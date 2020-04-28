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Новости Коронавирус и карантин
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Россия обошла Иран по количеству заболевших COVID-19: за сутки - 6,4 тыс. новых случаев, всего 93,5 тыс. зараженных

Россия обошла Иран по количеству заболевших COVID-19: за сутки - 6,4 тыс. новых случаев, всего 93,5 тыс. зараженных

Свыше 6,4 тысяч новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 зарегистрировано в России за минувшие сутки, общее число зарегистрированных диагнозов в стране достигло отметки в 93,5 тысячи.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает оперативный штаб РФ.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 6411 в 83 регионах, в том числе выявлено активно как контактные и без клинических проявлений 2609 (40,7%) случаев", - говорится в сообщении штаба во вторник.

Всего в России зарегистрировано 93 558 случаев (+7,4%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ, добавили в штабе. По этому показателю Россия обошла Иран, где, по последним данным Университета Джонса Хопкинса, насчитывается 91 472 подтвержденных диагноза. Накануне, как сообщалось, по общему числу случаев Россия обогнала Китай (сейчас - 83 918 диагнозов).

Из 93,5 тыс. диагнозов в России 3075 зарегистрированы за сутки в Москве. Таким образом, общее число диагнозов в столице РФ выросло до 48 426, следует из данных штаба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Почти 900 российских военных заражены COVID-19

Кроме того, за сутки подтверждено 72 летальных случая с коронавирусом, из них 44 - в Москве. За весь период от коронавируса в России умерли 867 человек. В аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой журналистам сказали, общее число умерших по РФ за все время было накануне уточнено: вместо 794 летальных исходов по стране верный показатель - 795.

Кроме того, за прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 1110 человек, из них 606 - в Москве. За весь период выписано 8456 вылечившихся.

карантин (16729) россия (96216) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+18
Россия обошла Иран по количеству заболевших COVID-19: за сутки - 6,4 тыс. новых случаев, всего 93,5 тыс. зараженных - Цензор.НЕТ 6223
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28.04.2020 11:22 Ответить
+10
Россия обошла Иран по количеству заболевших COVID-19: за сутки - 6,4 тыс. новых случаев, всего 93,5 тыс. зараженных - Цензор.НЕТ 5082
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28.04.2020 11:24 Ответить
+10
Надо рабсиянам обновить их девиз:.
"И даже в области инфекций мы впереди планеты всей!"
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28.04.2020 11:33 Ответить
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Догонім і пєрєгонім!(Девіз Унітазії)
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28.04.2020 11:20 Ответить
Россия обошла Иран по количеству заболевших COVID-19: за сутки - 6,4 тыс. новых случаев, всего 93,5 тыс. зараженных - Цензор.НЕТ 6223
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28.04.2020 11:22 Ответить
Надо рабсиянам обновить их девиз:.
"И даже в области инфекций мы впереди планеты всей!"
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28.04.2020 11:33 Ответить
Догнать США врядли удастатся а вот в большую семерку попасть реально
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28.04.2020 11:48 Ответить
Дня через 4 Раша будет в семерке, а дней через 10-11 обгонит Германию по общему числу случаев. По активно болеющим Раша давно Германию обставила.
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28.04.2020 12:08 Ответить
Да подождите,они еще по кривославному крестному ходу в каждом городе проведут и снизойдет на них ...эпидемия ,да и пес с ними
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28.04.2020 12:09 Ответить
Они все умрут,сцуки
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28.04.2020 12:17 Ответить
Ну вот и выбрали !!!
***
Новая власть Украины отменила безвиз.
Кабинет министров временно запретил Украинской выезжать за границу с целью работы, сохранив возможность покинуть страну через наземные пункты пропуска только для посещения родственников, проживающих в странах Европейского Союза.

Оставлять Украину можно только для посещения родственников, проживающих в странах ЕС.

Об этом сообщил посол Эстонии в Киеве каймой Кууск.

Кайма Кууск также добавил, что запрет на выезд сезонных работников установлено без конкретной даты.
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28.04.2020 11:21 Ответить
путлер в бункере, нефть фьючерсы ниже Нуля за барель, победных войн нет, северный поток остановлен, корабли трубоукладчики ушли к хозяевам, пандемия рулит в Раше, голодные бунты.... Рейтин ВЦИОМ даже карманног 28%....Это крах или начало?
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28.04.2020 11:21 Ответить
Проблема в тому, що ані в Рашці, ані в Ірані офіційні дані не заслуговують на довіру...
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28.04.2020 11:21 Ответить
Расия, Иран, Северная Корея, Туркменистан и т.д.
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28.04.2020 11:50 Ответить
Россия обошла Иран по количеству заболевших COVID-19: за сутки - 6,4 тыс. новых случаев, всего 93,5 тыс. зараженных - Цензор.НЕТ 5082
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28.04.2020 11:24 Ответить
При этом така личность как главный конструктор по заграницам не ездит, и круг его общения резко граничен...а личности которые его контролируют ездят...вопрос кто заразил конструктора?
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28.04.2020 11:34 Ответить
Главное США обогнать надо. Если уже дидов недоношенных в этом году запретили,то надо отомстить и за это.
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28.04.2020 11:24 Ответить
КаСабов не только коронавирус чмырит, поляки вот еще подтянулись...
Россия обошла Иран по количеству заболевших COVID-19: за сутки - 6,4 тыс. новых случаев, всего 93,5 тыс. зараженных - Цензор.НЕТ 5595
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28.04.2020 11:26 Ответить
А вот так касабы реагируют на эту новость
Россия обошла Иран по количеству заболевших COVID-19: за сутки - 6,4 тыс. новых случаев, всего 93,5 тыс. зараженных - Цензор.НЕТ 9044
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28.04.2020 11:29 Ответить
обрати внимание, что "народу не перепадает" сказал русский Ренат Еналиев
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28.04.2020 11:36 Ответить
Но главное, что сказал андрей дерибас! И так думает подавляющее число кацСабов...
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28.04.2020 11:40 Ответить
Хороший кацап - дохлый кацап. Поэтому, как с бешеным животным, умертвить кацапа - это сделать благо и для него, и для всех окружающих. Недаром же у них говорят "отмучился", когда кацап заканчивает влачить свое жалкое существование
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28.04.2020 14:00 Ответить
Так еще и до этого Россия по активным случаям (те, кто болеет в данный момент) обогнала Иран во много раз... Вот данные с сайта, там еще нет свежих данных из раши про 93,5 тыс. зараженных.

Russia
Confirmed: 87 147
Deaths: 794
Recovered: 7 346
Active: 79 007


IranConfirmed: 91 472
Deaths: 5 806
Recovered: 70 933
Active: 14 733
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28.04.2020 11:26 Ответить
Если считать по активным случаям, то они уже и Италию догоняют
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28.04.2020 11:47 Ответить
Мало. Треба більше. Що більше у свсобак проблем то менше шансів що будть пхати свого смердючого рила на Донбасі. Хто так не думає, той мокшанська гнида яка не визнає рашу агресором.
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28.04.2020 11:37 Ответить
Ждем, когда ********* будет на первой позиции!
Но что интересно - там сделали (ну, или написали, что сделали) более 3 000 000 тестов!
Зебедил!!!! Тварь!!! Где у нас те миллионы тестов, о которых ты пиз.дел своим гнусавым голосом почти каждый день???
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28.04.2020 11:59 Ответить
не останавливайтесь на достигнутом, таваристчи! выполним и перевыполним план по кроне. пятилетку за три дня! верим в ваш патынцыал! ....
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28.04.2020 12:06 Ответить
Росія обійшла Іран за кількістю хворих на COVID-19: за добу - 6,4 тис. нових випадків, усього 93,5 тис. заражених - Цензор.НЕТ 9631
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28.04.2020 12:08 Ответить
Росія обійшла Іран за кількістю хворих на COVID-19: за добу - 6,4 тис. нових випадків, усього 93,5 тис. заражених - Цензор.НЕТ 6505
та пи)(уй, сказали рассейские пионэры....
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28.04.2020 12:12 Ответить
Как всегда лжете! Россия не могла обойти Иран т.к. Иран еще не дал данные за прошлые сутки. Даже по мелочам брешете, засранцы...
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28.04.2020 12:14 Ответить
Узбагося, Иран подал все данные, расея в перде, ура товаищи!!!
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28.04.2020 15:17 Ответить
Через три дні парашія в омріяній "великій сімці".
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28.04.2020 12:18 Ответить
Росія обійшла Іран за кількістю хворих на COVID-19: за добу - 6,4 тис. нових випадків, усього 93,5 тис. заражених - Цензор.НЕТ 9450
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28.04.2020 12:20 Ответить
Путлер сховався в секретному бункері бо боїться що корона вірус вижене знього ботокс і кацапи побачать яке воно нікчемне **********.
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28.04.2020 13:44 Ответить
Похоже появился новый вид состязаний.
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28.04.2020 12:21 Ответить
Единственная дисциплина,где искренне желаю кацапам безоговорочной победы.
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28.04.2020 12:33 Ответить
Горіть у пеклі москалі
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28.04.2020 12:47 Ответить
Господь!
Аллах!

Убивайте их всех - кто чей потом разберётесь!
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28.04.2020 13:05 Ответить
"Велика і могутня Мокшанська Рось" переходить в режим судомних канікул.. По всій мокшанії відкриваються канікулярні автомати по видачі безплатних фанфуріків з нафтою замість баяришніка. Влада організовано роздає безоплатний короновірус в метро і при отримуванні дозволів на пересування. Мокщанська медицина як "обуздала видуманий пендосами вірус і зараз массово запустили безоплатну послугу такси які курсують з любого куточка необятної мокшанії до передових лікарень яким весь світ заздрить. Великий Мокш Володимирович покинув керівництво країною яка і без нього чітко і слажено іде в по свому великому шляху в ЖОПУ. Кумунізм бл... настав "УРА Мокшанушки!!" Осьвоно і настало царство Х..йловське.. всеж таки допомогли скрепи...Мокшане молилися свому Х..йлові ..і вимолили всеж таки ************ царства..
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28.04.2020 13:10 Ответить
Росія обійшла Іран за кількістю хворих на COVID-19: за добу - 6,4 тис. нових випадків, усього 93,5 тис. заражених - Цензор.НЕТ 19
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28.04.2020 14:55 Ответить
Чекає що Трампушка пожаліє і зніме санкції. Через цю надію пустив своїх холопов під коронавірус.
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28.04.2020 17:26 Ответить
Опять из бункера гебил
Нам безработицу продлил
И вновь - деньжонок не давая:
На кой они народу в мае,
Когда, на солнышко сощурясь,
И так должно быть всё в ажуре?

Ведь, не дербанить же друзей
Или, тем паче, дочерей.
Не теребить же обшаки
С офшорами, и не с руки
Расстраивать виолончели,
А посему - плюс две недели
Ещё, по-царски объявил,
Пущай гуляют на свои.

И, правда же, как ни крути,
Лохов удобней не найти.
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28.04.2020 21:47 Ответить
 
 