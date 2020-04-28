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В Австрии с начала мая отменяют режим самоизоляции и разрешают мероприятия до 10 человек
Министр здравоохранения Австрии Рудольф Аншобер заявил, что правительство страны не планирует продлевать обязательный режим самоизоляции в связи с карантином, который истекает 30 апреля.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
По словам министра, после 30 апреля людям будет разрешено покидать свои дома не только в случае экстренной необходимости. Также в Австрии будет разрешено проведение мероприятий с участием не более 10 человек, а участие в похоронах смогут принять до 30 человек.
Такие меры будут действовать до конца июня, далее ограничения будут пересмотрены.
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PS: интересно, как наличие трупа в компании собравшихся уменьшает риск распространения вируса? Кто-нибудь может мне объяснить?
Если человек плачет - вероятность заражения через слизистую глаз и носа ниже.
Ну, и как минимум один в компании вирусы точно не выделяет.
Чуваки ищите,Естьь Путлер,есть РАБссия,нет Путлера вам КРАНТЫ...,Поднимите авиаци,космические войска,Ракетные войска...ГДЕ то же должен быть главный ПИ...р РАБссии...