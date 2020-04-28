Продуктовым рынкам в Черновцах разрешили работать, - горсовет

Исполнительный комитет Черновицкого городского совета на внеочередном заседании принял решение о разрешении работы продовольственных рынков города во время карантина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Черновицкого горсовета.

За соответствующее решение проголосовало большинство членов исполнительного комитета.

Решение предусматривает, что торговля продуктами питания будет осуществляться при условии обеспечения персонала и посетителей средствами защиты, в частности, респираторами или защитными масками, в том числе, изготовленными самостоятельно. В помещении не должно быть больше одного посетителя на 10 кв м площади, также должны быть соблюдены другие санитарные и противоэпидемические меры.

Также, решением предусмотрено ограничение работы на продовольственных рынках города и временном прекращении торговли на рынках с 20:00 до 4:00.

Контроль за выполнением решения возложен на департамент развития горсовета.

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