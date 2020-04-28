Шмыгаль внес в Раду законопроект об амнистии осужденных в связи с эпидемией коронавируса

В Верховной Раде зарегистрирован инициированный премьер-министром Денисом Шмыгалем законопроект об амнистии осужденных с целью предотвращения распространения коронавируса.

Об этом говорится на сайте парламента, передает Цензор.НЕТ.

Проект закона №3397 "Об амнистии осужденных (по предотвращению распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2)" был зарегистрирован 27 апреля, текст законопроекта и пояснительной записки к нему на сайте Рады пока отсутствуют.

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Документ должен пройти рассмотрение в комитете по вопросам правоохранительной деятельности.