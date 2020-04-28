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Переносить военный призыв на год, с точки зрения эпидемиологии, не стоит, - ВСУ
Повторный перенос весеннего призыва на воинскую службу возможен только на короткий срок.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил главный эпидемиолог Вооруженных сил Николай Олым.
"Я думаю, что эта идея имеет смысл. Но переносить призыв полностью на год, с точки зрения эпидемиологии, не стоит, потому за этот срок все так или иначе переконтактируют с этой инфекцией", - заявил он.
Напомним, ранее Кабинет Министров перенес мероприятия по призыву граждан на срочную военную службу с апреля-июня на май-июль 2020 года.
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+5 Олег Алексеев #468352
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+3 Serge Coalminer #405169
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+1 нетоварищ
показать весь комментарий28.04.2020 11:44 Ответить Ссылка
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а зелене бидло Петю в цьому винило, а зараз писки свої стулили.