Достоверной информации о бессимптомных носителях коронавируса в Украине нет: их будут выявлять тесты на антитела, - Степанов

Достоверной информации о бессимптомных носителях коронавируса в Украине - нет.

Об этом заявил на пресс-брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"Не существует достоверной информации о бессимптомности, поскольку это возможно, только если будет введено ИФА-тестирование (тесты иммуноферментного анализа на выявление антител. - Ред.), которые сейчас проходят соответствующую экспертизу, в том числе и украинского производства. Но если посмотреть на эти случаи заболевания, которые мы фиксируем в Украине, то действительно, есть определенное количество людей, которые бессимптомно переносят коронавирусную болезнь COVID-19", - пояснил Степанов.

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Он добавил, что это увидели также благодаря расширению круга лиц, которых начали тестировать методом ПЦР (полимеразной цепной реакции).

"Более четко мы сможем сказать, когда будут именно эти цифры, которые будут подкреплены соответствующим тестированием", - говорит министр.

Иммуноферментный анализ (ИФА, ELISA) – метод определения соединений/макромолекул/вирусов на основе специфической реакции "антиген-антитело". Образовавшийся комплекс выявляют при помощи фермента. Антитела связываются исключительно с определенными антигенами (чужеродными для организма соединениями) – и ни с какими другими. Достоинства метода: относительно низкая цена, стабильность реагентов, простота регистрации, создание каскадных систем усиления химсигналов.