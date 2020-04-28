Россия обошла Иран по количеству заболевших COVID-19: за сутки - 6,4 тыс. новых случаев, всего 93,5 тыс. зараженных
Свыше 6,4 тысяч новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 зарегистрировано в России за минувшие сутки, общее число зарегистрированных диагнозов в стране достигло отметки в 93,5 тысячи.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает оперативный штаб РФ.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 6411 в 83 регионах, в том числе выявлено активно как контактные и без клинических проявлений 2609 (40,7%) случаев", - говорится в сообщении штаба во вторник.
Всего в России зарегистрировано 93 558 случаев (+7,4%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ, добавили в штабе. По этому показателю Россия обошла Иран, где, по последним данным Университета Джонса Хопкинса, насчитывается 91 472 подтвержденных диагноза. Накануне, как сообщалось, по общему числу случаев Россия обогнала Китай (сейчас - 83 918 диагнозов).
Из 93,5 тыс. диагнозов в России 3075 зарегистрированы за сутки в Москве. Таким образом, общее число диагнозов в столице РФ выросло до 48 426, следует из данных штаба.
Кроме того, за сутки подтверждено 72 летальных случая с коронавирусом, из них 44 - в Москве. За весь период от коронавируса в России умерли 867 человек. В аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой журналистам сказали, общее число умерших по РФ за все время было накануне уточнено: вместо 794 летальных исходов по стране верный показатель - 795.
Кроме того, за прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 1110 человек, из них 606 - в Москве. За весь период выписано 8456 вылечившихся.
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Новая власть Украины отменила безвиз.
Кабинет министров временно запретил Украинской выезжать за границу с целью работы, сохранив возможность покинуть страну через наземные пункты пропуска только для посещения родственников, проживающих в странах Европейского Союза.
Оставлять Украину можно только для посещения родственников, проживающих в странах ЕС.
Об этом сообщил посол Эстонии в Киеве каймой Кууск.
Кайма Кууск также добавил, что запрет на выезд сезонных работников установлено без конкретной даты.
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Но что интересно - там сделали (ну, или написали, что сделали) более 3 000 000 тестов!
Зебедил!!!! Тварь!!! Где у нас те миллионы тестов, о которых ты пиз.дел своим гнусавым голосом почти каждый день???
та пи)(уй, сказали рассейские пионэры....
Аллах!
Убивайте их всех - кто чей потом разберётесь!
Нам безработицу продлил
И вновь - деньжонок не давая:
На кой они народу в мае,
Когда, на солнышко сощурясь,
И так должно быть всё в ажуре?
Ведь, не дербанить же друзей
Или, тем паче, дочерей.
Не теребить же обшаки
С офшорами, и не с руки
Расстраивать виолончели,
А посему - плюс две недели
Ещё, по-царски объявил,
Пущай гуляют на свои.
И, правда же, как ни крути,
Лохов удобней не найти.