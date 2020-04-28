Более 70% украинцев планируют на майские праздники сидеть дома, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Большинство украинцев заявило, что планируют быть дома на майские выходные.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса соцгруппы "Рейтинг".

Отмечается, что 74% опрошенных украинцев планируют быть дома на майские праздники. 17% респондентов намерены заняться домашним хозяйством, 8% хотят посетить родных, близких, 5% - провести время с друзьями, знакомыми, 1% - поехать в путешествие по стране.

Социологи отметили, что о желании заняться домашним хозяйством чаще говорили жители запада и центра, жители сел.

Навестить родных и близких больше хочет молодежь, мужчины и более обеспеченные респонденты.

Опрос проводился 24-25 апреля во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса среди 1200 респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Погрешность - не более 2,8%.

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