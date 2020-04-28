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Новости Коронавирус и карантин
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Переносить военный призыв на год, с точки зрения эпидемиологии, не стоит, - ВСУ

Переносить военный призыв на год, с точки зрения эпидемиологии, не стоит, - ВСУ

Повторный перенос весеннего призыва на воинскую службу возможен только на короткий срок.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил главный эпидемиолог Вооруженных сил Николай Олым.

"Я думаю, что эта идея имеет смысл. Но переносить призыв полностью на год, с точки зрения эпидемиологии, не стоит, потому за этот срок все так или иначе переконтактируют с этой инфекцией", - заявил он.

Напомним, ранее Кабинет Министров перенес мероприятия по призыву граждан на срочную военную службу с апреля-июня на май-июль 2020 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отслужившие установленные сроки военнослужащие-срочники уйдут в запас вовремя, - Таран

Автор: 

карантин (16729) призыв (744) ВСУ (6699) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Предлагаю призывать только деток Слуг Народа! И сразу медбратами, в инфекционные больницы!!
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28.04.2020 11:25 Ответить
+3
Сьгодні у мого хлопчика дембєль.....Бла-бла -каром буде добиратись..через всю краіну! З крайнього Заходу на крайній Схід
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28.04.2020 11:35 Ответить
+1
А шо так ? В церковь на Пасху смертельно опаснее чем в Армию ? Ляшко, у тебя фигня какая - то с карантином.
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28.04.2020 11:44 Ответить
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Предлагаю призывать только деток Слуг Народа! И сразу медбратами, в инфекционные больницы!!
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28.04.2020 11:25 Ответить
тебя это не касается, у тебя другая страна
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28.04.2020 11:44 Ответить
Цікаво чи зникла при Зе традиція ганяти призовників на генеральські дачі фарбувати паркани...
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28.04.2020 11:27 Ответить
не делась, а еще появились новые традиции: за людские деньги оснащать армию, за них же лечить бойцов, за них же помогать семьям погибших. Еще одна традиция: слишком любопытных военных в зоне АТО сажать в изолятор в пресс камеру, а что там, ты понимаешь. Война: ты должен, а тебе нет
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28.04.2020 11:48 Ответить
так отож.
а зелене бидло Петю в цьому винило, а зараз писки свої стулили.
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28.04.2020 11:50 Ответить
оба президенты равнозначны, если внимательно сделать анализ, оба обещали сладко и оба горько нае...ли всех, ну правда Петр Алексеевич держал баланс хоть в экономике, хотя они всех славно обманули, но второй меня что то сильно озаботил положением своих деятельности, но посмотрим по его делам
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28.04.2020 11:58 Ответить
еще одна традиция появилась, но только среди патриотов, говорить грозные вещи, а на деле быть бесполезным.
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28.04.2020 11:50 Ответить
Слово має це не лише звук. Воно матеріальне. Мовчати не можна.
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28.04.2020 11:51 Ответить
иногда слова остаются словами, а иногда множество таких слов превращаются просто в балаган, особенно когда нет действий
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28.04.2020 11:59 Ответить
еще одна традиция, говорить об предоставлении новой техники в армию, но в мизерных количествах. Но есть положительные стороны, все же по обеспечению провиантом, дело наладили
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28.04.2020 11:53 Ответить
Сьгодні у мого хлопчика дембєль.....Бла-бла -каром буде добиратись..через всю краіну! З крайнього Заходу на крайній Схід
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28.04.2020 11:35 Ответить
А шо так ? В церковь на Пасху смертельно опаснее чем в Армию ? Ляшко, у тебя фигня какая - то с карантином.
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28.04.2020 11:44 Ответить
Без 16 тысяч срочной службы которых призовут сейчас прямо развалилась бы наша украинская армия. Дебилы в армии в руководстве как были так и остались. Вы ж там контрактную армию набрали. Или без 5 тыс которых из тех 16 тыс. призовут в нац гвардию мусора не справятся? Или нужно как при Яныке за срочной службой нац гвардии мусорам нужно прятаться при беспорядках?
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28.04.2020 11:50 Ответить
Карантин для своих детей, а армия и война для чужих.
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28.04.2020 12:58 Ответить
 
 