В ресторане проходят личные встречи. Это такой штаб, - "слуга народа" Тищенко объяснил, почему его заведение принимает ВИП-гостей, невзирая на карантин

По мнению "слуги народа" Николая Тищенко, в том, что его ресторан "Велюр" в центре Киева, невзирая, на карантин принимает ВИП-гостей нет никаких нарушений.

Об этом на своей странице в Инстаграм написал нардеп от СН Николай Тищенко, передает Цензор.НЕТ.

"Жизнь проста. И вранье в этой жизни отлично продаётся. Я, конечно, прекрасно понимаю, что сейчас время "медиа-охоты", фейков, скандалов. Но иногда все слишком банально. Журналисты Бигус.инфо якобы поймали меня на горячем возле ресторана "Велюр". И косвенно сделали вывод о том, что мне карантинные законы не писаны. Само собой это не так. А поэтому и приходится периодически срывать лживые маски. Да, действительно в ресторане "Велюр" иногда проходят личные встречи. По слогам читайте - "личные встречи". Единичные встречи. Это своеобразный такой штаб. Но ресторан не работает для посетителей. Нет никаких нарушений и близко. Я строго придерживаюсь карантинных мероприятий и уверен, что только разрыв социальной дистанции и временное ограничение общественной активности позволит нам сдержать распространение инфекции... В Велюре же я встречаюсь со своими помощниками. С небольшим количеством людей, которые так или иначе готовят обширную программу... преобразования города Киева. Потому что я категорически устал жить в неопрятном и все более неуютном городе. Я хочу другого качества жизни... Разумеется, если есть "информационный заказ", правда никому не нужна. Но мне сейчас невероятно стыдно от того, что мои редкие, единичные гости вынуждены выходить из ресторана... голодными. Это так мне не свойственно. Но время диктует свои правила", - заявил Тищенко.

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"Вау, Тищенко, как оказалось, "срывает маски"! С Бигуса? Можно еще записать видосик в клетчатой рубашке ... Срывание или даже снятие масок - это, между прочим, нарушение режима. Ну и "личные встречи" - это именно то, чем занимаются в ресторанах почти все посетители", - прокомментировал заявление Тищенко генеральный продюсер espreso.tv Алексей Мустафин.

Ранее выяснилось, что ресторан "слуги народа" Тищенко в центре Киева принимает ВИП-гостей, не взирая на карантин.



