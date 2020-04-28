Мы не можем заставлять выполнять свои рекомендации, страны сами решают, - глава ВОЗ о борьбе с коронавирусом
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что ВОЗ может только давать рекомендации, а решение о том, воспользоваться ими или нет, страны принимают самостоятельно.
Об этом сообщается в Twitter ВОЗ, передает Цензор.НЕТ.
Он напомнил, что у ВОЗ нет полномочий, чтобы заставлять выполнять свои рекомендации.
По его словам, ВОЗ еще с 30 января призывала страны готовится к массовому тестированию населения, лечению и изоляции каждого пациента с коронавирусом, "но не все последовали этим рекомендациям".
"Мы будем продолжать давать советы, основанные на науке и фактических данных, а страны будут решать, принимать их или нет", - отметил Гебреисус.
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Эту мразь давным давно нужно было убрать. Теперь Гаага по нем плачет.
Около 28 процентов, которым давали гидроксихлорохин плюс обычный уход, умерли, по сравнению с 11 процентами тех, кто получал обычный уход. Около 22 процентов из тех, кто получал препарат плюс азитромицин, тоже умерли, но разница между этой группой и обычным лечением не считалась достаточно большой, чтобы исключить другие факторы, которые могли повлиять на выживание.
«В этом исследовании мы не обнаружили никаких доказательств того, что использование гидроксихлорохина, как с азитромицином, так и без него, снижает риск искусственной вентиляции легких у пациентов, госпитализированных с Covid-19», - сказали исследователи. «Была выявлена связь повышенной общей смертности у пациентов, получавших только гидроксихлорохин. Эти данные подчеркивают важность ожидания результатов текущих проспективных рандомизированных контролируемых исследований до широкого распространения этих препаратов ».
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.16.20065920v1.full.pdf
Бубочка хочет знать!