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Новости
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Тело мужчины с огнестрельным ранением головы обнаружили в Оболонском районе столицы, - источник

Тело мужчины с огнестрельным ранением головы обнаружили в Оболонском районе столицы, - источник

Утром 28 апреля в Оболонском районе Киева был обнаружен труп мужчины с огнестрельным ранением в голову.

Об этом сообщил Цензор.НЕТ источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что тело мужчины нашли в резиновой лодке на реке Днепр сегодня около 9:30.

На вид ему до 50 лет и у него огнестрельное ранение головы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве у станции метро "Лесная" нашли тело мужчины

Автор: 

Киев (25692) труп (133)


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Топ комментарии
+2
помер від короновірусу!
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28.04.2020 11:29 Ответить
+2
вогнепал, то супутні захворювання
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28.04.2020 11:32 Ответить
+2
Сборище ублюдков
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28.04.2020 12:11 Ответить
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помер від короновірусу!
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28.04.2020 11:29 Ответить
От огнестрельного короновируса!
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28.04.2020 11:30 Ответить
вогнепал, то супутні захворювання
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28.04.2020 11:32 Ответить
Или источник заражения.
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28.04.2020 11:38 Ответить
осложнение в виде пули в голову.
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28.04.2020 11:30 Ответить
дурак, и шутки твои дурацкие...
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28.04.2020 16:45 Ответить
чурка пошутила
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28.04.2020 11:31 Ответить
та ладно. минздраву, значит, можно, а остальным нет?
новость за вчера - мужчина скончался от тромба в ноге, что стало осложнением коровавируса.
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28.04.2020 11:33 Ответить
А может и застрелился от того, что заразился. Как не крути короновирус виноват.
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28.04.2020 11:41 Ответить
странно.....ноги не пострадали.......почему не побежал в больницу?
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28.04.2020 12:02 Ответить
коля оболонский не выдержал позора?)
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28.04.2020 11:31 Ответить
Где в новости слова о самоубийстве ? Вариант что какая то мразь подстрелила рыбака с берега не допускается ?
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28.04.2020 11:38 Ответить
А следы пороха на зубах откуда?
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28.04.2020 11:42 Ответить
В новости Цензор.нет такой инфы нет.
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28.04.2020 11:51 Ответить
Дык, о наличии у него зубов, они тоже ничего не писали. Это не значит, что он был беззубый.
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28.04.2020 12:07 Ответить
Сборище ублюдков
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28.04.2020 12:11 Ответить
може непощастило коли бабло комусь передавав
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28.04.2020 14:53 Ответить
 
 