, - глава ВОЗ о борьбе с коронавирусом

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что ВОЗ может только давать рекомендации, а решение о том, воспользоваться ими или нет, страны принимают самостоятельно.

Об этом сообщается в Twitter ВОЗ, передает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что у ВОЗ нет полномочий, чтобы заставлять выполнять свои рекомендации.

По его словам, ВОЗ еще с 30 января призывала страны готовится к массовому тестированию населения, лечению и изоляции каждого пациента с коронавирусом, "но не все последовали этим рекомендациям".

"Мы будем продолжать давать советы, основанные на науке и фактических данных, а страны будут решать, принимать их или нет", - отметил Гебреисус.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пандемия далека от завершения, растет количество случаев COVID-19 в Африке, Восточной Европе, Латинской Америке и некоторых странах Азии, - Гебрейесус

Автор: 

ВОЗ (777) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
ВОЗ- це нікчемна організація, як і ООН. Нажаль. О щодо кейсу з Китаєм, то дії ВОЗ мають ознаки кримінальної змови.
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28.04.2020 11:09 Ответить
+6
Тедрос Гебреисус - карьерный чиновник. Он был министром здравоохранения, а потом - министром иностранных дел в полуавторитарной Эфиопии. Именно при нем в Эфиопии https://www.theguardian.com/world/2007/feb/22/ethiopia скрывали вспышки холеры, которая официально именовалась «острым водянистым поносом».
Эту мразь давным давно нужно было убрать. Теперь Гаага по нем плачет.
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28.04.2020 11:07 Ответить
+3
Зачастил потомок каннибалов.чует приближение спроса.
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28.04.2020 11:02 Ответить
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Зачастил потомок каннибалов.чует приближение спроса.
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28.04.2020 11:02 Ответить
14 января ВОЗ https://twitter.com/who/status/1217043229427761152?lang=en утверждала , что вирус не передается от человека к человеку.
https://twitter.com/who/status/1217043229427761152?lang=en https://twitter.com/who/status/1217043229427761152?lang=e n
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28.04.2020 11:04 Ответить
тогда нахрен вы нужны за 500 000 000$ ежегодно? Трамп был прав, лишив вас бюджета.
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28.04.2020 11:06 Ответить
Тедрос Гебреисус - карьерный чиновник. Он был министром здравоохранения, а потом - министром иностранных дел в полуавторитарной Эфиопии. Именно при нем в Эфиопии https://www.theguardian.com/world/2007/feb/22/ethiopia скрывали вспышки холеры, которая официально именовалась «острым водянистым поносом».
Эту мразь давным давно нужно было убрать. Теперь Гаага по нем плачет.
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28.04.2020 11:07 Ответить
воз пора судить
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28.04.2020 11:09 Ответить
ВОЗ- це нікчемна організація, як і ООН. Нажаль. О щодо кейсу з Китаєм, то дії ВОЗ мають ознаки кримінальної змови.
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28.04.2020 11:09 Ответить
«Мы провели анализ данных 368 пациентов, госпитализированных с подтвержденной инфекцией SARS-CoV-2, во всех медицинских центрах Управления здравоохранения ветеранов США до 11 апреля 2020 года», - пояснили исследователи. Приблизительно 97 пациентов лечили только гидроксихолорохином, 113 - гидроксихолорохином и антибиотиком азитромицином, а 158 получали «стандартное поддерживающее лечение» для COVID-19.

Около 28 процентов, которым давали гидроксихлорохин плюс обычный уход, умерли, по сравнению с 11 процентами тех, кто получал обычный уход. Около 22 процентов из тех, кто получал препарат плюс азитромицин, тоже умерли, но разница между этой группой и обычным лечением не считалась достаточно большой, чтобы исключить другие факторы, которые могли повлиять на выживание.

«В этом исследовании мы не обнаружили никаких доказательств того, что использование гидроксихлорохина, как с азитромицином, так и без него, снижает риск искусственной вентиляции легких у пациентов, госпитализированных с Covid-19», - сказали исследователи. «Была выявлена ​​связь повышенной общей смертности у пациентов, получавших только гидроксихлорохин. Эти данные подчеркивают важность ожидания результатов текущих проспективных рандомизированных контролируемых исследований до широкого распространения этих препаратов ».


https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.16.20065920v1.full.pdf
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28.04.2020 11:11 Ответить
А по вопросу открытия метрополитена какие то рекомендации будут от ВОЗ?)
Бубочка хочет знать!
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28.04.2020 11:21 Ответить
вОз пора разбирать на запчасти. Никчемная коррумпированная телега слишком дорого обходится налогоплательщикам.
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28.04.2020 15:22 Ответить
 
 