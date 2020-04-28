Тело мужчины с огнестрельным ранением головы обнаружили в Оболонском районе столицы, - источник

Утром 28 апреля в Оболонском районе Киева был обнаружен труп мужчины с огнестрельным ранением в голову.

Об этом сообщил Цензор.НЕТ источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что тело мужчины нашли в резиновой лодке на реке Днепр сегодня около 9:30.

На вид ему до 50 лет и у него огнестрельное ранение головы.

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