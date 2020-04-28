Достоверной информации о бессимптомных носителях коронавируса в Украине нет: их будут выявлять тесты на антитела, - Степанов
Достоверной информации о бессимптомных носителях коронавируса в Украине - нет.
Об этом заявил на пресс-брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"Не существует достоверной информации о бессимптомности, поскольку это возможно, только если будет введено ИФА-тестирование (тесты иммуноферментного анализа на выявление антител. - Ред.), которые сейчас проходят соответствующую экспертизу, в том числе и украинского производства. Но если посмотреть на эти случаи заболевания, которые мы фиксируем в Украине, то действительно, есть определенное количество людей, которые бессимптомно переносят коронавирусную болезнь COVID-19", - пояснил Степанов.
Он добавил, что это увидели также благодаря расширению круга лиц, которых начали тестировать методом ПЦР (полимеразной цепной реакции).
"Более четко мы сможем сказать, когда будут именно эти цифры, которые будут подкреплены соответствующим тестированием", - говорит министр.
Иммуноферментный анализ (ИФА, ELISA) – метод определения соединений/макромолекул/вирусов на основе специфической реакции "антиген-антитело". Образовавшийся комплекс выявляют при помощи фермента. Антитела связываются исключительно с определенными антигенами (чужеродными для организма соединениями) – и ни с какими другими. Достоинства метода: относительно низкая цена, стабильность реагентов, простота регистрации, создание каскадных систем усиления химсигналов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
И, о ужас , окажется, что уже переболело этим короновирусом большая часть населения, при чем без последствий для здоровья. Как обычным гриппом. И смертность окажется мизерной от короновируса, даже меньшей чем от обычного гриппа.
В штатах уже предположили это.
Поэтому во многих штатах уже отменяют карантин, даже разрешили работу кафе, баров, косметических салонов, спортзалов, итд.
Но это означает, что похожий генетический код организм уже где-то видел (в другом вирусе). Своего рода универсальная прививка от группы вирусов.
И скорее всего эти люди короной будут болеть легко.
Около 25 процентов жителей Нью-Йорка могли быть инфицированы коронавирусом, об этом свидетельствуют результаты выборочного тестирования, представленные в понедельник губернатором штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.
Результаты тестирования на наличие антител к COVID-19, в котором участвовали семь с половиной тысячи жителей штата, заставляют предположить, что почти 25 процентов были заражены коронавирусом. Около 15 процентов - в пригородах Нью-Йорке Вестчестере и Лонг-Айленде. Это означает, что 2 миллиона 100 тысяч ньюйоркцев могли быть инфицированы, не подозревая об этом. На остальной территории штата уровень заражений составил 3 процента.
https://www.svoboda.org/a/covid-new-york/30580480.html
кошачих білківбєшєнних огірків.
По почав, а Зе, - зевершує...