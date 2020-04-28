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Новости Коронавирус и карантин
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Продуктовым рынкам в Черновцах разрешили работать, - горсовет

Продуктовым рынкам в Черновцах разрешили работать, - горсовет

Исполнительный комитет Черновицкого городского совета на внеочередном заседании принял решение о разрешении работы продовольственных рынков города во время карантина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Черновицкого горсовета.

За соответствующее решение проголосовало большинство членов исполнительного комитета.

Решение предусматривает, что торговля продуктами питания будет осуществляться при условии обеспечения персонала и посетителей средствами защиты, в частности, респираторами или защитными масками, в том числе, изготовленными самостоятельно. В помещении не должно быть больше одного посетителя на 10 кв м площади, также должны быть соблюдены другие санитарные и противоэпидемические меры.

Также, решением предусмотрено ограничение работы на продовольственных рынках города и временном прекращении торговли на рынках с 20:00 до 4:00.

Контроль за выполнением решения возложен на департамент развития горсовета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Черновцах предприниматели пикетируют ОГА с требованием открыть рынки. ФОТО

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горсовет (667) карантин (16729) рынок (534) Черновцы (677) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
Продуктовым рынкам в Черновцах разрешили работать, - горсовет - Цензор.НЕТ 342
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28.04.2020 12:00 Ответить
+7
Потому, что в Черновцах люди вчера протестовали перед облгосадминистрацией, а у вас в Донецкой области нет протестов по этому поводу.
Под лежащий камень вода не течёт.
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28.04.2020 12:13 Ответить
+5
так от ти який, "жорсткий карантин"!
Тільки не зрозуміло, чому саме в осередку найбільшої за кількості заражених області.
І ще не зрозуміло, а чому інші напрямки торгівлі 9взуття, одяг, меблі) не мають дозволу праюцвати?
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28.04.2020 12:11 Ответить
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Продуктовым рынкам в Черновцах разрешили работать, - горсовет - Цензор.НЕТ 342
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28.04.2020 12:00 Ответить
это в Черновцах где наибольшее количество с короной . а наш губернатор в донецкой области не мычит не телится !!!
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28.04.2020 12:05 Ответить
Потому, что в Черновцах люди вчера протестовали перед облгосадминистрацией, а у вас в Донецкой области нет протестов по этому поводу.
Под лежащий камень вода не течёт.
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28.04.2020 12:13 Ответить
у нас все молчат в масочку а вообще конечно жесть,чтобы вернуть себе право работать нужно дороги перекрывать (((
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28.04.2020 12:20 Ответить
Все молчат в масочку - шикарное определение.
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28.04.2020 12:53 Ответить
Продуктовым рынкам в Черновцах разрешили работать, - горсовет

Коля Тищенко отменил карантин
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28.04.2020 12:07 Ответить
Ахахаха - вирус закончился шо ле? Или выздоровели все?
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28.04.2020 12:07 Ответить
короновирус это разводка, уже всем очевидно
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28.04.2020 12:19 Ответить
Да нунах. ))) Я когда об этом писал ещё вначале вирусакороны - на мну плевались и я тогда был мАскальским прихвостнем )))
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28.04.2020 13:05 Ответить
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28.04.2020 12:08 Ответить
так от ти який, "жорсткий карантин"!
Тільки не зрозуміло, чому саме в осередку найбільшої за кількості заражених області.
І ще не зрозуміло, а чому інші напрямки торгівлі 9взуття, одяг, меблі) не мають дозволу праюцвати?
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28.04.2020 12:11 Ответить
В других областях можно было открывать, но не в Черновцах.
Там надо было ещё на карантине посидеть.
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28.04.2020 12:18 Ответить
Боишься заразиться вирусокороной? Сиди дома!
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28.04.2020 13:06 Ответить
Это решение местных городских властей. К тому большинство заболевших в области, а не в самом городе.
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28.04.2020 17:24 Ответить
То есть всё можно открыть сразу,и 5 этапов не нужно ждать,правила одни для всех,открывайте везде,в том числе рестораны,кафе или Коли Тищенко можна а другим нет? Они(другие заведения ) там также проходить встреча друзей будет как у Коли
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28.04.2020 12:26 Ответить
 
 