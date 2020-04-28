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Новости Коронавирус и карантин
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Достоверной информации о бессимптомных носителях коронавируса в Украине нет: их будут выявлять тесты на антитела, - Степанов

Достоверной информации о бессимптомных носителях коронавируса в Украине нет: их будут выявлять тесты на антитела, - Степанов

Достоверной информации о бессимптомных носителях коронавируса в Украине - нет.

Об этом заявил на пресс-брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"Не существует достоверной информации о бессимптомности, поскольку это возможно, только если будет введено ИФА-тестирование (тесты иммуноферментного анализа на выявление антител. - Ред.), которые сейчас проходят соответствующую экспертизу, в том числе и украинского производства. Но если посмотреть на эти случаи заболевания, которые мы фиксируем в Украине, то действительно, есть определенное количество людей, которые бессимптомно переносят коронавирусную болезнь COVID-19", - пояснил Степанов.

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Он добавил, что это увидели также благодаря расширению круга лиц, которых начали тестировать методом ПЦР (полимеразной цепной реакции).

"Более четко мы сможем сказать, когда будут именно эти цифры, которые будут подкреплены соответствующим тестированием", - говорит министр.

Иммуноферментный анализ (ИФА, ELISA) – метод определения соединений/макромолекул/вирусов на основе специфической реакции "антиген-антитело". Образовавшийся комплекс выявляют при помощи фермента. Антитела связываются исключительно с определенными антигенами (чужеродными для организма соединениями) – и ни с какими другими. Достоинства метода: относительно низкая цена, стабильность реагентов, простота регистрации, создание каскадных систем усиления химсигналов.

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4903) Степанов Максим (2062) тест (285) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+10
Копируют штаты. Там так же начали массово тестировать на антитела, то есть тех, кто уже бессимптомно переболел короновирусом.
И, о ужас , окажется, что уже переболело этим короновирусом большая часть населения, при чем без последствий для здоровья. Как обычным гриппом. И смертность окажется мизерной от короновируса, даже меньшей чем от обычного гриппа.
В штатах уже предположили это.
Поэтому во многих штатах уже отменяют карантин, даже разрешили работу кафе, баров, косметических салонов, спортзалов, итд.
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28.04.2020 11:52 Ответить
+5
Не хочу, чтобы на мне опыты ставили, с идиотскими выводами по результатам.
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28.04.2020 11:46 Ответить
+4
так и представил себе стадо баранов, выстроившееся в очередь для прохождения теста.
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28.04.2020 11:47 Ответить
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Не хочу, чтобы на мне опыты ставили, с идиотскими выводами по результатам.
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28.04.2020 11:46 Ответить
так и представил себе стадо баранов, выстроившееся в очередь для прохождения теста.
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28.04.2020 11:47 Ответить
Кормить и лечить бесплатно наше государство не желает, а как опыты на людях- так всегда пожалуйста.
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28.04.2020 11:47 Ответить
Степанов , а Коля Тищенко не верит в вашу брехню
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28.04.2020 11:47 Ответить
А Серега Шахов?
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28.04.2020 11:54 Ответить
Может , кто за пачку гречки и согласился бы, так минздрав сам удавится, чтобы гречкой поощрить тестирование.
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28.04.2020 11:49 Ответить
Достоверной информации о бессимптомных носителях коронавируса в Украине нет: их будут выявлять тесты на антитела, - Степанов - Цензор.НЕТ 9824
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28.04.2020 11:50 Ответить
и тут выяснится что Украина перекоронила в январе и никто этого не заметил кроме умерших от пневмонии...
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28.04.2020 11:51 Ответить
Достоверной информации о бессимптомных носителях коронавируса в Украине нет: их будут выявлять тесты на антитела, - Степанов - Цензор.НЕТ 453
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28.04.2020 11:51 Ответить
Копируют штаты. Там так же начали массово тестировать на антитела, то есть тех, кто уже бессимптомно переболел короновирусом.
И, о ужас , окажется, что уже переболело этим короновирусом большая часть населения, при чем без последствий для здоровья. Как обычным гриппом. И смертность окажется мизерной от короновируса, даже меньшей чем от обычного гриппа.
В штатах уже предположили это.
Поэтому во многих штатах уже отменяют карантин, даже разрешили работу кафе, баров, косметических салонов, спортзалов, итд.
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28.04.2020 11:52 Ответить
То есть они установили, что сыворотка крови многих людей содержит достаточно высокий титр антител к одному из протеинов коронавируса КОВИД-19. А у тех людей, которых прививали коровьей оспой, был достаточный титр антител к протеинам вирусов натуральной оспы. Но это вовсе не означает, что они все бессимптомно переболели натуральной оспой.
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28.04.2020 12:01 Ответить
Кстати, как КНР повезло: еще в январе 2020-го все говорили о массовых протестах в Гонконге, а в феврале уже все ленты забиты новостями о "страшнейшей эпидемии смертельно опасного коронавируса".
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28.04.2020 12:05 Ответить
Об этом говорилось еще в самом начале эпидемии. Уже тогда была статистика, что под 80% переносят без симптомов. Просто в их имунном наборе оказались антитела на некоторые фрагменты данного вируса. Их наличие вовсе не означает, что они переболели короной.
Но это означает, что похожий генетический код организм уже где-то видел (в другом вирусе). Своего рода универсальная прививка от группы вирусов.
И скорее всего эти люди короной будут болеть легко.
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28.04.2020 12:29 Ответить
Тестування на коронавірус в американських в'язницях показало, що 96% виявлених випадків були безсимптомними, - люди взагалі не підозрювали, що вони вже перехворіли, або хворіють на КОВІД-19. Тепер те ж саме виявили у жителів Нью-Йорка, - 25% уже перехворіли, переважна більшість теж безсимптомно. Тобто, смертність від коронавірусу лише трохи більша, ніж від звичайного грипу, і то, - за рахунок людей похилого віку.

Около 25 процентов жителей Нью-Йорка могли быть инфицированы коронавирусом, об этом свидетельствуют результаты выборочного тестирования, представленные в понедельник губернатором штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.
Результаты тестирования на наличие антител к COVID-19, в котором участвовали семь с половиной тысячи жителей штата, заставляют предположить, что почти 25 процентов были заражены коронавирусом. Около 15 процентов - в пригородах Нью-Йорке Вестчестере и Лонг-Айленде. Это означает, что 2 миллиона 100 тысяч ньюйоркцев могли быть инфицированы, не подозревая об этом. На остальной территории штата уровень заражений составил 3 процента.
https://www.svoboda.org/a/covid-new-york/30580480.html
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28.04.2020 12:49 Ответить
А если сделать ИФА масштабные анализ на кошачьи белки, то сделают вывод, что часть людей бессимптомно переболела котами? Или апельсинами... или клубникой. Есть кросс-реакции в ИФА анализе, когда активно болеющий, например, хламидозом, может дать ложнопозитивный результат теста на ВИЧ. Тут рубить с плеча не стоит.
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28.04.2020 11:55 Ответить
Правильно! Тому треба продовжити карантін ще хоча б на рік, - поки вчені не розберуться з хламідіозом кошачих білків бєшєнних огірків.
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28.04.2020 16:48 Ответить
А кто такие - "... эти мрази"?
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28.04.2020 11:58 Ответить
...в психушку дали интернет...
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28.04.2020 12:05 Ответить
Які псіхушки? Їх мали ліквідувати 1 квітня разом з тубдиспансерами за планом 2-го етапу медичної рехворми... Псіхи і тубіки вже давно серед нас.
По почав, а Зе, - зевершує...
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28.04.2020 16:54 Ответить
идинахер министрик, сам у себя простуду выявляй дебик
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28.04.2020 12:06 Ответить
так антитіла створються саме завдяки боротьбі імунітету з вірусом, тобто, симптоми це і є БОРОТЬБА імунної системи. нежить, кашель, підвищена температура, все це викликає не вірус, а імунна система..Звідки ж ті антитіла візьмуться,якщо імунна система не бачить кого їй знищувати, і відповдно не производить допоміжниж речовин в організмі? Нісенітниця якась.
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28.04.2020 12:08 Ответить
"Побачили завдяки розширенню кола осіб, яких тестували методом ПЛР" Ваше "розширення" видно усім- і досі по 5000 тестів на день робиться
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28.04.2020 13:07 Ответить
Степашка ПНХ
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28.04.2020 13:24 Ответить
 
 