Продуктовым рынкам в Черновцах разрешили работать, - горсовет
Исполнительный комитет Черновицкого городского совета на внеочередном заседании принял решение о разрешении работы продовольственных рынков города во время карантина.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Черновицкого горсовета.
За соответствующее решение проголосовало большинство членов исполнительного комитета.
Решение предусматривает, что торговля продуктами питания будет осуществляться при условии обеспечения персонала и посетителей средствами защиты, в частности, респираторами или защитными масками, в том числе, изготовленными самостоятельно. В помещении не должно быть больше одного посетителя на 10 кв м площади, также должны быть соблюдены другие санитарные и противоэпидемические меры.
Также, решением предусмотрено ограничение работы на продовольственных рынках города и временном прекращении торговли на рынках с 20:00 до 4:00.
Контроль за выполнением решения возложен на департамент развития горсовета.
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Коля Тищенко отменил карантин
Тільки не зрозуміло, чому саме в осередку найбільшої за кількості заражених області.
І ще не зрозуміло, а чому інші напрямки торгівлі 9взуття, одяг, меблі) не мають дозволу праюцвати?
Там надо было ещё на карантине посидеть.