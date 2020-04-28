Трамп не будет переносить президентские выборы из-за коронавируса: "Зачем мне это делать?"
Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что даже не думал об отсрочке проведения президентских выборов в стране из-за пандемии коронавируса.
Об этом он сказал на брифинге в понедельник в Вашингтоне, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ABC News.
"Я никогда не думал об изменении даты выборов. Зачем мне это делать?" - заявил Трамп.
Он добавил, что выборы нового президента США состоятся, как и было запланировано, 3 ноября.
Ранее экс-вице-президент США Джо Байден предположил, что действующий глава Белого дома Дональд Трамп попытается отсрочить нынешние президентские выборы.
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