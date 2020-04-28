Вспышка COVID-19 в Подольске: за сутки зафиксировано 5 новых случаев, всего 98 заболевших, - ОГА

За минувшие сутки ежедневное количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Одесской области снизилось.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый.

"По состоянию на 9:30 28 апреля ГУ "Одесский областной лабораторный центр МЗ Украины" сообщил о 8 новых подтвержденных случаях заболевания. Общее количество пациентов - 248 человек.

5 новых случаев зафиксировано в Подольске. Сейчас в городе у 98 пациентов подтвержден диагноз "коронавирусная инфекция"", - написал он.

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Как отметил Куцый, ссылаясь на данные главного санитарного врача Виктора Ляшко, страна идет в прогнозируемом эпидемиологическом режиме: в настоящий момент нет пиковой нагрузки на систему здравоохранения.

"Всем сейчас необходимо соблюдать карантинные мероприятия, соблюдать изоляцию и правила социального дистанцирования, чтобы ограничения были сняты как можно быстрее. Берегите себя", - резюмировал председатель Одесской ОГА.

Как сообщалось, на прошлой неделе в город Подольск Одесской области, в котором проживают около 40 тыс. лиц, ограничили въезд из-за вспышки COVID-19.

По состоянию на 9:30 25 апреля, в городе была зафиксирована самая большая в регионе вспышка - 56 человек, из которых 10 медработников, в основном Подольской городской больницы, являющейся опорной для COVID-19.

Уже в субботу вечером стало известно, что в городе инфицированы еще 32 медика - работники другой больницы (районной), которые контактировали с умершим 19 апреля местным жителем - 60-летним врачом семейной медицины.