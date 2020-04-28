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Новости Коронавирус и карантин
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Шмыгаль внес в Раду законопроект об амнистии осужденных в связи с эпидемией коронавируса

Шмыгаль внес в Раду законопроект об амнистии осужденных в связи с эпидемией коронавируса

В Верховной Раде зарегистрирован инициированный премьер-министром Денисом Шмыгалем законопроект об амнистии осужденных с целью предотвращения распространения коронавируса.

Об этом говорится на сайте парламента, передает Цензор.НЕТ.

Проект закона №3397 "Об амнистии осужденных (по предотвращению распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2)" был зарегистрирован 27 апреля, текст законопроекта и пояснительной записки к нему на сайте Рады пока отсутствуют.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": По амнистии могут выйти две-три тысячи человек, - Малюська

Документ должен пройти рассмотрение в комитете по вопросам правоохранительной деятельности.

Шмыгаль внес в Раду законопроект об амнистии осужденных в связи с эпидемией коронавируса 01

Автор: 

амнистия (455) ВР (29286) карантин (16729) заключенные (514) Шмыгаль Денис (2726) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+14
за якою ознакою буде відбуватися амністія?
Чи почнете із "соціяльно близьких" до вас сепарів, крадіїв з бюджету, бандюків та ін?
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28.04.2020 12:08 Ответить
+14
ЗЕмрази , по статистике , из освободившихся заключённых 82 % повторно совершают преступления , то есть из за коронавируса их и сажать теперь за это не будут ? Шайка ЗЕпредателей выполняют путинский план управляемого хаоса !
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28.04.2020 12:10 Ответить
+13
"Холодное лето 53-го"... Где-то мы это уже видели....
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28.04.2020 12:10 Ответить
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амнистия пожизненников? кадров не хватает Малюське?
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28.04.2020 12:04 Ответить
Скорее титушни ...Готовятся к социальным напряжениям в обществе
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28.04.2020 14:00 Ответить
Это надо было сделать еще месяц назад!
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28.04.2020 12:07 Ответить
Аферисты под амнистию подпадают?
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28.04.2020 12:10 Ответить
за якою ознакою буде відбуватися амністія?
Чи почнете із "соціяльно близьких" до вас сепарів, крадіїв з бюджету, бандюків та ін?
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28.04.2020 12:08 Ответить
Казнокрадів і рекетирів в першу чергу.
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28.04.2020 12:11 Ответить
Мене інше цікавить.ЯК амністія допоможе в боротьбі з епідемією ?
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28.04.2020 13:04 Ответить
Відповідь - ніяк. Лише ускладнить соціальну та криміногенну ситуацію.
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28.04.2020 13:07 Ответить
А можна их выпустить в кончазаспу. Всего на одну ночь, что бы они там порезвились и выдать оружие желательно, что бы от охраны отбивацца и через парканы сигать ?
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28.04.2020 17:01 Ответить
співбесіда в Малюське!

Шмыгаль внес в Раду законопроект об амнистии осужденных в связи с эпидемией коронавируса - Цензор.НЕТ 1449
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28.04.2020 12:09 Ответить
ЗЕмрази , по статистике , из освободившихся заключённых 82 % повторно совершают преступления , то есть из за коронавируса их и сажать теперь за это не будут ? Шайка ЗЕпредателей выполняют путинский план управляемого хаоса !
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28.04.2020 12:10 Ответить
Педофилы выпускают педофилов.
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28.04.2020 12:10 Ответить
"Холодное лето 53-го"... Где-то мы это уже видели....
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28.04.2020 12:10 Ответить
Берия после этого недолго прожил.
Ничему эту зелеплесень история не учит.
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28.04.2020 12:18 Ответить
І кого ж амністували ?
Сепарню ? Крадіїв ?
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28.04.2020 12:10 Ответить
Хм, если бы у меня был выбор чтобы передохли все уголовники от вируса, либо выпустить их, чтобы они продолжали грабить и убивать, я бы лучше выбрал первый вариант.
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28.04.2020 12:11 Ответить
Прикольно. Отпускайте всех и сразу. Мудрый нарид будет вам очень благодарен.
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28.04.2020 12:11 Ответить
Правильно. Планируется "особый статус ЛДНР", а как же тогда их "народные милиции" будут жить ? Ведь они же все - убийцы и террористы. А так - амнистия, и с чистой совестью могут расползтись по всей Украине.
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28.04.2020 12:17 Ответить
Що маємо:
1.в країну, до поки ше повільно розповсюджується коронавірус, знову будуть завозити з-за кордону громадян (під обсєрвацію, під особисті зобов'язання - бачили вже, як вони виконуються тмим, хто повертається). Так що повторні сплески неминучи, і хто зна, наскільки ще буде розповсюджуватися цей вірус.
2. Амністія. Добре, а куди підуть амністовані? Де вони знайдуть роботу в умовах тотального карантину та економічної кризи, яка тільки-но розпочинається? Відповідь зрозуміла: більшість піде туди, за що попередньо була позбавлена волі.
У висновку маємо "ідеальний хаос", сплекс злочинності та захворюванності, і тут на білій коняці з'являється "спаситєль атєчєства" Арсенборисич, вуаля.
Ось вам порятунок у вигляді ще жорсткішого режиму, а фактично- встановлення поліцейскої держави, і нарІд буде "за", бо іншого виходу вже не буде..
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28.04.2020 12:18 Ответить
Шмигаль потужный рехворматор!
Интересно, как амнистия может помочь в борьбе с вирусом?
Скоро и обычным людям нужно будет просить об амнистии, которых власть посадила на карантин
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28.04.2020 12:19 Ответить
Тут и второй вопрос - как амнистия поможет в борьбе с " экономической ..Опой " ?
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28.04.2020 12:21 Ответить
Це все більше нагадує свідоме створення владою хаосу. Все, як фуйло і планувало
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28.04.2020 12:25 Ответить
холодное лето 1953... пардон, ошибка 2020 года
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28.04.2020 12:27 Ответить
холодный апрель 2020
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28.04.2020 12:31 Ответить
Всё у зебилов через дупу. Сначала они в тюрьмах друг друга перезаражают коронавирусом, а потом их "на свободу с чистой совестью", чтобы заражали других. Я уже молчу о СПИДе, туберкулёзе и гепатитах.
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28.04.2020 12:28 Ответить
ой...а как же карантин? они (амнистированные) нарушают жеж принцип ..."самоизоляции"...
а если включить моск, то как амнистия может помочь шмыгалю в борьбе с коронавирусом?
т.е. на кладбища (на свежем воздухе, маска-перчатки...да и "лежат" не впритык) навести порядок и поставить пасочку-свечечку...как бы карантин... а амнистированных сидельцев без жилья-работы, но с возможными туберкулезом-СПИДом-короновирусом выпустить - счастье ???
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28.04.2020 12:30 Ответить
Освобождают места для новеньких, строителей, грузчиков и остальных которые без работы остались
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28.04.2020 12:35 Ответить
Это чтобы народ поменьше роптал. Когда на улицу будет страшно выйти, то людям будет не до политики.
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28.04.2020 12:37 Ответить
Самий модний міністр!
Перша пропозиція на посаді пустити воду в Крим, а друга випустити зеків. Чекаємо третю ідею від міністра
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28.04.2020 12:42 Ответить
СН надо срочно пополнять ряды своих избирателей.
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28.04.2020 12:44 Ответить
Чего вы раньше не сказали что преступников отпускать будете. Может я тоже что то успел бы провернуть незаконное
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28.04.2020 12:55 Ответить
Лучше бы вы сволочи декриминализировали сомнительные *преступления* типо выращивание конопли и мака. Дайте шанс аграрной стране развиваться, а не за счет них повышать *раскрываемость* и продвигаться по службе, а потом выпускать бо тюрьмы переполнены
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28.04.2020 13:00 Ответить
у пана Петра и многих других рыгов (и не только статьи) чай посерьезнее.. тяжкие или особо тяжкие преступления, а они по свободе ходят.. те, кого выпустят - просто безневинные младенцы..
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28.04.2020 13:02 Ответить
ЭТОТ ?
Шмигаль вніс у Раду законопроєкт про амністію засуджених у зв'язку з епідемією коронавірусу - Цензор.НЕТ 8540
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28.04.2020 13:08 Ответить
"Шмыгаль внес в Раду законопроект об амнистии осужденных в связи с эпидемией коронавируса" - "Создадим для преступников условия жизни лучше, чем для рабочего быдла, из тюрем будем выпускать уголовников, чтобы стало больше убийств, грабежей, нестабильности."
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28.04.2020 13:17 Ответить
Судя по сообщениям, в период экономического кризиса хотят выпустить большое количество заключенных и закрыть психбольницы.. Не ну конечно.. самое то... Как там говорится "дуракам закон не писан".
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28.04.2020 13:44 Ответить
От создателей закона Гади Савченко скоро на єкранах тв новая часть долгожданного блокбастера "Титушки 2"
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28.04.2020 13:49 Ответить
Пилять просто окуенно... что бы осужденные не заболели,пусть выходят убивают, грабят, давят мирное население.. железная логика! *****, дай бог что бы все упыри которых ты выпустишь своим законом , одновременно пришли к тебе и твоим родственникам , за данью за 12 лэт! ИДИОТ!!!
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28.04.2020 14:07 Ответить
У нам как всегда заботу проявляют больше о мертвых чем о живых! Ну впринципе понятно, забота о мертвых не так накладна, да спросить некому ))
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28.04.2020 14:08 Ответить
Не судите да не судимы будете! Не зарекайтесь там есть и много хороших людей! И не все так как вы говорите, у вас тоже есть дети, мужья, жоны, матери отцы, и вы не знаете что с ними может произойти завтра! Задумайтесь уже, и прежде чем судить кого-то, посмотрите какие вы на свободе хуже за зеков мрази, они покрайней мере, несут ответственность за преступления а вы святоши сидите судите ау самих полный шкаф скилетов! Ия уверена что каждый из вас имеет то, чего закон никогда не розделит!!! Как пишется в Библии "Кто из вас всех не без греха, бросьте камень в этого грешника "!
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28.04.2020 15:48 Ответить
если человек рецидивист, то его нада мочить без суда и следствия с полной конфискацией и клеймом "родычам" на всю жизь
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28.04.2020 16:58 Ответить
А може спочатку прийміть закон про самооборону з застосуванням вогнепальної зброї.

А то ***** спочатку менти ми вам тіпа "ничего не должны", а тепер ще кримінальників повідпускають, в більшості з яких в принципі нема за що себе без криміналу утримувати.
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28.04.2020 15:58 Ответить
Проект закона №3397 "Об амнистии осужденных (по предотвращению распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2)" Источник: https://censor.net/n3192045

Так неправильно - зеки будуть вдячні короновірусу
Вікопедія пише :
В советский период амнистии привязывались к юбилеям https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F Октябрьской революции 1917 года (например, это амнистия 1967 года), в современный период регулярные амнистии связываются с юбилеями Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

Тому треба амністувати , але під назвою - з 75 річчям Перемоги !
Або у звязку з річницею обрання Зе
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28.04.2020 17:02 Ответить
Слугам уже некого назначать на руководящие должности, по этому они решили, что пора Руководителей В Законе, привлекать к власти. И за некую благодарность их амнистировать.
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28.04.2020 17:32 Ответить
Шмигайло освобождает место для своей команды.
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28.04.2020 17:40 Ответить
шмигаль *****!!!
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29.04.2020 13:53 Ответить
 
 