Переносить военный призыв на год, с точки зрения эпидемиологии, не стоит, - ВСУ

Повторный перенос весеннего призыва на воинскую службу возможен только на короткий срок.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил главный эпидемиолог Вооруженных сил Николай Олым.

"Я думаю, что эта идея имеет смысл. Но переносить призыв полностью на год, с точки зрения эпидемиологии, не стоит, потому за этот срок все так или иначе переконтактируют с этой инфекцией", - заявил он.

Напомним, ранее Кабинет Министров перенес мероприятия по призыву граждан на срочную военную службу с апреля-июня на май-июль 2020 года.

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