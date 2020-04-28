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Трамп не будет переносить президентские выборы из-за коронавируса: "Зачем мне это делать?"

Трамп не будет переносить президентские выборы из-за коронавируса:

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что даже не думал об отсрочке проведения президентских выборов в стране из-за пандемии коронавируса.

Об этом он сказал на брифинге в понедельник в Вашингтоне, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ABC News.

"Я никогда не думал об изменении даты выборов. Зачем мне это делать?" - заявил Трамп.

Он добавил, что выборы нового президента США состоятся, как и было запланировано, 3 ноября.

Ранее экс-вице-президент США Джо Байден предположил, что действующий глава Белого дома Дональд Трамп попытается отсрочить нынешние президентские выборы.

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Трамп не будет переносить президентские выборы из-за коронавируса: "Зачем мне это делать?" - Цензор.НЕТ 7439
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28.04.2020 11:11 Ответить
Заблудилось?😂🌷
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28.04.2020 11:26 Ответить
про Трумпа мне известно немного: он надевает на голову зачесанную лысину из дохлой белки; у него жена Меланья; у него есть самолет лучше, чем у всеукраинского клоуна бубочки... может, в 1000 раз лучше; а еще он четырежды банкрот, и, стало быть, либо туп, как трамп, либо как трамп хитрожопый...
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28.04.2020 11:15 Ответить
Начебто справжній "гігант думки", а по суті - рудий тупий блазень.
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28.04.2020 11:24 Ответить
 
 