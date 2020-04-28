В Австрии с начала мая отменяют режим самоизоляции и разрешают мероприятия до 10 человек

Министр здравоохранения Австрии Рудольф Аншобер заявил, что правительство страны не планирует продлевать обязательный режим самоизоляции в связи с карантином, который истекает 30 апреля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

По словам министра, после 30 апреля людям будет разрешено покидать свои дома не только в случае экстренной необходимости. Также в Австрии будет разрешено проведение мероприятий с участием не более 10 человек, а участие в похоронах смогут принять до 30 человек.

Такие меры будут действовать до конца июня, далее ограничения будут пересмотрены.

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