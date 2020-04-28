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Новости Коронавирус и карантин
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В Австрии с начала мая отменяют режим самоизоляции и разрешают мероприятия до 10 человек

В Австрии с начала мая отменяют режим самоизоляции и разрешают мероприятия до 10 человек

Министр здравоохранения Австрии Рудольф Аншобер заявил, что правительство страны не планирует продлевать обязательный режим самоизоляции в связи с карантином, который истекает 30 апреля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

По словам министра, после 30 апреля людям будет разрешено покидать свои дома не только в случае экстренной необходимости. Также в Австрии будет разрешено проведение мероприятий с участием не более 10 человек, а участие в похоронах смогут принять до 30 человек.

Такие меры будут действовать до конца июня, далее ограничения будут пересмотрены.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия обошла Иран по количеству заболевших COVID-19: за сутки - 6,4 тыс. новых случаев, всего 93,5 тыс. зараженных

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Австрия (821) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Судя по тому, что власть Зеленского просто копирует европейские действия с опозданием на неделю или две недели, то в Украине отменят самоизоляцию через две недели, после 12 мая.
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28.04.2020 11:32 Ответить
Только людям праздники перегадили и сорвали посевную ((
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28.04.2020 11:56 Ответить
КоронвиРУСный дерьмоФейк Путлера сдал Лукашенко...БАЦЬКЕ РЕСПЕКТ... не заразившее никого в Мире гоффно продолжает свое рекламное дерьмо дальше по Миру...
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28.04.2020 11:33 Ответить
Цитата: "разрешено проведение мероприятий с участием не более 10 человек, а участие в похоронах смогут принять до 30 человек." Замечательно! Раньше, чтоб выйти на улицу, использовали предлог "выгула собачки". Теперь для хорошей пати придется брать в аренду покойничка. Дискотеки могут открываться, главное, чтоб в подсобке труп был приготовлен - на случай проверки.

PS: интересно, как наличие трупа в компании собравшихся уменьшает риск распространения вируса? Кто-нибудь может мне объяснить?
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28.04.2020 11:33 Ответить
Если у дам вуали - это снижает вероятность передачи вируса.

Если человек плачет - вероятность заражения через слизистую глаз и носа ниже.
Ну, и как минимум один в компании вирусы точно не выделяет.
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28.04.2020 11:42 Ответить
"Самоизоляция" это у кацапов. В нормальных странах карантин карантином называют.
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28.04.2020 11:35 Ответить
Говорят что Путлер исчез из специального бункера МО РАБссии.
Чуваки ищите,Естьь Путлер,есть РАБссия,нет Путлера вам КРАНТЫ...,Поднимите авиаци,космические войска,Ракетные войска...ГДЕ то же должен быть главный ПИ...р РАБссии...
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28.04.2020 11:42 Ответить
 
 